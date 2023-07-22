Україна потребує великої кількості далекобійної зброї та артилерії, - Зеленський
Сьогодні, коли Росія втратила внутрішню єдність, країни-партнери мають продемонструвати всебічну підтримку України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 14-го щорічного Аспенського безпекового форуму (Aspen Security Forum), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
"Світові не можна втратити єдність. Єдність сьогодні - це критерій переможців. І думаю, що завдяки цій міцності нам вдасться не втратити увагу світу до українських викликів, потреб, дефіцитів. І ми обов’язково досягнемо своєї мети - наша земля, наші люди, мир і повага до суверенітету України", - сказав президент.
Він зазначив, що Україна потребує великої кількості далекобійної зброї, артилерії, щоб вийти в паритет із російською стороною.
"Хотілося б, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, а бажано, щоб були кращими. Зразки західної зброї, зброї НАТО кращі, але її в нас менше. І якщо її менше, то повинен бути хоча б баланс далекобійності. Цього нам не вистачає", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, країни-партнери мають також розв'язати питання постачання Україні сучасних військових літаків.
"Нам не вистачає сучасних літаків. Я кажу не лише про якість, а й про кількість. Ми дуже вдячні, що світ розблокував питання тренувальних місій. У серпні почнемо. Але дуже важливо, щоб, крім тренування, була сьогодні впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості", - наголосив президент.
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оманські договорняки?
а тепер... "пачіму ми нє в НАТА...?!"
та потому...що 5-а колона з різними баканаффими, шуфричами та дубінскіми з мазурашами та бужанскіми...до сих пір сунуть палки в колеса....
https://www.pravda.com.ua/authors/5e99b741c8c3a/ АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 14:00
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав
"Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі."
Андрій Єрмак, для УП
1. Бронекулак
2. Самолёты
3 Закрыйте небо
4 Денег на зарплаты и пенсии
5 Отстаивать жильё
И.т.д
Великий лидер, ты там определись,шо именно вона потребуе.
""Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене"
Я думаю - це потужний доказ того, пачєму ми єщьо не в НАТО і чому при зепідору нам НАТО і не світить.
Это как сожравшие 2 миллиарда банок американской тушёнки во ВМВ,так и не получили помощи от Америки.
"Приїхавши в Аспен після тритижневого перебування в Україні, я виявив легку нервозність не тільки через темпи нинішнього контрнаступу України, а й через довгострокові зобов'язання Америки", - пише автор публікації.
Він зазначив, що Україна вже місяць веде контрнаступ, і зрозуміло, що він виявився, як висловився один з виступаючих, "важким випробуванням", коли щодня вдається звільняти всього кілька метрів землі
Проте надіюсь що Західні партнери допоможуть ЗСУ...а народ України потім віддячить...!