Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия и артиллерии, - Зеленский

Сегодня, когда Россия утратила внутреннее единство, страны-партнеры должны продемонстрировать всестороннюю поддержку Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр Офиса Президента.

"Миру нельзя утратить единство. Единство сегодня – это критерий победителей. И думаю, что благодаря этой прочности нам удастся не потерять внимание мира к украинским вызовам, потребностям, дефицитам. И мы обязательно достигнем своей цели – наша земля, наши люди, мир и уважение к суверенитету Украины", - сказал президент.

Он отметил, что Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия, артиллерии, чтобы выйти в паритет с российской стороной.

"Хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше. Образцы западного оружия, оружия НАТО лучше, но его у нас меньше. И если его меньше, то должен быть хотя бы баланс дальнобойности. Этого нам не хватает", - отметил Зеленский.

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По словам главы государства, страны-партнеры должны решить вопрос поставки Украине современных военных самолетов.

"Нам не хватает современных самолетов. Я говорю не только о качестве, но и количестве. Мы очень благодарны, что мир разблокировал вопросы тренировочных миссий. В августе начнем. Но очень важно, чтобы, кроме тренировки, была сегодня уверенность, что мы получим эти самолеты в соответствующем количестве", - подчеркнул президент.

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