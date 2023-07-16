Майбутнє України в НАТО, це не обговорюється, - Салліван

Партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно. Членство України в НАТО - це вже вирішене питання.

Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ.

"І нарешті, так, ми сказали дуже просто: майбутнє України – в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов’язання", – зауважив Салліван.

Він також відзначив прогрес Збройних сил України в ході контрнаступу і додав, що українські військові роблять все, щоб послабити окупаційну армію РФ.

Салліван також запевнив, що Захід працює над посиленням санкційного тиску на РФ, послаблюючи її оборонно-промислову базу.

Читайте: Запрошення України до НАТО пов’язане із закінченням війни, - Науседа

Нагадаємо, за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувався 11-12 липня, Україна отримала обіцянку, що вона стане членом Альянсу, коли "будть виконані усі умови".