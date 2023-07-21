На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 513-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкой громады Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года. Черниговская область, поселок Гончаровское - попадание ракеты. Две женщины убиты, идет разбор завалов. Поврежден дом культуры, а также школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших!
Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.
Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - сказал Зеленский.
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Ми хфашисти але це вже занадто.
бо як би зермаки не зарізали НЕПТУНИ, то нікого не питалиб
а потопилиб вже весь орський флот
а так, виковируйте з асфальту каміння і робіть рогатки
В цій новині натовп накинувся з образами на певну особу, в нашому випадку це клоун. Боти для відволікання уваги від цієї особи знаходять і постять якусь "позитивну" для натовпу новину, в нашому випадку про арешт стрелкова/дыркина. Бот не один. Їх декілька. Один пише "позитивну" новину, інші або накидують "лайки" тому коментарю, або й самі пишуть якийсь коментар під цією новиною. І тим самим втягують у розмову інших користувачів сайта, які і не підозрюють, що стали жертвами цього "вброса". І так можна робити скільки завгодно, з будь-якої кількості аккаунтів, поки їх не піймають на цьому "разводе лохов". Ось і вся схема.
А ні дам команДу Буданзі щоб той дав поманДу варяту Притулі закупити дрони на кошти донаторів...
ЗЕленые ***** их ***** накупили.
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БРЕХЛО
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Не может быть! Запретит показ Сватов в РФ?
Зеленский постоянно любит запрягать телегу впереди лошади.
Интересно, кто ему это так помогает? Веет кацапским душком, все делать наоборот.