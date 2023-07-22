Я вижу определенные пути выхода из зернового кризиса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит некоторые пути выхода из зернового кризиса.

"Мы ищем пути. Мы побеседовали с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Прямо перед этой встречей с вами я разговаривал с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить кризис. Мы видим определенные пути выхода из нее", - сказал он, выступая в пятницу по видеосвязи на Aspen Security Forum, передает Цензор.НЕТ.

Во всяком случае, сказал Зеленский, "все должны помнить, что Черное море – это море всех наших народов. Это не море РФ. Есть Украина, Турция, Румыния, Болгария, и мы говорим со всеми странами Черноморского региона".

"И у нас очень содержательные, прагматические отношения, гуманные и правовые отношения. И кстати, это очень важно – у нас со всеми законные отношения, кроме России, потому что они думают, что это их собственное море", – отметил он.

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