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обстріл (20945) ракети (2767) Гуменюк (663)

Противник збирає розвіддані та може готуватися до потужних атак, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак на територію України. Про це свідчить активність авіації противника.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом години.

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"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі - ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - наголосила Гуменюк.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. На місці влучання здійнялася масштабна пожежа.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Новина ні про що.
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31.07.2023 08:39
+3
Почему не бьете по этим «носиям «, а на Москву бесполезно распыляетесь ? Всю зиму рассказывали про мощнейший контрнаступ , языки чесали , давая , тем временем ТЕРРОРИСТАМ РАШИСТСКИМ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ ! Астрадамус-Буданов , опять выдал про « купание в Крыму»
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31.07.2023 09:11
+1
"Ты вся упакована, вся нашпигована

В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк: что-то с тобой не так

Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
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31.07.2023 09:07
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31.07.2023 08:39 Відповісти
Новина ні про що.
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31.07.2023 08:39 Відповісти
"Ты вся упакована, вся нашпигована

В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк: что-то с тобой не так

Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
показати весь коментар
31.07.2023 09:07 Відповісти
Почему не бьете по этим «носиям «, а на Москву бесполезно распыляетесь ? Всю зиму рассказывали про мощнейший контрнаступ , языки чесали , давая , тем временем ТЕРРОРИСТАМ РАШИСТСКИМ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ ! Астрадамус-Буданов , опять выдал про « купание в Крыму»
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31.07.2023 09:11 Відповісти
згоден. ці удари по Москві лише доводять пересічним росіянам шо путін правий щодо "СВО"..
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31.07.2023 11:12 Відповісти
Пора уже рассказать какие ракеты мы разрабатываем и когда прийдет п-да кораблям не только в бухте но и на всем черном море
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31.07.2023 09:14 Відповісти
Ракети вже давно розроблені, ось тільки деяким ''криворогим мудакам'' асфальт був більш потрібен. Та й зараз яйка по 17, соляра по 80,серіяльчики більш потрібні. То і просто мільярди подарувати якійсь ''прокладці''
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31.07.2023 09:19 Відповісти
Підтягують стратегічну авіацію.. Видно давно ''бавовни'' не було на аеродромах, всі танцюють навколо ''зернового коридору'', на перемогу ''болт поклали''
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31.07.2023 09:15 Відповісти
Повідомлення ОК "Південь" як завжди дуже "свіжі та інформативні".
Правда, ми вже рік це читаємо: "Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак". Кожного дня одне і те ж.
Схоже, робота Н. Гуменюк саме у цьому й полягає...
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31.07.2023 09:28 Відповісти
 
 