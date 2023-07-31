Противник собирает разведданные и может готовиться к мощным атакам, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг собирает разведывательные данные и может готовиться к дальнейшим мощным атакам на территорию Украины. Об этом свидетельствует активность авиации противника.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", - рассказала она.
Кроме того, по словам Гуменюк, несмотря на то, что враг не вывел в море ракетоносители, но в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может на протяжении часа.
"Когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море - у нас нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", - отметила Гуменюк.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова. На месте попадания произошел масштабный пожар.
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В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк: что-то с тобой не так
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
Правда, ми вже рік це читаємо: "Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак". Кожного дня одне і те ж.
Схоже, робота Н. Гуменюк саме у цьому й полягає...