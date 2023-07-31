Противник збирає розвіддані та може готуватися до потужних атак, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак на територію України. Про це свідчить активність авіації противника.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", - розповіла вона.
Крім того, за словами Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом години.
"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі - ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - наголосила Гуменюк.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. На місці влучання здійнялася масштабна пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
В общем ты вся очарована, околдована
Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
Только один пустяк: что-то с тобой не так
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
Правда, ми вже рік це читаємо: "Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак". Кожного дня одне і те ж.
Схоже, робота Н. Гуменюк саме у цьому й полягає...