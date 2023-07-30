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Важливий заклик, - Зеленський про ініціативу Папи Римського відновити зернову ініціативу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папа,франциск,римський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик Папи Римського Франциска до Росії щодо продовження зернової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Важливий заклик Папи Франциска до Москви – відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу".

"Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Щодо українців цьому прокацапському папі глибоко пох…
Усіма думками він у кацапських грошах
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30.07.2023 21:34
+13
А что, так можно было?

Зато в статье и в словах папы ни слова про то, что гибнут украинцы
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30.07.2023 21:29
+13
Папа, як і зелений вилупок, далекий від того про що базікає. Для них головне процес, а не доцільність і результат.
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30.07.2023 21:45
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А что, так можно было?

Зато в статье и в словах папы ни слова про то, что гибнут украинцы
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30.07.2023 21:29 Відповісти
Щодо українців цьому прокацапському папі глибоко пох…
Усіма думками він у кацапських грошах
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30.07.2023 21:34 Відповісти
як і зєля(((
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30.07.2023 21:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7bAXXyBZo40&ab_channel=DschinghisKhanForever
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30.07.2023 22:42 Відповісти
У папы римского была раньше своя небольшая спецслужба так вот пусть и уберут кремлевского демона.
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30.07.2023 21:33 Відповісти
...це якщо кремль не брав участи у виборах папи на конклаві
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30.07.2023 21:52 Відповісти
нехай би папа краще закликав розбомбити касапський військовий флот і його бази в Чорному морі. Хоча: здійснити таке було би правильним кроком і в контексті відновлення миру, але цей папа - протухший комуняка на підсосі в *****; він, хоч і розуміє, що інакше практично нічого не дасть, але на практиці до такого не закличе.
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30.07.2023 21:33 Відповісти
Якби куйла диявол попросив - точно би допомогло..
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30.07.2023 21:35 Відповісти
Ну і шо там Папа накликав ?
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30.07.2023 21:36 Відповісти
Папа оголоси хрестовий похід проти мордорської нечисті , захисти голодуючих негрів.
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30.07.2023 21:40 Відповісти
🤣
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30.07.2023 21:41 Відповісти
Папу за кораблем! І навіть перед Богом не соромно ...
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30.07.2023 21:42 Відповісти
Вам и не должно быть стыдно. Как сказал мне мой друг капеллан - "Есть вера, а есть религия"
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30.07.2023 21:44 Відповісти
Папа, як і зелений вилупок, далекий від того про що базікає. Для них головне процес, а не доцільність і результат.
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30.07.2023 21:45 Відповісти
Обидва балаболи !
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30.07.2023 21:48 Відповісти
Аргентинський "кокаїн" доставили в Росію на літаку, який перевозив Медведєва і Лаврова - ЗМІ

Аргентина Батьківщина папи друга Прутіна - тільки з цим папою Прутін мав ТРИ ОФІЦІЙНІ зустрічі на віщому рівні !
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30.07.2023 21:58 Відповісти
Зерно ж не кокс, чого він так за нього вчіпився?
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30.07.2023 22:13 Відповісти
до Африки надходить 2% українського зерна. Найбільшим нашим покупцем є Китай з 25%. От нехай він і тисне на рф. Стосовно Папи, а що він зробив для того щоб рфія від ******* від України? - отож бо й воно . Бо як написано у святому письмі " і по справам твоїм буде тобі"
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30.07.2023 22:21 Відповісти
затули пельку, шмаркля
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30.07.2023 22:37 Відповісти
Краще проси у Папи термос.
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30.07.2023 22:37 Відповісти
папа Кацаписк I, так вірніше.
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30.07.2023 22:58 Відповісти
Папа адекватний ? Надів на голову жопку кавуна.Африканці голодоють то біда , Українці гинуть похер.
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30.07.2023 23:52 Відповісти
Краще вже звенрнутись не до папи римського, а до мами рими. Толку буде більше
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31.07.2023 00:02 Відповісти
 
 