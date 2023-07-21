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Новости Агрессия России против Украины Война
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Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы, - Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

зеленський,ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил коллегу за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию 🇹🇷 относительно членства Украины в НАТО.

Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу.

Кроме того, обсудили реализацию Формулы Мира. Попросил Президента Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар".

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Зеленский Владимир (20246) Эрдоган Реджеп Тайип (893) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+18
Бляха-муха! Він про африканців більше переймається чим про Україну! Він що, з того ''коридору'' відсотки отримує?
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21.07.2023 21:26
+8
Пиарится. Украину спасать он уже устал, а тут такая тема, это же золотое дно для Спасителя всего Мира. И не нало оваций, он совсем не для этого делает такой мужественный шаг. Ну вот совсем не для этого. Совсем...
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21.07.2023 21:39
+6
А з головним споживачем - Китаєм - перемовини ніяк провести неможливо? А з представниками "колективного Півдня"? Теж ніяк? То може щось з дипкорпусом щось зробити треба?
Ой! Ви ж Пристайка звільнили! Потужний крок! Тепер точно в дипломатії ц нас будуть тільки перемоги дєрьмака-Зе-кулєбінськи!
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21.07.2023 21:39
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Бляха-муха! Він про африканців більше переймається чим про Україну! Він що, з того ''коридору'' відсотки отримує?
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21.07.2023 21:26 Ответить
а то
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21.07.2023 21:35 Ответить
Пиарится. Украину спасать он уже устал, а тут такая тема, это же золотое дно для Спасителя всего Мира. И не нало оваций, он совсем не для этого делает такой мужественный шаг. Ну вот совсем не для этого. Совсем...
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21.07.2023 21:39 Ответить
Україна за рік продала 30 млрд. тон зерна на 11 міліардів доларів

вот такі африканські бляхі мухі це-це і українські фермери
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21.07.2023 21:43 Ответить
30 мільярдів тонн - це космічна цифра. може мали на увазі 30 млн. тонн? )
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21.07.2023 21:49 Ответить
вибачаюсь дійсно 30 млн. тон різного збіжжя

це гроші агросектору і це налоги
а щодо "негрів", то щороку в світі вмирає 11 міліонів людей і сотні міліонів не голодують
писати в країні Голодомору що нам байдуже про голодуючих аморально
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21.07.2023 21:55 Ответить
Нажаль хоч і багато було зроблено але історичної памяті голодомору наш народ не має.
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21.07.2023 22:09 Ответить
"відсотки" отримають тисячі українських аграріїв від продажу свого зерна, яке буде набагато швидше і дешевше доставлене покупцям морем, ніж якби воно доставлялось залізницею чи автотранспортом до інших портів. а це притік в країну валюти і наявність в аграріїв обігових коштів для проведення озимої посівної і виплати заробітніх плат працівникам агросфери, розрахунків із своїми кредиторами і бюджетом. Бо коли це зерно гнитиме на полях, чи горітиме в терміналах, чи на кілька місяців довше і, відповідно, дорожче доправлятиметься до покупців.
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21.07.2023 21:47 Ответить
не розуміють цього тільки ідіоти або боти
рашку однозначно треба викидати із цієї "сдєлки"
але ж за рік наш величніший ніхрєна не зробив для альтернативних маршрутів
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21.07.2023 21:58 Ответить
"Він що, з того ''коридору'' відсотки отримує?"
Для тих, хто не має мізків : не тільки він, і не тільки аграрії-уся Україна отримувала.
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21.07.2023 22:16 Ответить
краще помовчав би - дурість би не було видно...
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21.07.2023 22:45 Ответить
Україна в усі часи славилася своїми багатими родючими черноземами. Ти в курсі, що зернотермінали в українських портах будувалися та працювали задовго до зе ? А знаєш чому ? Тому що Україна вирощувала на своїх родючих землях набагато більше, ніж сама споживала. І те що експортувалося-приносило чималий відсоток надходжень до держбюджету. Вище навіть цифру наводили, на скільки продавалося зернових. Тож для тебе твоє ж : "краще помовчав би - дурість би не було видно..."
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21.07.2023 22:55 Ответить
та зрозуміло що ти представник мудрого наріду.

А подумати - чому уся путєнська срань так зацікавлена в "зерновій угоді" - починаючи з ООН, путєнських африканських посіпак, кварталу95 та т.і.
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22.07.2023 00:13 Ответить
Та зрозуміло, що ти бот звичайний, день, як зарегений, та й не з України. Ще раз повторюю-Україна сама зацікавлена продавати своє зерно, тому що ми споживаємо втричі менше, ніж експортуємо. https://uatv.ua/uk/1-mlrd-dol-shhomisyatsya-zaroblyaye-********-na-eksporti-zerna-znachennya-zernovoyi-ugody-ta-manipulyatsiyi-rf-prokomentuvav-us/ 1 млрд дол. щомісяця заробляє Україна на експорті зерна "Ми майже 1 млрд 100 млн отримали за один лютий. Тому для України це дуже важливо, що ми отримуємо гроші до нашого бюджету, і, зокрема, завдяки Чорноморській зерновій ініціативі ми нашу економіку тримаємо на плаву", - зазначив економіст."
Втім, пояснювати щось боту-це марна справа.
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22.07.2023 08:06 Ответить
"зазначив економіст"

шо ти цитуєш якогось там невідомого економіста.
Давай цитати Дєрьмака, або Хламідії, а краще зразе - найвеличнішого!

Так - Україна зацікавлена продавати - та чи зацікавлена Україна зняття санкцій. Весь світ б'ється щоб послабити паРашу, а наші шукають спосіб зняти санкції.
Та кому я пишу - мудрому? уже писав - якщо ООН зацікавлений - вони забезпечать вивіз і продаж.

я ж і кажу - мудрий нарід. Одне питання - за квартал95 голосував?
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22.07.2023 08:22 Ответить
"шо ти цитуєш якогось там невідомого економіста."
Якщо вмієш користуватися гуглом, а не яндексом-знайдеш повно інформації на цю тему. Кормити бота я не збираюсь, тож шукай сам. А за кого я голосував-я вже багато разів казав на цьому форумі. Але ж ти одноденне, тому й не знаєш.
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22.07.2023 08:43 Ответить
тільки пишеш? чи читати не вмієш?
повторю для тебе свій пост:

коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?

Яка може бути зернова угода? Кому потрібно зерно - нехай вивозять. Та ще й під прапором ООН. Хто посміє розстріляти конвой ООН?

Та ні - вони протягують разом з путєном угоду - зняти санкції щоб паРащка могла продавати крадене у мудрого наріду.
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22.07.2023 08:24 Ответить
"коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?"
До тебе самого не доходить ? Гуттереш - тому що він типу піклується про голодних. Ердоган має свою вигоду. Зеленський-тому що це міліарди грошей до дербюджету і це-підтримує економіку України. Не продамо зерно-воно просто згниє. Ми зацікавлені у тому, щоб його вивозили, а не чекати когось, хто запропонує, як його вивезти. А щодо *****-то він показує як він "зацікавлений". Трощить нам портову інфраструктуру, зернові термінали, погрожує топити усі суда у Чорному морі. Коротше, ботяро, мені набридло гаяти на тебе свій час.
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22.07.2023 08:52 Ответить
я запитував - за квартал95 голосував?
ти не відповів.
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22.07.2023 08:58 Ответить
коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?

Яка може бути зернова угода? Кому потрібно зерно - нехай вивозять. Та ще й під прапором ООН. Хто посміє розстріляти конвой ООН?

Та ні - вони протягують разом з путєном угоду - зняти санкції щоб паРащка могла продавати крадене у мудрого наріду.
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22.07.2023 00:17 Ответить
Чому ж, закон про держурядовців, їх гроші і сім'ї в Україні обов'язково, але без слуг,депутатів, коханок і сім'ї президента. Вони мають право жити за кордоном з повними гаманцями. Ми знаємо що підтримує Ердоган і як можна з ним домовитися .Це йти на умови мордору. Так про що там Зеленський....
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21.07.2023 22:59 Ответить
Правильний крок зеленського!!!
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21.07.2023 21:31 Ответить
???
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21.07.2023 21:34 Ответить
Якщо кажу правильно,то вважаю,що правильно.Треба виставити росію терористичною країною та ізолювати від усіх.Африканці можуть собі іншого вожака знайти,не росію.У даній ситуації навіть їхня орієнтація на іран допоможе Україні
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21.07.2023 21:36 Ответить
Треба виставити росію терористичною країною...

Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?
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21.07.2023 21:41 Ответить
хто визнав,африканці чи Китай?
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21.07.2023 22:02 Ответить
А самое главное в мире мнение это африканцев (укажите подробнее страну) или Китая? Может гуглить научитесь?
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21.07.2023 22:07 Ответить
ну дурне....
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22.07.2023 00:19 Ответить
так,зеленський дурне,але тут робить правильно
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24.07.2023 14:58 Ответить
А кто признал, а ну ка расскажи.
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21.07.2023 22:46 Ответить
Иди и ищи, я что учитель тебе, мальчик?
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21.07.2023 22:53 Ответить
Ты балабол, а не учитель. Не кидайся не подкрепленными утверждениями, чтобы с тебя не требовали доказательств, вот и всё.
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21.07.2023 22:56 Ответить
Я уже сказал что я не учитель. Тебе это не понятно, хамло. Не надо за мной поввторять, шавка.
Для тебя, умственно ограниченного, повторяю вопрос:
Треба виставити росію терористичною країною...

Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?

Не тупи, а ищи, подоляшавка.
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21.07.2023 23:01 Ответить
Нечего находить потому что такого признания в природе не существует. А ты балабол и трепло.
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21.07.2023 23:05 Ответить
Пацанчик, до свидания.
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21.07.2023 23:07 Ответить
Обкакался - иди стирай штаны.
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21.07.2023 23:23 Ответить
Я уже сказал что я не учитель. Тебе это не понятно, хамло. Не надо за мной поввторять, шавка.
Для тебя, умственно ограниченного, повторяю вопрос:
Треба виставити росію терористичною країною...

Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?

Не тупи, а ищи, подоляшавка.

Где вас таких детей берут в подоляшвки?
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21.07.2023 23:45 Ответить
Никто не признал, идиотина.
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21.07.2023 23:47 Ответить
Признание России террористическим государством - международно-правовой акт, общественная дискуссия вокруг которого неоднократно возникала с 2014 года в связи с поддержкой Россией незаконных вооружённых формирований на украинском Донбассе, отравлениями Скрипалей и Навального, а также из-за полномасштабного вторжения на Украину и совершаемыми российскими войсками многочисленными военными преступлениями по отношению к мирным жителям Украины.

В разных формулировках назвали политический режим в России террористическим Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Нидерланды, Словакия, а также Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент и Парламентская ассамблея НАТО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Признание_России_террористическим_государством

Учись гуглить, рашотроллик. Вы, рашистские бдяди, очень палитесь со своим "какие ваши доуеазательства. Ну где вас таких тупых в рашотролли берут?
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21.07.2023 23:57 Ответить
Практически во всех этих странах до сих пор находятся террористические посольства и продолжается торговля с террористами.
Вот так вот "признали".
Но дурачёк уже радостно рот открыл.
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22.07.2023 00:14 Ответить
Рашист, надо бы тебе выучить свой же язык... Почитай на досуге, если он у тебя есть в твоем плотном графике троллинга от ФСБ. Но...
https://russkiypro.ru/pravilnoe-pravopisanie-durachok-ili-durachjok/

Как правильно пишется: «дурачок» или «дурачёк»?
Согласно орфографической норме русского языка правильным является первый вариант:

ДУРАЧОК

Отметим, что сомнительная гласная «о» находится в суффиксе слова.

Данный случай регламентирует следующее правило:

«В суффиксах существительных после шипящих букв под ударением пишется гласная «о», а без ударения пишется буква «е».

Учись, рашист.
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22.07.2023 00:23 Ответить
а не пнх ти би?
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21.07.2023 21:36 Ответить
Що цього разу Зеля здаст. Крим мабудь.
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21.07.2023 21:37 Ответить
скоординували перевірку українських суден рашистом...
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21.07.2023 21:38 Ответить
Зеля підпише капітуляцію та скаже що помилково. Яка може бути перевірка суден терористом ? Це українці мають перевіряти в Стамбулі ті іноземні суда, що йдуть з вантажом до портів Московії.
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21.07.2023 22:02 Ответить
А з головним споживачем - Китаєм - перемовини ніяк провести неможливо? А з представниками "колективного Півдня"? Теж ніяк? То може щось з дипкорпусом щось зробити треба?
Ой! Ви ж Пристайка звільнили! Потужний крок! Тепер точно в дипломатії ц нас будуть тільки перемоги дєрьмака-Зе-кулєбінськи!
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21.07.2023 21:39 Ответить
Вова ти йолуп!!! А ні, заробити треба, термін закінчується..... треба гроші на нову партію "ТИПУ ветерани"".
Боже бережи Україну.......
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21.07.2023 21:41 Ответить
рашку з угоди викинути к ****** !

- Дядя Едик, дорогой, зачем нам буйло?
- Буйло нам не нужен !

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21.07.2023 21:51 Ответить
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21.07.2023 21:56 Ответить
Два імпотента зустрілися і думають як би допомогти Путлеру !
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21.07.2023 22:05 Ответить
Активність зашкалює! З чого б це?
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21.07.2023 22:05 Ответить
Відкати від турків. Раніше від доріг, зараз від зерна.
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21.07.2023 22:27 Ответить
Йди на ... Шашлички
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21.07.2023 22:21 Ответить
Віслюка і маладих рєгіонаф має бути знищено в самий страшний спосіб.
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21.07.2023 22:26 Ответить
Перемовини...
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21.07.2023 22:42 Ответить
а султан военный конвой прислать может....Договор ведь есть и с Ukrainoi и Лигой Наций.
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22.07.2023 07:50 Ответить
 
 