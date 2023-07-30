Важный призыв, - Зеленский об инициативе Папы Римского возобновить зерновую инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к России относительно продления зернового соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Важный призыв Папы Франциска к Москве - восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир и особенно народы Африки и Азии, наиболее страдающие от угрозы голода", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "Украина есть и будет гарантом продовольственной безопасности мира".

"Главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать "формулу мира", – отметил он.

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