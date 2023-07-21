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У Сенаті США зареєстрована постанова про якнайшвидший вступ України до НАТО. Зеленський подякував авторам

сша,сенат

У Сенаті США зареєстровано проєкт резолюції щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь  представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в
НАТО.

 Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій. Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки.

Вдячний усім, хто допомагає нам захищати свободу та наближати тривалий, справедливий мир. Дякую, панове сенатори! Дякую всім американцям за життєво важливу підтримку України!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутнє України в НАТО, це не обговорюється, - Салліван

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Сенат США (597) Річард Блюменталь (7) Ліндсі Грем (69)


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Топ коментарі
+12
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21.07.2023 20:57
+7
сбацав мурку на роялі по відеозвязку?
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21.07.2023 20:35
+7
Схоже зелених Україна не переживе
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21.07.2023 20:49
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сбацав мурку на роялі по відеозвязку?
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21.07.2023 20:35 Відповісти
Дякула.
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21.07.2023 20:36 Відповісти
Усе добре.

Собака (и) гавкають, а карааа іде.

Разом до Перемоги!
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21.07.2023 21:50 Відповісти
От саме цією постановою наступного разу ЗЄ по губах водити і будуть.
А, якщо вона товста, то і по мармизі бити.
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21.07.2023 20:38 Відповісти
Нічого не буде, у дєдушкі Жо договорняк з пуйлом. Згадайте, як білий домік обривав телефони до Києва під час прігожинського маршу на моцкву: мовляв, не здумайте бити по роїсі в такий нелегкий для неї час!
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21.07.2023 20:44 Відповісти
Ліндсі Грема - в президенти!
Був би не гірший, чи навіть кращий за Рональда Рейгана!
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21.07.2023 20:48 Відповісти
Схоже зелених Україна не переживе
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21.07.2023 20:49 Відповісти
Дякуємо Друзі,
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21.07.2023 20:50 Відповісти
У Сенаті США зареєстровано проєкт резолюції щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\

Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь представили проект Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\

чому про проЄкт?
де членкіні та конгресвуменки(таке реально писали - "конгресвуменка")

А хто зареєтсрував?
про"є" кт то?

може сенаторкиня якась? замісникиня президентки-депутаткині-членкині якогось комітету?
у нас клоунська держава.
і так - дякую я особисто - Джо Пеші за підтримку бізонів на Полтавщині.
бо єлдаків підтримувати.... та ну його напут.
подивитись на заросле..... ВОНО і на сміхоржущого Яйцеріза, то і так і на тім "спасиб*"
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21.07.2023 20:55 Відповісти
Всі ці "фемінізми" запроваджують виродки і виродкині, куплені глобалістами з фонду "відродження" "виродження". Цей процес почався вже досить давно, і клован тут ні до чого.
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22.07.2023 04:57 Відповісти
може й добре робл*ть. бо я реально переконався шо мем "95% людей - бидло" - не мем. Та ще й 95% це неточно. І ясно шо не в більшу сторону неточно.
але наскільки ж паскудно виглядає, як ніби хтось махнув палкою і всяке гівно почало застосовувати оцей "новояз". чомусь Лещенко згадався, раніше його ролики слухав, але він настільки шліфує ж..пу єрмаків шо гидко.
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22.07.2023 10:15 Відповісти
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21.07.2023 20:57 Відповісти
Это уже ЗЕпобеда? Или надо подождать? Что означает проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в НАТО? Когда его примут за основу, проголосуют всем Сенатом, и какие там будут условия.? Войну с рабссеей зеледент еще в 19 году закончил. В НАТО нам не надо, потму что никто не приглашает... И тут такие твитты... Опять обкурился?
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21.07.2023 21:25 Відповісти
А до чого тут «Зепобеда»?

США підтримують державу Україна та її Народ,

Призвища офіційних осіб не мае ніякого значення
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21.07.2023 21:54 Відповісти
Вот елинственное с чем соглашусь, так это то, что фамилия официального лица Зеленский тут ну совсем не при чем.
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21.07.2023 21:58 Відповісти
За лендліз також дякували

а коли дійшло, що треба просто попросити - придумали, що він не потрібен
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21.07.2023 21:40 Відповісти
Не треба перекручувати. Спершу дєдушка Жо вирішив, що ленд-ліз нам не потрібен, а вже потім наші пропагандисти почали цього неповносправного дєдушку відмазувати. А потім цей дєдушко, погано прихований подільник куйла, сказав, що Україні до НАТИ зась.
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22.07.2023 05:01 Відповісти
Народ, це чергова маніпуляція!!! Схоже в ОП вирішили, що треба чимось перебити обурення народу після новин про багатомільйонні витрати не на озброєння, а на серіали з державного бюджету, які навіть стали приводом для звільнення міністра Ткаченка. Це звичайна "офісна"метода маніпулювання - погану новину треба "затьмарити" гарною новиною, або навіть вигадкою, бо хто там буде потім розбиратися що було насправді? Ціль для ЗЕ-ОПи завжди виправдовувала засоби...
Ось що насправді пишуть самі сенатори Lindsey Graham та Richard Blumenthal:

«Ми плануємо представити резолюцію Сенату, яка закликає до дорожньої карти членства України в НАТО, як тільки це стане можливим. Лише через членство в НАТО Україна може відчути справжню безпеку перед обличчям повторної російської агресії. Мир, який здобуде Україна, має бути постійним. Їхня боротьба була протистоянням корумпованому авторитаризму, і вони заслужили безпечний і тривалий мир в НАТО. «Слава Україні!»
Ось тут оригінал заяви сенаторів (останній абзац):
https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=630096DB-281F-4DE7-BCA9-460BCB483B24

Зверніть увагу - сератори про це заявили аж 07 липня 2023. Правда дивно, що цю заяву сенаторів ОП чомусь тримав в кишені аж 14 днів, а для українського народу вирішили оприлюднити лише сьогодні Та ще й у відредагованому варіанті, який суттєво змінщує акценти у інтерпретації зеленського, чи того, хто за нього пише в твіттер.

А тепер порівняйте інтерпретацію тексту з твіттера зеленського:

Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори https://twitter.com/LindseyGrahamSC @LindseyGrahamS та https://twitter.com/SenBlumenthal @SenBlumenthal представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в https://twitter.com/NATO @NATO

https://twitter.com/NATO
Тобто сенатори пишуть; "плануємо представити", у зеленського вони тіпа вже "представили", сенатори пишуть що їхня резолюція "закликає до дорожньої карти членства України в НАТО, як тільки це стане можливим", а у зеленського пишуть, що в резолюції вже йдеться про "якнайшвидший вступ України в НАТО". А насправді сенатори, нажаль, про вступ до НАТО не кажуть, вони кажуть про дорожню карту (скоріш за все там і про боротьбу з корупцією говориться, яке в ОП зараз не на часі)...

Саме так працює маніпуляція, коли береться правда і "льогкім двіженієм рукі" перетворюється професійними маніпуляторами на зручну для брехню.
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21.07.2023 22:11 Відповісти
1. У зеленского нет официального твиттера. Есть твиттер, который неизвестно кем и зачем ведется
2. только что с сайта конгресса. Там нет ничего о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Есть разные заклинания о помощи, согласованности ВСУ со стандартами НАТО, о том, что Украина будет в НАТО, краткая история современной Украины. Заканчивается все тем, что армия США не должна быть втянута в войну. Про ускоренное вступление Украины в блок - пустота.
3. дякую, щиро дякую за увагу.
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21.07.2023 22:19 Відповісти
Уявляю як від цієї новини дякувальщика з завхозом перекосило.
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22.07.2023 00:16 Відповісти
Зеленский поблагодарил авторов.... утром ? или вечером ? Это даже не подросток... Это детский сад: огрызнуться на замечание взрослых, а потом - всё-таки - делать, как велели.
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22.07.2023 01:58 Відповісти
Добре.
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22.07.2023 06:56 Відповісти
 
 