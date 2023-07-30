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крилаті ракети (872) обстріл (20945) Одеська область (2487)

За тиждень Росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

З 18 по 24 липня російські загарбники атакували Одеську область 75 ракетами та 100 БпЛА. Вартість яких більш як $280 млн.

Про це йдеться в матеріалі Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"За період з 18 по 24 липня Росія випустила в бік Одеської області щонайменше 75 ракет та близько 100 БПЛА. Загальна їхня вартість – понад $280 млн. Унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 000 т зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

В акваторії Дунаю заблокованими опинилися десятки вантажних суден. Попри те, що порт Рені межує з територією Румунії на іншому березі Дунаю, НАТО не вжило достатньо жорстких заходів реагування.

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"Російська армія для удару по українських портах застосовує більшість наявних у неї засобів. Під час атак використовують крилаті ракети "Калібр", які запускають з кораблів та підводних човнів, ракети Х-59 та Х-22 повітряного пуску, а також "Онікс" та "Іскандер" наземного пуску", - додають в метаріалі. 

За тиждень Росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, - Forbes 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Коли вже перестануть чужі кошти рахувати,як дуже кортить рахуйте збитки від тих ракет.
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30.07.2023 14:28
+4
Жаль, що знов забанять. Я б тобі написав, ушльопку, так чи не так. Ти крім цієї маячні на що небудь здатне взагалі?
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30.07.2023 14:32
+3
А кого потрібно поставити? Чи вирішить цей чи ця хтось всі проблеми держави і людей? В кого зараз є стратегія виходу з ситуації яка в Україні? Чи не будете ви вашого ж кумира лаяти вже через півроку рік, якщо він чи вона не справиться? Ситуація складна і простою заміною одного на іншого її не вирішиш.
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30.07.2023 14:32
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А яка наша відповідь? Проста і мирна - асфальт, і концерт "95 кварталу", так 73%? Саме велике досягнення - концерти "кварталу" і засирання мізків "кварталом" і то було найркаще, на що були здібні Найвєлічайший і знахідка для "какая разница", а як почалася біда, "квартальці" кудись зникли, їх не чути, тільки тихенько в бункері біля свого лідера пиляють, як щурі бюджет і риються в гуманітарці, а лідер в поті обличчя знімає відоси, показуючи свою важність і "силу".
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30.07.2023 14:23 Відповісти
Квартальщиков видел на просторах Ютуба и на работе в диспетчерской телек для фонового режима - так мелькали там. Всё шутки-прибаутки, про войну шутят
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30.07.2023 14:29 Відповісти
Жаль, що знов забанять. Я б тобі написав, ушльопку, так чи не так. Ти крім цієї маячні на що небудь здатне взагалі?
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30.07.2023 14:32 Відповісти
А кого потрібно поставити? Чи вирішить цей чи ця хтось всі проблеми держави і людей? В кого зараз є стратегія виходу з ситуації яка в Україні? Чи не будете ви вашого ж кумира лаяти вже через півроку рік, якщо він чи вона не справиться? Ситуація складна і простою заміною одного на іншого її не вирішиш.
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30.07.2023 14:32 Відповісти
Выбирать надо было людей с опытом, державників и дипломатов. А теперь я не знаю, какой выход из ситуации. Всё-таки кто бы что не говорил, но люди, разработавшие "Минские соглашения" немного просчитывали наперёд на несколько ходов. Теперь пускай решает военно-политическое руководство, что делать
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30.07.2023 14:43 Відповісти
На піні Людмила, все не так і далеко не так. Найвєлічайший і його "квартальна" команда розвалили все, що було побудоване до них і сьогодні той, що прийде до влади реально буде вирушувати ці питання років двадцять, щоб дійти тільки до рівня 2019 року, але йому не дадуть до кінця це робили такі "чесні"-"причесні" журнашлюжки, як ********** і їй подвбні, а нарід 73% буде від її брехні Sцяти кропом. Не Володяч чи татаров, чи єрмак винні, що вони на троні, а 73%, які наїлися брехні російської і бенінської пропаганди.
А кого потрібно поставити? Чи вирішить цей чи ця хтось всі проблеми держави і людей? Звичайно ні, бо на мою думку, цю проблему вже "вирішив" Боневтік, коли три роки всі гроші заривав в асфальт і продовжує це робити навіть сьогодні. Коли при ньому були заморожені всі ************ ракетні програми, коли не закупитли жодного снаряду і розвали "Укроборонпром", навіть в перші дні війни вкрали 9 мільярдів на снаряди і без сорому тирили гроші з міноборони, закупляючи яйця по 17, картоплю по 23 і яблука по 52 грн. Коли олія в них коштує 111 грн, а солярка 80 грн. Хтось із політичного керівництва за це поніч відповідальність? Звичайно ні, резніков їздить по всьоиу світу і корчить либу, робить все, щоб США і ЄС відвернулися від України. Хтось перепродує гуманітарку і відкриває бізнес в Європі в той час, коли вся Європа гудує і утримує наших бездомних і ці не хтось, а "слуги". То хто вже після цього щось виправить? Скільки потрібно замінювати прокурорів, суддів, поліції? А ворог свою економіку переводить на воєнні рельси і кожного дня штурмує позиції ЗСУ.
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30.07.2023 14:50 Відповісти
Чого ниєш, може вже вистачить тут одне і теж писати, давай бігом на фронт іди воювати, ти не пенсійного віку, а значить ухилист
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30.07.2023 15:41 Відповісти
Тащ майор, а можно мне бронь?
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30.07.2023 15:50 Відповісти
Якщо це до мене, то я ніколи не нив, не нию і не бути скиглити, я тикаю носом 73% у купу лайна, куди вони у 2019 році наблизили Україну. А на фронт піду тільки по прикладу Боневтіка, який відкосив 4 рази і його брехливої малоросійської команди "кварталу" щифірів, лисих, пілакалових, юзіків, бень, "тамбовських вовків" та інших. Вони ж так гарно дурили нарід, а де вони?
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30.07.2023 16:33 Відповісти
То ти, скотина, збираєшся захищати країну чи "правильну" владу?
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30.07.2023 20:29 Відповісти
Коли вже перестануть чужі кошти рахувати,як дуже кортить рахуйте збитки від тих ракет.
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30.07.2023 14:28 Відповісти
В точку! Тоже никогда не понимал этой логики. Тем более ракеты, которые были изготовлены при совке или до войны - на них деньги уже потрачены. Это как руснявый мужик "вводил санкции" против США: на камеру разбил свой Айфон. Только мужик не понимает, что товар куплен, деньги за него давно уплачены и компания Эппл прибыль получила
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30.07.2023 14:32 Відповісти
Ракет на 2-3 рази залишилося казали вони.
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30.07.2023 14:28 Відповісти
А ведь Данилов и Буданов говорили, что ракеты у кацапов закончатся еще в Декабре прошлого года! Ну не могли же они врать, ну не верю!
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30.07.2023 14:30 Відповісти
"...З 18 по 24 липня російські загарбники атакували Одеську область 75 ракетами та 100 БпЛА. Вартість яких більш як $280 млн..."

1. Якщо б в козломордих було мало грошей , то тоді б можна було обговорювати вартість затрачених коштів.
2. Поки поруч з такою новиною не буде іншої , приблизно такого змісту : "... ЗСУ завдали удару по Ростовський (чи Курський чи іншій області) 75 ракетами і 100 БпЛА , до договору часу не тільки про перемогу , а взагалі про якийсь паритет не може бути мови.
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30.07.2023 14:33 Відповісти
І це ще не головне, хоча ніхто по областях росії бити не зможе, бо немає в нас ракет, а асфальне не летить, від слова зовсім, а в ньому закатані всі наші гроші і три роки часу, замість того, щоб виготовляти ракети. Навіть сьогодні, коли всі переконалися, що нам потрібні ракети і дрони, Володя і його уряд виділять гроші на кінокомедію, а не на оборону, на російськомовні канали "Фрідом" на марафон. А ще, якщо намалювати цифру збитків, яку кацапи принесли нам своїми ракетами, то там будуть мільярди доларів США, а ще пам'ятки, які не мають оцінки.
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30.07.2023 14:58 Відповісти
а де наша армія дронів
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30.07.2023 15:00 Відповісти
У відповідь на атаку по Одесі ми відправили 3 дрона москву лякати.Оце і вся відповідь.
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30.07.2023 15:35 Відповісти
Дрони стратегічних проблем не вирішать. У них тактична ударна перевага, добрі для розвідки.
Для Перемоги потрібні ракети Atacams, Scalp, Taurus, ще більше Storm Shadow, а також Грім-2 (Сапсан), Нептун для знищення рашистських військових, авіа та морських баз, командних пунктів, війських надводних та підводних корит, портів, пускових ракет, складів БК та пального на окупованих територіях Запоріжчини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Криму
Також потрібні Tomagawk для знищення кацапського виробництва ракет та БПЛА як узахідній частині раші, так і на Уралі та за ним
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30.07.2023 15:40 Відповісти
сдохните и рашка и другие подстрекатели и начинатели войны
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30.07.2023 16:26 Відповісти
скрепна **** ать "братушкам" из мп
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30.07.2023 17:33 Відповісти
 
 