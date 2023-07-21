Решение об увольнении Пристайко было для него неожиданным, - СМИ
Президент Владимир Зеленский 21 июля 2023 года уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, источник из окружения посла сообщил Суспільному, что для Пристайко решение об увольнении было неожиданным.
"Он узнал о решении утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского", - сказали нам.
О том, связано ли увольнение с критикой цитаты Зеленского о Уоллесе – команде посла неизвестно. Однако такое совпадение называют "странным".
Ранее Пристайко в комментарии Sky News назвал "нездоровым сарказмом" реплику Зеленского о том, что он может ежедневно благодарить британского министра обороны Уоллеса за военную помощь Украине.
"Я думаю, он ответил немного с сарказмом.. когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что этот сарказм – это здоровый сарказм", — сказал тогда украинский дипломат.
"Грустно прощаться с Вадимом Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом в Соединенном Королевстве. Надеюсь, он скоро появится в другой ипостаси!" – написал экс-глава британского правительства Борис Джонсон.
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