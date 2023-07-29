УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15284 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
14 107 56
перемовини (2482) Саудівська Аравія (113)

Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

переговоры,аравия,саудовская

Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили виданню, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

"Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина та Саудівська Аравія таємно співпрацюють для повернення українських дітей із РФ, - The Financial Times

Видання повідомляє, що Україна і західні офіційні особи сподіваються, що кульмінацією цих зусиль стане мирний саміт наприкінці цього року.

Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.

На саміті цього року не братиме участі Росія, яка уникає будь-яких серйозних розмов про мир і дотримується максималістських вимог будь-якого врегулювання війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія оголосила про "активний нейтралітет" у відносинах з Україною та Росією

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Всі ці документи не варті нічого без успіхів ЗСУ. Просто балачки.
показати весь коментар
29.07.2023 22:06
+18
Саудівська Аравія вбила ссср знищить і росію.
показати весь коментар
29.07.2023 22:04
+16
хай відсутнысть кацапів не вводить в оману...це схоже на "троянського коня"
показати весь коментар
29.07.2023 22:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хай відсутнысть кацапів не вводить в оману...це схоже на "троянського коня"
показати весь коментар
29.07.2023 22:03 Відповісти
і то може бути.
показати весь коментар
29.07.2023 22:07 Відповісти
Саудіти добре розуміють, хто є Ху.

Зернові угоди - це не просто папірець з невеликою кількістю фарби, під цю угоду задіяні великі сили багатьох компаній по всьому світу, скорш за все і арабські також. І Саудіти добре знають і розуміють, які можуть бути наслідки великого голоду на африканському континенті.

В любому випадку - якщо вони зможуть зібрати голоси і сили країн, які зараз нейтральні, чи навіть залежать у чомусь від москви, і тим самим вирвуть їх з кола впливу росіян хоча б у цьому питанні, то це піде тільки на користь!
показати весь коментар
30.07.2023 00:48 Відповісти
я міг підписатися під твоїми словами з невеличким "але". Я ніхуа не вірю саудитам. Десь побачать на пів копійки вигоду більше і вітер в їх голові зміниться. Зближення з Ізраілем за підтримки Китаю, перелік країн які збираються в Джідді, це все назви країн в яких нема сталої підримки України і чіткого формулювання процесів. А як можна довіряти тим хто війну називає конфліктом? І це вже півтора роки! Тож для мене очевидно що з цього роя не вийде ні х**
показати весь коментар
30.07.2023 11:08 Відповісти
Саудівська Аравія вбила ссср знищить і росію.
показати весь коментар
29.07.2023 22:04 Відповісти
співучасник
показати весь коментар
29.07.2023 22:31 Відповісти
Можливо, судячи зі списку то це краіни які є основою валютноі виручки для хумла, китай не рахуємо бо той платить за сировину юанями! Араби знов дати план по зменьшенню валютноі виручки в рф, але шо то будуть за умови миру!
показати весь коментар
29.07.2023 23:55 Відповісти
"совєти" вбили США за допомогою саудитів в т.ч. Наразі зовсім інша ситуація в світі...
показати весь коментар
30.07.2023 11:10 Відповісти
Пральна.
показати весь коментар
29.07.2023 22:05 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2023 22:06 Відповісти
Всі ці документи не варті нічого без успіхів ЗСУ. Просто балачки.
показати весь коментар
29.07.2023 22:06 Відповісти
варті. якщо це допоможе вигнати кацапів з України, зберегти життя нашим військовим і мирним мешканцям, то це тільки вітатиметься. якщо крім кацапів на тих переговорах не буде ще китайських комуняк, то це ще один ніж в спину Б(р)ІКС.
показати весь коментар
29.07.2023 23:04 Відповісти
І тут рашистам знову постукали в днище)
показати весь коментар
29.07.2023 22:07 Відповісти
Вперше бачу таку назву для дупи!
показати весь коментар
30.07.2023 00:49 Відповісти
ПНХ. Я даже догадываюсь о чем будут ети переговоры. Будут нас уговаривать к капитуляции а потом и представитель рашки как бы невзначай подтянется чтобы закрепить переговоры. Кстати ето обясняет поведение Маска который отказывается обеспечить нам спутниковый интернет в крыму, чтобы мы не освобождали крым
показати весь коментар
29.07.2023 22:07 Відповісти
буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.
показати весь коментар
29.07.2023 22:17 Відповісти
Маск манипулятор. Его действия и слова это разные вещи. Кроме того, эти переговоры обречены потому что народ против, и решает народ, а не Зе.
показати весь коментар
29.07.2023 22:19 Відповісти
"... майбутнім мирним переговорам із Росією" -- ??
показати весь коментар
29.07.2023 22:07 Відповісти
мутное что то
показати весь коментар
29.07.2023 22:11 Відповісти
30, 60, 100 человек НЕ БУДУТ решать судьбу миллионной страны. Любые решения должны принять граждане Украины.
И их позиция будет главной и единственной, а не очередные бумажки очередного продажного сборища. У них есть только один вариант - согласится с мнением народа Украины.
Все. Точка.
показати весь коментар
29.07.2023 22:12 Відповісти
Да граждане уже нарешали на выборах. Разгребать нашим детям, кто выживет
показати весь коментар
29.07.2023 22:18 Відповісти
Иов 33 глава, особенно 16-20 стихи
показати весь коментар
29.07.2023 22:23 Відповісти
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление,
17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость,
18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
19 Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих,-
20 и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи.

І..?
показати весь коментар
29.07.2023 23:50 Відповісти
Если человек не различает добро и зло, или не хочет принимать решения или делать выбор, или думать своими мозгами (как это было с выборами в 2019 году), то он получает по голове, или по телу, или еще каким-образом.
В Библии об этом лучше сказано, потому и привел.
показати весь коментар
30.07.2023 00:45 Відповісти
Аминь! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
30.07.2023 11:10 Відповісти
Як би це прикро не було, але реалії такі, що будь-які дипломатичні перемовини стосовно війни кацапів проти України можуть проводити виключно ЗСУ і тільки наявними у їхньому розпорядженні силами та засобами
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
29.07.2023 22:15 Відповісти
одне з ключового із вашого допису - це "наявними засобами". а наявність таких засобів від нас не особливо залежить, бо мусимо їх отримувати з-за кордону.
показати весь коментар
29.07.2023 23:19 Відповісти
Ви абсолютно праві
показати весь коментар
29.07.2023 23:25 Відповісти
І шоо, будуть там нагинати Україну залишити *уйлу те що він встиг окупувати. І оголосити про невступ до НАТО ітд..
показати весь коментар
29.07.2023 22:16 Відповісти
не думаю. інакше на тих переговорах були би присутні кацапи. і навіть китайці. а судячи із тої статті, то їх там не буде.
показати весь коментар
29.07.2023 23:20 Відповісти
Королівство має вимикач для максималістських вимог московської імперії, і ворога спільного з нами. Тож Українська держава в боргу не залишиться, а радо допоможе в свою чергу. Теоретично- може спрацювати.
показати весь коментар
29.07.2023 22:17 Відповісти
Вже багато років в КСА працюють українці. Проблема в тому що багато місцевих живляться RT арабською. І та пропаганда викривляє сприйняття реалій. А Саудія отримувала від України харчову продукцію. І згадайте 20 та 21 рік коли саудійців приїздили як туристи. Вони відкрили для себе цікаву країну. А час покаже... Вони допомагають повернути вкрадених дітей...
показати весь коментар
29.07.2023 23:32 Відповісти
Могу вас заверить, шо саудиты люто ненавидят кацапов. Очень нам сочувствуют и с ликованием одобряют нашу веру в победу... Был свидетелем в аэропорту (Саудия, Даммам). ЗА мной в очереди на паспорт контроль стоял кацапа. Мне, как украинцу, проверяющий сказал велкам, а кацапа задробил, мол иду на техперерыв и указал кацапу на любую другую проверочную линию... Только кацапа подошел к другой проверяющему(без очереди, мол уже отстоял), этот оператор замолвил словечко тому проверяющему насчет кацапа. Смотрю кацапа медленно пополз в конец очереди.
показати весь коментар
29.07.2023 23:57 Відповісти
Є і послідовники RT арабською. А в Даммам(аеропорт) то нормальне явище футболити тих в кого аусвайс з куркою мутантом. Мій старий друзяка з Рахіми (чорнявий як африканець) має 3 вишиванки і вкурвлює періодично ка цапів. Слава Україні!
показати весь коментар
02.08.2023 05:54 Відповісти
Мутняк -- більше зброі
показати весь коментар
29.07.2023 22:19 Відповісти
Ета ачєрєдноу удар в псіну...
показати весь коментар
29.07.2023 22:19 Відповісти
якщо вже той Рамасоса їх макав в гамно, та ще й на їх вотчині в пітєрі, то саудитам сам Аллах велів макнути ту недоімперію. тим більше, їхнього головного конкурента на ринку нафти. бо кацам, щоб отримувати гроші від продажу нафти на рівні 22-го року, то потрібно продавати тої нафти чуть лі не в 2 рази більше, як минулого року через те, що ціни в цьому році на нафту нижчі, ніж були в році минулому. до того ж як не як та все ж таки і обмеження на ціну цапської нафти діє. а це означає, що каци потрошку відбирають ринок нафти і в саудитів.
показати весь коментар
29.07.2023 23:28 Відповісти
навіщо такою х*йнєю займатися? краще допомогти нищити кацапів, без всіляких балачок.
показати весь коментар
29.07.2023 22:20 Відповісти
Требования украинского народа просты и прозрачны. Вывод армии рашки с Украины в границах 1991 года, выплата репараций - включая стоимость оружия переданного в качестве помощи Украины. Передача всех военных преступников в Гаагу. Без выполнения всех этих условий, даже начинать не стоит.
показати весь коментар
29.07.2023 22:24 Відповісти
Рожеві мрії Дерьмака, вже, напевне, тюрбан заготовив і літачок зафрахував.
показати весь коментар
29.07.2023 22:57 Відповісти
Мабуть, пыне - уже трында (физически)... SURE, БРИКСовские товарищи обвалят цену на углеводороды. Понятно, шо у кацапов мнение никто не будет спрашивать. Да там саудитам лишь стоит лишку нефте-газа кинуть на рынок и это будет последним гвоздем в крышку гроба экономики нарабсеи.
показати весь коментар
29.07.2023 23:22 Відповісти
ЗЫ... кушать то хочется не только Африке...
показати весь коментар
29.07.2023 23:24 Відповісти
Це добре!
показати весь коментар
30.07.2023 00:14 Відповісти
Так як кацапи ніяк не формулюють свої вимоги до України, ховаючись за розмитими денацифікаціями. Те саме час сформулювати, інше бачення мирних переговорів. Якщо там немає кацапів, то вже добре!
показати весь коментар
30.07.2023 00:28 Відповісти
Зернова угода дуже нагадує торгівлю вугіллям із ОРДЛО. Якщо Африка не погоджується з подачками *****, то нам треба це використовувати.
показати весь коментар
30.07.2023 00:40 Відповісти
вообще гнать дурашку из ООН пинком под с*аку ))) и проводить прямые переговоры со всеми странами ООН. Кстати, пора лететь в Китай, с материалами по оккупации. И всей этой китайской верхушке врезать правдой маткой. И прорыватся на их ТВ и в СМИ
показати весь коментар
30.07.2023 00:47 Відповісти
Вважаєте - просто так китайці змінили міністра іноземних справ, та ще й поставили туди людину з Політбюро? На секундочку - попередній міністр мав досить непогані стосункі і контакти з московією! І було б дуже неправільно вважати, що китайці щось там не знають чи недорозуміють!

Інша справа, що вони всіх не-китайців вважають недо-людьми, і дуже наполегливо захищають свої вигоди і приоритети, причому горизонт їхнього планування простягається на десятки років, та й виламувати руки і створювати вигідні собі умови вони вміють дуже добре.

Нам би вартувало повчитись в них цим рисам і вмінням!
показати весь коментар
30.07.2023 00:59 Відповісти
а я не вважаю, а знаю, що китайці за всі свої тисячі років існування ЖОДНОГО разу не були світовим гравцем-імперією, тому не варто в них вчитись НІ РАЗУ! Землі і всяких інших ресурсів в них більше ніж треба, тому і розплодились аж до 1,5 млрд. і відповідно в них немає сильних стимулів кудись лізти дальше свого болота....
Монголи з чингісханом не рахуються, бо вони - НЕ китайці!
показати весь коментар
30.07.2023 01:09 Відповісти
Дуже цікаво було прочитати про "Світового гравця-імперію". Цікаво було б дізнатись, яка інша імперія була саме світовим, а не регіональним гравцем.

Про велику кількість землі, і інших ресурсів - 3 рази Ха!

Так само - про відсутність "Стимулів кудись лізти дальше свого болота"!

Взагалі - ржачний комент, особливо зважаючи на ******* геополітику!
показати весь коментар
30.07.2023 01:37 Відповісти
Саудівська Аравія - Ви вже колись могли! В 90-х роках по демпінговими цінами нафту продавали.
сссира - всралась.
Прошу - на біс!
показати весь коментар
30.07.2023 06:46 Відповісти
Sorry. В 80-х.
показати весь коментар
30.07.2023 06:48 Відповісти
не переноворы а Международный Суд,со скамьей судимых мокшей: *****,лошадь,письков и прочая шушера мокшанской подворотни...Судить также страны помогавшие мокшанским болотам
показати весь коментар
30.07.2023 09:14 Відповісти
 
 