Важливий заклик, - Зеленський про ініціативу Папи Римського відновити зернову ініціативу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик Папи Римського Франциска до Росії щодо продовження зернової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Важливий заклик Папи Франциска до Москви – відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу".

"Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру", – зазначив він.

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