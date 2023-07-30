Финляндия разрабатывает план участия в восстановлении Украины
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Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио поручил разработать план участия страны в восстановлении Украины.
Как передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.
"Мы продолжаем оказывать Украине нашу решительную поддержку против российской агрессии. В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины. Эта работа требует тесного и систематического сотрудничества между разными сторонами", - заявил министр.
Отмечается, что целью первого этапа разработки плана является развитие консультационных услуг для финских предприятий относительно возможного участия в восстановлении Украины, а также определение финансовых путей для содействия их участию.
Второй этап предполагает подготовку долгосрочного плана, в том числе - оценку использования фондов для сотрудничества в целях развития.
Также говорится, что департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии несет основную ответственность за разработку плана восстановления Украины с участием бизнеса и промышленности Финляндии и координацию с соответствующими сторонами центрального правительства и бизнеса.
В министерстве подчеркнули, что с начала российской захватнической войны в феврале 2022 года Финляндия предоставила Украине поддержку на общую сумму 1,7 миллиарда евро.
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"пока не прекратятся обстрелы " - а це справді проблема. Но таке завжди вирішується симетричною відповіддю та асиметричною. Тобто симетрично це коли за удар по нашому заводу спалюється разом із працівниками російський завод, а асиметрично це коли спалюється 10 російських заводів превентивно за удар який росіяни наприклад зробили по чомусь іншому менш важливому чи за удар який був відбитий. І побачите росіяни перестануть обстрілювати бо вони розуміють лише силу.
В особливості будемо вдячні якщо фіни спроекціюють на нас свій досвід побудови міст із бункерами що можуть вмістити все населення, тобто досвід побудови підземних міст. Це те що нам точно не завадить.