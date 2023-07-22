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Новини Допомога Україні
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Швеція виділить 522 млн євро на проєкти з відбудови України

швеція

Швеція спрямує 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро) на проєкти з відновлення України у 2023-2027 роках.

Про це повідомив міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел під час онлайн-зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМУ.

Як зазначається, це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції, і саме Україна стала її реципієнтом.

"Ми високо цінуємо рішення Швеції вкласти 6 млрд шведських крон в економічний розвиток України та наблизити нас до перемоги. Це перша комплексна багаторічна стратегія підтримки України, прийнята нашими партнерами. Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо те, що шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні", - зазначила Свириденко.

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За її словами, приватний сектор є найважливішим гравцем у процесі реконструкції України. "Для нас важливим є залучення іноземних інвестицій, залучення міжнародного бізнесу у проєкти відновлення та розширення співпраці з українським бізнесом", - сказала урядовець.

Зазначається, що бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 млрд шв. крон, Шведським інститутом (SI) – 225 млн шв. крон та Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн шв. крон.

Перший віцепрем'єр-міністр розповіла про комплексну роботу, яку уряд проводить над Планом з економічного відновлення України на 2024 - 2027 роки в межах механізму Ukraine Facility, запропонованого ЄС як ключовий інструмент підтримки України на 2024-2027 роки.

Сторони окремо обговорили питання страхування військових ризиків, співпрацю з MIGA, DFC. Шведська сторона зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці.

Також увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення парку спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.

Свириденко порушила питання недопущення торговельних обмежень для української сільгосппродукції та відзначила, що блокування зерна негативно впливає на українську економіку та створює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

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"Уряд України закликає європейську спільноту не продовжувати обмеження на імпорт певної української с/г продукції, які наразі діють до середини вересня 2023 року", – заявила вона.

Автор: 

допомога (8300) Швеція (950) відбудова (354)


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Топ коментарі
+8
Швеция на восстановление Украины и её обороноспособность выделяет деньги.
Зеленский на дебильные сериалы для дебилов и на асфальт выделяет деньги.
Прочувствуйте разницу, ******** и ответьте сами себе на вопрос - а пАчАму мы исчо не в НАТЕ?
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22.07.2023 16:42
+7
С нашим вечным ворьем лучше бы они все сами напрямую делали без чиновников.
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22.07.2023 16:26
+5
краще віддайте Карлсону що живе на даху..
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22.07.2023 16:29
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22.07.2023 16:24 Відповісти
А что бы руснявое скотобыдло усралось.
Пипифакс выслать?
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22.07.2023 16:43 Відповісти
С нашим вечным ворьем лучше бы они все сами напрямую делали без чиновников.
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22.07.2023 16:26 Відповісти
І це лише на проєкти, на яких дуже легко красти...
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22.07.2023 16:28 Відповісти
А очільники переварять -- шоб не було завороту кишок
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22.07.2023 16:29 Відповісти
краще віддайте Карлсону що живе на даху..
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22.07.2023 16:29 Відповісти
все скомуніздят зесоплі
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22.07.2023 16:36 Відповісти
Швеция на восстановление Украины и её обороноспособность выделяет деньги.
Зеленский на дебильные сериалы для дебилов и на асфальт выделяет деньги.
Прочувствуйте разницу, ******** и ответьте сами себе на вопрос - а пАчАму мы исчо не в НАТЕ?
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22.07.2023 16:42 Відповісти
У нас куча техники НАТО, наши воины обучаются в странах НАТО, оружие, патроны, снаряды - из НАТО. Куча всего прочего из НАТО. Де-факто мы уже в НАТО, де-юре нас принять не могут пока не закончится война
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22.07.2023 19:26 Відповісти
Де6 юре нас не примут в НАТО пока ЗЕлень не прекратить грабить страну в гомерических размерах, не выдаст Беню США и на проведёт необходимые реформы. Такой коррупции в ТАКИХ размерах как при Вове и его шобле в истории страны не было даже при урке Януковиче.
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22.07.2023 19:37 Відповісти
о шмыгаль мешки приготовил
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22.07.2023 16:53 Відповісти
Розчарую зрадофілів у яких вже горять сраки, однак це скоріш за все буде фінансування під конкретні проекти. Наприклад, зруйнована школа у Ізюмі. Експерти разом із підрядниками порахували, що на це потрібно 50 тис євро. Заключається договір. Потім шведи переводять виконавцю робіт гроші відповідно до договору.
Принаймні по такій схемі вже працюють іноземні гроші на відбудові зараз.
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22.07.2023 17:09 Відповісти
Давате вимагати бідьше
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22.07.2023 17:14 Відповісти
півярда це хіба на проект і вистачить
маю на увазі засідання робочих груп
обсос теми
і може за ці гроші складуть кошторис на одну вулицю
а на саму відбудоу ці гроші не підуть
давати гроші лиш реально постраждалим
а ще краще матер"ялами під розписку і то не всі зразу
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22.07.2023 18:04 Відповісти
 
 