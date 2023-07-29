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Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры относительно Украины без участия РФ, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

переговоры,аравия,саудовская

Саудовская Аравия планирует провести переговоры относительно войны в Украине. При этом в них не будет участвовать Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Переговоры состоятся между западными странами, Украиной и развивающимися ключевыми странами, включая Индию и Бразилию.

Дипломаты, участвующие в обсуждении, сообщили изданию, что переговоры по Украине состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.

"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине", - говорится в материале.

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Издание сообщает, что Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией этих усилий станет мирный саммит в конце этого года.

Ожидается, что на саммите будет подписан документ с общими принципами разрешения войны в Украине, которые после дадут старт будущим мирным переговорам с Россией.

На саммите этого года не будет участвовать Россия, которая избегает любых серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований любого урегулирования войны.

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Топ комментарии
+19
Всі ці документи не варті нічого без успіхів ЗСУ. Просто балачки.
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29.07.2023 22:06
+18
Саудівська Аравія вбила ссср знищить і росію.
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29.07.2023 22:04
+16
хай відсутнысть кацапів не вводить в оману...це схоже на "троянського коня"
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29.07.2023 22:03
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хай відсутнысть кацапів не вводить в оману...це схоже на "троянського коня"
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29.07.2023 22:03 Ответить
і то може бути.
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29.07.2023 22:07 Ответить
Саудіти добре розуміють, хто є Ху.

Зернові угоди - це не просто папірець з невеликою кількістю фарби, під цю угоду задіяні великі сили багатьох компаній по всьому світу, скорш за все і арабські також. І Саудіти добре знають і розуміють, які можуть бути наслідки великого голоду на африканському континенті.

В любому випадку - якщо вони зможуть зібрати голоси і сили країн, які зараз нейтральні, чи навіть залежать у чомусь від москви, і тим самим вирвуть їх з кола впливу росіян хоча б у цьому питанні, то це піде тільки на користь!
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30.07.2023 00:48 Ответить
я міг підписатися під твоїми словами з невеличким "але". Я ніхуа не вірю саудитам. Десь побачать на пів копійки вигоду більше і вітер в їх голові зміниться. Зближення з Ізраілем за підтримки Китаю, перелік країн які збираються в Джідді, це все назви країн в яких нема сталої підримки України і чіткого формулювання процесів. А як можна довіряти тим хто війну називає конфліктом? І це вже півтора роки! Тож для мене очевидно що з цього роя не вийде ні х**
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30.07.2023 11:08 Ответить
Саудівська Аравія вбила ссср знищить і росію.
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29.07.2023 22:04 Ответить
співучасник
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29.07.2023 22:31 Ответить
Можливо, судячи зі списку то це краіни які є основою валютноі виручки для хумла, китай не рахуємо бо той платить за сировину юанями! Араби знов дати план по зменьшенню валютноі виручки в рф, але шо то будуть за умови миру!
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29.07.2023 23:55 Ответить
"совєти" вбили США за допомогою саудитів в т.ч. Наразі зовсім інша ситуація в світі...
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30.07.2023 11:10 Ответить
Пральна.
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29.07.2023 22:05 Ответить
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29.07.2023 22:06 Ответить
Всі ці документи не варті нічого без успіхів ЗСУ. Просто балачки.
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29.07.2023 22:06 Ответить
варті. якщо це допоможе вигнати кацапів з України, зберегти життя нашим військовим і мирним мешканцям, то це тільки вітатиметься. якщо крім кацапів на тих переговорах не буде ще китайських комуняк, то це ще один ніж в спину Б(р)ІКС.
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29.07.2023 23:04 Ответить
І тут рашистам знову постукали в днище)
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29.07.2023 22:07 Ответить
Вперше бачу таку назву для дупи!
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30.07.2023 00:49 Ответить
ПНХ. Я даже догадываюсь о чем будут ети переговоры. Будут нас уговаривать к капитуляции а потом и представитель рашки как бы невзначай подтянется чтобы закрепить переговоры. Кстати ето обясняет поведение Маска который отказывается обеспечить нам спутниковый интернет в крыму, чтобы мы не освобождали крым
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29.07.2023 22:07 Ответить
буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.
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29.07.2023 22:17 Ответить
Маск манипулятор. Его действия и слова это разные вещи. Кроме того, эти переговоры обречены потому что народ против, и решает народ, а не Зе.
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29.07.2023 22:19 Ответить
"... майбутнім мирним переговорам із Росією" -- ??
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29.07.2023 22:07 Ответить
мутное что то
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29.07.2023 22:11 Ответить
30, 60, 100 человек НЕ БУДУТ решать судьбу миллионной страны. Любые решения должны принять граждане Украины.
И их позиция будет главной и единственной, а не очередные бумажки очередного продажного сборища. У них есть только один вариант - согласится с мнением народа Украины.
Все. Точка.
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29.07.2023 22:12 Ответить
Да граждане уже нарешали на выборах. Разгребать нашим детям, кто выживет
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29.07.2023 22:18 Ответить
Иов 33 глава, особенно 16-20 стихи
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29.07.2023 22:23 Ответить
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
19 Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих,-
20 и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи.

І..?
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29.07.2023 23:50 Ответить
Если человек не различает добро и зло, или не хочет принимать решения или делать выбор, или думать своими мозгами (как это было с выборами в 2019 году), то он получает по голове, или по телу, или еще каким-образом.
В Библии об этом лучше сказано, потому и привел.
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30.07.2023 00:45 Ответить
Аминь! 🙏🙏🙏
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30.07.2023 11:10 Ответить
Як би це прикро не було, але реалії такі, що будь-які дипломатичні перемовини стосовно війни кацапів проти України можуть проводити виключно ЗСУ і тільки наявними у їхньому розпорядженні силами та засобами
Слава ЗСУ!
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29.07.2023 22:15 Ответить
одне з ключового із вашого допису - це "наявними засобами". а наявність таких засобів від нас не особливо залежить, бо мусимо їх отримувати з-за кордону.
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29.07.2023 23:19 Ответить
Ви абсолютно праві
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29.07.2023 23:25 Ответить
І шоо, будуть там нагинати Україну залишити *уйлу те що він встиг окупувати. І оголосити про невступ до НАТО ітд..
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29.07.2023 22:16 Ответить
не думаю. інакше на тих переговорах були би присутні кацапи. і навіть китайці. а судячи із тої статті, то їх там не буде.
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29.07.2023 23:20 Ответить
Королівство має вимикач для максималістських вимог московської імперії, і ворога спільного з нами. Тож Українська держава в боргу не залишиться, а радо допоможе в свою чергу. Теоретично- може спрацювати.
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29.07.2023 22:17 Ответить
Вже багато років в КСА працюють українці. Проблема в тому що багато місцевих живляться RT арабською. І та пропаганда викривляє сприйняття реалій. А Саудія отримувала від України харчову продукцію. І згадайте 20 та 21 рік коли саудійців приїздили як туристи. Вони відкрили для себе цікаву країну. А час покаже... Вони допомагають повернути вкрадених дітей...
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29.07.2023 23:32 Ответить
Могу вас заверить, шо саудиты люто ненавидят кацапов. Очень нам сочувствуют и с ликованием одобряют нашу веру в победу... Был свидетелем в аэропорту (Саудия, Даммам). ЗА мной в очереди на паспорт контроль стоял кацапа. Мне, как украинцу, проверяющий сказал велкам, а кацапа задробил, мол иду на техперерыв и указал кацапу на любую другую проверочную линию... Только кацапа подошел к другой проверяющему(без очереди, мол уже отстоял), этот оператор замолвил словечко тому проверяющему насчет кацапа. Смотрю кацапа медленно пополз в конец очереди.
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29.07.2023 23:57 Ответить
Є і послідовники RT арабською. А в Даммам(аеропорт) то нормальне явище футболити тих в кого аусвайс з куркою мутантом. Мій старий друзяка з Рахіми (чорнявий як африканець) має 3 вишиванки і вкурвлює періодично ка цапів. Слава Україні!
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02.08.2023 05:54 Ответить
Мутняк -- більше зброі
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29.07.2023 22:19 Ответить
Ета ачєрєдноу удар в псіну...
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29.07.2023 22:19 Ответить
якщо вже той Рамасоса їх макав в гамно, та ще й на їх вотчині в пітєрі, то саудитам сам Аллах велів макнути ту недоімперію. тим більше, їхнього головного конкурента на ринку нафти. бо кацам, щоб отримувати гроші від продажу нафти на рівні 22-го року, то потрібно продавати тої нафти чуть лі не в 2 рази більше, як минулого року через те, що ціни в цьому році на нафту нижчі, ніж були в році минулому. до того ж як не як та все ж таки і обмеження на ціну цапської нафти діє. а це означає, що каци потрошку відбирають ринок нафти і в саудитів.
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29.07.2023 23:28 Ответить
навіщо такою х*йнєю займатися? краще допомогти нищити кацапів, без всіляких балачок.
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29.07.2023 22:20 Ответить
Требования украинского народа просты и прозрачны. Вывод армии рашки с Украины в границах 1991 года, выплата репараций - включая стоимость оружия переданного в качестве помощи Украины. Передача всех военных преступников в Гаагу. Без выполнения всех этих условий, даже начинать не стоит.
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29.07.2023 22:24 Ответить
Рожеві мрії Дерьмака, вже, напевне, тюрбан заготовив і літачок зафрахував.
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29.07.2023 22:57 Ответить
Мабуть, пыне - уже трында (физически)... SURE, БРИКСовские товарищи обвалят цену на углеводороды. Понятно, шо у кацапов мнение никто не будет спрашивать. Да там саудитам лишь стоит лишку нефте-газа кинуть на рынок и это будет последним гвоздем в крышку гроба экономики нарабсеи.
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29.07.2023 23:22 Ответить
ЗЫ... кушать то хочется не только Африке...
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29.07.2023 23:24 Ответить
Це добре!
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30.07.2023 00:14 Ответить
Так як кацапи ніяк не формулюють свої вимоги до України, ховаючись за розмитими денацифікаціями. Те саме час сформулювати, інше бачення мирних переговорів. Якщо там немає кацапів, то вже добре!
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30.07.2023 00:28 Ответить
Зернова угода дуже нагадує торгівлю вугіллям із ОРДЛО. Якщо Африка не погоджується з подачками *****, то нам треба це використовувати.
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30.07.2023 00:40 Ответить
вообще гнать дурашку из ООН пинком под с*аку ))) и проводить прямые переговоры со всеми странами ООН. Кстати, пора лететь в Китай, с материалами по оккупации. И всей этой китайской верхушке врезать правдой маткой. И прорыватся на их ТВ и в СМИ
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30.07.2023 00:47 Ответить
Вважаєте - просто так китайці змінили міністра іноземних справ, та ще й поставили туди людину з Політбюро? На секундочку - попередній міністр мав досить непогані стосункі і контакти з московією! І було б дуже неправільно вважати, що китайці щось там не знають чи недорозуміють!

Інша справа, що вони всіх не-китайців вважають недо-людьми, і дуже наполегливо захищають свої вигоди і приоритети, причому горизонт їхнього планування простягається на десятки років, та й виламувати руки і створювати вигідні собі умови вони вміють дуже добре.

Нам би вартувало повчитись в них цим рисам і вмінням!
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30.07.2023 00:59 Ответить
а я не вважаю, а знаю, що китайці за всі свої тисячі років існування ЖОДНОГО разу не були світовим гравцем-імперією, тому не варто в них вчитись НІ РАЗУ! Землі і всяких інших ресурсів в них більше ніж треба, тому і розплодились аж до 1,5 млрд. і відповідно в них немає сильних стимулів кудись лізти дальше свого болота....
Монголи з чингісханом не рахуються, бо вони - НЕ китайці!
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30.07.2023 01:09 Ответить
Дуже цікаво було прочитати про "Світового гравця-імперію". Цікаво було б дізнатись, яка інша імперія була саме світовим, а не регіональним гравцем.

Про велику кількість землі, і інших ресурсів - 3 рази Ха!

Так само - про відсутність "Стимулів кудись лізти дальше свого болота"!

Взагалі - ржачний комент, особливо зважаючи на ******* геополітику!
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30.07.2023 01:37 Ответить
Саудівська Аравія - Ви вже колись могли! В 90-х роках по демпінговими цінами нафту продавали.
сссира - всралась.
Прошу - на біс!
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30.07.2023 06:46 Ответить
Sorry. В 80-х.
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30.07.2023 06:48 Ответить
не переноворы а Международный Суд,со скамьей судимых мокшей: *****,лошадь,письков и прочая шушера мокшанской подворотни...Судить также страны помогавшие мокшанским болотам
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30.07.2023 09:14 Ответить
 
 