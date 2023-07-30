Фінляндія розробляє план участі у відбудові України

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо доручив розробити план участі країни у відбудові України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі МЗС Фінляндії.

"Ми продовжуємо надавати Україні нашу рішучу підтримку проти російської агресії. Водночас ми готуємося до відбудови незалежної та демократичної України. Ця робота потребує тісної та систематичної співпраці між різними сторонами", - заявив міністр.

Зазначається, що метою першого етапу розробки плану є розвиток консультаційних послуг для фінських підприємств щодо їхньої можливої участі у відновленні України, а також визначення фінансових шляхів для сприяння їхній участі.

Другий етап передбачає підготовку довгострокового плану, в тому числі оцінку використання фондів для співробітництва в цілях розвитку.

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Додається, що департамент Росії, Східної Європи та Центральної Азії МЗС Фінляндії несе основну відповідальність за розробку плану відбудови України за участю бізнесу та промисловості Фінляндії та координацію з відповідними сторонами з центрального уряду та бізнесу.

У міністерстві наголосили, що з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року Фінляндія надала Україні підтримку на загальну суму 1,7 мільярда євро.

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