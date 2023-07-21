На російський ракетний терор буде відповідь і покарання, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 513 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих!
Сьогодні ж російські ракети і дрони знову били по Одесі, по нашим південним районам. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждали більше 20 людей, серед них двоє дітей.
Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, іще більше енергії заради перемоги, іще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання – буде", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми хфашисти але це вже занадто.
бо як би зермаки не зарізали НЕПТУНИ, то нікого не питалиб
а потопилиб вже весь орський флот
а так, виковируйте з асфальту каміння і робіть рогатки
В цій новині натовп накинувся з образами на певну особу, в нашому випадку це клоун. Боти для відволікання уваги від цієї особи знаходять і постять якусь "позитивну" для натовпу новину, в нашому випадку про арешт стрелкова/дыркина. Бот не один. Їх декілька. Один пише "позитивну" новину, інші або накидують "лайки" тому коментарю, або й самі пишуть якийсь коментар під цією новиною. І тим самим втягують у розмову інших користувачів сайта, які і не підозрюють, що стали жертвами цього "вброса". І так можна робити скільки завгодно, з будь-якої кількості аккаунтів, поки їх не піймають на цьому "разводе лохов". Ось і вся схема.
А ні дам команДу Буданзі щоб той дав поманДу варяту Притулі закупити дрони на кошти донаторів...
ЗЕленые ***** их ***** накупили.
==============
БРЕХЛО
================
Не может быть! Запретит показ Сватов в РФ?
Зеленский постоянно любит запрягать телегу впереди лошади.
Интересно, кто ему это так помогает? Веет кацапским душком, все делать наоборот.