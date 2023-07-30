В Украине ликвидировали статус "поселок городского типа" для населенных пунктов

Верховная Рада 28 июля приняла закон, обновляющий, в частности, классификацию населенных пунктов в Украине и устанавливающий порядок их образования и ликвидации, переименования, а также изменения статуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства" во втором чтении и в целом проголосовало 262 депутата.

Итак, новый закон предусматривает ликвидацию статуса поселков городского типа: теперь в Украине будут только города, поселки и села. Таким образом, городскими населенными пунктами при этом останутся только города, а сельских станет больше за счет перехода всех пгт в категорию "простых" поселков.

Как говорится в законе, все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения свыше 10 000 жителей будут иметь статус городов, населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения свыше 5 000 жителей – просто поселков, другие населенные пункты – селами.

Также закон вводит новое понятие – "поселение". Так будут называть компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения. Это могут быть дачные кооперативы, а также временные мобильные города, где живут вынужденно перемещенные лица.

Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования.

Отметим, что на июль 2023 года в Украине, включая все оккупированные Россией территории, насчитывается 459 городов, 881 пгт, 1164 обычных поселка и 27204 села.