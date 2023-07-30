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Зеленський (17381) оборона (1221) місцеві бюджети (37)

Зеленський до місцевих адміністрацій: "Зараз точно не час для заміни бруківки"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зеленський

На думку президента України Володимира Зеленського, наразі максимум ресурсів потрібно спрямувати на оборону, прикрашання міст не на часі.

Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами", - наголосив він.

Зеленський також закликав місцеву владу допомагати військовим, прифронтовим регіонам, волонтерам, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.

Читайте також: Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську і нагородив українських захисників

Нагадаємо, з цих самих міркувань він ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору.
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Топ коментарі
+45
Правильно кажеш: нахрін бруківку , асфальт треба!!!
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30.07.2023 16:45
+44
а на 3,14здячити нових плакатів з пикою президента можно ?
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30.07.2023 16:46
+40
Під час війни! Війна йде з 2014.
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30.07.2023 16:52
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А рік тому можна було ще асфальт класти !
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30.07.2023 19:55 Відповісти
строк повноважень то виходить тому треба ніс повітру рейтинги тримати,сьогодні легітимний а за пару місяців під питанням буде,по строкам вже підходить...парламентські вибори у жовтні цього року ,президентські 31 березня наступного...
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30.07.2023 21:35 Відповісти
все він каже добре, мова йде про гроши громад до яких він не має віднощення, тому його бажання, дрони краще бруківки,- громади виконують, за що їм повага, а гарант дбає про виконання законів в боротьбі з ворогом і корупцією у владі
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30.07.2023 20:42 Відповісти
Бруківка не на часі....краще асфальт!!!
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30.07.2023 21:09 Відповісти
Яка бруківка, зеленій нечисті на мальдіви і серіальчики не вистачає.
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30.07.2023 21:58 Відповісти
Да-да, ниякой брукивки. Лучше на сериалы и барабаны деньги пустить. А ещё 500 млн. вбухать в музей Голодомора. Это щас нужнее, осбенно, когда зимой людям надо будет греться и все деньги будут уходить на газ и электричество, а не на еду. В ОТСТАВКУ !!!!
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30.07.2023 22:15 Відповісти
В Сумах вздовж Проспекта Лушпи провели роботи: демонтували гранітний бордюр,хоч він був акуратний і надійний,і взамін виложили цементний.Протилежну сторону дороги не чіпали :там вже цементний був багато років,аж покрошився деколи.Цинізм зашкалює.Дякую,Лисенко!
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31.07.2023 00:26 Відповісти
Ти лошпра гнусава, іди розкажи це Гнойсману із Моргуновим.ьНашим Вінницьким сраним "стратегам"
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31.07.2023 08:19 Відповісти
Какая брусчатка?? Асфальт - наше все!
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31.07.2023 13:27 Відповісти
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