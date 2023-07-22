Швеція виділить 522 млн євро на проєкти з відбудови України

Швеція спрямує 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро) на проєкти з відновлення України у 2023-2027 роках.

Про це повідомив міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел під час онлайн-зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМУ.

Як зазначається, це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції, і саме Україна стала її реципієнтом.

"Ми високо цінуємо рішення Швеції вкласти 6 млрд шведських крон в економічний розвиток України та наблизити нас до перемоги. Це перша комплексна багаторічна стратегія підтримки України, прийнята нашими партнерами. Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо те, що шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні", - зазначила Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди, які власним коштом відремонтували постраждале від війни житло, зможуть отримати компенсацію, - Шмигаль

За її словами, приватний сектор є найважливішим гравцем у процесі реконструкції України. "Для нас важливим є залучення іноземних інвестицій, залучення міжнародного бізнесу у проєкти відновлення та розширення співпраці з українським бізнесом", - сказала урядовець.

Зазначається, що бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 млрд шв. крон, Шведським інститутом (SI) – 225 млн шв. крон та Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн шв. крон.

Перший віцепрем'єр-міністр розповіла про комплексну роботу, яку уряд проводить над Планом з економічного відновлення України на 2024 - 2027 роки в межах механізму Ukraine Facility, запропонованого ЄС як ключовий інструмент підтримки України на 2024-2027 роки.

Сторони окремо обговорили питання страхування військових ризиків, співпрацю з MIGA, DFC. Шведська сторона зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці.

Також увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення парку спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.

Свириденко порушила питання недопущення торговельних обмежень для української сільгосппродукції та відзначила, що блокування зерна негативно впливає на українську економіку та створює загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван: "Ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра"

"Уряд України закликає європейську спільноту не продовжувати обмеження на імпорт певної української с/г продукції, які наразі діють до середини вересня 2023 року", – заявила вона.