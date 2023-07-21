Рішення про звільнення Пристайка було для нього неочікуваним, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 21 липня 2023 року звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, джерело з оточення посла повідомило Суспільному, що для Пристайка рішення про звільнення було неочікуваним.

"Він дізнався про рішення зранку, в машині, коли їхав в невелике британське містечко на відкриття вулиці імені Зеленського", — сказали нам.

Про те, чи пов'язане звільнення з критикою цитати Зеленського про Воллеса – команді посла не відомо. Проте такий збіг називають "дивним".

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Раніше Пристайко у коментарі Sky News назвав "нездоровим сарказмом" репліку Зеленського про те, що він може хоч щодня дякувати британському міністру оборони Воллесу за військову допомогу Україні.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм", — сказав тоді український дипломат.

"Сумно прощатися з Вадимом Пристайко, який був чудовим українським послом і другом у Сполученому Королівстві. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій іпостасі!" — написав ексглава британського уряду Борис Джонсон.

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