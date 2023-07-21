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Рішення про звільнення Пристайка було для нього неочікуваним, - ЗМІ

вадим,пристайко

Президент Володимир Зеленський 21 липня 2023 року звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, джерело з оточення посла повідомило Суспільному, що для Пристайка рішення про звільнення було неочікуваним.

"Він дізнався про рішення зранку, в машині, коли їхав в невелике британське містечко на відкриття вулиці імені Зеленського", — сказали нам.

Про те, чи пов'язане звільнення з критикою цитати Зеленського про Воллеса – команді посла не відомо. Проте такий збіг називають "дивним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив посла Пристайка за фразу про "нездоровий сарказм президента" щодо міністра оборони Великобританії

Раніше Пристайко у коментарі Sky News назвав "нездоровим сарказмом" репліку Зеленського про те, що він може хоч щодня дякувати британському міністру оборони Воллесу за військову допомогу Україні.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм", — сказав тоді український дипломат.

"Сумно прощатися з Вадимом Пристайко, який був чудовим українським послом і другом у Сполученому Королівстві. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!" — написав ексглава британського уряду Борис Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко про слова Зеленського щодо подяки Воллесу щоранку: Не варто показувати Росії, що між Україною і партнерами можуть бути якісь непорозуміння

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) звільнення (2667) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+69
Тобто, ЗЄ отримав по соплям від Міністра оборони ВБ, а помстився послу України у ВБ.

Ну що ж - це в стилі мстивого сцикуна з Кривого Рогу.
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21.07.2023 20:56
+68
В Буби комплекс мстивого зеленого гнома на ґрунті моральної незрілості.
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21.07.2023 20:54
+44
Вулиці ім зе? За які заслуги?
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21.07.2023 20:54
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Может безгуглу или безмозглу,ай всё одно.
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22.07.2023 02:16 Відповісти
Один из немногих профессионалов, порядочных людей в шобла патологических воров и шулеров слуг президента Ермака. Возьмут кого нибудь из регионального гавна или очередную соску. Украина вся должна принадлежать Зе команде Ермака- Арахамии. В диктатуре народу не принадлежит ничего, даже место на кладбище.
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22.07.2023 07:50 Відповісти
Може тепер нарешті зроблять нормальну електронну чергу як у інших нормальних консулатах. Найгірша організація яка тільки може бути з питань обслуговування населення це у нашому консулаті у Лондоні. Крик, хамство, трясіння паперами, якісь воплі завжди, повно людей, черга ніколи нікуди не рухається. Люди по два роки елементарні документи не можуть отримати, не кажучи уже про якісь там нестандартні запити. Деякі вже до суду на них хотіли подавати за те що неможливо дитину внести до паспорта два роки і рік з недійсними документами живуть. Так що, що намагався замазати вибрик президента, то молодець, але його організація тут просто тріщить по швах.
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22.07.2023 11:01 Відповісти
что тут гадать о причинах увольнения Пристайко ?! зеле нужны заведующие предвыборными участками на нагло планируемых выборах !

А на что ещё по-вашему, требуются дип представительства за рубежом?!
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23.07.2023 04:53 Відповісти
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