У Сенаті США зареєстрована постанова про якнайшвидший вступ України до НАТО. Зеленський подякував авторам

У Сенаті США зареєстровано проєкт резолюції щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Важлива новина зі Сполучених Штатів. Сенатори Ліндсей Грем і річард Блюменталь представили проект резолюції Сенату США щодо підтримки якнайшвидшого вступу України в

НАТО.

Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій. Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки.

Вдячний усім, хто допомагає нам захищати свободу та наближати тривалий, справедливий мир. Дякую, панове сенатори! Дякую всім американцям за життєво важливу підтримку України!"

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