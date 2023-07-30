За тиждень Росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, - Forbes
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З 18 по 24 липня російські загарбники атакували Одеську область 75 ракетами та 100 БпЛА. Вартість яких більш як $280 млн.
Про це йдеться в матеріалі Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"За період з 18 по 24 липня Росія випустила в бік Одеської області щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА. Загальна їхня вартість – понад $280 млн. Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
В акваторії Дунаю заблокованими опинилися десятки вантажних суден. Попри те, що порт Рені межує з територією Румунії на іншому березі Дунаю, НАТО не вжило достатньо жорстких заходів реагування.
"Російська армія для удару по українських портах застосовує більшість наявних у неї засобів. Під час атак використовують крилаті ракети "Калібр", які запускають з кораблів та підводних човнів, ракети Х-59 та Х-22 повітряного пуску, а також "Онікс" та "Іскандер" наземного пуску", - додають в метаріалі.
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А кого потрібно поставити? Чи вирішить цей чи ця хтось всі проблеми держави і людей? Звичайно ні, бо на мою думку, цю проблему вже "вирішив" Боневтік, коли три роки всі гроші заривав в асфальт і продовжує це робити навіть сьогодні. Коли при ньому були заморожені всі ************ ракетні програми, коли не закупитли жодного снаряду і розвали "Укроборонпром", навіть в перші дні війни вкрали 9 мільярдів на снаряди і без сорому тирили гроші з міноборони, закупляючи яйця по 17, картоплю по 23 і яблука по 52 грн. Коли олія в них коштує 111 грн, а солярка 80 грн. Хтось із політичного керівництва за це поніч відповідальність? Звичайно ні, резніков їздить по всьоиу світу і корчить либу, робить все, щоб США і ЄС відвернулися від України. Хтось перепродує гуманітарку і відкриває бізнес в Європі в той час, коли вся Європа гудує і утримує наших бездомних і ці не хтось, а "слуги". То хто вже після цього щось виправить? Скільки потрібно замінювати прокурорів, суддів, поліції? А ворог свою економіку переводить на воєнні рельси і кожного дня штурмує позиції ЗСУ.
1. Якщо б в козломордих було мало грошей , то тоді б можна було обговорювати вартість затрачених коштів.
2. Поки поруч з такою новиною не буде іншої , приблизно такого змісту : "... ЗСУ завдали удару по Ростовський (чи Курський чи іншій області) 75 ракетами і 100 БпЛА , до договору часу не тільки про перемогу , а взагалі про якийсь паритет не може бути мови.
Для Перемоги потрібні ракети Atacams, Scalp, Taurus, ще більше Storm Shadow, а також Грім-2 (Сапсан), Нептун для знищення рашистських військових, авіа та морських баз, командних пунктів, війських надводних та підводних корит, портів, пускових ракет, складів БК та пального на окупованих територіях Запоріжчини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Криму
Також потрібні Tomagawk для знищення кацапського виробництва ракет та БПЛА як узахідній частині раші, так і на Уралі та за ним