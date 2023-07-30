Зеленский к местным администрациям: "Сейчас точно не время для замены брусчатки"

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, сейчас максимум ресурсов нужно направить на оборону, украшение городов не ко времени.

Об этом он заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бюджетные расходы должны отражать именно такое приоритетное понимание задач. Пусть на меня не обижаются некоторые представители местных властей, сейчас точно не время для замены брусчатки. Мы мостовой врага не выгоним из нашего государства. Поэтому, извините, будем украшать города уже победные. Также стоит искать внебюджетные источники для других направлений работы. Можно говорить с донорами", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал местные власти помогать военным, прифронтовым регионам, волонтерам, а также помогать в лечении и реабилитации раненых граждан.

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Напомним, по этим же соображениям он ветировал закон о выделении 573,9 млн грн для завершения строительства Музея Голодомора.