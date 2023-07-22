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Новости Агрессия России против Украины Война
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Я вижу определенные пути выхода из зернового кризиса, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит некоторые пути выхода из зернового кризиса.

"Мы ищем пути. Мы побеседовали с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Прямо перед этой встречей с вами я разговаривал с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить кризис. Мы видим определенные пути выхода из нее", - сказал он, выступая в пятницу по видеосвязи на Aspen Security Forum, передает Цензор.НЕТ.

Во всяком случае, сказал Зеленский, "все должны помнить, что Черное море – это море всех наших народов. Это не море РФ. Есть Украина, Турция, Румыния, Болгария, и мы говорим со всеми странами Черноморского региона".

"И у нас очень содержательные, прагматические отношения, гуманные и правовые отношения. И кстати, это очень важно – у нас со всеми законные отношения, кроме России, потому что они думают, что это их собственное море", – отметил он.

Читайте: Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы, - Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Зеленский Владимир (20246) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+25
він знову щось побачив
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22.07.2023 00:23
+21
Надіюся, що не в задньому нижньому отворі х.йла
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22.07.2023 00:24
+18
Вряд ли оценят, если молча. Порошенко много чего хорошего "молча сделал", и что наш мудрий наріт оценил? А Зе-компания давно поняла, что нужно делать, чтобы нравиться народу: ничего не делать, а только болтать, и также взять под 100 % контроль телевизор
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22.07.2023 02:11
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Правила форума Совет форумчан
він знову щось побачив
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22.07.2023 00:23 Ответить
Надіюся, що не в задньому нижньому отворі х.йла
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22.07.2023 00:24 Ответить
Це навіть не смішно, якщо побачать інші то в ОЧці Ру все є. І серіали і одін народ а може паггавріть в банє чи з бє
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22.07.2023 01:11 Ответить
ПСАЛОМ 333 МОЛИТВА за УКРАЇНУ та ОДЕСУ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.07.2023 07:29 Ответить
Навеяло - мы нашли интересное решение, которое позволит снизить платежи за тепло.
Видимо, с тех пор ничего не изменилось. Не хватает только видосика из тренажёрного зала.
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22.07.2023 07:55 Ответить
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22.07.2023 08:33 Ответить
Пишуть - три доби десь з завхозом никався, не було на робочому місці, тільки відоси з'являлись невідомо звідки. За три доби можна і білочку в палаті побачити.
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22.07.2023 14:41 Ответить
Про перестать стрелять
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22.07.2023 00:24 Ответить
якщо це вихід із зернової кризи, то чого тільки не зробиш, задля його втілення...
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22.07.2023 01:10 Ответить
Мистер Кокс!!
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22.07.2023 00:24 Ответить
А я бачу мир в глазах путіна...
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22.07.2023 00:26 Ответить
Вже є три варіанти... але Хорватія - найкращий... і вони аж просяться.. ще й ердогана на землю опустимо..
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22.07.2023 00:28 Ответить
Як ти це бачеш? Ти хоть знаєш де Хорватія . Судак йди попий бояри і пропердись
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22.07.2023 01:46 Ответить
Тут такий "знавець єоргафії" не один Вчора ту ще такий самий "ставив ребром питання" - "Чому говорять про Зміїний, але мовчать про Тузлу?"!
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22.07.2023 05:40 Ответить
То все не спрацює як повноцінне рішення, крім варіанту з Іводзімою( в головній ролі півострів крим їхній).
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22.07.2023 09:20 Ответить
Наш зернофил конкретно повернут на зерне. Видимо хочет заиметь памятники в Африке, спасителю от голода.
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22.07.2023 00:29 Ответить
Он если покопается в архивах, к которым у него сейчас полный доступ, то может найти проект статуи ленина зеленского, высотой один километр, статуя на поворотном основании с часовым механизмом - зига рука статуи всегда обращена к солнцу. Обалденный проект. Если его реализуют в Африке - наплыв туристов обеспечен.
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22.07.2023 00:46 Ответить
Особисто я перестав вірити Президенту. Дуже багато було обіцянок, а виконаного нуль. Брехня рано чи пізнно дасть свої результати, ось вони вже почали проявлятися. Читаати з папірця чуже, це не своє бачення.
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22.07.2023 00:32 Ответить
А що твій перзидент пообіцяв? Конкретно. Хочу почути. НІЧОГО!!! Наголосував "по приколу", їж, ***, не о***пайся..
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22.07.2023 00:46 Ответить
Пообіцяв, що йде на один термін

Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ, що збирається на президентський пост лише на один термін заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо

"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН

За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/

Чккаємо виконання обіцянки!!!
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22.07.2023 01:31 Ответить
Зеленский во время избирательной компании вообще ничего значимого не говорил. Говорили за него говорящие головы - а там и доллар по 8, и конец эпохи бедности, и растаможка авто за 100 гривень, и зарплату учителям по 4000 долларов, а может даже евро но тогда курс был не очень, и кредиты на жильё без процентов, и завершение войны мгновенное. Вобщем там всем хватило счастья. Жуют теперь *** без соли и мечтают повторить. После повторения жевать будет нечего. Поржали про "сеньор голодомор". Теперь впереди касса. Жрать нечего, но время платить пришло.
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22.07.2023 02:26 Ответить
Я за цього Президента не голосував і іншим радив цього не робити. А що він обіцяв ? Так є його передвиборча програма для наріду 73%, які в це повірили:

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт -за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті. Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». Де в молодої сім'ї є один клопіт- обрати квартиру в місті чи заміський будинок. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери -реальні строки. Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Де дороги є, а дурнів- немає.Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються. Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. А тепер про те, як це зробити.Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
То виконав хоч один пункт Зеленський? Якось вийшло навпаки. До Європи виїхло більше 8 мільйонів українців і виїхали в більшості молоді жінки з дітьми і більшість з них не повернеться від слова ніколи! Бо потрібно було не брехаати, а день і ніч організовувати роботу підприємств, що мали виготовляти зброюЮ особливо ракети і системи ППО ПРО, як це робили попередники.
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22.07.2023 08:06 Ответить
дурень думкою багатіє.... А взагалі, його мрія - утопія.
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22.07.2023 08:57 Ответить
Що Ви від нарка зі стажем хочете? Він, скоріш за все, у своємо наркоугарі в них сам вірує.

Коли це падло знімуть, на нас чекатимуть очуєтітєльні історії з архівів цього клована.
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22.07.2023 02:18 Ответить
У тебе ще були якісь надії? Особисто я ще до виборів укинув до архіву на сторінку "Блазень" оцю цитату:

"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
І з тих пір я дивлюся на його діяльність саме з цієї точки зору Тому нічому не дивуюся - усе йде саме так як сказано Навіть з перевищенням очікуваного!
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22.07.2023 05:46 Ответить
О всемогутній, всевидящий владико, повелителю і пророче, ми завжди непохитно вірили у твоє ясновидіння і твою "певність". Шкода, що ніколи цього не бачили...
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22.07.2023 00:33 Ответить
Солдата Журавля не запам'ятав тільки Великий Президент, який взяв ситуацію у свої руки...
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22.07.2023 00:36 Ответить
Конопля отменяется, "долина" намечается?)
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22.07.2023 00:33 Ответить
І я знаю!! Нафуй ті африканці! Смажимо шашлички і святкуємо!
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22.07.2023 00:34 Ответить
Після миру в очах путіна стало зрозуміло, що зе має вади зору
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22.07.2023 00:39 Ответить
Згоден аміак рашенський через Одесу качати? Гроші не пахнуть.
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22.07.2023 00:40 Ответить
Тільки не аміак бо росіяни влаштують газову атаку бідним одеситам.
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22.07.2023 00:45 Ответить
Там мокши-дебіли так трубу розфуярили - що спочатку треба ті ділянки відремонтувати. Крім того, ті падлощури - скоріш за все, розібрали станції підкачки на запчастини. А вони кожні 10-11 км..от і нехай спочатку підрахуями попроцюють - скільки коштує відновлення.
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22.07.2023 02:23 Ответить
Зеля давав 2 місяці тому наказ заповнити трубу. Після цього 2 рази росіяни обстріляли цю трубу в харьківский області. За наслідки аміачного облака писали, але мало, якщо тут є люди що не чули.
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22.07.2023 07:23 Ответить
Ну, доколе... глюки катят волнами. Евролаб тупо отдыхает.
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22.07.2023 00:40 Ответить
Петросян Миниатюра:
" У меня друг был - за границу ездил Привёз мне каньяк заграничный "Шпок" называется "Шпокнули" мы с ним па одной - "озарение" наступила "Шпокнули" па второй - зрение абастрилась да арлинава - как у стервятника! Шпокнули па третьей: гляжу в акно - башня эйфелевая!"
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22.07.2023 06:00 Ответить
Опять в Зебиле Ванга проснулась. Не знаю кто из них больший ид...от, этот или Министр обороны наш
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22.07.2023 00:42 Ответить
"Розумний правитель оточує себе розумними людьми - щоб у спілкуванні з ними набираться мудрості самому та зміцнювать свою владу з допомогою мудрих..
Дурний оточує себе дурнішими за себе - щоб на їх тлі виглядіть "найрозумнішим.."

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22.07.2023 06:02 Ответить
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22.07.2023 00:48 Ответить
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22.07.2023 01:07 Ответить
балабол... просто молча сделай, и все это оценят.
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22.07.2023 00:50 Ответить
Вряд ли оценят, если молча. Порошенко много чего хорошего "молча сделал", и что наш мудрий наріт оценил? А Зе-компания давно поняла, что нужно делать, чтобы нравиться народу: ничего не делать, а только болтать, и также взять под 100 % контроль телевизор
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22.07.2023 02:11 Ответить
так, я дуже "вдячний" Порошенку та його ко манді з южаніною за те що після обрання призначив головою нашої ОДА свого подільника по солодкому бізнеску регианала, а також за знищення тисяч ФОПів на загальній системі оподаткування змінами до ПКУ. я його точно оцінив, він не вартий навіть згадування.
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22.07.2023 09:51 Ответить
бла ла ла, а лично от зеленского - получи ракету в каждый дом
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22.07.2023 10:51 Ответить
ЗЄвлада - гадалки, віщуньї та бачуни.

А поки українці слухають їх "пророцтва", зникають мільярди грошей та сотні тисяч життів.

Вони купаються в українській крові, продають її, пьють її. А вам, рідненькі, вистачить і серіалів.
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22.07.2023 00:51 Ответить
ООН турбуется про негрів? Нехай ці фрахтують суда, беруть у охорону миротворців ООН і ДУЮТЬ ВОЗИТИ СОБІ ЗЕРНО
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22.07.2023 00:52 Ответить
За негрів турбується International Food Program (IFM).Вони купують за свої гроші зерно (іноді це навіть рис), вони фрахтуть судно і платять судновласнику за перевезення. Часто ці негри-північно-корейці. У світу відношення до північно-корейців як і до українців зовсім інше, чим до влади.
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22.07.2023 07:19 Ответить
А вот и ответ Китая.

Китай присоединился к санкциям США против российского банка Китайская система платежных карт UnionPay - последний доступный российским банкам механизм карточных платежей за границей - не станет нарушать санкции США, введенные против "Тинькофф банка" Китайские карты, которые банк начал выпускать три месяца назад, обещая возможность расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также в странах Африки и Латинской Америки, перестанут работать за рубежом с 21 июля Клиентам, которые находятся за границей, рекомендовали запасаться наличными. Такое решение правительство Китая приняло после ракетных ударов по зерновому терминалу Китая и удара по ген-консульству Китая в Одессе.
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22.07.2023 00:52 Ответить
18 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- Согласно данным Главного таможенного управления Китая, с января по июнь 2023 года объем торговли между Китаем и Россией увеличился на 40,6% в годовом исчислении, до 114,547 млрд долл. США.
С января по июнь 2023 года Китай экспортировал в Россию товаров на 52,284 млрд долл. США, что больше на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт из России в Китай составил 62,263 млрд долл. США, что больше на 19,4% в годовом исчислении.
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22.07.2023 01:18 Ответить
щось кацапи знову прорахувались ! Невже арифметика жодному кацапу не під силу ?
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22.07.2023 09:03 Ответить
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22.07.2023 01:18 Ответить
Непробачу.
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22.07.2023 02:09 Ответить
Эту угоду сделали ООН с Гафностаном потому что он об этом жалобно молил
Там даже нищеброд Эрдоган ни при делах,а этот наркоман тем более.
Шукае он клей Момент и Дихлофос на десерт.
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22.07.2023 02:34 Ответить
коли буба бачить це вже всім ховатися...
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22.07.2023 03:09 Ответить
Я бачу певні шляхи - Зеленський

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22.07.2023 03:29 Ответить
значить буде новий серіал "Сусіди прийдуть".
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22.07.2023 09:01 Ответить
Як тільки воно щось "побачить" стаються якісь катаклізми. Совпадение-не думаю...
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22.07.2023 04:03 Ответить
Після білої доріжки і не таке побачиш, Віслюк.
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22.07.2023 04:13 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXcx4kD1i6tVYLVCIvERp46gsywGI4NeJg-1i--9y5Q3d40N8mNcQX6dFeUAPpn7mhxW2k2CEyGxdQKTP0cl3YBHJ4bXdd4c6iTJ5nCCy2b5gLjVfi5pPwfO6RJEl1tLc4Vry8ip9st2E-Rtb22Y99X4XqeBtGjYaur0LxuzY2tvA&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid034Unjb93eCnAimEJnsLtwbP5hH2Td9WDVuVAKJFodubFPBbzdfHfZXrE6hnFN8cKql?__cft__[0]=AZXcx4kD1i6tVYLVCIvERp46gsywGI4NeJg-1i--9y5Q3d40N8mNcQX6dFeUAPpn7mhxW2k2CEyGxdQKTP0cl3YBHJ4bXdd4c6iTJ5nCCy2b5gLjVfi5pPwfO6RJEl1tLc4Vry8ip9st2E-Rtb22Y99X4XqeBtGjYaur0LxuzY2tvA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Виступаю на бізнес-форумі KA Group, розповідаю - вкотре - про національну культуру як фактор безпеки, про те, як ми нині платимо кров'ю за 30-літній постколоніальний іґнор власної культурної політики, і про те, як ганебно, за півтора роки повномасштабного вторгнення, провалив наш Мінкульт свою пряму, в час війни, місію - берегти від ворога культурну спадщину, плюс (інформаційна складова) свідчити про геноцидний характер цієї війни на матеріалі культурної заглади: навіть повного реєстру "нового Розстріляного Відродження" не складено - списку, з якого зразу було б видно, скількох літераторів, акторів, музикантів і т.п. творців ******** культури Україна від російської аґресії втратила ФІЗИЧНО (Execute Culture, як це сформулювала Вікторія Амеліна, список, яким Президент мав би трясти в вічі світовій спільноті на всіх самітах!)); ба - навіть нормального, не "на відчіпного", представницького сайту пошкоджених пам'яток (з належним тих пам'яток описом, фотографіями завданих руйнацій і т.д.) не спромігся Мінкульт зробити (а яка це змарнована нагода для "м'якої сили", аж думати болить!); та що там - навіть розкопками "оголеного" після повені Великого Лугу займаються, о стид і гАньба, "чорні археологи" - тоді як це пряма функція держави, котра мала б одразу вдарити на сполох і ринутись рятувати так несподівано "повернуту" нам тим самим ворогом, що був 70 рр. тому її відняв, культурну спадщину...

Словом, улюблена тема - скільки стає часу, стільки й говорю. А тоді сходжу з подіуму, відкриваю новини, і - овва, очам не вірю! - міністр культури подав у відставку!

І, зараз під цією новиною, - купа коментарів у дусі "та це Міністерство взагалі треба закрити", "яка на фіґ культура, дрони фінансувати треба", "це Міністерство совковий рудимент!", "а навіщо воно потрібне?" і т.д. і т.п....

І сиджу я, голову схопивши в руки, і навіть не тішусь уже довгожданій відставці Олександра Ткаченка. Тому що катастрофа насправді не в ньому - а в усіх тих людях, які досі - досі!! - так і не побачили, чому їх прийшли вбивати.

Або, як казав герой Кобилянської, "не смерть страшна, а наша темнота" (с).
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22.07.2023 06:08 Ответить
Зазернув в очі путіну і побачив там вихід з зернової кризи?Чи Єрмак вже в Омані грає в наперстки з Дмитром Козаком?
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22.07.2023 06:30 Ответить
Галлюцинации начались? Это плохо. Вова, ты там не переборщи, с "герычем".
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22.07.2023 06:56 Ответить
Знову марить Це вже діагнос
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22.07.2023 06:56 Ответить
ні, він строчить донЄсЄніЄ кураторам з фсбЕ.
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22.07.2023 08:59 Ответить
Зараз він здасть усе. І скаже що він думав що це зернова угода !
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22.07.2023 07:08 Ответить
А шлях до Перемоги ти, ****, не бачиш?
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22.07.2023 07:22 Ответить
Приміряє вже нову роль, - Чингачгук зірке око.
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22.07.2023 07:32 Ответить
Та дорожки кокаїнові ти бачиш!
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22.07.2023 07:43 Ответить
Раша витисне нас з зернового ринку, так як викинула з металургійного.
Війна - це в першу чергу боротьба за ресурси.
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22.07.2023 07:55 Ответить
ти вова,таке саме *****,як і путін!
клоун з амбіціями наполеона,пісюнограй і ухилянт,ти тільки й можеш,що про щось оговорятися...
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22.07.2023 08:05 Ответить
почитав би ти про Наполеона правду, а не ображенок кацапських, котрим копанці до мАськви давали.
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22.07.2023 10:00 Ответить
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22.07.2023 08:08 Ответить
Шкода, але у Зеленського відсутня самокритика і відчуття меж ПОРЯДНОСТІ. Він ВЖЕ НЕ розуміє, що Людина постійно помиляється, і якщо у неї зникає самоконтроль, то вона повинна озиратись на людей й дослухатись до їх думок та робити висновки і одразу реагувати, міняючи свої вчинки. Так трапляється з тими, хто виліз на вищий шабель влади. З самого низу. Вона себе вже зараховує до геніальності. Дивись на Муссоліні, Гітлера, Франко, ..... Леніна, Сталіна, *****. Зеленський впевненно крокує до цього ... стада БИДЛЮКІВ. НЕ РОБІТЬ ПОМИЛОК КАЦАПСЬКОГО БИДЛА, ЛЮДИИИИИИ !!!!!
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22.07.2023 08:15 Ответить
О, знову - сруль виліз!!))....
."...... снімітє сруля!!)))))
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22.07.2023 09:25 Ответить
- Видишь суслика?..
- Нет...
- И я не вижу... А он есть!
- Понятно...
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22.07.2023 09:26 Ответить
Як вам не соромно-не вірити найвеличнішому?Він своє слово тимає.
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22.07.2023 10:19 Ответить
Мля..Перечитав і не можу зрозуміти-де я зробив помилку в останньому слові.Тримає чи немає?
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22.07.2023 13:31 Ответить
 
 