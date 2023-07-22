Я бачу певні шляхи виходу із зернової кризи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить певні шляхи виходу із зернової кризи.
"Ми шукаємо шляхи. Ми поговорили з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Просто перед цією зустріччю з вами я мав розмову з президентом Ердоганом, щоб обговорити кризу. Ми бачимо певні шляхи виходу з неї", - сказав він, виступаючи в п'ятницю з відеозв'язку на Aspen Security Forum, передає Цензор.НЕТ.
У будь-якому разі, сказав Зеленський, "усі мають пам'ятати, що Чорне море – це море всіх наших народів. Це не море РФ. Є Україна, Туреччина, Румунія, Болгарія, і ми говоримо з усіма країнами Чорноморського регіону".
"І у нас дуже змістовні, прагматичні відносини, гуманні та правові відносини. І до речі, це дуже важливо - у нас з усіма законні відносини, окрім Росії, тому що вони думають, що це їхнє власне море", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видимо, с тех пор ничего не изменилось. Не хватает только видосика из тренажёрного зала.
лениназеленского, высотой один километр, статуя на поворотном основании с часовым механизмом - зигарука статуи всегда обращена к солнцу. Обалденный проект. Если его реализуют в Африке - наплыв туристов обеспечен.
Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ, що збирається на президентський пост лише на один термін заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо
"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН
За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
Чккаємо виконання обіцянки!!!
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт -за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті. Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». Де в молодої сім'ї є один клопіт- обрати квартиру в місті чи заміський будинок. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери -реальні строки. Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Де дороги є, а дурнів- немає.Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються. Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. А тепер про те, як це зробити.Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
То виконав хоч один пункт Зеленський? Якось вийшло навпаки. До Європи виїхло більше 8 мільйонів українців і виїхали в більшості молоді жінки з дітьми і більшість з них не повернеться від слова ніколи! Бо потрібно було не брехаати, а день і ніч організовувати роботу підприємств, що мали виготовляти зброюЮ особливо ракети і системи ППО ПРО, як це робили попередники.
Коли це падло знімуть, на нас чекатимуть очуєтітєльні історії з архівів цього клована.
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
І з тих пір я дивлюся на його діяльність саме з цієї точки зору Тому нічому не дивуюся - усе йде саме так як сказано Навіть з перевищенням очікуваного!
" У меня друг был - за границу ездил Привёз мне каньяк заграничный "Шпок" называется "Шпокнули" мы с ним па одной - "озарение" наступила "Шпокнули" па второй - зрение абастрилась да арлинава - как у стервятника! Шпокнули па третьей: гляжу в акно - башня эйфелевая!"
Дурний оточує себе дурнішими за себе - щоб на їх тлі виглядіть "найрозумнішим.."
А поки українці слухають їх "пророцтва", зникають мільярди грошей та сотні тисяч життів.
Вони купаються в українській крові, продають її, пьють її. А вам, рідненькі, вистачить і серіалів.
Китай присоединился к санкциям США против российского банка Китайская система платежных карт UnionPay - последний доступный российским банкам механизм карточных платежей за границей - не станет нарушать санкции США, введенные против "Тинькофф банка" Китайские карты, которые банк начал выпускать три месяца назад, обещая возможность расплатиться в Турции, ОАЭ и Таиланде, а также в странах Африки и Латинской Америки, перестанут работать за рубежом с 21 июля Клиентам, которые находятся за границей, рекомендовали запасаться наличными. Такое решение правительство Китая приняло после ракетных ударов по зерновому терминалу Китая и удара по ген-консульству Китая в Одессе.
С января по июнь 2023 года Китай экспортировал в Россию товаров на 52,284 млрд долл. США, что больше на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт из России в Китай составил 62,263 млрд долл. США, что больше на 19,4% в годовом исчислении.
Там даже нищеброд Эрдоган ни при делах,а этот наркоман тем более.
Шукае он клей Момент и Дихлофос на десерт.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid034Unjb93eCnAimEJnsLtwbP5hH2Td9WDVuVAKJFodubFPBbzdfHfZXrE6hnFN8cKql?__cft__[0]=AZXcx4kD1i6tVYLVCIvERp46gsywGI4NeJg-1i--9y5Q3d40N8mNcQX6dFeUAPpn7mhxW2k2CEyGxdQKTP0cl3YBHJ4bXdd4c6iTJ5nCCy2b5gLjVfi5pPwfO6RJEl1tLc4Vry8ip9st2E-Rtb22Y99X4XqeBtGjYaur0LxuzY2tvA&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
Виступаю на бізнес-форумі KA Group, розповідаю - вкотре - про національну культуру як фактор безпеки, про те, як ми нині платимо кров'ю за 30-літній постколоніальний іґнор власної культурної політики, і про те, як ганебно, за півтора роки повномасштабного вторгнення, провалив наш Мінкульт свою пряму, в час війни, місію - берегти від ворога культурну спадщину, плюс (інформаційна складова) свідчити про геноцидний характер цієї війни на матеріалі культурної заглади: навіть повного реєстру "нового Розстріляного Відродження" не складено - списку, з якого зразу було б видно, скількох літераторів, акторів, музикантів і т.п. творців ******** культури Україна від російської аґресії втратила ФІЗИЧНО (Execute Culture, як це сформулювала Вікторія Амеліна, список, яким Президент мав би трясти в вічі світовій спільноті на всіх самітах!)); ба - навіть нормального, не "на відчіпного", представницького сайту пошкоджених пам'яток (з належним тих пам'яток описом, фотографіями завданих руйнацій і т.д.) не спромігся Мінкульт зробити (а яка це змарнована нагода для "м'якої сили", аж думати болить!); та що там - навіть розкопками "оголеного" після повені Великого Лугу займаються, о стид і гАньба, "чорні археологи" - тоді як це пряма функція держави, котра мала б одразу вдарити на сполох і ринутись рятувати так несподівано "повернуту" нам тим самим ворогом, що був 70 рр. тому її відняв, культурну спадщину...
Словом, улюблена тема - скільки стає часу, стільки й говорю. А тоді сходжу з подіуму, відкриваю новини, і - овва, очам не вірю! - міністр культури подав у відставку!
І, зараз під цією новиною, - купа коментарів у дусі "та це Міністерство взагалі треба закрити", "яка на фіґ культура, дрони фінансувати треба", "це Міністерство совковий рудимент!", "а навіщо воно потрібне?" і т.д. і т.п....
І сиджу я, голову схопивши в руки, і навіть не тішусь уже довгожданій відставці Олександра Ткаченка. Тому що катастрофа насправді не в ньому - а в усіх тих людях, які досі - досі!! - так і не побачили, чому їх прийшли вбивати.
Або, як казав герой Кобилянської, "не смерть страшна, а наша темнота" (с).
Війна - це в першу чергу боротьба за ресурси.
клоун з амбіціями наполеона,пісюнограй і ухилянт,ти тільки й можеш,що про щось оговорятися...
."...... снімітє сруля!!)))))
- Нет...
- И я не вижу... А он есть!
- Понятно...