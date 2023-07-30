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Финляндия разрабатывает план участия в восстановлении Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

финляндия

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио поручил разработать план участия страны в восстановлении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.

"Мы продолжаем оказывать Украине нашу решительную поддержку против российской агрессии. В то же время мы готовимся к восстановлению независимой и демократической Украины. Эта работа требует тесного и систематического сотрудничества между разными сторонами", - заявил министр.

Отмечается, что целью первого этапа разработки плана является развитие консультационных услуг для финских предприятий относительно возможного участия в восстановлении Украины, а также определение финансовых путей для содействия их участию.

Второй этап предполагает подготовку долгосрочного плана, в том числе - оценку использования фондов для сотрудничества в целях развития.

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Также говорится, что департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии несет основную ответственность за разработку плана восстановления Украины с участием бизнеса и промышленности Финляндии и координацию с соответствующими сторонами центрального правительства и бизнеса.

В министерстве подчеркнули, что с начала российской захватнической войны в феврале 2022 года Финляндия предоставила Украине поддержку на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

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Топ комментарии
+5
перш ніж відбудовувати треба спочатку звільнити !
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30.07.2023 15:37
+4
Я Українець і невипрвний оптиміст і то не можу в осяжному майбутньому зрозуміти коли пора відбудовувати країну. Як це роблять наші закордонні друзі, я не розумію
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30.07.2023 15:40
+2
Аналогично. Тем более, те населённые пункты, где нет градообразующих предприятий - а захочет и будет ли там кто-то жить? Отстроить всё с нуля, чтобы опять прилетело или опять попасть в оккупацию? Это первое и второе - оно же самое главное - пока не прекратятся ракетные обстрелы - это всё оксюморон
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30.07.2023 15:45
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перш ніж відбудовувати треба спочатку звільнити !
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30.07.2023 15:37 Ответить
Я Українець і невипрвний оптиміст і то не можу в осяжному майбутньому зрозуміти коли пора відбудовувати країну. Як це роблять наші закордонні друзі, я не розумію
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30.07.2023 15:40 Ответить
Аналогично. Тем более, те населённые пункты, где нет градообразующих предприятий - а захочет и будет ли там кто-то жить? Отстроить всё с нуля, чтобы опять прилетело или опять попасть в оккупацию? Это первое и второе - оно же самое главное - пока не прекратятся ракетные обстрелы - это всё оксюморон
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30.07.2023 15:45 Ответить
"где нет градообразующих предприятий" - там будуть промислові площадки. Приїде важка техніка і за пару місяців розрівнявши якесь поле, заливши його бетоном та возвівши по ******** технологіях приміщення дасть можливість зайти туди європейським підприємствам що дасть в свою чергу робочі місця.

"пока не прекратятся обстрелы " - а це справді проблема. Но таке завжди вирішується симетричною відповіддю та асиметричною. Тобто симетрично це коли за удар по нашому заводу спалюється разом із працівниками російський завод, а асиметрично це коли спалюється 10 російських заводів превентивно за удар який росіяни наприклад зробили по чомусь іншому менш важливому чи за удар який був відбитий. І побачите росіяни перестануть обстрілювати бо вони розуміють лише силу.
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30.07.2023 20:42 Ответить
Наверное на пока сделают проектную документацию например универов, школ, больниц.. Согласуют ее с нашей стороной, а потом когда наступит время будут принимать участие. В этом случае будет намного быстрее, когда документация уже готова.
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30.07.2023 15:52 Ответить
Розпил бабла. Чи ви думаєте, що в закордонних друзів всі святі?
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30.07.2023 16:02 Ответить
Это форма выражения вежливости, не более. Отстраивать страну во время военных действий и присутствия коломойско-зеленских при власти никто не будет. Но приличия надо блюсти.
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30.07.2023 16:29 Ответить
Зелені миші усе ростащать по норам ...
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30.07.2023 17:26 Ответить
найкращий план - подолати корупцію - як це зробити? - жодної копійки на український рахунок для дерибану чиновників.
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30.07.2023 17:27 Ответить
Вдячні за це.

В особливості будемо вдячні якщо фіни спроекціюють на нас свій досвід побудови міст із бункерами що можуть вмістити все населення, тобто досвід побудови підземних міст. Це те що нам точно не завадить.
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30.07.2023 20:33 Ответить
 
 