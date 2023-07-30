Чехию пригласили на саммит в Саудовской Аравии по Украине

В начале августа в Саудовской Аравии планируется проведение саммита, где представители почти 30 стран будут обсуждать завершение войны в Украине. И Чехия получила приглашение на этот саммит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил спикер МИД Чехии Дэниел Дрейк.

По его словам, сейчас решают, кто будет представлять Чехию на встрече.

"Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается", – говорится в сообщении.

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Напомним, Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия. Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию. Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.