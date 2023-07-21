Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы, - Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил коллегу за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию 🇹🇷 относительно членства Украины в НАТО.

Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу.

Кроме того, обсудили реализацию Формулы Мира. Попросил Президента Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар".

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