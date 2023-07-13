Пристайко про слова Зеленського щодо подяки Воллесу щоранку: Не варто показувати Росії, що між Україною і партнерами можуть бути якісь непорозуміння

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Про це Пристайко сказав в коментарі Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм", - заявив Пристайко.

Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.

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Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то "Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче".

Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".