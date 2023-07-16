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Новости Украина - НАТО
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Будущее Украины в НАТО, это не обсуждается, - Салливан

джейк,салліван

Партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО – это уже решенный вопрос.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ.

"И, наконец, да, мы сказали очень просто: будущее Украины – в НАТО. Это серьезно. Это не подлежит обсуждению. Это то, относительно чего 31 член НАТО взял обязательства", – отметил Салливан.

Он также отметил прогресс Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления и добавил, что украинские военные делают все, чтобы ослабить оккупационную армию РФ.

Салливан также заверил, что Запад работает над усилением санкционного давления на РФ, ослабляя ее оборонно-промышленную базу.

Читайте также: Одно из условий вступления Украины в НАТО - борьба с пятой колонной, - Науседа

Напомним, по результатам проходившего 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила обещание, что она станет членом Альянса, когда "будут выполнены все условия".

Автор: 

членство в НАТО (1550) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+14
та ну П'янтковський більше Українець в серці чим більшість в партії Слугів Народу,хто дивится його стріми,відразу видно що пан П'янтковський щиро люби ть та переживає за нашу країну..чоткий дідок довгих літ йому,та дожити до нашої перемоги
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16.07.2023 18:06 Ответить
+12
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16.07.2023 18:19 Ответить
+10
Да-да-да, а вот по информации источника ОБС(одн баба сказала) дед Пионтковский ещё тот ******* с большой буквы "Пэ"🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2023 17:57 Ответить
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Так вроде это у нас даже в Конституции прописано
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16.07.2023 17:49 Ответить
100% Саліван не в курсі асфальту, яєць і барабанів - видно каментів на цензорі не читає
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16.07.2023 18:39 Ответить
Дед Пионтковский говорит что этот Салливан, гондон с большой буквы "Г"
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16.07.2023 17:52 Ответить
Да-да-да, а вот по информации источника ОБС(одн баба сказала) дед Пионтковский ещё тот ******* с большой буквы "Пэ"🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2023 17:57 Ответить
та ну П'янтковський більше Українець в серці чим більшість в партії Слугів Народу,хто дивится його стріми,відразу видно що пан П'янтковський щиро люби ть та переживає за нашу країну..чоткий дідок довгих літ йому,та дожити до нашої перемоги
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16.07.2023 18:06 Ответить
Підтримую,та добавлю,що чоткий Дідок, з повагою,ставиться як до України,таки до її влади, на сьогоднішній день,це на відміну від тутешніх Абітатєлєй,,),,
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16.07.2023 18:38 Ответить
пионтковский хоть и патриот Украины - но пустой балабол. у него ни инсайдов, ни уже и мозгов - оди старческий треп.
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16.07.2023 20:47 Ответить
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16.07.2023 20:36 Ответить
Ще хтось в Україні слухає що каже брехливий парторг швейної фабрики, "хороший росіянин"?
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16.07.2023 18:02 Ответить
счас командувач соберет сходняк где обдумают, чем ответить хаму.
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16.07.2023 17:59 Ответить
И ответят - игрой на рояле! Как обычно.))) Только эти "игроки" до сих пор не поняли, что от них уже ничего не зависит!
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16.07.2023 19:26 Ответить
У випадку з НАТО вистачить що каже США (максимум G7)
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16.07.2023 18:20 Ответить
В случае с США будем надеятся что Байден не будет Президентом. Он в любом случае скажет нет.
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16.07.2023 18:27 Ответить
«Завжди пам'ятайте, що ваша власна рішучість досягти успіху важливіша за все.» (А. Лінкольн)
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16.07.2023 18:36 Ответить
)))) а трамп скаже так? 🤣
Пока при владі шобла Зе яка ****** не збирається робит, хіба з під палки (але результат коли з під палки також буде так собі), ніхто не скаже «так».
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16.07.2023 18:40 Ответить
Так і до Зе ми не відповідали критеріям. Це не секрет.
Але і таких можливостей не мали (монобільшість та ін). І вимоги зараз звелися до «простих» речей. І допомогу пропонують і гроші на впровадження.
І питання навіть не в тому що є корупція, а в її масштабах і тому як з нею борються, тобто потрібенхочаб зрозумілий напрям руху, а напрям руху - у зворотній бік.
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16.07.2023 20:33 Ответить
Патріотично налаштована більшість? Ну, ну… На вашу думку кого підтримав аваков на виборах 19го? Наприклад
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16.07.2023 23:34 Ответить
а на кого тогда будем надеяться?
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17.07.2023 01:32 Ответить
Президент Литви Гітанас Науседа -"Драма [через твіт Зеленського у Вільнюсі] була дуже великою, і в якийсь момент у мене справді були підстави побоюватися, що текст раптом може сильно погіршитися або що буде викреслено вкрай важливі для нас та України речі"
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16.07.2023 18:01 Ответить
.. ще один візит зеленого на якійсь самміт , накшталт Рамштайна ..чи Мюнхена і майбутне України в НАТО дійсно не буде обговорюватися. А якщо ВОНО втримається до Вашингтонського самміту... (не дай Боже) .... то страшно навіть уявити наслідки.
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16.07.2023 18:08 Ответить
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16.07.2023 18:19 Ответить
А блокування соцмереж кандидата в президенти США з метою будь-що не допустити його перемоги на виборах це наступ на свободу слова чи ще ні? Чи то другоє?
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16.07.2023 18:34 Ответить
Салливана, перед употреблением, сильно взболтнули?
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16.07.2023 18:20 Ответить
При ЗЕ-швали, которая ТРЕБУЕТ от всех союзников бесплатно снабдить оружием и при этом выделяет десятки миллионов грвн на ток-шоу шлюхи кравец и на телеканал "Дом", не бывать Украине в НАТО. Хуже всего что эти "мудрые решения" ЗЕ-швали, видят те, кто выделяет Украине деньги на поддержку.
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16.07.2023 18:32 Ответить
Отож. А вступили б до НАТО при минулому і не було б не зе-швалі, ні війни. Чому ж не вступили. В 17 - 18 роках були ж ідеальні умови...
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16.07.2023 18:36 Ответить
мене це питання також непокоїть - до 2019 не було ж корупції і.... не взяли
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16.07.2023 18:41 Ответить
Нет, к сожалению в 17-18 году, так же не было условий. Но не было и такой крупномасштабной войны. А сейчас она есть, и она предъявляет ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к руководству страны. А у него на уме опять финансирование ток-шоу, когда на фронте остро требуется абсолютно все, от транспорта до боеприпасов.
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16.07.2023 18:42 Ответить
В майбутньому в нато будуть нові покоління. Нам з вами, це вже не світить. Ось, як треба розуміти цей меседж.
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16.07.2023 18:42 Ответить
А шо там з комісієй Ермак Макфол, ??????
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16.07.2023 18:46 Ответить
А попистіти??
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16.07.2023 18:47 Ответить
Всьо це так, але наш агент ФСБ в кріслі президента робить все щоб цього не сталось.
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16.07.2023 18:56 Ответить
Германія воювала на два фронти. Й успішно. Доки союзники не почали коврові бомбардування промислових районів Німеччини. Що таке санкції замість ракетних ударів України по ВПК московії для федерації ? Мертвому припарка. А без авіації наступати американські генерали навіть у Афганістані не ризикували. Гадаю, треба не думати про кацапів, про кремль, про їх реакцію. Треба думати як скоріше закінчити війну з меншими втратами.
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16.07.2023 19:24 Ответить
То може вже дасте нам ATACMS та F-16?!
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16.07.2023 19:35 Ответить
"І нарешті, так, ми сказали дуже просто: майбутнє України - в НАТО. Це серйозно. Це не підлягає обговоренню. Це те, щодо чого 31 член НАТО взяв зобов'язання", - зауважив Салліван. СКАЗАВ прорашистський американський 3,14стабол, котрий мабуть саме найбільше доклався до того.щоб нав'язати Байді думку, про те, що у Вільнюсі Україну не потрібно брати в НАТО.Гнида він.
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16.07.2023 21:18 Ответить
Какое НАТО??? Та не дай божечки!! Та никагда и ни за шо!! Иначе Западные партнёры Янелоху будут руки выкручивать и спрашивать: ,,Где деньги, Зин?" А каломойский? Придётся выдавать в США каломойского! И главное! САМОЕ главное! Придётся расстаться с Дерьмаком!!!
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16.07.2023 21:46 Ответить
 
 