Україна потребує великої кількості далекобійної зброї та артилерії, - Зеленський

Сьогодні, коли Росія втратила внутрішню єдність, країни-партнери мають продемонструвати всебічну підтримку України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 14-го щорічного Аспенського безпекового форуму (Aspen Security Forum), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Світові не можна втратити єдність. Єдність сьогодні - це критерій переможців. І думаю, що завдяки цій міцності нам вдасться не втратити увагу світу до українських викликів, потреб, дефіцитів. І ми обов’язково досягнемо своєї мети - наша земля, наші люди, мир і повага до суверенітету України", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна потребує великої кількості далекобійної зброї, артилерії, щоб вийти в паритет із російською стороною.

"Хотілося б, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, а бажано, щоб були кращими. Зразки західної зброї, зброї НАТО кращі, але її в нас менше. І якщо її менше, то повинен бути хоча б баланс далекобійності. Цього нам не вистачає", - зазначив Зеленський.

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За словами глави держави, країни-партнери мають також розв'язати питання постачання Україні сучасних військових літаків.

"Нам не вистачає сучасних літаків. Я кажу не лише про якість, а й про кількість. Ми дуже вдячні, що світ розблокував питання тренувальних місій. У серпні почнемо. Але дуже важливо, щоб, крім тренування, була сьогодні впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості", - наголосив президент.

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