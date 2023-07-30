За неделю Россия выпустила по Одесской области 75 ракет и 100 БПЛА, - Forbes

С 18 по 24 июля российские захватчики атаковали Одесскую область 75 ракетами и 100 БпЛА общей стоимостью более $280 млн.

Об этом сообщает Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

"За период с 18 по 24 июля Россия выпустила в сторону Одесской области по меньшей мере 75 ракет и около 100 БПЛА. Общая их стоимость - более $280 млн. В результате ракетных ударов было уничтожено более 460 000 т зерна и несколько зерновых терминалов. Десятки человек получили ранения", – говорится в сообщении.

В акватории Дуная заблокированными оказались десятки грузовых судов. Несмотря на то, что порт Рени граничит с территорией Румынии на другом берегу Дуная, НАТО не приняло достаточно жестких мер реагирования.

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"Российская армия для удара по украинским портам применяет большинство имеющихся у нее средств. Во время атак используют крылатые ракеты "Калибр", запускаемые с кораблей и подводных лодок, ракеты Х-59 и Х-22 воздушного пуска, а также "Оникс" и "Искандер "наземного пуска", – уточняется в материале.