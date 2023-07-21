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Решение об увольнении Пристайко было для него неожиданным, - СМИ

вадим,пристайко

Президент Владимир Зеленский 21 июля 2023 года уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, источник из окружения посла сообщил Суспільному, что для Пристайко решение об увольнении было неожиданным.

"Он узнал о решении утром, в машине, когда ехал в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского", - сказали нам.

О том, связано ли увольнение с критикой цитаты Зеленского о Уоллесе – команде посла неизвестно. Однако такое совпадение называют "странным".

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Ранее Пристайко в комментарии Sky News назвал "нездоровым сарказмом" реплику Зеленского о том, что он может ежедневно благодарить британского министра обороны Уоллеса за военную помощь Украине.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом.. когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что этот сарказм – это здоровый сарказм", — сказал тогда украинский дипломат.

"Грустно прощаться с Вадимом Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом в Соединенном Королевстве. Надеюсь, он скоро появится в другой ипостаси!" – написал экс-глава британского правительства Борис Джонсон.

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Зеленский Владимир (20246) увольнение (2674) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+69
Тобто, ЗЄ отримав по соплям від Міністра оборони ВБ, а помстився послу України у ВБ.

Ну що ж - це в стилі мстивого сцикуна з Кривого Рогу.
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21.07.2023 20:56
+68
В Буби комплекс мстивого зеленого гнома на ґрунті моральної незрілості.
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21.07.2023 20:54
+44
Вулиці ім зе? За які заслуги?
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21.07.2023 20:54
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Может безгуглу или безмозглу,ай всё одно.
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22.07.2023 02:16 Ответить
Один из немногих профессионалов, порядочных людей в шобла патологических воров и шулеров слуг президента Ермака. Возьмут кого нибудь из регионального гавна или очередную соску. Украина вся должна принадлежать Зе команде Ермака- Арахамии. В диктатуре народу не принадлежит ничего, даже место на кладбище.
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22.07.2023 07:50 Ответить
Може тепер нарешті зроблять нормальну електронну чергу як у інших нормальних консулатах. Найгірша організація яка тільки може бути з питань обслуговування населення це у нашому консулаті у Лондоні. Крик, хамство, трясіння паперами, якісь воплі завжди, повно людей, черга ніколи нікуди не рухається. Люди по два роки елементарні документи не можуть отримати, не кажучи уже про якісь там нестандартні запити. Деякі вже до суду на них хотіли подавати за те що неможливо дитину внести до паспорта два роки і рік з недійсними документами живуть. Так що, що намагався замазати вибрик президента, то молодець, але його організація тут просто тріщить по швах.
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22.07.2023 11:01 Ответить
что тут гадать о причинах увольнения Пристайко ?! зеле нужны заведующие предвыборными участками на нагло планируемых выборах !

А на что ещё по-вашему, требуются дип представительства за рубежом?!
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23.07.2023 04:53 Ответить
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