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Новини Відео Війна
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На російський ракетний терор буде відповідь і покарання, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 513 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих!

Сьогодні ж російські ракети і дрони знову били по Одесі, по нашим південним районам. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей.

Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання – буде", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського обстрілу селища Дружба на Донеччині загинули брат і сестра - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) обстріл (28449) жертви (1793)


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Топ коментарі
+32
****** пустыми абещаниями
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21.07.2023 19:10
+32
Ти пане незламний президент вже півтора року про це балакаєш,а ракетні програми які ти закрив(саме перед війною) так і не запрацювали
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21.07.2023 19:12
+30
кара буде страшною!! цілодобово 24 год на добу 3 місяці без перерви дивитися мої відосіка на 24 децібелах
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21.07.2023 19:11
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****** пустыми абещаниями
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21.07.2023 19:10 Відповісти
да відповім ..ух як...серіалі будемо знімати
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21.07.2023 20:44 Відповісти
кара буде страшною!! цілодобово 24 год на добу 3 місяці без перерви дивитися мої відосіка на 24 децібелах
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21.07.2023 19:11 Відповісти
Танунах.
Ми хфашисти але це вже занадто.
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21.07.2023 19:29 Відповісти
кара буде як що постачальники дадуть добро
бо як би зермаки не зарізали НЕПТУНИ, то нікого не питалиб
а потопилиб вже весь орський флот
а так, виковируйте з асфальту каміння і робіть рогатки
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21.07.2023 20:18 Відповісти
Сериалами про кретина Паваразнюка , с гнидой Горбуновым будете ***** пугать🙈, Аленка КРАВЕЦ польку-бабочку за 30 000 000€ Спляшет
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21.07.2023 21:05 Відповісти
І більше серіальчіков
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21.07.2023 19:12 Відповісти
Ти пане незламний президент вже півтора року про це балакаєш,а ракетні програми які ти закрив(саме перед війною) так і не запрацювали
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21.07.2023 19:12 Відповісти
навіть паршивого цеха випуску дронів не зробив за 1,5 року війни
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21.07.2023 20:19 Відповісти
Тут для наріду 73% головне про таке говорити і ї вони запісяють окріпом і побіжать купувати портрети і бісер для вишивання Бонгевтіка. А робити Вовка буде все точно, та навпааки. Де наші ракети???
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21.07.2023 20:23 Відповісти
Що значить ,,не запрацювали"? Кацапські змі вже доповідали, що рашисти збивали ракету ,,Грім"!
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22.07.2023 01:58 Відповісти
Кацапські ЗМІ писали, що знищили всі танки "Леопаадри" і збили англійські ракети і давно знищили нашу арсмію. Їм вірити - себе і інших дурити. А ракета "Грім 2-Сапсан" з дальністю враженння до 280 км виготовлена за гроші, здається саудитів, для них. Добавити більше палива і ракета діє в іншому радіусі, так що Боневтіку потрібно було прорфінансувати зборку такої готової ракети.
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22.07.2023 07:43 Відповісти
Угрожающий видосик-гамносик готов. Враги в панике.
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21.07.2023 19:14 Відповісти
Краще мовчати чим стрясати обіцянками повітря за ці півтора роки ми дуже багато чули но виконання обіцянок близько нульової відмітки краще зробіть а потім підтвердить а так зеро
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21.07.2023 19:15 Відповісти
i sho bude ? opjatj OPa bude hamiti sojuznikam ? "pAchimu nam nedali toto !" ?
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21.07.2023 19:16 Відповісти
Закидаєш кацапів до смерті своїми серіяльчиками? А влупити у відповідь щоб мало не здалося слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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21.07.2023 19:16 Відповісти
Може "єрмака" звільнить?
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21.07.2023 19:23 Відповісти
Зіграє на роялі? балакун!((((((((((( Слава Нації! Слава ЗСУ!
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21.07.2023 19:17 Відповісти
СУД ОТПРАВИЛ СТРЕЛКОВА В СИЗО ДО 18 СЕНТЯБРЯ
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21.07.2023 19:18 Відповісти
Значить назавжди.
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21.07.2023 19:19 Відповісти
Суд у Москві на два місяці відправив під варту екскомандира бойовиків так званої «ДНР» Гіркіна, якого звинувачують у публічних закликах до екстремізму, передає російське видання «РБК». Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
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21.07.2023 19:25 Відповісти
А, почему только 5 лет, другим по 10 за это выписывали ????
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21.07.2023 19:54 Відповісти
це тут до чого?
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21.07.2023 20:43 Відповісти
Це черговий "вброс" від бота для відволікання уваги. "Розжую" так, щоб всі "допетрали" як це робиться:
В цій новині натовп накинувся з образами на певну особу, в нашому випадку це клоун. Боти для відволікання уваги від цієї особи знаходять і постять якусь "позитивну" для натовпу новину, в нашому випадку про арешт стрелкова/дыркина. Бот не один. Їх декілька. Один пише "позитивну" новину, інші або накидують "лайки" тому коментарю, або й самі пишуть якийсь коментар під цією новиною. І тим самим втягують у розмову інших користувачів сайта, які і не підозрюють, що стали жертвами цього "вброса". І так можна робити скільки завгодно, з будь-якої кількості аккаунтів, поки їх не піймають на цьому "разводе лохов". Ось і вся схема.
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21.07.2023 23:00 Відповісти
****@бол і пустобріх...
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21.07.2023 19:18 Відповісти
,,,консолідація...Угу з твоїм підходом.
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21.07.2023 19:18 Відповісти
на зло кацапам дам команДу резнікову перевести "Львівському арсеналу" ще 10 млрд....
А ні дам команДу Буданзі щоб той дав поманДу варяту Притулі закупити дрони на кошти донаторів...
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21.07.2023 19:20 Відповісти
та ми вже бачили твої кари і страшні відповіді Рашці...Друзі,ви не звернули увагу-за 17 міс війни по резиденції Зельця,кублах олігархів,Верх.Раді і Конча -Заспі.....не було жодного удару...І по Рашці не було жодного удару (крім комариних укусів)....
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21.07.2023 19:22 Відповісти
Так своїх не обстрілюють. Я ще півроку тому про це написав , то мене мало не заклювали.
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21.07.2023 19:33 Відповісти
Будуть показувати полоненим "Санаторий нєзабудка" та "Інгулець"?
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21.07.2023 19:24 Відповісти
Ніц, згідно конвенції катувати полонених не можна
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21.07.2023 19:30 Відповісти
Відповідь чим,ракетами які ти не виробив,чи шматами асфальту ?
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21.07.2023 19:32 Відповісти
Давайте проце знімемо серіал.
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21.07.2023 19:34 Відповісти
страшна відповідь: а. асфальтом, б.серіальчиком в. гугнявим відосиком? зелений підор, чим відповіси? чи одразу усім?
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21.07.2023 19:37 Відповісти
Ти, не про покарання думаєш, а про свій імідж. Нах ти звільнив Пристайка? Він тебе, дебіла, відмазував перед світовим товариством. Тепер шлюха поїде в Англію налагоджувати поставки зброї?
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21.07.2023 19:49 Відповісти
Все просто. Пристайко так вдало відмазував йолупа, що тому не вдалося своїми витівками зірвати військову допомогу у Вільнюсі.
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21.07.2023 20:23 Відповісти
Предлагаю направить на ********** заминированные асфальтоукладчики и дорожные катки.
ЗЕленые ***** их ***** накупили.
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21.07.2023 19:51 Відповісти
шо знов шось розмінуєте або закатаєте..
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21.07.2023 19:57 Відповісти
Люто хочу помсти за останні дні вбиств одеситів, портових кранів, фермерів... 😬
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21.07.2023 19:59 Відповісти
Зелений балабол
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21.07.2023 20:02 Відповісти
На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. Источник:
==============
БРЕХЛО
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21.07.2023 20:20 Відповісти
Урод.Коли будуть знищені корупціонери?????
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21.07.2023 20:20 Відповісти
На российский ракетный террор будет ответ и наказание, - Зеленский. Источник:
================
Не может быть! Запретит показ Сватов в РФ?
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21.07.2023 20:27 Відповісти
Пішло ***** чмо мохнате! Ось така відповідь на сьогодні, а покарання обовязково прийде. Так що готуйся зраднику!
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21.07.2023 20:28 Відповісти
ВОНИ НАС ,,ШАХЕДАМИ,, А МИ ЇХ ,,ЛІСАПЕДАМИ,,!!!... АЛЕ БАЖАНО ,ЩОБ ТИ НА НЬОМУ СИДІВ,....
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21.07.2023 20:58 Відповісти
5 день накривають Одесу і область ,а в нас відосики про покарання....
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21.07.2023 21:00 Відповісти
Та невже? Як покарання за Краматорськ, за енерготеррор, за Запоріжжя - потужний піздьож? Ти хоч би один аеродром кацапський роз'**** з пердольотами!
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21.07.2023 21:19 Відповісти
Даже комментировать не хочется
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21.07.2023 21:34 Відповісти
Ты сначала покарай, а потом пили видосик, типа за что.
Зеленский постоянно любит запрягать телегу впереди лошади.
Интересно, кто ему это так помогает? Веет кацапским душком, все делать наоборот.
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21.07.2023 21:59 Відповісти
 
 