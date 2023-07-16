Будущее Украины в НАТО, это не обсуждается, - Салливан

Партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО – это уже решенный вопрос.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ.

"И, наконец, да, мы сказали очень просто: будущее Украины – в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства", – отметил Салливан.

Он также отметил прогресс Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления и добавил, что украинские военные делают все, чтобы ослабить оккупационную армию РФ.

Салливан также заверил, что Запад работает над усилением санкционного давления на РФ, ослабляя ее оборонно-промышленную базу.

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Напомним, по результатам проходившего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила обещание, что она станет членом Альянса, когда "будут выполнены все условия".