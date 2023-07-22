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Новини Агресія Росії проти України Війна
7 241 79

Я бачу певні шляхи виходу із зернової кризи, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить певні шляхи виходу із зернової кризи.

"Ми шукаємо шляхи. Ми поговорили з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Просто перед цією зустріччю з вами я мав розмову з президентом Ердоганом, щоб обговорити кризу. Ми бачимо певні шляхи виходу з неї", - сказав він, виступаючи в п'ятницю з відеозв'язку на Aspen Security Forum, передає Цензор.НЕТ.

У будь-якому разі, сказав Зеленський, "усі мають пам'ятати, що Чорне море – це море всіх наших народів. Це не море РФ. Є Україна, Туреччина, Румунія, Болгарія, і ми говоримо з усіма країнами Чорноморського регіону".

"І у нас дуже змістовні, прагматичні відносини, гуманні та правові відносини. І до речі, це дуже важливо - у нас з усіма законні відносини, окрім Росії, тому що вони думають, що це їхнє власне море", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, - Зеленський провів перемовини з Ердоганом

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+25
він знову щось побачив
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22.07.2023 00:23
+21
Надіюся, що не в задньому нижньому отворі х.йла
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22.07.2023 00:24
+18
Вряд ли оценят, если молча. Порошенко много чего хорошего "молча сделал", и что наш мудрий наріт оценил? А Зе-компания давно поняла, что нужно делать, чтобы нравиться народу: ничего не делать, а только болтать, и также взять под 100 % контроль телевизор
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22.07.2023 02:11
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він знову щось побачив
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22.07.2023 00:23 Відповісти
Надіюся, що не в задньому нижньому отворі х.йла
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22.07.2023 00:24 Відповісти
Це навіть не смішно, якщо побачать інші то в ОЧці Ру все є. І серіали і одін народ а може паггавріть в банє чи з бє
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22.07.2023 01:11 Відповісти
ПСАЛОМ 333 МОЛИТВА за УКРАЇНУ та ОДЕСУ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.07.2023 07:29 Відповісти
Навеяло - мы нашли интересное решение, которое позволит снизить платежи за тепло.
Видимо, с тех пор ничего не изменилось. Не хватает только видосика из тренажёрного зала.
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22.07.2023 07:55 Відповісти
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22.07.2023 08:33 Відповісти
Пишуть - три доби десь з завхозом никався, не було на робочому місці, тільки відоси з'являлись невідомо звідки. За три доби можна і білочку в палаті побачити.
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22.07.2023 14:41 Відповісти
Про перестать стрелять
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22.07.2023 00:24 Відповісти
якщо це вихід із зернової кризи, то чого тільки не зробиш, задля його втілення...
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22.07.2023 01:10 Відповісти
Мистер Кокс!!
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22.07.2023 00:24 Відповісти
А я бачу мир в глазах путіна...
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22.07.2023 00:26 Відповісти
Вже є три варіанти... але Хорватія - найкращий... і вони аж просяться.. ще й ердогана на землю опустимо..
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22.07.2023 00:28 Відповісти
Як ти це бачеш? Ти хоть знаєш де Хорватія . Судак йди попий бояри і пропердись
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22.07.2023 01:46 Відповісти
Тут такий "знавець єоргафії" не один Вчора ту ще такий самий "ставив ребром питання" - "Чому говорять про Зміїний, але мовчать про Тузлу?"!
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22.07.2023 05:40 Відповісти
То все не спрацює як повноцінне рішення, крім варіанту з Іводзімою( в головній ролі півострів крим їхній).
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22.07.2023 09:20 Відповісти
Наш зернофил конкретно повернут на зерне. Видимо хочет заиметь памятники в Африке, спасителю от голода.
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22.07.2023 00:29 Відповісти
Он если покопается в архивах, к которым у него сейчас полный доступ, то может найти проект статуи ленина зеленского, высотой один километр, статуя на поворотном основании с часовым механизмом - зига рука статуи всегда обращена к солнцу. Обалденный проект. Если его реализуют в Африке - наплыв туристов обеспечен.
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22.07.2023 00:46 Відповісти
Особисто я перестав вірити Президенту. Дуже багато було обіцянок, а виконаного нуль. Брехня рано чи пізнно дасть свої результати, ось вони вже почали проявлятися. Читаати з папірця чуже, це не своє бачення.
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22.07.2023 00:32 Відповісти
А що твій перзидент пообіцяв? Конкретно. Хочу почути. НІЧОГО!!! Наголосував "по приколу", їж, ***, не о***пайся..
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22.07.2023 00:46 Відповісти
Пообіцяв, що йде на один термін

Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ, що збирається на президентський пост лише на один термін заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо

"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН

За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/

Чккаємо виконання обіцянки!!!
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22.07.2023 01:31 Відповісти
Зеленский во время избирательной компании вообще ничего значимого не говорил. Говорили за него говорящие головы - а там и доллар по 8, и конец эпохи бедности, и растаможка авто за 100 гривень, и зарплату учителям по 4000 долларов, а может даже евро но тогда курс был не очень, и кредиты на жильё без процентов, и завершение войны мгновенное. Вобщем там всем хватило счастья. Жуют теперь *** без соли и мечтают повторить. После повторения жевать будет нечего. Поржали про "сеньор голодомор". Теперь впереди касса. Жрать нечего, но время платить пришло.
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22.07.2023 02:26 Відповісти
Я за цього Президента не голосував і іншим радив цього не робити. А що він обіцяв ? Так є його передвиборча програма для наріду 73%, які в це повірили:

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт -за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті. Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». Де в молодої сім'ї є один клопіт- обрати квартиру в місті чи заміський будинок. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери -реальні строки. Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Де дороги є, а дурнів- немає.Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються. Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. А тепер про те, як це зробити.Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
То виконав хоч один пункт Зеленський? Якось вийшло навпаки. До Європи виїхло більше 8 мільйонів українців і виїхали в більшості молоді жінки з дітьми і більшість з них не повернеться від слова ніколи! Бо потрібно було не брехаати, а день і ніч організовувати роботу підприємств, що мали виготовляти зброюЮ особливо ракети і системи ППО ПРО, як це робили попередники.
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22.07.2023 08:06 Відповісти
дурень думкою багатіє.... А взагалі, його мрія - утопія.
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22.07.2023 08:57 Відповісти
Що Ви від нарка зі стажем хочете? Він, скоріш за все, у своємо наркоугарі в них сам вірує.

Коли це падло знімуть, на нас чекатимуть очуєтітєльні історії з архівів цього клована.
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22.07.2023 02:18 Відповісти
У тебе ще були якісь надії? Особисто я ще до виборів укинув до архіву на сторінку "Блазень" оцю цитату:

"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
І з тих пір я дивлюся на його діяльність саме з цієї точки зору Тому нічому не дивуюся - усе йде саме так як сказано Навіть з перевищенням очікуваного!
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22.07.2023 05:46 Відповісти
О всемогутній, всевидящий владико, повелителю і пророче, ми завжди непохитно вірили у твоє ясновидіння і твою "певність". Шкода, що ніколи цього не бачили...
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22.07.2023 00:33 Відповісти
Солдата Журавля не запам'ятав тільки Великий Президент, який взяв ситуацію у свої руки...
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22.07.2023 00:36 Відповісти
Конопля отменяется, "долина" намечается?)
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22.07.2023 00:33 Відповісти
І я знаю!! Нафуй ті африканці! Смажимо шашлички і святкуємо!
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22.07.2023 00:34 Відповісти
Після миру в очах путіна стало зрозуміло, що зе має вади зору
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22.07.2023 00:39 Відповісти
Згоден аміак рашенський через Одесу качати? Гроші не пахнуть.
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22.07.2023 00:40 Відповісти
Тільки не аміак бо росіяни влаштують газову атаку бідним одеситам.
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22.07.2023 00:45 Відповісти
Там мокши-дебіли так трубу розфуярили - що спочатку треба ті ділянки відремонтувати. Крім того, ті падлощури - скоріш за все, розібрали станції підкачки на запчастини. А вони кожні 10-11 км..от і нехай спочатку підрахуями попроцюють - скільки коштує відновлення.
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22.07.2023 02:23 Відповісти
Зеля давав 2 місяці тому наказ заповнити трубу. Після цього 2 рази росіяни обстріляли цю трубу в харьківский області. За наслідки аміачного облака писали, але мало, якщо тут є люди що не чули.
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22.07.2023 07:23 Відповісти
Ну, доколе... глюки катят волнами. Евролаб тупо отдыхает.
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22.07.2023 00:40 Відповісти
Петросян Миниатюра:
" У меня друг был - за границу ездил Привёз мне каньяк заграничный "Шпок" называется "Шпокнули" мы с ним па одной - "озарение" наступила "Шпокнули" па второй - зрение абастрилась да арлинава - как у стервятника! Шпокнули па третьей: гляжу в акно - башня эйфелевая!"
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22.07.2023 06:00 Відповісти
Опять в Зебиле Ванга проснулась. Не знаю кто из них больший ид...от, этот или Министр обороны наш
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22.07.2023 00:42 Відповісти
"Розумний правитель оточує себе розумними людьми - щоб у спілкуванні з ними набираться мудрості самому та зміцнювать свою владу з допомогою мудрих..
Дурний оточує себе дурнішими за себе - щоб на їх тлі виглядіть "найрозумнішим.."

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22.07.2023 06:02 Відповісти
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22.07.2023 00:48 Відповісти
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22.07.2023 01:07 Відповісти
балабол... просто молча сделай, и все это оценят.
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22.07.2023 00:50 Відповісти
Вряд ли оценят, если молча. Порошенко много чего хорошего "молча сделал", и что наш мудрий наріт оценил? А Зе-компания давно поняла, что нужно делать, чтобы нравиться народу: ничего не делать, а только болтать, и также взять под 100 % контроль телевизор
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22.07.2023 02:11 Відповісти
так, я дуже "вдячний" Порошенку та його ко манді з южаніною за те що після обрання призначив головою нашої ОДА свого подільника по солодкому бізнеску регианала, а також за знищення тисяч ФОПів на загальній системі оподаткування змінами до ПКУ. я його точно оцінив, він не вартий навіть згадування.
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22.07.2023 09:51 Відповісти
бла ла ла, а лично от зеленского - получи ракету в каждый дом
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22.07.2023 10:51 Відповісти
ЗЄвлада - гадалки, віщуньї та бачуни.

А поки українці слухають їх "пророцтва", зникають мільярди грошей та сотні тисяч життів.

Вони купаються в українській крові, продають її, пьють її. А вам, рідненькі, вистачить і серіалів.
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22.07.2023 00:51 Відповісти
ООН турбуется про негрів? Нехай ці фрахтують суда, беруть у охорону миротворців ООН і ДУЮТЬ ВОЗИТИ СОБІ ЗЕРНО
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22.07.2023 00:52 Відповісти
За негрів турбується International Food Program (IFM).Вони купують за свої гроші зерно (іноді це навіть рис), вони фрахтуть судно і платять судновласнику за перевезення. Часто ці негри-північно-корейці. У світу відношення до північно-корейців як і до українців зовсім інше, чим до влади.
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22.07.2023 07:19 Відповісти
А вот и ответ Китая.

Китай присоединился к санкциям США против российского банка Китайская система платежных карт UnionPay - последний доступный российским банкам механизм карточных платежей за границей - не станет нарушать санкции США, введенные против "Тинькофф банка" Китайские карты, которые банк начал выпускать три месяца назад, обещая возможность расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также в странах Африки и Латинской Америки, перестанут работать за рубежом с 21 июля Клиентам, которые находятся за границей, рекомендовали запасаться наличными. Такое решение правительство Китая приняло после ракетных ударов по зерновому терминалу Китая и удара по ген-консульству Китая в Одессе.
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22.07.2023 00:52 Відповісти
18 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- Согласно данным Главного таможенного управления Китая, с января по июнь 2023 года объем торговли между Китаем и Россией увеличился на 40,6% в годовом исчислении, до 114,547 млрд долл. США.
С января по июнь 2023 года Китай экспортировал в Россию товаров на 52,284 млрд долл. США, что больше на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт из России в Китай составил 62,263 млрд долл. США, что больше на 19,4% в годовом исчислении.
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22.07.2023 01:18 Відповісти
щось кацапи знову прорахувались ! Невже арифметика жодному кацапу не під силу ?
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22.07.2023 09:03 Відповісти
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22.07.2023 01:18 Відповісти
Непробачу.
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22.07.2023 02:09 Відповісти
Эту угоду сделали ООН с Гафностаном потому что он об этом жалобно молил
Там даже нищеброд Эрдоган ни при делах,а этот наркоман тем более.
Шукае он клей Момент и Дихлофос на десерт.
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22.07.2023 02:34 Відповісти
коли буба бачить це вже всім ховатися...
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22.07.2023 03:09 Відповісти
Я бачу певні шляхи - Зеленський

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22.07.2023 03:29 Відповісти
значить буде новий серіал "Сусіди прийдуть".
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22.07.2023 09:01 Відповісти
Як тільки воно щось "побачить" стаються якісь катаклізми. Совпадение-не думаю...
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22.07.2023 04:03 Відповісти
Після білої доріжки і не таке побачиш, Віслюк.
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22.07.2023 04:13 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXcx4kD1i6tVYLVCIvERp46gsywGI4NeJg-1i--9y5Q3d40N8mNcQX6dFeUAPpn7mhxW2k2CEyGxdQKTP0cl3YBHJ4bXdd4c6iTJ5nCCy2b5gLjVfi5pPwfO6RJEl1tLc4Vry8ip9st2E-Rtb22Y99X4XqeBtGjYaur0LxuzY2tvA&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid034Unjb93eCnAimEJnsLtwbP5hH2Td9WDVuVAKJFodubFPBbzdfHfZXrE6hnFN8cKql?__cft__[0]=AZXcx4kD1i6tVYLVCIvERp46gsywGI4NeJg-1i--9y5Q3d40N8mNcQX6dFeUAPpn7mhxW2k2CEyGxdQKTP0cl3YBHJ4bXdd4c6iTJ5nCCy2b5gLjVfi5pPwfO6RJEl1tLc4Vry8ip9st2E-Rtb22Y99X4XqeBtGjYaur0LxuzY2tvA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Виступаю на бізнес-форумі KA Group, розповідаю - вкотре - про національну культуру як фактор безпеки, про те, як ми нині платимо кров'ю за 30-літній постколоніальний іґнор власної культурної політики, і про те, як ганебно, за півтора роки повномасштабного вторгнення, провалив наш Мінкульт свою пряму, в час війни, місію - берегти від ворога культурну спадщину, плюс (інформаційна складова) свідчити про геноцидний характер цієї війни на матеріалі культурної заглади: навіть повного реєстру "нового Розстріляного Відродження" не складено - списку, з якого зразу було б видно, скількох літераторів, акторів, музикантів і т.п. творців ******** культури Україна від російської аґресії втратила ФІЗИЧНО (Execute Culture, як це сформулювала Вікторія Амеліна, список, яким Президент мав би трясти в вічі світовій спільноті на всіх самітах!)); ба - навіть нормального, не "на відчіпного", представницького сайту пошкоджених пам'яток (з належним тих пам'яток описом, фотографіями завданих руйнацій і т.д.) не спромігся Мінкульт зробити (а яка це змарнована нагода для "м'якої сили", аж думати болить!); та що там - навіть розкопками "оголеного" після повені Великого Лугу займаються, о стид і гАньба, "чорні археологи" - тоді як це пряма функція держави, котра мала б одразу вдарити на сполох і ринутись рятувати так несподівано "повернуту" нам тим самим ворогом, що був 70 рр. тому її відняв, культурну спадщину...

Словом, улюблена тема - скільки стає часу, стільки й говорю. А тоді сходжу з подіуму, відкриваю новини, і - овва, очам не вірю! - міністр культури подав у відставку!

І, зараз під цією новиною, - купа коментарів у дусі "та це Міністерство взагалі треба закрити", "яка на фіґ культура, дрони фінансувати треба", "це Міністерство совковий рудимент!", "а навіщо воно потрібне?" і т.д. і т.п....

І сиджу я, голову схопивши в руки, і навіть не тішусь уже довгожданій відставці Олександра Ткаченка. Тому що катастрофа насправді не в ньому - а в усіх тих людях, які досі - досі!! - так і не побачили, чому їх прийшли вбивати.

Або, як казав герой Кобилянської, "не смерть страшна, а наша темнота" (с).
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22.07.2023 06:08 Відповісти
Зазернув в очі путіну і побачив там вихід з зернової кризи?Чи Єрмак вже в Омані грає в наперстки з Дмитром Козаком?
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22.07.2023 06:30 Відповісти
Галлюцинации начались? Это плохо. Вова, ты там не переборщи, с "герычем".
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22.07.2023 06:56 Відповісти
Знову марить Це вже діагнос
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22.07.2023 06:56 Відповісти
ні, він строчить донЄсЄніЄ кураторам з фсбЕ.
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22.07.2023 08:59 Відповісти
Зараз він здасть усе. І скаже що він думав що це зернова угода !
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22.07.2023 07:08 Відповісти
А шлях до Перемоги ти, ****, не бачиш?
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22.07.2023 07:22 Відповісти
Приміряє вже нову роль, - Чингачгук зірке око.
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22.07.2023 07:32 Відповісти
Та дорожки кокаїнові ти бачиш!
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22.07.2023 07:43 Відповісти
Раша витисне нас з зернового ринку, так як викинула з металургійного.
Війна - це в першу чергу боротьба за ресурси.
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22.07.2023 07:55 Відповісти
ти вова,таке саме *****,як і путін!
клоун з амбіціями наполеона,пісюнограй і ухилянт,ти тільки й можеш,що про щось оговорятися...
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22.07.2023 08:05 Відповісти
почитав би ти про Наполеона правду, а не ображенок кацапських, котрим копанці до мАськви давали.
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22.07.2023 10:00 Відповісти
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22.07.2023 08:08 Відповісти
Шкода, але у Зеленського відсутня самокритика і відчуття меж ПОРЯДНОСТІ. Він ВЖЕ НЕ розуміє, що Людина постійно помиляється, і якщо у неї зникає самоконтроль, то вона повинна озиратись на людей й дослухатись до їх думок та робити висновки і одразу реагувати, міняючи свої вчинки. Так трапляється з тими, хто виліз на вищий шабель влади. З самого низу. Вона себе вже зараховує до геніальності. Дивись на Муссоліні, Гітлера, Франко, ..... Леніна, Сталіна, *****. Зеленський впевненно крокує до цього ... стада БИДЛЮКІВ. НЕ РОБІТЬ ПОМИЛОК КАЦАПСЬКОГО БИДЛА, ЛЮДИИИИИИ !!!!!
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22.07.2023 08:15 Відповісти
О, знову - сруль виліз!!))....
."...... снімітє сруля!!)))))
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22.07.2023 09:25 Відповісти
- Видишь суслика?..
- Нет...
- И я не вижу... А он есть!
- Понятно...
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22.07.2023 09:26 Відповісти
Як вам не соромно-не вірити найвеличнішому?Він своє слово тимає.
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22.07.2023 10:19 Відповісти
Мля..Перечитав і не можу зрозуміти-де я зробив помилку в останньому слові.Тримає чи немає?
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22.07.2023 13:31 Відповісти
 
 