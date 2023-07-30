УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15520 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 298 27
саміт (602) Саудівська Аравія (113) Чехія (997)

Чехію запросили на саміт у Саудівській Аравії щодо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чехія

На початку серпня у Саудівській Аравії планується проведення саміту, де представники майже 30 країн обговорюватимуть завершення війни в Україні. І Чехія отримала запрошення на цей саміт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник МЗС Чехії Деніел Дрейк.

За його словами, зараз вирішують, хто представлятиме Чехію на зустрічі.

"Я можу підтвердити, що Чеська Республіка отримала запрошення на саміт у Джидді, Саудівська Аравія, рівень представництва вирішується", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ, - WSJ

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із 30 країн.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
саміт може подіяти якщо китай нагне ху.ла, все їнше бла-бла
показати весь коментар
30.07.2023 18:18
+9
Стоит показать одной российской теннисистке ДУЛЮ
И твой вес в международной политике
Резко повышается
Респект Чехии!
показати весь коментар
30.07.2023 18:30
+8
Так Дерьмак с Зелей устали от войны ещё до начала полномасштабной войны, поэтому они собирались посмотреть Ху#лу в шоколадный глаз в поисках там мира и договориться посереднине (по Днепру), чего на юге им почти удалось, если бы не ЗСУ.
показати весь коментар
30.07.2023 18:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
паРаша на порядку денному не стоїть?! Та і її друзь китай напевно теж на параші
показати весь коментар
30.07.2023 18:08 Відповісти
саме гововне що недо-імперію шизофреніка, педофіла )(уйло паРашу не запросили ...
показати весь коментар
30.07.2023 18:08 Відповісти
Запросити х*йло та, нарешті, грохнути кривавого вибл*дка...
показати весь коментар
30.07.2023 18:10 Відповісти
Дерьмак там будет?
показати весь коментар
30.07.2023 18:13 Відповісти
Не знаю будет ли там Ермак, но там будет Бразилия, президент которой отказался осудить рашку за войну и сказазал, что мир устал уже от войны в Украине. Не о том думаешь , ботик.
показати весь коментар
30.07.2023 18:22 Відповісти
Бразилія потрібні російські добрива. В Бразилії більшість техніки на біоетанолі і ще до того засіють просто неймовірні поля пшеницею, а ґрунт біднуватий. їм насрати на міжнародне право і.т.д. Бращилія така сама диктатура між іншим також.
показати весь коментар
30.07.2023 18:28 Відповісти
Бразилия не диктатура.
показати весь коментар
30.07.2023 19:56 Відповісти
Так Дерьмак с Зелей устали от войны ещё до начала полномасштабной войны, поэтому они собирались посмотреть Ху#лу в шоколадный глаз в поисках там мира и договориться посереднине (по Днепру), чего на юге им почти удалось, если бы не ЗСУ.
показати весь коментар
30.07.2023 18:30 Відповісти
Так президент Бразилии обвинил и Байдена, т.е. США в развязывании войны. Он наверное почти всех обвинил в развязывании войны, кроме рашки. Ну верь ему, может тебе легче станет.
показати весь коментар
30.07.2023 18:38 Відповісти
Ты от темы со своей Бразилией не увиливай. Дерьмак активный агент Параши, а Зеля- пассивный. Или наоборот. А какая разница?

показати весь коментар
30.07.2023 19:00 Відповісти
Скабеева сказала что Казахов никогда не было
И их придумал Ленин в 18 году

В Казахстане замечена колонна военной техники по пути в Россию

"Эти фото сделаны несколько часов назад в Западно-Казахстанской области, на трассе Уральск-Аксай…. Грузовые фуры с российскими номерами везут военную технику по территории Казахстана в сторону России.

показати весь коментар
30.07.2023 18:46 Відповісти
Блі, стільки країн хочуть завершити війну, а щоб поставити *уйло в ''стойло'' мова не іде. Ось що значить мати ЯЗ.
показати весь коментар
30.07.2023 18:16 Відповісти
А Літва ? А Словаччіна? А Польща ?
показати весь коментар
30.07.2023 18:16 Відповісти
ЛАРІСА, наберить в ютубе «Абрамович вместо Путина! Вывод войск из Украины и тайное оружие ВСУ - Валерий Кондратюк»
Абрамович і Саудити - очень цікаво
показати весь коментар
31.07.2023 00:35 Відповісти
саміт може подіяти якщо китай нагне ху.ла, все їнше бла-бла
показати весь коментар
30.07.2023 18:18 Відповісти
Стоит показать одной российской теннисистке ДУЛЮ
И твой вес в международной политике
Резко повышается
Респект Чехии!
показати весь коментар
30.07.2023 18:30 Відповісти
там Доміні́к Га́шек керує "спортивною русофобією"
показати весь коментар
30.07.2023 19:24 Відповісти
А Україну запросили?
показати весь коментар
30.07.2023 18:44 Відповісти
Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Джерело: https://censor.net/ua/n3434213
показати весь коментар
30.07.2023 18:54 Відповісти
Якщо від України поїде Зеленський то може стати ще гірше.
показати весь коментар
30.07.2023 18:53 Відповісти
Цікаво, а в списку запрошених є США? бо там ж наче між тими країнами зараз холодок у відносинах.
показати весь коментар
30.07.2023 18:56 Відповісти
це такий хитрий план, щоб кацапня не скавчала
показати весь коментар
30.07.2023 19:27 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2023 19:04 Відповісти
Черговий розводняк, шапіто...
показати весь коментар
30.07.2023 20:16 Відповісти
Вже нічого доброго від того саміту можна не чекати,якщо його буде від України представляти Є.оманський .
показати весь коментар
30.07.2023 21:29 Відповісти
 
 