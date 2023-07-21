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Новости Видео Война
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На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 513-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще двоих детей сегодня убила Россия. Удар российской артиллерии по поселку Дружба, Торецкой громады Донецкой области. Погибли девочка 2007 года рождения и мальчик 2013 года. Черниговская область, поселок Гончаровское - попадание ракеты. Две женщины убиты, идет разбор завалов. Поврежден дом культуры, а также школа, жилые дома. Мои соболезнования родным и близким погибших!

Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, в том числе двое детей.

Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ. Кроме того, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны. И такое наказание будет", - сказал Зеленский.

Также смотрите: На фронте погиб воин 47 ОМБр, журналист Дмитрий Рыбаков. ФОТО

Зеленский Владимир (20348) обстрел (27129) жертвы (2072)


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Топ комментарии
+32
****** пустыми абещаниями
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21.07.2023 19:10
+32
Ти пане незламний президент вже півтора року про це балакаєш,а ракетні програми які ти закрив(саме перед війною) так і не запрацювали
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21.07.2023 19:12
+30
кара буде страшною!! цілодобово 24 год на добу 3 місяці без перерви дивитися мої відосіка на 24 децібелах
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21.07.2023 19:11
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****** пустыми абещаниями
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21.07.2023 19:10 Ответить
да відповім ..ух як...серіалі будемо знімати
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21.07.2023 20:44 Ответить
кара буде страшною!! цілодобово 24 год на добу 3 місяці без перерви дивитися мої відосіка на 24 децібелах
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21.07.2023 19:11 Ответить
Танунах.
Ми хфашисти але це вже занадто.
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21.07.2023 19:29 Ответить
кара буде як що постачальники дадуть добро
бо як би зермаки не зарізали НЕПТУНИ, то нікого не питалиб
а потопилиб вже весь орський флот
а так, виковируйте з асфальту каміння і робіть рогатки
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21.07.2023 20:18 Ответить
Сериалами про кретина Паваразнюка , с гнидой Горбуновым будете ***** пугать🙈, Аленка КРАВЕЦ польку-бабочку за 30 000 000€ Спляшет
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21.07.2023 21:05 Ответить
І більше серіальчіков
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21.07.2023 19:12 Ответить
Ти пане незламний президент вже півтора року про це балакаєш,а ракетні програми які ти закрив(саме перед війною) так і не запрацювали
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21.07.2023 19:12 Ответить
навіть паршивого цеха випуску дронів не зробив за 1,5 року війни
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21.07.2023 20:19 Ответить
Тут для наріду 73% головне про таке говорити і ї вони запісяють окріпом і побіжать купувати портрети і бісер для вишивання Бонгевтіка. А робити Вовка буде все точно, та навпааки. Де наші ракети???
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21.07.2023 20:23 Ответить
Що значить ,,не запрацювали"? Кацапські змі вже доповідали, що рашисти збивали ракету ,,Грім"!
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22.07.2023 01:58 Ответить
Кацапські ЗМІ писали, що знищили всі танки "Леопаадри" і збили англійські ракети і давно знищили нашу арсмію. Їм вірити - себе і інших дурити. А ракета "Грім 2-Сапсан" з дальністю враженння до 280 км виготовлена за гроші, здається саудитів, для них. Добавити більше палива і ракета діє в іншому радіусі, так що Боневтіку потрібно було прорфінансувати зборку такої готової ракети.
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22.07.2023 07:43 Ответить
Угрожающий видосик-гамносик готов. Враги в панике.
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21.07.2023 19:14 Ответить
Краще мовчати чим стрясати обіцянками повітря за ці півтора роки ми дуже багато чули но виконання обіцянок близько нульової відмітки краще зробіть а потім підтвердить а так зеро
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21.07.2023 19:15 Ответить
i sho bude ? opjatj OPa bude hamiti sojuznikam ? "pAchimu nam nedali toto !" ?
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21.07.2023 19:16 Ответить
Закидаєш кацапів до смерті своїми серіяльчиками? А влупити у відповідь щоб мало не здалося слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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21.07.2023 19:16 Ответить
Може "єрмака" звільнить?
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21.07.2023 19:23 Ответить
Зіграє на роялі? балакун!((((((((((( Слава Нації! Слава ЗСУ!
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21.07.2023 19:17 Ответить
СУД ОТПРАВИЛ СТРЕЛКОВА В СИЗО ДО 18 СЕНТЯБРЯ
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21.07.2023 19:18 Ответить
Значить назавжди.
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21.07.2023 19:19 Ответить
Суд у Москві на два місяці відправив під варту екскомандира бойовиків так званої «ДНР» Гіркіна, якого звинувачують у публічних закликах до екстремізму, передає російське видання «РБК». Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
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21.07.2023 19:25 Ответить
А, почему только 5 лет, другим по 10 за это выписывали ????
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21.07.2023 19:54 Ответить
це тут до чого?
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21.07.2023 20:43 Ответить
Це черговий "вброс" від бота для відволікання уваги. "Розжую" так, щоб всі "допетрали" як це робиться:
В цій новині натовп накинувся з образами на певну особу, в нашому випадку це клоун. Боти для відволікання уваги від цієї особи знаходять і постять якусь "позитивну" для натовпу новину, в нашому випадку про арешт стрелкова/дыркина. Бот не один. Їх декілька. Один пише "позитивну" новину, інші або накидують "лайки" тому коментарю, або й самі пишуть якийсь коментар під цією новиною. І тим самим втягують у розмову інших користувачів сайта, які і не підозрюють, що стали жертвами цього "вброса". І так можна робити скільки завгодно, з будь-якої кількості аккаунтів, поки їх не піймають на цьому "разводе лохов". Ось і вся схема.
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21.07.2023 23:00 Ответить
****@бол і пустобріх...
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21.07.2023 19:18 Ответить
,,,консолідація...Угу з твоїм підходом.
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21.07.2023 19:18 Ответить
на зло кацапам дам команДу резнікову перевести "Львівському арсеналу" ще 10 млрд....
А ні дам команДу Буданзі щоб той дав поманДу варяту Притулі закупити дрони на кошти донаторів...
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21.07.2023 19:20 Ответить
та ми вже бачили твої кари і страшні відповіді Рашці...Друзі,ви не звернули увагу-за 17 міс війни по резиденції Зельця,кублах олігархів,Верх.Раді і Конча -Заспі.....не було жодного удару...І по Рашці не було жодного удару (крім комариних укусів)....
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21.07.2023 19:22 Ответить
Так своїх не обстрілюють. Я ще півроку тому про це написав , то мене мало не заклювали.
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21.07.2023 19:33 Ответить
Будуть показувати полоненим "Санаторий нєзабудка" та "Інгулець"?
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21.07.2023 19:24 Ответить
Ніц, згідно конвенції катувати полонених не можна
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21.07.2023 19:30 Ответить
Відповідь чим,ракетами які ти не виробив,чи шматами асфальту ?
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21.07.2023 19:32 Ответить
Давайте проце знімемо серіал.
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21.07.2023 19:34 Ответить
страшна відповідь: а. асфальтом, б.серіальчиком в. гугнявим відосиком? зелений підор, чим відповіси? чи одразу усім?
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21.07.2023 19:37 Ответить
Ти, не про покарання думаєш, а про свій імідж. Нах ти звільнив Пристайка? Він тебе, дебіла, відмазував перед світовим товариством. Тепер шлюха поїде в Англію налагоджувати поставки зброї?
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21.07.2023 19:49 Ответить
Все просто. Пристайко так вдало відмазував йолупа, що тому не вдалося своїми витівками зірвати військову допомогу у Вільнюсі.
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21.07.2023 20:23 Ответить
Предлагаю направить на ********** заминированные асфальтоукладчики и дорожные катки.
ЗЕленые ***** их ***** накупили.
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21.07.2023 19:51 Ответить
шо знов шось розмінуєте або закатаєте..
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21.07.2023 19:57 Ответить
Люто хочу помсти за останні дні вбиств одеситів, портових кранів, фермерів... 😬
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21.07.2023 19:59 Ответить
Зелений балабол
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21.07.2023 20:02 Ответить
На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. Источник:
==============
БРЕХЛО
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21.07.2023 20:20 Ответить
Урод.Коли будуть знищені корупціонери?????
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21.07.2023 20:20 Ответить
На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. Источник:
================
Не может быть! Запретит показ Сватов в РФ?
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21.07.2023 20:27 Ответить
Пішло ***** чмо мохнате! Ось така відповідь на сьогодні, а покарання обовязково прийде. Так що готуйся зраднику!
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21.07.2023 20:28 Ответить
ВОНИ НАС ,,ШАХЕДАМИ,, А МИ ЇХ ,,ЛІСАПЕДАМИ,,!!!... АЛЕ БАЖАНО ,ЩОБ ТИ НА НЬОМУ СИДІВ,....
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21.07.2023 20:58 Ответить
5 день накривають Одесу і область ,а в нас відосики про покарання....
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21.07.2023 21:00 Ответить
Та невже? Як покарання за Краматорськ, за енерготеррор, за Запоріжжя - потужний піздьож? Ти хоч би один аеродром кацапський роз'**** з пердольотами!
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21.07.2023 21:19 Ответить
Даже комментировать не хочется
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21.07.2023 21:34 Ответить
Ты сначала покарай, а потом пили видосик, типа за что.
Зеленский постоянно любит запрягать телегу впереди лошади.
Интересно, кто ему это так помогает? Веет кацапским душком, все делать наоборот.
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21.07.2023 21:59 Ответить
 
 