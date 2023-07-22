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Новости Война
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Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия и артиллерии, - Зеленский

зеленський

Сегодня, когда Россия утратила внутреннее единство, страны-партнеры должны продемонстрировать всестороннюю поддержку Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 14-го ежегодного Аспенского форума безопасности (Aspen Security Forum), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр Офиса Президента.

"Миру нельзя утратить единство. Единство сегодня – это критерий победителей. И думаю, что благодаря этой прочности нам удастся не потерять внимание мира к украинским вызовам, потребностям, дефицитам. И мы обязательно достигнем своей цели – наша земля, наши люди, мир и уважение к суверенитету Украины", - сказал президент.

Он отметил, что Украина нуждается в большом количестве дальнобойного оружия, артиллерии, чтобы выйти в паритет с российской стороной.

"Хотелось бы, чтобы мы были в артиллерии как минимум одинаковые, а желательно, чтобы были лучше. Образцы западного оружия, оружия НАТО лучше, но его у нас меньше. И если его меньше, то должен быть хотя бы баланс дальнобойности. Этого нам не хватает", - отметил Зеленский.

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По словам главы государства, страны-партнеры должны решить вопрос поставки Украине современных военных самолетов.

"Нам не хватает современных самолетов. Я говорю не только о качестве, но и количестве. Мы очень благодарны, что мир разблокировал вопросы тренировочных миссий. В августе начнем. Но очень важно, чтобы, кроме тренировки, была сегодня уверенность, что мы получим эти самолеты в соответствующем количестве", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) помощь (7768) F-16 (549)


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Топ комментарии
+42
Україна потребує зачистку в ОП.
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22.07.2023 12:19
+39
У тебе було три роки на розвиток ВПК, але замість цього ти клав асфальт для колон окупантів.
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22.07.2023 12:21
+26
Две мерзкие Рожи
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22.07.2023 12:34
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Україна потребує зачистку в ОП.
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22.07.2023 12:19 Ответить
Якби в Адміністрації Президента України були патріоти України, а не малороси із нацменшин, то ми мали б і артилерію і снаряди і далекобійні ракети, які розробили і запустили у виробництво при "баризі". А малороси прийшовши до влади, Адмінімтрацію перейменували в ОП, напічками її татаровими,єрмаками, демченками, смірновими та іншими антимайданівцями, заморозили ракетні програми і за бюджетні гроші будували дороги для кацапських військ, щоб вони миттєвл могли нападати на Україну.
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22.07.2023 16:44 Ответить
Зелені ! Вперед з криками : " січас парахаботи начнут о асфальтє вспомінать " !
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22.07.2023 12:20 Ответить
У тебе було три роки на розвиток ВПК, але замість цього ти клав асфальт для колон окупантів.
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22.07.2023 12:21 Ответить
Так, а що заважало, вам піторським виродкам побудувати снарядний завод?
оманські договорняки?
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22.07.2023 12:53 Ответить
У тебе було три роки на розвиток ВПК, але замість цього ти роздавав посади різним адептам руZZкого міра на кшталт баканаффа, безуглої, єрмачків, шефірів та різних арахамій....

а тепер... "пачіму ми нє в НАТА...?!"

та потому...що 5-а колона з різними баканаффими, шуфричами та дубінскіми з мазурашами та бужанскіми...до сих пір сунуть палки в колеса....
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22.07.2023 13:18 Ответить
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22.07.2023 12:21 Ответить
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22.07.2023 12:23 Ответить
Две мерзкие Рожи
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22.07.2023 12:34 Ответить
Біба і Боба.
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22.07.2023 12:37 Ответить
У Рєзнікоффа морда-обличчя типового сукиного сина з расєйской глубінкі. у Зельця дуже сором"язлива усмішка але яке ж воно насправді бездушне,злопам"ятне,мстиве,заздрісне і брехливе гов......фізіологічна субстанція....
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22.07.2023 13:45 Ответить
ох і харі....
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22.07.2023 13:42 Ответить
Вместо этого в избытке имеем горбунова и остальную дрянь95.
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22.07.2023 12:22 Ответить
Хто розмінував Чонгар ?!
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22.07.2023 12:22 Ответить
Ще треба питати, хто його замінував.
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22.07.2023 12:25 Ответить


https://www.pravda.com.ua/authors/5e99b741c8c3a/ АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України

Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського

ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 14:00
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

"Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі."
Андрій Єрмак, для УП
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22.07.2023 12:41 Ответить
"повинен бути хоча б баланс далекобійності" - да что ж ты несёшь!?
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22.07.2023 12:24 Ответить
Щоб не було перевищення самооборони...
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22.07.2023 12:27 Ответить
Но ми тоді не зможемо будувати дороги! (Боневтік Найвеличніший)
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22.07.2023 12:26 Ответить
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22.07.2023 12:28 Ответить
Тоесть она уже не потребуе?:
1. Бронекулак
2. Самолёты
3 Закрыйте небо
4 Денег на зарплаты и пенсии
5 Отстаивать жильё
И.т.д
Великий лидер, ты там определись,шо именно вона потребуе.
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22.07.2023 12:27 Ответить
За час війни, ЗЕ-влада випустила та збирається ще випустити більше серіалів, чим Нептунів, Громів, Вільх РАЗОМ УЗЯТИХ!
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22.07.2023 12:28 Ответить
Та не,сериалы видят все,а те ракеты никто. Ракеты надо обслуживать,тратить деньги,а сериалы приносят деньги.
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22.07.2023 12:40 Ответить
Судя по расходам государственного бюджета Украина потребує большого количества сериалов, асфальта, барабанов и т.д.
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22.07.2023 12:35 Ответить
А де ті безпілотники на 1000 км., хтось наслідки їхньої роботи бачив?
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22.07.2023 12:35 Ответить
Цей проект зарізали.
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22.07.2023 14:07 Ответить
Це промова презедента на інавгурації? Ні. Там було зовсім протилежне. Зупинити, відвести, домовитись. Що і призвело до втрати такої території практично за добу. А відбивати роками, і величезними втратами. Тепер хероя грає. Типу він з пелюшок про таке кричав. Тільки йому не давали Крим відбити, Донбас звільнити.
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22.07.2023 12:36 Ответить
До тебе, гнида зелена, все розроблялося, та запускалось у потоки виробництва Оборонпрому. **** ти кончена, скіки дітей, жінок, чоловіків загинуло, завдяки тобі( та тиж, поц, своїх вивіз за тиждень до повномасштабного вторгення, до Італії). Тобі,шлімазел, керівник проєкту та виробництва ППО-ПРО Кільчень, доповідав - Нам, інстітуту, та підприємству, потрібно 30 млн доларів, на завершення проєктних робіт та вихід на виготовлення систем. Нах - це твоя відповідь.
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22.07.2023 12:40 Ответить
Для тих хто не вкурсі що таке система Кільчень. Розповідає директор КБ - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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22.07.2023 13:56 Ответить
А де своя артилерія? Чому не продовжуєш вирибництво Богдани, казьол?
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22.07.2023 12:43 Ответить
Брехня! Непотрібно нам ніяких ракет та іншої збро ї! Все що потрібно,це якомога більше серіалів про хряка Поворознюка, нові музеї, ну ще можна барабанів накупити. Оце дійсно нам потрібно!
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22.07.2023 12:43 Ответить
А ще нових сірен на півтора лярда
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22.07.2023 12:51 Ответить
пускай лига смеха займется литьем стволов, а канал дом шасси выпускает
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22.07.2023 12:52 Ответить
Квартал снаряди та набої випускають...
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22.07.2023 12:59 Ответить
И зачем они понадобились?
""Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене"
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22.07.2023 12:52 Ответить
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22.07.2023 12:55 Ответить
Зеля! ты гонишь, как Соловьёв. Это фейки..Не мешай нам готовить шашлыки!
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22.07.2023 12:55 Ответить
З 24.02.2022-го, укроборонпром виготовив 1 бронетранспортер БТР-4.
Я думаю - це потужний доказ того, пачєму ми єщьо не в НАТО і чому при зепідору нам НАТО і не світить.
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22.07.2023 12:56 Ответить
Може треба Шмигаля з резніковим звільнити, які за 1,5 року не налагодили виробництво для оборонки, а навпаки ще й розкрадають кошти .
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22.07.2023 13:02 Ответить
То, что Зеля говорит для Запада, все правильно. Под него дадут помощь и боеприпасы, а под условного Тягнибока или Билецкого... Сидит такой Блинкен, из венгерских евреев, и читает про Билецкого по прозвищу "Белый Вождь".... Он и Зеленскому в основном болт дает.....
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22.07.2023 13:06 Ответить
Это Запад не даёт воевать " великому контрнаступателю",а то он бы щас дал кацам просраться
Это как сожравшие 2 миллиарда банок американской тушёнки во ВМВ,так и не получили помощи от Америки.
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22.07.2023 13:33 Ответить
Україна потребує..? А чого ж ти поц зелений заморозив всю ракетну програму?!!! Щоб тебе розірвало разом з *уйлом і твоїми зеленими прихвостнями!
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22.07.2023 13:12 Ответить
Зеленими підараами!!!
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22.07.2023 13:43 Ответить
Серйозно, а ми думали нам треба далекобійні асфальтоукладальники
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22.07.2023 13:40 Ответить
Західні політики незадоволені повільними темпами українського контрнаступу і помітно нервують з цього приводу. Про це пише BBC за підсумками міжнародного безпекового форуму, який відбувся в американському місті Аспен, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Приїхавши в Аспен після тритижневого перебування в Україні, я виявив легку нервозність не тільки через темпи нинішнього контрнаступу України, а й через довгострокові зобов'язання Америки", - пише автор публікації.

Він зазначив, що Україна вже місяць веде контрнаступ, і зрозуміло, що він виявився, як висловився один з виступаючих, "важким випробуванням", коли щодня вдається звільняти всього кілька метрів землі
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22.07.2023 13:40 Ответить
Ти зелений урод,ти відправив "Богдан" і "Нептун" в металобрухт,добре шо Пашинський і Порошенко їх сховали,і ти тепер відкриваеш пельку дайте нам дальнобійну артилерію,девяностоквартальний козел.
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22.07.2023 13:51 Ответить
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22.07.2023 13:55 Ответить
Знову скиглить-"дайте"...але його "харизма" вже не діє...
Проте надіюсь що Західні партнери допоможуть ЗСУ...а народ України потім віддячить...!
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22.07.2023 14:15 Ответить
Вон, у Израиля имеется 250 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок M109A5, могли бы поделиться несколькими, но хрен они хоть одну установку дадут: "самим надо", "а мы не обязаны", "а вы нам помогали когда нас палестинцы водосточными трубами начиненными порохом обстреливали?", и т.д. Так что это - глухой номер что-нибудь от них получить.
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22.07.2023 16:28 Ответить
Наши союзники все могут, это богатейшие страны планеты, гораздо богаче раши
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22.07.2023 16:56 Ответить
Шашлыки добре всем дали.Но шо теперь поделаешь. Спасибо Залужному идругим генералам и армии,волонтерам и народу за оборону Украины.
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22.07.2023 19:00 Ответить
 
 