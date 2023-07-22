Швеция выделит 522 млн евро на проекты по восстановлению Украины

Швеция направит 6 млрд шведских крон (522,6 млн евро) на проекты по восстановлению Украины в 2023-2027 годах.

Об этом сообщил министр по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссел во время онлайн-встречи первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Как отмечается, это самая крупная по объемам финансирования программа двусторонней помощи в истории Швеции, и именно Украина стала ее реципиентом.

"Мы высоко ценим решение Швеции вложить 6 млрд шведских крон в экономическое развитие Украины и приблизить нас к победе. Это первая комплексная многолетняя стратегия поддержки Украины, принятая нашими партнерами. Средства пойдут на восстановление инфраструктуры, зеленое развитие, предпринимательство, торговлю, разминирование, медиа. Мы также приветствуем, что шведское правительство поощряет крупные компании заходить и развиваться в Украине", - отметила Свириденко.

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По ее словам, частный сектор является самым важным игроком в процессе реконструкции Украины. "Для нас важно привлечение иностранных инвестиций, привлечение международного бизнеса в проекты возобновления и расширения сотрудничества с украинским бизнесом", - сказала чиновник.

Отмечается, что бюджет Стратегии распределен между ответственными за осуществление проектов организациями: Шведским агентством по международному сотрудничеству в сфере развития (SIDA) – 5,7 млрд шв. крон, Шведским институтом (SI) – 225 млн шв. крон и Академией Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн. шв. крон.

Первый вице-премьер-министр рассказала о комплексной работе, которую правительство проводит над Планом по экономическому восстановлению Украины на 2024-2027 годы в рамках механизма Ukraine Facility, предложенного ЕС как ключевой инструмент поддержки Украины на 2024-2027 годы.

Стороны отдельно обсудили вопросы страхования военных рисков, сотрудничество с MIGA, DFC. Шведская сторона отметила, что работает над решением вопроса страхования шведских компаний и гарантирования торговых операций, ведь украинский рынок перспективен для развития торгово-экономического сотрудничества.

Также внимание было уделено важности гуманитарного разминирования в Украине, пополнению парка спецтехники, обучению саперов, проведению обследования загрязненных земель.

Свириденко подняла вопрос недопущения торговых ограничений для украинской сельхозпродукции и отметила, что блокирование зерна негативно влияет на украинскую экономику и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.

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"Правительство Украины призывает европейское сообщество не продолжать ограничения на импорт определенной украинской с/х продукции, которые действуют до середины сентября 2023 года", - заявила она.