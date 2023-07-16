Майбутнє України в НАТО, це не обговорюється, - Салліван
Партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно. Членство України в НАТО - це вже вирішене питання.
Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.
"І нарешті, так, ми сказали дуже просто: майбутнє України – в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов’язання", – зауважив Салліван.
Він також відзначив прогрес Збройних сил України в ході контрнаступу і додав, що українські військові роблять все, щоб послабити окупаційну армію РФ.
Салліван також запевнив, що Захід працює над посиленням санкційного тиску на РФ, послаблюючи її оборонно-промислову базу.
Нагадаємо, за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувався 11-12 липня, Україна отримала обіцянку, що вона стане членом Альянсу, коли "будть виконані усі умови".
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Пока при владі шобла Зе яка ****** не збирається робит, хіба з під палки (але результат коли з під палки також буде так собі), ніхто не скаже «так».
Але і таких можливостей не мали (монобільшість та ін). І вимоги зараз звелися до «простих» речей. І допомогу пропонують і гроші на впровадження.
І питання навіть не в тому що є корупція, а в її масштабах і тому як з нею борються, тобто потрібенхочаб зрозумілий напрям руху, а напрям руху - у зворотній бік.