Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры относительно Украины без участия РФ, - WSJ
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Саудовская Аравия планирует провести переговоры относительно войны в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию.
Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили изданию, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.
"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине", - говорится в материале.
Издание сообщает, что Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией этих усилий станет мирный саммит в конце этого года.
Ожидается, что на саммите будет подписан документ с общими принципами разрешения войны в Украине, которые после дадут старт будущим мирным переговорам с Россией.
На саммите этого года не будет участвовать Россия, которая избегает любых серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований любого урегулирования войны.
Пожалуйста, подождите...
Зернові угоди - це не просто папірець з невеликою кількістю фарби, під цю угоду задіяні великі сили багатьох компаній по всьому світу, скорш за все і арабські також. І Саудіти добре знають і розуміють, які можуть бути наслідки великого голоду на африканському континенті.
В любому випадку - якщо вони зможуть зібрати голоси і сили країн, які зараз нейтральні, чи навіть залежать у чомусь від москви, і тим самим вирвуть їх з кола впливу росіян хоча б у цьому питанні, то це піде тільки на користь!
И их позиция будет главной и единственной, а не очередные бумажки очередного продажного сборища. У них есть только один вариант - согласится с мнением народа Украины.
Все. Точка.
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
19 Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих,-
20 и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи.
І..?
В Библии об этом лучше сказано, потому и привел.
Слава ЗСУ!
Інша справа, що вони всіх не-китайців вважають недо-людьми, і дуже наполегливо захищають свої вигоди і приоритети, причому горизонт їхнього планування простягається на десятки років, та й виламувати руки і створювати вигідні собі умови вони вміють дуже добре.
Нам би вартувало повчитись в них цим рисам і вмінням!
Монголи з чингісханом не рахуються, бо вони - НЕ китайці!
Про велику кількість землі, і інших ресурсів - 3 рази Ха!
Так само - про відсутність "Стимулів кудись лізти дальше свого болота"!
Взагалі - ржачний комент, особливо зважаючи на ******* геополітику!
сссира - всралась.
Прошу - на біс!