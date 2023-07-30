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Зеленский (16493) оборона (1538) местные бюджеты (35)

Зеленский к местным администрациям: "Сейчас точно не время для замены брусчатки"

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

зеленський

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, сейчас максимум ресурсов нужно направить на оборону, украшение городов не ко времени.

Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местных властей, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы мостовой врага не выгоним из нашего государства. Поэтому, извините, будем украшать города уже победные. Также стоит искать внебюджетные источники для других направлений работы. Можно говорить с донорами", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал местные власти помогать военным, прифронтовым регионам, волонтерам, а также помогать в лечении и реабилитации раненых граждан.

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Напомним, по этим же соображениям он ветировал закон о выделении 573,9 млн грн для завершения строительства Музея Голодомора.
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Топ комментарии
+45
Правильно кажеш: нахрін бруківку , асфальт треба!!!
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30.07.2023 16:45
+44
а на 3,14здячити нових плакатів з пикою президента можно ?
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30.07.2023 16:46
+40
Під час війни! Війна йде з 2014.
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30.07.2023 16:52
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А рік тому можна було ще асфальт класти !
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30.07.2023 19:55 Ответить
строк повноважень то виходить тому треба ніс повітру рейтинги тримати,сьогодні легітимний а за пару місяців під питанням буде,по строкам вже підходить...парламентські вибори у жовтні цього року ,президентські 31 березня наступного...
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30.07.2023 21:35 Ответить
все він каже добре, мова йде про гроши громад до яких він не має віднощення, тому його бажання, дрони краще бруківки,- громади виконують, за що їм повага, а гарант дбає про виконання законів в боротьбі з ворогом і корупцією у владі
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30.07.2023 20:42 Ответить
Бруківка не на часі....краще асфальт!!!
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30.07.2023 21:09 Ответить
Яка бруківка, зеленій нечисті на мальдіви і серіальчики не вистачає.
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30.07.2023 21:58 Ответить
Да-да, ниякой брукивки. Лучше на сериалы и барабаны деньги пустить. А ещё 500 млн. вбухать в музей Голодомора. Это щас нужнее, осбенно, когда зимой людям надо будет греться и все деньги будут уходить на газ и электричество, а не на еду. В ОТСТАВКУ !!!!
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30.07.2023 22:15 Ответить
В Сумах вздовж Проспекта Лушпи провели роботи: демонтували гранітний бордюр,хоч він був акуратний і надійний,і взамін виложили цементний.Протилежну сторону дороги не чіпали :там вже цементний був багато років,аж покрошився деколи.Цинізм зашкалює.Дякую,Лисенко!
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31.07.2023 00:26 Ответить
Ти лошпра гнусава, іди розкажи це Гнойсману із Моргуновим.ьНашим Вінницьким сраним "стратегам"
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31.07.2023 08:19 Ответить
Какая брусчатка?? Асфальт - наше все!
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31.07.2023 13:27 Ответить
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