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Зеленский (16493) Папа_Римский (380) зерновой коридор (208)

Важный призыв, - Зеленский об инициативе Папы Римского возобновить зерновую инициативу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

папа,франциск,римський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к России относительно продления зернового соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Важный призыв Папы Франциска к Москве - восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир и особенно народы Африки и Азии, наиболее страдающие от угрозы голода", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "Украина есть и будет гарантом продовольственной безопасности мира".

"Главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать "формулу мира", – отметил он.

Читайте также: Папа Римский Франциск обратился к "братьям, к власти РФ" с призывом вернуться к Черноморской инициативе
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Топ комментарии
+16
Щодо українців цьому прокацапському папі глибоко пох…
Усіма думками він у кацапських грошах
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30.07.2023 21:34
+13
А что, так можно было?

Зато в статье и в словах папы ни слова про то, что гибнут украинцы
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30.07.2023 21:29
+13
Папа, як і зелений вилупок, далекий від того про що базікає. Для них головне процес, а не доцільність і результат.
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30.07.2023 21:45
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А что, так можно было?

Зато в статье и в словах папы ни слова про то, что гибнут украинцы
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30.07.2023 21:29 Ответить
Щодо українців цьому прокацапському папі глибоко пох…
Усіма думками він у кацапських грошах
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30.07.2023 21:34 Ответить
як і зєля(((
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30.07.2023 21:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7bAXXyBZo40&ab_channel=DschinghisKhanForever
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30.07.2023 22:42 Ответить
У папы римского была раньше своя небольшая спецслужба так вот пусть и уберут кремлевского демона.
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30.07.2023 21:33 Ответить
...це якщо кремль не брав участи у виборах папи на конклаві
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30.07.2023 21:52 Ответить
нехай би папа краще закликав розбомбити касапський військовий флот і його бази в Чорному морі. Хоча: здійснити таке було би правильним кроком і в контексті відновлення миру, але цей папа - протухший комуняка на підсосі в *****; він, хоч і розуміє, що інакше практично нічого не дасть, але на практиці до такого не закличе.
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30.07.2023 21:33 Ответить
Якби куйла диявол попросив - точно би допомогло..
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30.07.2023 21:35 Ответить
Ну і шо там Папа накликав ?
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30.07.2023 21:36 Ответить
Папа оголоси хрестовий похід проти мордорської нечисті , захисти голодуючих негрів.
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30.07.2023 21:40 Ответить
🤣
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30.07.2023 21:41 Ответить
Папу за кораблем! І навіть перед Богом не соромно ...
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30.07.2023 21:42 Ответить
Вам и не должно быть стыдно. Как сказал мне мой друг капеллан - "Есть вера, а есть религия"
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30.07.2023 21:44 Ответить
Папа, як і зелений вилупок, далекий від того про що базікає. Для них головне процес, а не доцільність і результат.
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30.07.2023 21:45 Ответить
Обидва балаболи !
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30.07.2023 21:48 Ответить
Аргентинський "кокаїн" доставили в Росію на літаку, який перевозив Медведєва і Лаврова - ЗМІ

Аргентина Батьківщина папи друга Прутіна - тільки з цим папою Прутін мав ТРИ ОФІЦІЙНІ зустрічі на віщому рівні !
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30.07.2023 21:58 Ответить
Зерно ж не кокс, чого він так за нього вчіпився?
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30.07.2023 22:13 Ответить
до Африки надходить 2% українського зерна. Найбільшим нашим покупцем є Китай з 25%. От нехай він і тисне на рф. Стосовно Папи, а що він зробив для того щоб рфія від ******* від України? - отож бо й воно . Бо як написано у святому письмі " і по справам твоїм буде тобі"
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30.07.2023 22:21 Ответить
затули пельку, шмаркля
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30.07.2023 22:37 Ответить
Краще проси у Папи термос.
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30.07.2023 22:37 Ответить
папа Кацаписк I, так вірніше.
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30.07.2023 22:58 Ответить
Папа адекватний ? Надів на голову жопку кавуна.Африканці голодоють то біда , Українці гинуть похер.
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30.07.2023 23:52 Ответить
Краще вже звенрнутись не до папи римського, а до мами рими. Толку буде більше
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31.07.2023 00:02 Ответить
 
 