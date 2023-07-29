Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ, - WSJ
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Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.
Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили виданню, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.
"Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - йдеться в матеріалі.
Видання повідомляє, що Україна і західні офіційні особи сподіваються, що кульмінацією цих зусиль стане мирний саміт наприкінці цього року.
Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.
На саміті цього року не братиме участі Росія, яка уникає будь-яких серйозних розмов про мир і дотримується максималістських вимог будь-якого врегулювання війни.
Будь ласка, зачекайте...
Зернові угоди - це не просто папірець з невеликою кількістю фарби, під цю угоду задіяні великі сили багатьох компаній по всьому світу, скорш за все і арабські також. І Саудіти добре знають і розуміють, які можуть бути наслідки великого голоду на африканському континенті.
В любому випадку - якщо вони зможуть зібрати голоси і сили країн, які зараз нейтральні, чи навіть залежать у чомусь від москви, і тим самим вирвуть їх з кола впливу росіян хоча б у цьому питанні, то це піде тільки на користь!
И их позиция будет главной и единственной, а не очередные бумажки очередного продажного сборища. У них есть только один вариант - согласится с мнением народа Украины.
Все. Точка.
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
19 Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих,-
20 и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи.
І..?
В Библии об этом лучше сказано, потому и привел.
Слава ЗСУ!
Інша справа, що вони всіх не-китайців вважають недо-людьми, і дуже наполегливо захищають свої вигоди і приоритети, причому горизонт їхнього планування простягається на десятки років, та й виламувати руки і створювати вигідні собі умови вони вміють дуже добре.
Нам би вартувало повчитись в них цим рисам і вмінням!
Монголи з чингісханом не рахуються, бо вони - НЕ китайці!
Про велику кількість землі, і інших ресурсів - 3 рази Ха!
Так само - про відсутність "Стимулів кудись лізти дальше свого болота"!
Взагалі - ржачний комент, особливо зважаючи на ******* геополітику!
сссира - всралась.
Прошу - на біс!