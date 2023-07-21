У Сенаті США зареєстрована постанова про якнайшвидший вступ України до НАТО. Зеленський подякував авторам
У Сенаті США зареєстровано проєкт резолюції щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в
НАТО.
Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій. Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки.
Вдячний усім, хто допомагає нам захищати свободу та наближати тривалий, справедливий мир. Дякую, панове сенатори! Дякую всім американцям за життєво важливу підтримку України!"
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Разом до Перемоги!
А, якщо вона товста, то і по мармизі бити.
Був би не гірший, чи навіть кращий за Рональда Рейгана!
Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь представили проект Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\
чому про проЄкт?
де членкіні та конгресвуменки(таке реально писали - "конгресвуменка")
А хто зареєтсрував?
про"є" кт то?
може сенаторкиня якась? замісникиня президентки-депутаткині-членкині якогось комітету?
у нас клоунська держава.
і так - дякую я особисто - Джо Пеші за підтримку бізонів на Полтавщині.
бо єлдаків підтримувати.... та ну його напут.
подивитись на заросле..... ВОНО і на сміхоржущого Яйцеріза, то і так і на тім "спасиб*"
відродження" "виродження". Цей процес почався вже досить давно, і клован тут ні до чого.
але наскільки ж паскудно виглядає, як ніби хтось махнув палкою і всяке гівно почало застосовувати оцей "новояз". чомусь Лещенко згадався, раніше його ролики слухав, але він настільки шліфує ж..пу єрмаків шо гидко.
США підтримують державу Україна та її Народ,
Призвища офіційних осіб не мае ніякого значення
а коли дійшло, що треба просто попросити - придумали, що він не потрібен
Ось що насправді пишуть самі сенатори Lindsey Graham та Richard Blumenthal:
«Ми плануємо представити резолюцію Сенату, яка закликає до дорожньої карти членства України в НАТО, як тільки це стане можливим. Лише через членство в НАТО Україна може відчути справжню безпеку перед обличчям повторної російської агресії. Мир, який здобуде Україна, має бути постійним. Їхня боротьба була протистоянням корумпованому авторитаризму, і вони заслужили безпечний і тривалий мир в НАТО. «Слава Україні!»
Ось тут оригінал заяви сенаторів (останній абзац):
https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=630096DB-281F-4DE7-BCA9-460BCB483B24
Зверніть увагу - сератори про це заявили аж 07 липня 2023. Правда дивно, що цю заяву сенаторів ОП чомусь тримав в кишені аж 14 днів, а для українського народу вирішили оприлюднити лише сьогодні Та ще й у відредагованому варіанті, який суттєво змінщує акценти у інтерпретації зеленського, чи того, хто за нього пише в твіттер.
А тепер порівняйте інтерпретацію тексту з твіттера зеленського:
Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори https://twitter.com/LindseyGrahamSC @LindseyGrahamS та https://twitter.com/SenBlumenthal @SenBlumenthal представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в https://twitter.com/NATO @NATO
https://twitter.com/NATO
Тобто сенатори пишуть; "плануємо представити", у зеленського вони тіпа вже "представили", сенатори пишуть що їхня резолюція "закликає до дорожньої карти членства України в НАТО, як тільки це стане можливим", а у зеленського пишуть, що в резолюції вже йдеться про "якнайшвидший вступ України в НАТО". А насправді сенатори, нажаль, про вступ до НАТО не кажуть, вони кажуть про дорожню карту (скоріш за все там і про боротьбу з корупцією говориться, яке в ОП зараз не на часі)...
Саме так працює маніпуляція, коли береться правда і "льогкім двіженієм рукі" перетворюється професійними маніпуляторами на зручну для брехню.
2. только что с сайта конгресса. Там нет ничего о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Есть разные заклинания о помощи, согласованности ВСУ со стандартами НАТО, о том, что Украина будет в НАТО, краткая история современной Украины. Заканчивается все тем, что армия США не должна быть втянута в войну. Про ускоренное вступление Украины в блок - пустота.
3. дякую, щиро дякую за увагу.