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Новости За рубежом
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саммит (1030) Саудовская Аравия (229) Чехия (1463)

Чехию пригласили на саммит в Саудовской Аравии по Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

чехія

В начале августа в Саудовской Аравии планируется проведение саммита, где представители почти 30 стран будут обсуждать завершение войны в Украине. И Чехия получила приглашение на этот саммит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил спикер МИД Чехии Дэниел Дрейк.

По его словам, сейчас решают, кто будет представлять Чехию на встрече.

"Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается", – говорится в сообщении.

Читайте также: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры относительно Украины без участия РФ, - WSJ

Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.
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Топ комментарии
+9
саміт може подіяти якщо китай нагне ху.ла, все їнше бла-бла
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30.07.2023 18:18
+9
Стоит показать одной российской теннисистке ДУЛЮ
И твой вес в международной политике
Резко повышается
Респект Чехии!
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30.07.2023 18:30
+8
Так Дерьмак с Зелей устали от войны ещё до начала полномасштабной войны, поэтому они собирались посмотреть Ху#лу в шоколадный глаз в поисках там мира и договориться посереднине (по Днепру), чего на юге им почти удалось, если бы не ЗСУ.
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30.07.2023 18:30
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паРаша на порядку денному не стоїть?! Та і її друзь китай напевно теж на параші
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30.07.2023 18:08 Ответить
саме гововне що недо-імперію шизофреніка, педофіла )(уйло паРашу не запросили ...
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30.07.2023 18:08 Ответить
Запросити х*йло та, нарешті, грохнути кривавого вибл*дка...
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30.07.2023 18:10 Ответить
Дерьмак там будет?
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30.07.2023 18:13 Ответить
Не знаю будет ли там Ермак, но там будет Бразилия, президент которой отказался осудить рашку за войну и сказазал, что мир устал уже от войны в Украине. Не о том думаешь , ботик.
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30.07.2023 18:22 Ответить
Бразилія потрібні російські добрива. В Бразилії більшість техніки на біоетанолі і ще до того засіють просто неймовірні поля пшеницею, а ґрунт біднуватий. їм насрати на міжнародне право і.т.д. Бращилія така сама диктатура між іншим також.
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30.07.2023 18:28 Ответить
Бразилия не диктатура.
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30.07.2023 19:56 Ответить
Так Дерьмак с Зелей устали от войны ещё до начала полномасштабной войны, поэтому они собирались посмотреть Ху#лу в шоколадный глаз в поисках там мира и договориться посереднине (по Днепру), чего на юге им почти удалось, если бы не ЗСУ.
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30.07.2023 18:30 Ответить
Так президент Бразилии обвинил и Байдена, т.е. США в развязывании войны. Он наверное почти всех обвинил в развязывании войны, кроме рашки. Ну верь ему, может тебе легче станет.
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30.07.2023 18:38 Ответить
Ты от темы со своей Бразилией не увиливай. Дерьмак активный агент Параши, а Зеля- пассивный. Или наоборот. А какая разница?

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30.07.2023 19:00 Ответить
Скабеева сказала что Казахов никогда не было
И их придумал Ленин в 18 году

В Казахстане замечена колонна военной техники по пути в Россию

"Эти фото сделаны несколько часов назад в Западно-Казахстанской области, на трассе Уральск-Аксай…. Грузовые фуры с российскими номерами везут военную технику по территории Казахстана в сторону России.

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30.07.2023 18:46 Ответить
Блі, стільки країн хочуть завершити війну, а щоб поставити *уйло в ''стойло'' мова не іде. Ось що значить мати ЯЗ.
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30.07.2023 18:16 Ответить
А Літва ? А Словаччіна? А Польща ?
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30.07.2023 18:16 Ответить
ЛАРІСА, наберить в ютубе «Абрамович вместо Путина! Вывод войск из Украины и тайное оружие ВСУ - Валерий Кондратюк»
Абрамович і Саудити - очень цікаво
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31.07.2023 00:35 Ответить
саміт може подіяти якщо китай нагне ху.ла, все їнше бла-бла
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30.07.2023 18:18 Ответить
Стоит показать одной российской теннисистке ДУЛЮ
И твой вес в международной политике
Резко повышается
Респект Чехии!
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30.07.2023 18:30 Ответить
там Доміні́к Га́шек керує "спортивною русофобією"
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30.07.2023 19:24 Ответить
А Україну запросили?
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30.07.2023 18:44 Ответить
Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Джерело: https://censor.net/ua/n3434213
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30.07.2023 18:54 Ответить
Якщо від України поїде Зеленський то може стати ще гірше.
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30.07.2023 18:53 Ответить
Цікаво, а в списку запрошених є США? бо там ж наче між тими країнами зараз холодок у відносинах.
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30.07.2023 18:56 Ответить
це такий хитрий план, щоб кацапня не скавчала
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30.07.2023 19:27 Ответить
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30.07.2023 19:04 Ответить
Черговий розводняк, шапіто...
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30.07.2023 20:16 Ответить
Вже нічого доброго від того саміту можна не чекати,якщо його буде від України представляти Є.оманський .
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30.07.2023 21:29 Ответить
 
 