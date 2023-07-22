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Новости Помощь Украине
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Швеция выделит 522 млн евро на проекты по восстановлению Украины

швеція

Швеция направит 6 млрд шведских крон (522,6 млн евро) на проекты по восстановлению Украины в 2023-2027 годах.

Об этом сообщил министр по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссел во время онлайн-встречи первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как отмечается, это самая крупная по объемам финансирования программа двусторонней помощи в истории Швеции, и именно Украина стала ее реципиентом.

"Мы высоко ценим решение Швеции вложить 6 млрд шведских крон в экономическое развитие Украины и приблизить нас к победе. Это первая комплексная многолетняя стратегия поддержки Украины, принятая нашими партнерами. Средства пойдут на восстановление инфраструктуры, зеленое развитие, предпринимательство, торговлю, разминирование, медиа. Мы также приветствуем, что шведское правительство поощряет крупные компании заходить и развиваться в Украине", - отметила Свириденко.

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По ее словам, частный сектор является самым важным игроком в процессе реконструкции Украины. "Для нас важно привлечение иностранных инвестиций, привлечение международного бизнеса в проекты возобновления и расширения сотрудничества с украинским бизнесом", - сказала чиновник.

Отмечается, что бюджет Стратегии распределен между ответственными за осуществление проектов организациями: Шведским агентством по международному сотрудничеству в сфере развития (SIDA) – 5,7 млрд шв. крон, Шведским институтом (SI) – 225 млн шв. крон и Академией Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн. шв. крон.

Первый вице-премьер-министр рассказала о комплексной работе, которую правительство проводит над Планом по экономическому восстановлению Украины на 2024-2027 годы в рамках механизма Ukraine Facility, предложенного ЕС как ключевой инструмент поддержки Украины на 2024-2027 годы.

Стороны отдельно обсудили вопросы страхования военных рисков, сотрудничество с MIGA, DFC. Шведская сторона отметила, что работает над решением вопроса страхования шведских компаний и гарантирования торговых операций, ведь украинский рынок перспективен для развития торгово-экономического сотрудничества.

Также внимание было уделено важности гуманитарного разминирования в Украине, пополнению парка спецтехники, обучению саперов, проведению обследования загрязненных земель.

Свириденко подняла вопрос недопущения торговых ограничений для украинской сельхозпродукции и отметила, что блокирование зерна негативно влияет на украинскую экономику и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.

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"Правительство Украины призывает европейское сообщество не продолжать ограничения на импорт определенной украинской с/х продукции, которые действуют до середины сентября 2023 года", - заявила она.

Автор: 

помощь (7768) Швеция (998) восстановление (210)


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Топ комментарии
+8
Швеция на восстановление Украины и её обороноспособность выделяет деньги.
Зеленский на дебильные сериалы для дебилов и на асфальт выделяет деньги.
Прочувствуйте разницу, ******** и ответьте сами себе на вопрос - а пАчАму мы исчо не в НАТЕ?
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22.07.2023 16:42
+7
С нашим вечным ворьем лучше бы они все сами напрямую делали без чиновников.
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22.07.2023 16:26
+5
краще віддайте Карлсону що живе на даху..
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22.07.2023 16:29
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22.07.2023 16:24 Ответить
А что бы руснявое скотобыдло усралось.
Пипифакс выслать?
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22.07.2023 16:43 Ответить
С нашим вечным ворьем лучше бы они все сами напрямую делали без чиновников.
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22.07.2023 16:26 Ответить
І це лише на проєкти, на яких дуже легко красти...
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22.07.2023 16:28 Ответить
А очільники переварять -- шоб не було завороту кишок
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22.07.2023 16:29 Ответить
краще віддайте Карлсону що живе на даху..
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22.07.2023 16:29 Ответить
все скомуніздят зесоплі
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22.07.2023 16:36 Ответить
Швеция на восстановление Украины и её обороноспособность выделяет деньги.
Зеленский на дебильные сериалы для дебилов и на асфальт выделяет деньги.
Прочувствуйте разницу, ******** и ответьте сами себе на вопрос - а пАчАму мы исчо не в НАТЕ?
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22.07.2023 16:42 Ответить
У нас куча техники НАТО, наши воины обучаются в странах НАТО, оружие, патроны, снаряды - из НАТО. Куча всего прочего из НАТО. Де-факто мы уже в НАТО, де-юре нас принять не могут пока не закончится война
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22.07.2023 19:26 Ответить
Де6 юре нас не примут в НАТО пока ЗЕлень не прекратить грабить страну в гомерических размерах, не выдаст Беню США и на проведёт необходимые реформы. Такой коррупции в ТАКИХ размерах как при Вове и его шобле в истории страны не было даже при урке Януковиче.
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22.07.2023 19:37 Ответить
о шмыгаль мешки приготовил
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22.07.2023 16:53 Ответить
Розчарую зрадофілів у яких вже горять сраки, однак це скоріш за все буде фінансування під конкретні проекти. Наприклад, зруйнована школа у Ізюмі. Експерти разом із підрядниками порахували, що на це потрібно 50 тис євро. Заключається договір. Потім шведи переводять виконавцю робіт гроші відповідно до договору.
Принаймні по такій схемі вже працюють іноземні гроші на відбудові зараз.
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22.07.2023 17:09 Ответить
Давате вимагати бідьше
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22.07.2023 17:14 Ответить
півярда це хіба на проект і вистачить
маю на увазі засідання робочих груп
обсос теми
і може за ці гроші складуть кошторис на одну вулицю
а на саму відбудоу ці гроші не підуть
давати гроші лиш реально постраждалим
а ще краще матер"ялами під розписку і то не всі зразу
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22.07.2023 18:04 Ответить
 
 