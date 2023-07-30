За неделю Россия выпустила по Одесской области 75 ракет и 100 БПЛА, - Forbes
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С 18 по 24 июля российские захватчики атаковали Одесскую область 75 ракетами и 100 БпЛА общей стоимостью более $280 млн.
Об этом сообщает Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
"За период с 18 по 24 июля Россия выпустила в сторону Одесской области по меньшей мере 75 ракет и около 100 БПЛА. Общая их стоимость - более $280 млн. В результате ракетных ударов было уничтожено более 460 000 т зерна и несколько зерновых терминалов. Десятки человек получили ранения", – говорится в сообщении.
В акватории Дуная заблокированными оказались десятки грузовых судов. Несмотря на то, что порт Рени граничит с территорией Румынии на другом берегу Дуная, НАТО не приняло достаточно жестких мер реагирования.
"Российская армия для удара по украинским портам применяет большинство имеющихся у нее средств. Во время атак используют крылатые ракеты "Калибр", запускаемые с кораблей и подводных лодок, ракеты Х-59 и Х-22 воздушного пуска, а также "Оникс" и "Искандер "наземного пуска", – уточняется в материале.
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А кого потрібно поставити? Чи вирішить цей чи ця хтось всі проблеми держави і людей? Звичайно ні, бо на мою думку, цю проблему вже "вирішив" Боневтік, коли три роки всі гроші заривав в асфальт і продовжує це робити навіть сьогодні. Коли при ньому були заморожені всі ************ ракетні програми, коли не закупитли жодного снаряду і розвали "Укроборонпром", навіть в перші дні війни вкрали 9 мільярдів на снаряди і без сорому тирили гроші з міноборони, закупляючи яйця по 17, картоплю по 23 і яблука по 52 грн. Коли олія в них коштує 111 грн, а солярка 80 грн. Хтось із політичного керівництва за це поніч відповідальність? Звичайно ні, резніков їздить по всьоиу світу і корчить либу, робить все, щоб США і ЄС відвернулися від України. Хтось перепродує гуманітарку і відкриває бізнес в Європі в той час, коли вся Європа гудує і утримує наших бездомних і ці не хтось, а "слуги". То хто вже після цього щось виправить? Скільки потрібно замінювати прокурорів, суддів, поліції? А ворог свою економіку переводить на воєнні рельси і кожного дня штурмує позиції ЗСУ.
1. Якщо б в козломордих було мало грошей , то тоді б можна було обговорювати вартість затрачених коштів.
2. Поки поруч з такою новиною не буде іншої , приблизно такого змісту : "... ЗСУ завдали удару по Ростовський (чи Курський чи іншій області) 75 ракетами і 100 БпЛА , до договору часу не тільки про перемогу , а взагалі про якийсь паритет не може бути мови.
Для Перемоги потрібні ракети Atacams, Scalp, Taurus, ще більше Storm Shadow, а також Грім-2 (Сапсан), Нептун для знищення рашистських військових, авіа та морських баз, командних пунктів, війських надводних та підводних корит, портів, пускових ракет, складів БК та пального на окупованих територіях Запоріжчини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Криму
Також потрібні Tomagawk для знищення кацапського виробництва ракет та БПЛА як узахідній частині раші, так і на Уралі та за ним