Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия и артиллерии, - Зеленский
Сегодня, когда Россия утратила внутреннее единство, страны-партнеры должны продемонстрировать всестороннюю поддержку Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр Офиса Президента.
"Миру нельзя утратить единство. Единство сегодня – это критерий победителей. И думаю, что благодаря этой прочности нам удастся не потерять внимание мира к украинским вызовам, потребностям, дефицитам. И мы обязательно достигнем своей цели – наша земля, наши люди, мир и уважение к суверенитету Украины", - сказал президент.
Он отметил, что Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия, артиллерии, чтобы выйти в паритет с российской стороной.
"Хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше. Образцы западного оружия, оружия НАТО лучше, но его у нас меньше. И если его меньше, то должен быть хотя бы баланс дальнобойности. Этого нам не хватает", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, страны-партнеры должны решить вопрос поставки Украине современных военных самолетов.
"Нам не хватает современных самолетов. Я говорю не только о качестве, но и количестве. Мы очень благодарны, что мир разблокировал вопросы тренировочных миссий. В августе начнем. Но очень важно, чтобы, кроме тренировки, была сегодня уверенность, что мы получим эти самолеты в соответствующем количестве", - подчеркнул президент.
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оманські договорняки?
а тепер... "пачіму ми нє в НАТА...?!"
та потому...що 5-а колона з різними баканаффими, шуфричами та дубінскіми з мазурашами та бужанскіми...до сих пір сунуть палки в колеса....
https://www.pravda.com.ua/authors/5e99b741c8c3a/ АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 14:00
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав
"Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі."
Андрій Єрмак, для УП
1. Бронекулак
2. Самолёты
3 Закрыйте небо
4 Денег на зарплаты и пенсии
5 Отстаивать жильё
И.т.д
Великий лидер, ты там определись,шо именно вона потребуе.
""Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене"
Я думаю - це потужний доказ того, пачєму ми єщьо не в НАТО і чому при зепідору нам НАТО і не світить.
Это как сожравшие 2 миллиарда банок американской тушёнки во ВМВ,так и не получили помощи от Америки.
"Приїхавши в Аспен після тритижневого перебування в Україні, я виявив легку нервозність не тільки через темпи нинішнього контрнаступу України, а й через довгострокові зобов'язання Америки", - пише автор публікації.
Він зазначив, що Україна вже місяць веде контрнаступ, і зрозуміло, що він виявився, як висловився один з виступаючих, "важким випробуванням", коли щодня вдається звільняти всього кілька метрів землі
Проте надіюсь що Західні партнери допоможуть ЗСУ...а народ України потім віддячить...!