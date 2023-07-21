На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 513-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкой громады Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года. Черниговская область, поселок Гончаровское - попадание ракеты. Две женщины убиты, идет разбор завалов. Поврежден дом культуры, а также школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших!

Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - сказал Зеленский.

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