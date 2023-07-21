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В Сенате США зарегистрировано постановление о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Зеленский поблагодарил авторов

сша,сенат

В Сенате США зарегистрирован проект резолюции о поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Важная новость из Соединенных Штатов. Сенаторы Линдсей Грэм и Ричард Блюменталь представили проект резолюции Сената США о поддержке скорейшего вступления Украины в НАТО.

Действительно, только это может обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий. Чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности.

Благодарен всем, кто помогает нам защищать свободу и приближать длительный, справедливый мир. Спасибо, господа сенаторы! Спасибо всем американцам за жизненно важную поддержку Украины!"

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Зеленский Владимир (20246) НАТО (9963) членство в НАТО (1506) Сенат США (498) Ричард Блюменталь (7) Линдси Грэм (60)


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Топ комментарии
+12
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21.07.2023 20:57
+7
сбацав мурку на роялі по відеозвязку?
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21.07.2023 20:35
+7
Схоже зелених Україна не переживе
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21.07.2023 20:49
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сбацав мурку на роялі по відеозвязку?
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21.07.2023 20:35 Ответить
Дякула.
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21.07.2023 20:36 Ответить
Усе добре.

Собака (и) гавкають, а карааа іде.

Разом до Перемоги!
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21.07.2023 21:50 Ответить
От саме цією постановою наступного разу ЗЄ по губах водити і будуть.
А, якщо вона товста, то і по мармизі бити.
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21.07.2023 20:38 Ответить
Нічого не буде, у дєдушкі Жо договорняк з пуйлом. Згадайте, як білий домік обривав телефони до Києва під час прігожинського маршу на моцкву: мовляв, не здумайте бити по роїсі в такий нелегкий для неї час!
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21.07.2023 20:44 Ответить
Ліндсі Грема - в президенти!
Був би не гірший, чи навіть кращий за Рональда Рейгана!
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21.07.2023 20:48 Ответить
Схоже зелених Україна не переживе
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21.07.2023 20:49 Ответить
Дякуємо Друзі,
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21.07.2023 20:50 Ответить
У Сенаті США зареєстровано проєкт резолюції щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\

Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь представили проект Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\

чому про проЄкт?
де членкіні та конгресвуменки(таке реально писали - "конгресвуменка")

А хто зареєтсрував?
про"є" кт то?

може сенаторкиня якась? замісникиня президентки-депутаткині-членкині якогось комітету?
у нас клоунська держава.
і так - дякую я особисто - Джо Пеші за підтримку бізонів на Полтавщині.
бо єлдаків підтримувати.... та ну його напут.
подивитись на заросле..... ВОНО і на сміхоржущого Яйцеріза, то і так і на тім "спасиб*"
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21.07.2023 20:55 Ответить
Всі ці "фемінізми" запроваджують виродки і виродкині, куплені глобалістами з фонду "відродження" "виродження". Цей процес почався вже досить давно, і клован тут ні до чого.
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22.07.2023 04:57 Ответить
може й добре робл*ть. бо я реально переконався шо мем "95% людей - бидло" - не мем. Та ще й 95% це неточно. І ясно шо не в більшу сторону неточно.
але наскільки ж паскудно виглядає, як ніби хтось махнув палкою і всяке гівно почало застосовувати оцей "новояз". чомусь Лещенко згадався, раніше його ролики слухав, але він настільки шліфує ж..пу єрмаків шо гидко.
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22.07.2023 10:15 Ответить
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21.07.2023 20:57 Ответить
Это уже ЗЕпобеда? Или надо подождать? Что означает проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в НАТО? Когда его примут за основу, проголосуют всем Сенатом, и какие там будут условия.? Войну с рабссеей зеледент еще в 19 году закончил. В НАТО нам не надо, потму что никто не приглашает... И тут такие твитты... Опять обкурился?
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21.07.2023 21:25 Ответить
А до чого тут «Зепобеда»?

США підтримують державу Україна та її Народ,

Призвища офіційних осіб не мае ніякого значення
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21.07.2023 21:54 Ответить
Вот елинственное с чем соглашусь, так это то, что фамилия официального лица Зеленский тут ну совсем не при чем.
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21.07.2023 21:58 Ответить
За лендліз також дякували

а коли дійшло, що треба просто попросити - придумали, що він не потрібен
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21.07.2023 21:40 Ответить
Не треба перекручувати. Спершу дєдушка Жо вирішив, що ленд-ліз нам не потрібен, а вже потім наші пропагандисти почали цього неповносправного дєдушку відмазувати. А потім цей дєдушко, погано прихований подільник куйла, сказав, що Україні до НАТИ зась.
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22.07.2023 05:01 Ответить
Народ, це чергова маніпуляція!!! Схоже в ОП вирішили, що треба чимось перебити обурення народу після новин про багатомільйонні витрати не на озброєння, а на серіали з державного бюджету, які навіть стали приводом для звільнення міністра Ткаченка. Це звичайна "офісна"метода маніпулювання - погану новину треба "затьмарити" гарною новиною, або навіть вигадкою, бо хто там буде потім розбиратися що було насправді? Ціль для ЗЕ-ОПи завжди виправдовувала засоби...
Ось що насправді пишуть самі сенатори Lindsey Graham та Richard Blumenthal:

«Ми плануємо представити резолюцію Сенату, яка закликає до дорожньої карти членства України в НАТО, як тільки це стане можливим. Лише через членство в НАТО Україна може відчути справжню безпеку перед обличчям повторної російської агресії. Мир, який здобуде Україна, має бути постійним. Їхня боротьба була протистоянням корумпованому авторитаризму, і вони заслужили безпечний і тривалий мир в НАТО. «Слава Україні!»
Ось тут оригінал заяви сенаторів (останній абзац):
https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=630096DB-281F-4DE7-BCA9-460BCB483B24

Зверніть увагу - сератори про це заявили аж 07 липня 2023. Правда дивно, що цю заяву сенаторів ОП чомусь тримав в кишені аж 14 днів, а для українського народу вирішили оприлюднити лише сьогодні Та ще й у відредагованому варіанті, який суттєво змінщує акценти у інтерпретації зеленського, чи того, хто за нього пише в твіттер.

А тепер порівняйте інтерпретацію тексту з твіттера зеленського:

Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори https://twitter.com/LindseyGrahamSC @LindseyGrahamS та https://twitter.com/SenBlumenthal @SenBlumenthal представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в https://twitter.com/NATO @NATO

https://twitter.com/NATO
Тобто сенатори пишуть; "плануємо представити", у зеленського вони тіпа вже "представили", сенатори пишуть що їхня резолюція "закликає до дорожньої карти членства України в НАТО, як тільки це стане можливим", а у зеленського пишуть, що в резолюції вже йдеться про "якнайшвидший вступ України в НАТО". А насправді сенатори, нажаль, про вступ до НАТО не кажуть, вони кажуть про дорожню карту (скоріш за все там і про боротьбу з корупцією говориться, яке в ОП зараз не на часі)...

Саме так працює маніпуляція, коли береться правда і "льогкім двіженієм рукі" перетворюється професійними маніпуляторами на зручну для брехню.
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21.07.2023 22:11 Ответить
1. У зеленского нет официального твиттера. Есть твиттер, который неизвестно кем и зачем ведется
2. только что с сайта конгресса. Там нет ничего о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Есть разные заклинания о помощи, согласованности ВСУ со стандартами НАТО, о том, что Украина будет в НАТО, краткая история современной Украины. Заканчивается все тем, что армия США не должна быть втянута в войну. Про ускоренное вступление Украины в блок - пустота.
3. дякую, щиро дякую за увагу.
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21.07.2023 22:19 Ответить
Уявляю як від цієї новини дякувальщика з завхозом перекосило.
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22.07.2023 00:16 Ответить
Зеленский поблагодарил авторов.... утром ? или вечером ? Это даже не подросток... Это детский сад: огрызнуться на замечание взрослых, а потом - всё-таки - делать, как велели.
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22.07.2023 01:58 Ответить
Добре.
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22.07.2023 06:56 Ответить
 
 