Чехію запросили на саміт у Саудівській Аравії щодо України

На початку серпня у Саудівській Аравії планується проведення саміту, де представники майже 30 країн обговорюватимуть завершення війни в Україні. І Чехія отримала запрошення на цей саміт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник МЗС Чехії Деніел Дрейк.

За його словами, зараз вирішують, хто представлятиме Чехію на зустрічі.

"Я можу підтвердити, що Чеська Республіка отримала запрошення на саміт у Джидді, Саудівська Аравія, рівень представництва вирішується", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ, - WSJ

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із 30 країн.