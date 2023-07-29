Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры относительно Украины без участия РФ, - WSJ

Саудовская Аравия планирует провести переговоры относительно войны в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию.

Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили изданию, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.

"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине", - говорится в материале.

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Издание сообщает, что Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией этих усилий станет мирный саммит в конце этого года.

Ожидается, что на саммите будет подписан документ с общими принципами разрешения войны в Украине, которые после дадут старт будущим мирным переговорам с Россией.

На саммите этого года не будет участвовать Россия, которая избегает любых серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований любого урегулирования войны.

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