УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11880 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 025 58

Україна потребує великої кількості далекобійної зброї та артилерії, - Зеленський

зеленський

Сьогодні, коли Росія втратила внутрішню єдність, країни-партнери мають продемонструвати всебічну підтримку України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 14-го щорічного Аспенського безпекового форуму (Aspen Security Forum), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Світові не можна втратити єдність. Єдність сьогодні - це критерій переможців. І думаю, що завдяки цій міцності нам вдасться не втратити увагу світу до українських викликів, потреб, дефіцитів. І ми обов’язково досягнемо своєї мети - наша земля, наші люди, мир і повага до суверенітету України", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна потребує великої кількості далекобійної зброї, артилерії, щоб вийти в паритет із російською стороною.

"Хотілося б, щоб ми були в артилерії як мінімум однакові, а бажано, щоб були кращими. Зразки західної зброї, зброї НАТО кращі, але її в нас менше. І якщо її менше, то повинен бути хоча б баланс далекобійності. Цього нам не вистачає", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми наближаємося до моменту, коли контрнаступ може набрати обертів, - Зеленський

За словами глави держави, країни-партнери мають також розв'язати питання постачання Україні сучасних військових літаків.

"Нам не вистачає сучасних літаків. Я кажу не лише про якість, а й про кількість. Ми дуже вдячні, що світ розблокував питання тренувальних місій. У серпні почнемо. Але дуже важливо, щоб, крім тренування, була сьогодні впевненість, що ми отримаємо ці літаки у відповідній кількості", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бачу певні шляхи виходу із зернової кризи, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) допомога (8300) F16 F-16 (669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+42
Україна потребує зачистку в ОП.
показати весь коментар
22.07.2023 12:19
+39
У тебе було три роки на розвиток ВПК, але замість цього ти клав асфальт для колон окупантів.
показати весь коментар
22.07.2023 12:21
+26
Две мерзкие Рожи
показати весь коментар
22.07.2023 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна потребує зачистку в ОП.
показати весь коментар
22.07.2023 12:19 Відповісти
Якби в Адміністрації Президента України були патріоти України, а не малороси із нацменшин, то ми мали б і артилерію і снаряди і далекобійні ракети, які розробили і запустили у виробництво при "баризі". А малороси прийшовши до влади, Адмінімтрацію перейменували в ОП, напічками її татаровими,єрмаками, демченками, смірновими та іншими антимайданівцями, заморозили ракетні програми і за бюджетні гроші будували дороги для кацапських військ, щоб вони миттєвл могли нападати на Україну.
показати весь коментар
22.07.2023 16:44 Відповісти
Зелені ! Вперед з криками : " січас парахаботи начнут о асфальтє вспомінать " !
показати весь коментар
22.07.2023 12:20 Відповісти
У тебе було три роки на розвиток ВПК, але замість цього ти клав асфальт для колон окупантів.
показати весь коментар
22.07.2023 12:21 Відповісти
Так, а що заважало, вам піторським виродкам побудувати снарядний завод?
оманські договорняки?
показати весь коментар
22.07.2023 12:53 Відповісти
У тебе було три роки на розвиток ВПК, але замість цього ти роздавав посади різним адептам руZZкого міра на кшталт баканаффа, безуглої, єрмачків, шефірів та різних арахамій....

а тепер... "пачіму ми нє в НАТА...?!"

та потому...що 5-а колона з різними баканаффими, шуфричами та дубінскіми з мазурашами та бужанскіми...до сих пір сунуть палки в колеса....
показати весь коментар
22.07.2023 13:18 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2023 12:21 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2023 12:23 Відповісти
Две мерзкие Рожи
показати весь коментар
22.07.2023 12:34 Відповісти
Біба і Боба.
показати весь коментар
22.07.2023 12:37 Відповісти
У Рєзнікоффа морда-обличчя типового сукиного сина з расєйской глубінкі. у Зельця дуже сором"язлива усмішка але яке ж воно насправді бездушне,злопам"ятне,мстиве,заздрісне і брехливе гов......фізіологічна субстанція....
показати весь коментар
22.07.2023 13:45 Відповісти
ох і харі....
показати весь коментар
22.07.2023 13:42 Відповісти
Вместо этого в избытке имеем горбунова и остальную дрянь95.
показати весь коментар
22.07.2023 12:22 Відповісти
Хто розмінував Чонгар ?!
показати весь коментар
22.07.2023 12:22 Відповісти
Ще треба питати, хто його замінував.
показати весь коментар
22.07.2023 12:25 Відповісти


https://www.pravda.com.ua/authors/5e99b741c8c3a/ АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України

Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського

ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020, 14:00
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

"Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі."
Андрій Єрмак, для УП
показати весь коментар
22.07.2023 12:41 Відповісти
"повинен бути хоча б баланс далекобійності" - да что ж ты несёшь!?
показати весь коментар
22.07.2023 12:24 Відповісти
Щоб не було перевищення самооборони...
показати весь коментар
22.07.2023 12:27 Відповісти
Но ми тоді не зможемо будувати дороги! (Боневтік Найвеличніший)
показати весь коментар
22.07.2023 12:26 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2023 12:28 Відповісти
Тоесть она уже не потребуе?:
1. Бронекулак
2. Самолёты
3 Закрыйте небо
4 Денег на зарплаты и пенсии
5 Отстаивать жильё
И.т.д
Великий лидер, ты там определись,шо именно вона потребуе.
показати весь коментар
22.07.2023 12:27 Відповісти
За час війни, ЗЕ-влада випустила та збирається ще випустити більше серіалів, чим Нептунів, Громів, Вільх РАЗОМ УЗЯТИХ!
показати весь коментар
22.07.2023 12:28 Відповісти
Та не,сериалы видят все,а те ракеты никто. Ракеты надо обслуживать,тратить деньги,а сериалы приносят деньги.
показати весь коментар
22.07.2023 12:40 Відповісти
Судя по расходам государственного бюджета Украина потребує большого количества сериалов, асфальта, барабанов и т.д.
показати весь коментар
22.07.2023 12:35 Відповісти
А де ті безпілотники на 1000 км., хтось наслідки їхньої роботи бачив?
показати весь коментар
22.07.2023 12:35 Відповісти
Цей проект зарізали.
показати весь коментар
22.07.2023 14:07 Відповісти
Це промова презедента на інавгурації? Ні. Там було зовсім протилежне. Зупинити, відвести, домовитись. Що і призвело до втрати такої території практично за добу. А відбивати роками, і величезними втратами. Тепер хероя грає. Типу він з пелюшок про таке кричав. Тільки йому не давали Крим відбити, Донбас звільнити.
показати весь коментар
22.07.2023 12:36 Відповісти
До тебе, гнида зелена, все розроблялося, та запускалось у потоки виробництва Оборонпрому. **** ти кончена, скіки дітей, жінок, чоловіків загинуло, завдяки тобі( та тиж, поц, своїх вивіз за тиждень до повномасштабного вторгення, до Італії). Тобі,шлімазел, керівник проєкту та виробництва ППО-ПРО Кільчень, доповідав - Нам, інстітуту, та підприємству, потрібно 30 млн доларів, на завершення проєктних робіт та вихід на виготовлення систем. Нах - це твоя відповідь.
показати весь коментар
22.07.2023 12:40 Відповісти
Для тих хто не вкурсі що таке система Кільчень. Розповідає директор КБ - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

показати весь коментар
22.07.2023 13:56 Відповісти
А де своя артилерія? Чому не продовжуєш вирибництво Богдани, казьол?
показати весь коментар
22.07.2023 12:43 Відповісти
Брехня! Непотрібно нам ніяких ракет та іншої збро ї! Все що потрібно,це якомога більше серіалів про хряка Поворознюка, нові музеї, ну ще можна барабанів накупити. Оце дійсно нам потрібно!
показати весь коментар
22.07.2023 12:43 Відповісти
А ще нових сірен на півтора лярда
показати весь коментар
22.07.2023 12:51 Відповісти
пускай лига смеха займется литьем стволов, а канал дом шасси выпускает
показати весь коментар
22.07.2023 12:52 Відповісти
Квартал снаряди та набої випускають...
показати весь коментар
22.07.2023 12:59 Відповісти
И зачем они понадобились?
""Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене"
показати весь коментар
22.07.2023 12:52 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2023 12:55 Відповісти
Зеля! ты гонишь, как Соловьёв. Это фейки..Не мешай нам готовить шашлыки!
показати весь коментар
22.07.2023 12:55 Відповісти
З 24.02.2022-го, укроборонпром виготовив 1 бронетранспортер БТР-4.
Я думаю - це потужний доказ того, пачєму ми єщьо не в НАТО і чому при зепідору нам НАТО і не світить.
показати весь коментар
22.07.2023 12:56 Відповісти
Може треба Шмигаля з резніковим звільнити, які за 1,5 року не налагодили виробництво для оборонки, а навпаки ще й розкрадають кошти .
показати весь коментар
22.07.2023 13:02 Відповісти
То, что Зеля говорит для Запада, все правильно. Под него дадут помощь и боеприпасы, а под условного Тягнибока или Билецкого... Сидит такой Блинкен, из венгерских евреев, и читает про Билецкого по прозвищу "Белый Вождь".... Он и Зеленскому в основном болт дает.....
показати весь коментар
22.07.2023 13:06 Відповісти
Это Запад не даёт воевать " великому контрнаступателю",а то он бы щас дал кацам просраться
Это как сожравшие 2 миллиарда банок американской тушёнки во ВМВ,так и не получили помощи от Америки.
показати весь коментар
22.07.2023 13:33 Відповісти
Україна потребує..? А чого ж ти поц зелений заморозив всю ракетну програму?!!! Щоб тебе розірвало разом з *уйлом і твоїми зеленими прихвостнями!
показати весь коментар
22.07.2023 13:12 Відповісти
Зеленими підараами!!!
показати весь коментар
22.07.2023 13:43 Відповісти
Серйозно, а ми думали нам треба далекобійні асфальтоукладальники
показати весь коментар
22.07.2023 13:40 Відповісти
Західні політики незадоволені повільними темпами українського контрнаступу і помітно нервують з цього приводу. Про це пише BBC за підсумками міжнародного безпекового форуму, який відбувся в американському місті Аспен, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Приїхавши в Аспен після тритижневого перебування в Україні, я виявив легку нервозність не тільки через темпи нинішнього контрнаступу України, а й через довгострокові зобов'язання Америки", - пише автор публікації.

Він зазначив, що Україна вже місяць веде контрнаступ, і зрозуміло, що він виявився, як висловився один з виступаючих, "важким випробуванням", коли щодня вдається звільняти всього кілька метрів землі
показати весь коментар
22.07.2023 13:40 Відповісти
Ти зелений урод,ти відправив "Богдан" і "Нептун" в металобрухт,добре шо Пашинський і Порошенко їх сховали,і ти тепер відкриваеш пельку дайте нам дальнобійну артилерію,девяностоквартальний козел.
показати весь коментар
22.07.2023 13:51 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2023 13:55 Відповісти
Знову скиглить-"дайте"...але його "харизма" вже не діє...
Проте надіюсь що Західні партнери допоможуть ЗСУ...а народ України потім віддячить...!
показати весь коментар
22.07.2023 14:15 Відповісти
Вон, у Израиля имеется 250 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок M109A5, могли бы поделиться несколькими, но хрен они хоть одну установку дадут: "самим надо", "а мы не обязаны", "а вы нам помогали когда нас палестинцы водосточными трубами начиненными порохом обстреливали?", и т.д. Так что это - глухой номер что-нибудь от них получить.
показати весь коментар
22.07.2023 16:28 Відповісти
Наши союзники все могут, это богатейшие страны планеты, гораздо богаче раши
показати весь коментар
22.07.2023 16:56 Відповісти
Шашлыки добре всем дали.Но шо теперь поделаешь. Спасибо Залужному идругим генералам и армии,волонтерам и народу за оборону Украины.
показати весь коментар
22.07.2023 19:00 Відповісти
 
 