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ВР (28721) закон (3088)

В Украине ликвидировали статус "поселок городского типа" для населенных пунктов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

пгт

Верховная Рада 28 июля приняла закон, обновляющий, в частности, классификацию населенных пунктов в Украине и устанавливающий порядок их образования и ликвидации, переименования, а также изменения статуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующий законопроект №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства" во втором чтении и в целом проголосовало 262 депутата.

Итак, новый закон предусматривает ликвидацию статуса поселков городского типа: теперь в Украине будут только города, поселки и села. Таким образом, городскими населенными пунктами при этом останутся только города, а сельских станет больше за счет перехода всех пгт в категорию "простых" поселков.

Как говорится в законе, все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения свыше 10 000 жителей будут иметь статус городов, населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения свыше 5 000 жителей – просто поселков, другие населенные пункты – селами.

Также закон вводит новое понятие – "поселение". Так будут называть компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения. Это могут быть дачные кооперативы, а также временные мобильные города, где живут вынужденно перемещенные лица.

Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования.

Отметим, что на июль 2023 года в Украине, включая все оккупированные Россией территории, насчитывается 459 городов, 881 пгт, 1164 обычных поселка и 27204 села.
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Топ комментарии
+42
коли псові немає що роботи, він яйка лише ... тим самим займається теперішня зе-влада ...
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30.07.2023 15:47
+23
... ять. Какое охренительное достижение во время войны. Во сейчас люди заживут. В этом была крайняя необходимость?
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30.07.2023 15:49
+18
Я так розумію "СМТ Інгулець" відміняється? Буде "Селище Пиз...ець" від 95 шапіто
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30.07.2023 16:12
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І дуже велике село ( понад 1 000 000 )...
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31.07.2023 00:33 Ответить
Зауважте , видумують усілякі реформи , але не чіпають такі адміністративні одиниці як райони і області .
Губернії потрібні були царям для царювання , області і райони - комунякам , щоб керувати через райкоми і обкоми кпрс.
А зараз ? Зеленський - цар ? Хоче бути царем , як і всі президенти до нього.
То , може , потрібна Україна як союз вільних сіл , селищ та міст без районів і областей ?
А на чолі держави - гетьман , тобто Верховний головнокомандувач ЗСУ , обираємий народом з кандидатів , що мають військову освіту і який займається виключно тільки безпекою ?
Але - не цар !!!
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30.07.2023 19:35 Ответить
в 21 веке это вообще все не нужно. есть интернет, возможно прямое народовластие а не делегирование. + институты власти должны работать, а не кому-то захотелось сделать какую-то ересь - и сделал.
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30.07.2023 22:56 Ответить
я пробачаюсь... а як то все буде українською ... посєлениє ?
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30.07.2023 21:21 Ответить
оружие для населения? стрельбища? учения ? экономика? сокращение госаппарата? а то такими темпами переименовывать не останется что.
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30.07.2023 22:54 Ответить
Довбойоби. Місто, містечко, село, хутір.
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31.07.2023 03:24 Ответить
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