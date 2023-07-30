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Фінляндія (756) допомога і підтримка (823) відбудова (275)

Фінляндія розробляє план участі у відбудові України

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

фінляндія

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо доручив розробити план участі країни у відбудові України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі МЗС Фінляндії.

"Ми продовжуємо надавати Україні нашу рішучу підтримку проти російської агресії. Водночас ми готуємося до відбудови незалежної та демократичної України. Ця робота потребує тісної та систематичної співпраці між різними сторонами", - заявив міністр.

Зазначається, що метою першого етапу розробки плану є розвиток консультаційних послуг для фінських підприємств щодо їхньої можливої участі у відновленні України, а також визначення фінансових шляхів для сприяння їхній участі.

Другий етап передбачає підготовку довгострокового плану, в тому числі оцінку використання фондів для співробітництва в цілях розвитку.

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Додається, що департамент Росії, Східної Європи та Центральної Азії МЗС Фінляндії несе основну відповідальність за розробку плану відбудови України за участю бізнесу та промисловості Фінляндії та координацію з відповідними сторонами з центрального уряду та бізнесу.

У міністерстві наголосили, що з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року Фінляндія надала Україні підтримку на загальну суму 1,7 мільярда євро.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
перш ніж відбудовувати треба спочатку звільнити !
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30.07.2023 15:37
+4
Я Українець і невипрвний оптиміст і то не можу в осяжному майбутньому зрозуміти коли пора відбудовувати країну. Як це роблять наші закордонні друзі, я не розумію
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30.07.2023 15:40
+2
Аналогично. Тем более, те населённые пункты, где нет градообразующих предприятий - а захочет и будет ли там кто-то жить? Отстроить всё с нуля, чтобы опять прилетело или опять попасть в оккупацию? Это первое и второе - оно же самое главное - пока не прекратятся ракетные обстрелы - это всё оксюморон
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30.07.2023 15:45
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перш ніж відбудовувати треба спочатку звільнити !
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30.07.2023 15:37 Відповісти
Я Українець і невипрвний оптиміст і то не можу в осяжному майбутньому зрозуміти коли пора відбудовувати країну. Як це роблять наші закордонні друзі, я не розумію
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30.07.2023 15:40 Відповісти
Аналогично. Тем более, те населённые пункты, где нет градообразующих предприятий - а захочет и будет ли там кто-то жить? Отстроить всё с нуля, чтобы опять прилетело или опять попасть в оккупацию? Это первое и второе - оно же самое главное - пока не прекратятся ракетные обстрелы - это всё оксюморон
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30.07.2023 15:45 Відповісти
"где нет градообразующих предприятий" - там будуть промислові площадки. Приїде важка техніка і за пару місяців розрівнявши якесь поле, заливши його бетоном та возвівши по ******** технологіях приміщення дасть можливість зайти туди європейським підприємствам що дасть в свою чергу робочі місця.

"пока не прекратятся обстрелы " - а це справді проблема. Но таке завжди вирішується симетричною відповіддю та асиметричною. Тобто симетрично це коли за удар по нашому заводу спалюється разом із працівниками російський завод, а асиметрично це коли спалюється 10 російських заводів превентивно за удар який росіяни наприклад зробили по чомусь іншому менш важливому чи за удар який був відбитий. І побачите росіяни перестануть обстрілювати бо вони розуміють лише силу.
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30.07.2023 20:42 Відповісти
Наверное на пока сделают проектную документацию например универов, школ, больниц.. Согласуют ее с нашей стороной, а потом когда наступит время будут принимать участие. В этом случае будет намного быстрее, когда документация уже готова.
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30.07.2023 15:52 Відповісти
Розпил бабла. Чи ви думаєте, що в закордонних друзів всі святі?
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30.07.2023 16:02 Відповісти
Это форма выражения вежливости, не более. Отстраивать страну во время военных действий и присутствия коломойско-зеленских при власти никто не будет. Но приличия надо блюсти.
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30.07.2023 16:29 Відповісти
Зелені миші усе ростащать по норам ...
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30.07.2023 17:26 Відповісти
найкращий план - подолати корупцію - як це зробити? - жодної копійки на український рахунок для дерибану чиновників.
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30.07.2023 17:27 Відповісти
Вдячні за це.

В особливості будемо вдячні якщо фіни спроекціюють на нас свій досвід побудови міст із бункерами що можуть вмістити все населення, тобто досвід побудови підземних міст. Це те що нам точно не завадить.
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30.07.2023 20:33 Відповісти
 
 