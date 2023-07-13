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Пристайко про слова Зеленського щодо подяки Воллесу щоранку: Не варто показувати Росії, що між Україною і партнерами можуть бути якісь непорозуміння

пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Про це Пристайко сказав в коментарі Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм", - заявив Пристайко.

Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО

Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то "Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче".

Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Пристайко Вадим (498) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+53
Роман Шрайк:
Бен Уоллес был министром обороны Британии во время премьерства Бориса Джонсона, он остался на этом посту при Лиз Трасс и Риши Сунаке.

И он не просто присутствовал, а был мотором помощи, которую Британия поставляла Украине. Да, лица премьеров мы видим чаще, аплодируем им. Но есть и те, кто "таскает рояль".

Ок, забыли, что Британия сделала для нас в прошлом году, но что было в 2023 можно запомнить?

Британия первой объявила о передаче нам западных танков, что помогло принять решение Байдену, а затем и Шольцу. Британия первой передала нам дальнобойные ракеты, что помогло принять решение Макрону и, надеюсь, поможет Байдену.

Бен Уоллес дважды пожертвовал карьерой ради Украины.

Первый раз год назад, когда он при хороших шансах на победу отказался участвовать в гонке за премьерство, сказав, что сосредоточен на вопросах безопасности. Не сложно понять, каких именно.

До недавнего времени Уоллес рассматривался как один из основных кандидатов на пост генсека НАТО. Но решение побыстрее передать Украине Storm Shadow не было согласовано с Вашингтоном (иначе не вышло бы побыстрее), и разозлило Байдена. В итоге Белый дом заблокировал его кандидатуру и Столтенберг остался на посту еще на год.

Сколько бы мы ни благодарили Бена Уоллеса, этого никогда не будет много.

Поэтому, когда я вчера читал (и, к сожалению, слушал) хамство в его адрес, мне было очень и очень стыдно.

Спасибо, Бен, за то, что сделано. Надеюсь, ваш энтузиазм помогать Украине не угаснет.
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13.07.2023 17:15 Відповісти
+29
Якщо - президен - ідіот, який влаштовує дипломатичний скандал через своє криворагульське віховання, то ні.
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13.07.2023 17:26 Відповісти
+27
Та да. Наш самовлюбленный недонаполеон такое вряд-ли простит. Слишком гонористое оно.
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13.07.2023 17:14 Відповісти
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Люди гинуть через міністра оборони Британії? Серйозно?
До яйщекрада-резнікова питань немає? Не він незамінний міністр оборони України?

"Уоллес також заявив, що говорив українським чиновникам, що необхідно забезпечити кращу підготовку своїх військ, щоб Сили оборони зазнавали менше втрат у війні проти РФ."
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13.07.2023 19:06 Відповісти
таке враження, що п.пристайко через можливо не дуже добре знання англійської, суто випадково бовкнув правдиву оцінку поведінки зеленого ********. оце "doesn't think is healthy" може зробити його амбасадором у широтах десь у районі лагоса...
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13.07.2023 17:21 Відповісти
and no thinking is the healthiest thing all around!
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13.07.2023 17:38 Відповісти
не думаю, що вашу думку поділяють зараз багато жителів маріуполя, які у переддень навали "почули" заклик зеленої істоти готуватися до "майскіх шашличков"...
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13.07.2023 18:06 Відповісти
ну ви вже я не знаю куди загнули...
all I did just shared and support in some way your message with a bit more intense....
and yes that is why I turned off sound when mister buba was trying to speak English - that was freaking shame...
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13.07.2023 18:18 Відповісти
Не треба висмикувати з контексту. Він не просто "брякнув", відповів на ідіотські наскоки на всіх наших партнерів і спонсорів. Мабуть терпець колись повинен був увірватись і у дорослих людей
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13.07.2023 17:27 Відповісти
Не онкохворому, а алкашу, що сам пропив свою печінку, живе за чужий кошт та ще й бикує.
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13.07.2023 17:30 Відповісти
Жодна країна не проїбала свою зброю та свою економіку.

А утриманка повинна смоктати мовчки.
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13.07.2023 17:35 Відповісти
А ви подивіться на Фінляндію. У них населення в 7-8 разів меньше нашого, але в разі війни через декілька тижнів в строю 1 мільон солдатів
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13.07.2023 17:43 Відповісти
Я не бачу, як вони воюють. У нас теж мільйон в строю за лічені дні назбирався. Треба було більше - було би більше!
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13.07.2023 17:47 Відповісти
Ти тупий, мабудь сибірський валянок. У нас ніколи не було в ВСУ мільона. Зараз - максимум 800 тисяч, а скоріш за все - біля 600 тисяч
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13.07.2023 18:00 Відповісти
В нас більше
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13.07.2023 18:51 Відповісти
Важко повірити, бо 600 тис. чоловік - це 120 повністю укомплектованих бригад... Але спорити з вами не буду, можливо ви краще це знаєте, тай кацапам не потрібно лишнього знати
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13.07.2023 19:19 Відповісти
Тому їм раді у НАТО. А нам ні.
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13.07.2023 17:57 Відповісти
Їм раді бо вони не тупі рагулі, що обирають зрадника та пройдисвіта під час війни.
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13.07.2023 18:06 Відповісти
а, як же - "ми захищаємо цілий світ своєю кровю! після України,путін піде на далі!"
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13.07.2023 19:28 Відповісти
Та киньте виправдовувати зезрадництво. Відповідальність має бути!
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13.07.2023 17:46 Відповісти
Зеленський у кварталівському стилі нахамив. Тупий гумор.
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13.07.2023 17:57 Відповісти
А під час війни зрадників не потрібно відсторонювати і карати? Нехай "кроти риють" далі?
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13.07.2023 19:30 Відповісти
А хто буде визначати, хто зрадник, а хто - ні? Ти? Чи продажний суддя?
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13.07.2023 19:57 Відповісти
Де ви росли? Хто вас виховував? Чого ви тикаєте незнайомій людині?

"А хто буде визначати, хто зрадник, а хто - ні? Ти? Чи продажний суддя?"

Тоді припаршиві у нас справи, якщо нікому виявляти агентів Московії. Треба опустити руки і нехай "кроти риють" у той час, як ЗСУ проливає кров.
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14.07.2023 00:33 Відповісти
Непорозуміння - це ЗЄ.
І це непорозуміння давно пора прибрати. Від нього тільки шкода та збитки.
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13.07.2023 17:28 Відповісти
Є багато прикладів від Кенеді до Януковича.

Пергий - самий надійний. Другий - самий демократичний.
Але мені подобається гібридний - змістити та тихенько ліквідувати.
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13.07.2023 17:43 Відповісти
Якщо так, то півкраїни треба було пересаджати з 2014 по 2019 рік.

1. Нема в Україні "правітєльства". Є ОПЗЄ та маріонетки Єрмака.
2. Медаль від ***** давно заслужив ЗЄ за саботаж переозброєння ЗСУ, за приховування інформації про вторгнення, за розмінування Чонгару.
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13.07.2023 21:08 Відповісти
Мі-6 та ЦРУ потихеньку проводять роботу серед силового блоку (який у нас продається, як морозиво на ярмарку).
Зливають все лайно, що у них є на ЗЄ. А його там ********* від відмивання валюти та Приватівського бабла Кварталом-95 до Оманских договорняків з ФСБ, Вагнергейту, розвалу ЗСУ, саботажу переозброєння ЗСУ, саботожу підготовки до вторгнення, співпраця с РФ по розмінуванню проходів з Криму і т.д. і т.п.
Народне обурення, повстання.
Пат - ябо душити силою, або тікати.
Душити? Силовики вже поза грою.
Тікати? Так силовики ж вже чекають.

Якось так.
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13.07.2023 17:50 Відповісти
А хіба Зеленський розуміє, що таке дипломатичний етикет, або військова субординація.
Хіба він розуміє, що його терплять не завдяки його заслугам, а завдяки тим українцям, що боряться за нашу державу, завдяки ЗСУ, завдяки волонтерам. По великому рахунку він і на посаду президента попав випадково, обманом - зіграв роль Голобородька і цим задурив мізки недалеким обивателям. Хіба він розуміє, що провина за десятки тисяч вбитих і замордованих українців, зруйнована держава у величезній мірі лежить персонально на ньому. Не на Голобородьку, а саме на Зеленському. Саме через недолугість, безвідповідальність та звичайну тупість. Через нікчемність його "слуг народу", через зневагу до розумних і відповідальних людей, в тому числі і в ЗСУ. Прийде час і всі Єрмаки з Татаровими згинуть в слід за Януковичами, Азаровими, Клименками, а тоді все одно доведеться відповідати за "акторську діяльність" на посаді президента. Попереду ще буде дуже багато запитань ....
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13.07.2023 17:30 Відповісти
Треба оте зелене *****во якось потихенько відділяти від України-бо залишимся наодиннці з кацапами. А таке цілком ймовірно зелені і добиваються!
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13.07.2023 17:42 Відповісти
Ніяких маршів. Ніяких протестів. Крім того що це зараз поза законом це і дорога в безодню. Байден при зустрічі з Зеленським пожартував про те що вони від нього не відстануть. Тобто доніс позицію. Через президента до нас. Нас ніхто не кине. Але потім він не втече.
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13.07.2023 18:41 Відповісти
Воно думає що воно зі сцени сільського будинку культури гуморески розповідає!
Тому і такі розмови в нього на міжнеродному рівні!
Воно недолуге, неосвічене і нахабне!
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13.07.2023 17:46 Відповісти
Псевдогарантії безпеки Будапештського меморандуму через які Україна зараз втрачає тисячі життів теж не варто було порівнювати з "Amazon" 🤬 ! ...
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13.07.2023 17:50 Відповісти
Дійсно не треба. Бо Амазон нічого на шару на дає.
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13.07.2023 17:56 Відповісти
19.02.2022 мы не можем тратить на Армию, нам надо дороги строить
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Взагалі-то не Уоллес вирішує, яку і коли надавати допомогу Україні, його роль чисто технічна.
https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/12/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-nato-invitation-membership-kyiv-missile-drone#top-of-blog Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак дистанціювався від коментарів Уоллеса, заявивши, що Зеленський висловив подяку за підтримку Великобританії. Сунак звернувся до журналістів та, схоже, не підтримав характеристику міністра оборони. Він наголосив, що президент Зеленський неодноразово висловлював подяку, у тому числі у своєму зверненні до парламенту на початку цього року. «Я знаю, що він та його народ вдячні Великій Британії», - сказав Сунак.

Але є нюанс -
https://www.dw.com/uk/souzniki-nadali-ukraini-lise-polovinu-obicanih-vazkih-*******-doslidzenna/a-66136845 США, ФРН та Великобританія надали Україні значно менше зброї ніж обіцяли. А заявлені обсяги нової допомоги зменшуються, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки.
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13.07.2023 18:03 Відповісти
Ти зелений ідіот. Так, вирішує не Воллес, а саме його запитають, А У НАС ЦЕ Є? І саме він вирішуватиме Є, чи САМИМ МАЛО.
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13.07.2023 18:15 Відповісти
а ты какой идиот ?
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13.07.2023 18:20 Відповісти
Ну якщо ти тупий, навіщо про це усім розповідати? Коли запитують що є чи мало, то готовиться аналітика, що є і скільки, а не просто питають Бена. Лізе усяке тут недоумкувате..
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13.07.2023 18:26 Відповісти
Норвегия и Британия передадут Украине микродроны FLIR Black Hornet (фото)
https://i.postimg.cc/1tCSQBDB/72cc4077-4b319d12e5fafc8c4ccfa1dcf18a16e0.jpg
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13.07.2023 18:16 Відповісти
Наши воины уже пользуются
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13.07.2023 18:17 Відповісти
камеры с тепловизорами высокого разрешения
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13.07.2023 18:18 Відповісти
Не один еврочиновник просто так ничего не делает....хватит уже инфантильно лепить добрых фей из них.Евробюрократы это самые циничные,хитрые чуваки...особенно те кто долго на посту сидит..и понятно шо мы намного меньше Зеленского знаем шо и как там происходит.
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13.07.2023 18:25 Відповісти
Якщо б ЗЄ знав, мовчав би у ганчірку.
Бо ці цинічні, хитрі чіваки таких зажопних клоунів на сніданок без запивону їдять.

Чи їм важко перекрити йому та нам кисень?
Да нєфіг робити - завтра у головних ЗМІ спливає весь компромат на ЗЄ-владу і підримка України серед західних платників податків стає нульовою. Припиняється фінансування і далі якось гребіть самі.

А далі фініта ля комедія... Без Заходу ми покійники.
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13.07.2023 18:34 Відповісти
Підтримають, насправді, Народ України, а не прі3.,143дєнта.
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13.07.2023 19:24 Відповісти
а ты делаешь всё безвозмездно? ну отдай квартиру, машину и сбережения за всю жизнь зеленскому. или ты евробюрократ?)
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13.07.2023 20:59 Відповісти
Опытный дипломат прав - нельзя ,, зарываться,, Заместителю Президента Ермака могут преждевременно указать и ,, трахнуть,, - за диктатуру в Украине , за мародерство , воровство миллиардов долларов из бюджета за подбор отморозков и ублюдков у власти. Об этом вспомнят позже и спросят.
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Зеленський, Залужний, Шевченко: ШІ відтворив відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. ФОТО

13.07.2023, 17:00•294• https://uainfo.org/blognews/1689252659-zelenskiy-zaluzhniy-shevchenko-shi-vidtvoriv-vidomih-ukrayintsiv.html#mc-container 0

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Вийшло досить цікаво.

Серію фотографій https://www.instagram.com/ukr.ai.nians/ опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org з посиланням на https://tsn.ua/nauka_it/zelenskiy-zaluzhniy-shevchenko-shi-vidtvoriv-vidomih-**********-u-viglyadi-personazhiv-multfilmu-foto-2369365.html ТСН .

Штучний інтелект відцифрував відомих українців із різних сфер діяльності. Це - керівництво держави, урядовці, міністри, письменники, співаки, спортсмени, відомі військові та інші. Зокрема:
український президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, легандарний командир "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс), керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, реп-співачка Alyona Alyona, вронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк, тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна та анші.

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1684827199--garri-potter-u-lavah-zsu-shtuchniy-intelekt-pokazav-yak.html "Гаррі Поттер" у лавах ЗСУ: штучний інтелект показав, як би виглядали герої культової франшизи на фронті в Україні

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1683623546-kreml-palae-shtuchniy-intelekt-prodemonstruvav-yakiy-viglyad.html Кремль палає: штучний інтелект продемонстрував, який вигляд це мало б на полотнах відомих художників

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
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13.07.2023 18:29 Відповісти
Вот така ганьба малята ! Воллеса школа !
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13.07.2023 18:30 Відповісти
Шкода !
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13.07.2023 18:33 Відповісти
Пристайко зпіздав, уже НАГАДИЛИ так у Вільнюсі з усією відвертістю, так, що і у Великій Британії тхнуло сморідом!! Це те ж саме, як і з якунОвощем у 2013 році!! Йдуть шляхом ригоАналів!! Тіж теж московіти вели!
Бен Уоллес може підтвердити!
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13.07.2023 18:31 Відповісти
Они забрали у нас ЯО с бомбардировщиками и сотни ракет X 22 под гарантии территориальной целостности....и теперь когда нашу страну херачат и кромсают уже 8 лет они по полгода решают дать нам 10 танков чи не и заявляют шо они не Амазон....та пошли они на фуй ,Зеленский правильно потролил.
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13.07.2023 18:32 Відповісти
Who am I to disagree?
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13.07.2023 18:36 Відповісти
Зеля сегодня утром с перепугу всех переблагодорил
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13.07.2023 18:35 Відповісти
Здав Україну і ще свого паганого рота відкривае. Недолуга істота.
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13.07.2023 19:08 Відповісти
"Я знаю українців, я був в Україні п'ять разів і вони будуть воювати. Моя мати українка", - сказав Уоллес Шойгу

У п'ятницю відбулася прес-конференція президента України Володимира Зеленського для закордонних журналістів. На ній він заявив, що не бачить загрози вторгнення російських військ і попросив західні медіа не розганяти паніку. Також він нарікав на уряди Сполучених Штатів, Великобританії та Німеччини, що вони погано захищають Україну.
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13.07.2023 19:15 Відповісти
Раньше только украинцы знали,что зеленский дурачок, но зеленскому этого мало, позориться так перед всем миром🤡
Только вот он представитель от Украины и своим быдляцким поведением позорит украинцев и отбивает все желание у партнеров помогать нашей армии, это ч...о криворогое делает все только что бы навредить Украие
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13.07.2023 19:34 Відповісти
верно.
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14.07.2023 06:19 Відповісти
Можно уйти из КВНа, но КВН из тебя не уйдёт никогда....
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14.07.2023 10:09 Відповісти
як кажуть українці - якого БЄНА воно вийобується ? лікуватись уже потрібно,нерви ні к трясті.пальчєвскій с вамі.
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21.07.2023 13:16 Відповісти
Робота дипломата згладжувати гострі кути у відносинах. Пристайко саме це і зробив, він не назвав Зеленського дурнем як воно є а лише обережно висловив ВЛАСНУ думку, щоб підтримати британську сторону. Врешті Пристайка звільнили... за його роботу!
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21.07.2023 13:23 Відповісти
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