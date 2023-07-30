Финляндия разрабатывает план участия в восстановлении Украины

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио поручил разработать план участия страны в восстановлении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.

"Мы продолжаем оказывать Украине нашу решительную поддержку против российской агрессии. В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины. Эта работа требует тесного и систематического сотрудничества между разными сторонами", - заявил министр.

Отмечается, что целью первого этапа разработки плана является развитие консультационных услуг для финских предприятий относительно возможного участия в восстановлении Украины, а также определение финансовых путей для содействия их участию.

Второй этап предполагает подготовку долгосрочного плана, в том числе - оценку использования фондов для сотрудничества в целях развития.

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Также говорится, что департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии несет основную ответственность за разработку плана восстановления Украины с участием бизнеса и промышленности Финляндии и координацию с соответствующими сторонами центрального правительства и бизнеса.

В министерстве подчеркнули, что с начала российской захватнической войны в феврале 2022 года Финляндия предоставила Украине поддержку на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

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