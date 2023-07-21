Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы, - Зеленский провел переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном твиттере Зеленского.
В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил коллегу за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию 🇹🇷 относительно членства Украины в НАТО.
Скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу.
Кроме того, обсудили реализацию Формулы Мира. Попросил Президента Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар".
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вот такі африканські бляхі мухі це-це і українські фермери
це гроші агросектору і це налоги
а щодо "негрів", то щороку в світі вмирає 11 міліонів людей і сотні міліонів не голодують
писати в країні Голодомору що нам байдуже про голодуючих аморально
рашку однозначно треба викидати із цієї "сдєлки"
але ж за рік наш величніший ніхрєна не зробив для альтернативних маршрутів
Для тих, хто не має мізків : не тільки він, і не тільки аграрії-уся Україна отримувала.
А подумати - чому уся путєнська срань так зацікавлена в "зерновій угоді" - починаючи з ООН, путєнських африканських посіпак, кварталу95 та т.і.
Втім, пояснювати щось боту-це марна справа.
шо ти цитуєш якогось там невідомого економіста.
Давай цитати Дєрьмака, або Хламідії, а краще зразе - найвеличнішого!
Так - Україна зацікавлена продавати - та чи зацікавлена Україна зняття санкцій. Весь світ б'ється щоб послабити паРашу, а наші шукають спосіб зняти санкції.
Та кому я пишу - мудрому? уже писав - якщо ООН зацікавлений - вони забезпечать вивіз і продаж.
я ж і кажу - мудрий нарід. Одне питання - за квартал95 голосував?
Якщо вмієш користуватися гуглом, а не яндексом-знайдеш повно інформації на цю тему. Кормити бота я не збираюсь, тож шукай сам. А за кого я голосував-я вже багато разів казав на цьому форумі. Але ж ти одноденне, тому й не знаєш.
повторю для тебе свій пост:
коротше - чому путєн, Зеленський, Гуттереш, Ердоган та т.і. зацікавлені в "зерновій угоді"?
Яка може бути зернова угода? Кому потрібно зерно - нехай вивозять. Та ще й під прапором ООН. Хто посміє розстріляти конвой ООН?
Та ні - вони протягують разом з путєном угоду - зняти санкції щоб паРащка могла продавати крадене у мудрого наріду.
До тебе самого не доходить ? Гуттереш - тому що він типу піклується про голодних. Ердоган має свою вигоду. Зеленський-тому що це міліарди грошей до дербюджету і це-підтримує економіку України. Не продамо зерно-воно просто згниє. Ми зацікавлені у тому, щоб його вивозили, а не чекати когось, хто запропонує, як його вивезти. А щодо *****-то він показує як він "зацікавлений". Трощить нам портову інфраструктуру, зернові термінали, погрожує топити усі суда у Чорному морі. Коротше, ботяро, мені набридло гаяти на тебе свій час.
ти не відповів.
Яка може бути зернова угода? Кому потрібно зерно - нехай вивозять. Та ще й під прапором ООН. Хто посміє розстріляти конвой ООН?
Та ні - вони протягують разом з путєном угоду - зняти санкції щоб паРащка могла продавати крадене у мудрого наріду.
Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?
Для тебя, умственно ограниченного, повторяю вопрос:
Треба виставити росію терористичною країною...
Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?
Не тупи, а ищи, подоляшавка.
Для тебя, умственно ограниченного, повторяю вопрос:
Треба виставити росію терористичною країною...
Так уже признали, не, не знаешь? В первый раз подоляшавкой работаешь?
Не тупи, а ищи, подоляшавка.
Где вас таких детей берут в подоляшвки?
В разных формулировках назвали политический режим в России террористическим Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Нидерланды, Словакия, а также Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент и Парламентская ассамблея НАТО.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Признание_России_террористическим_государством
Учись гуглить, рашотроллик. Вы, рашистские бдяди, очень палитесь со своим "какие ваши доуеазательства. Ну где вас таких тупых в рашотролли берут?
Вот так вот "признали".
Но дурачёк уже радостно рот открыл.
https://russkiypro.ru/pravilnoe-pravopisanie-durachok-ili-durachjok/
Как правильно пишется: «дурачок» или «дурачёк»?
Согласно орфографической норме русского языка правильным является первый вариант:
ДУРАЧОК
Отметим, что сомнительная гласная «о» находится в суффиксе слова.
Данный случай регламентирует следующее правило:
«В суффиксах существительных после шипящих букв под ударением пишется гласная «о», а без ударения пишется буква «е».
Учись, рашист.
Ой! Ви ж Пристайка звільнили! Потужний крок! Тепер точно в дипломатії ц нас будуть тільки перемоги дєрьмака-Зе-кулєбінськи!
Боже бережи Україну.......
- Дядя Едик, дорогой, зачем нам буйло?
- Буйло нам не нужен !