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Новости Война в Украине
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обстрел (20073) ракеты (2699) Гуменюк (472)

Противник собирает разведданные и может готовиться к мощным атакам, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг собирает разведывательные данные и может готовиться к дальнейшим мощным атакам на территорию Украины. Об этом свидетельствует активность авиации противника.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, несмотря на то, что враг не вывел в море ракетоносители, но в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может на протяжении часа.

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"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - у нас нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", - отметила Гуменюк.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова. На месте попадания произошел масштабный пожар.
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Топ комментарии
+4
Новина ні про що.
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31.07.2023 08:39
+3
Почему не бьете по этим «носиям «, а на Москву бесполезно распыляетесь ? Всю зиму рассказывали про мощнейший контрнаступ , языки чесали , давая , тем временем ТЕРРОРИСТАМ РАШИСТСКИМ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ ! Астрадамус-Буданов , опять выдал про « купание в Крыму»
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31.07.2023 09:11
+1
"Ты вся упакована, вся нашпигована

В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк: что-то с тобой не так

Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
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31.07.2023 09:07
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Є чим -- може
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31.07.2023 08:39 Ответить
Новина ні про що.
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31.07.2023 08:39 Ответить
"Ты вся упакована, вся нашпигована

В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк: что-то с тобой не так

Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
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31.07.2023 09:07 Ответить
Почему не бьете по этим «носиям «, а на Москву бесполезно распыляетесь ? Всю зиму рассказывали про мощнейший контрнаступ , языки чесали , давая , тем временем ТЕРРОРИСТАМ РАШИСТСКИМ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ ! Астрадамус-Буданов , опять выдал про « купание в Крыму»
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31.07.2023 09:11 Ответить
згоден. ці удари по Москві лише доводять пересічним росіянам шо путін правий щодо "СВО"..
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31.07.2023 11:12 Ответить
Пора уже рассказать какие ракеты мы разрабатываем и когда прийдет п-да кораблям не только в бухте но и на всем черном море
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31.07.2023 09:14 Ответить
Ракети вже давно розроблені, ось тільки деяким ''криворогим мудакам'' асфальт був більш потрібен. Та й зараз яйка по 17, соляра по 80,серіяльчики більш потрібні. То і просто мільярди подарувати якійсь ''прокладці''
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31.07.2023 09:19 Ответить
Підтягують стратегічну авіацію.. Видно давно ''бавовни'' не було на аеродромах, всі танцюють навколо ''зернового коридору'', на перемогу ''болт поклали''
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31.07.2023 09:15 Ответить
Повідомлення ОК "Південь" як завжди дуже "свіжі та інформативні".
Правда, ми вже рік це читаємо: "Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак". Кожного дня одне і те ж.
Схоже, робота Н. Гуменюк саме у цьому й полягає...
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31.07.2023 09:28 Ответить
 
 