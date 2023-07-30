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Удар по Чонгарському мосту підриває логістичні можливості ворога, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст,чонгарський

Через порушену після удару по Чонгарському мосту логістику, ворог змушений перекидати резерви на передову, щоб стримати ЗСУ.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"Удар українських військових по Чонгарському мосту – це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати боєприпаси, озброєння та військову техніку", - заявила вона. 

Вона також розповіла про обстановку на фронті.

"На напрямку Херсонщини, Антонівський міст, Бериславщина, Кізомис ворог намагається підтримувати рівень обстрілів на високій позначці. Коли вони відчули, що снарядний голод завдає жирного мінусу, то перетягнули резерви з Запорізького напрямку для посилення обстрілів тут", - зазначила Гуменюк.

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Водночас ворог залучає тактичну авіацію, і продовжує бомбардувати вже зруйнований зерновий термінал у Козацькому на Бериславському напрямку. "Це тисне на загальне розуміння майбутньої участі України в зерновій угоді, тому що сьогоднішня нічна атака Shahed по агропідприємствах Херсонщини та півдня Дніпропетровщини – це також ознака, що відродження аграрного регіону ворог намагається придушити", - наголосила Гуменюк. 

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському мосту. 
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Топ коментарі
+16
этот мост еще 24 02 22 должен бытьуничтожен.
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30.07.2023 22:08
+11
Через порушену після удару по Чонгарському мосту логістику, ворог ЗМУШЕНЫЙ ПЕРЕКИДАТИ РЕЗЕРВИ на передову, щоб стримати ЗСУ.
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"Удар українських військових по Чонгарському мосту - це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати **********, озброєння та військову техніку", - заявила вона., шо
-----------------------------------------------------------------------------------
Мне одному кажется, шо эти две фразы противоречат друг другу?
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30.07.2023 22:10
+8
Якби не зрадники на Банковій...
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30.07.2023 22:27
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этот мост еще 24 02 22 должен бытьуничтожен.
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30.07.2023 22:08 Відповісти
Якби не зрадники на Банковій...
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30.07.2023 22:27 Відповісти
Через порушену після удару по Чонгарському мосту логістику, ворог ЗМУШЕНЫЙ ПЕРЕКИДАТИ РЕЗЕРВИ на передову, щоб стримати ЗСУ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Удар українських військових по Чонгарському мосту - це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати **********, озброєння та військову техніку", - заявила вона., шо
-----------------------------------------------------------------------------------
Мне одному кажется, шо эти две фразы противоречат друг другу?
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30.07.2023 22:10 Відповісти
Логіка не є сильною стороною Зє-влади.
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30.07.2023 22:33 Відповісти
ЗМУШЕНЫЙ ПЕРЕКИДАТИ РЕЗЕРВИ на передову, що б перетягнуть резерви з Запорізького напрямку.
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30.07.2023 23:46 Відповісти
Не протирічать! "Тил" різний буває! Є "стратегічний", а є "оперативний" Стратегічний (в даному випадку) - це територія Росії та окупований Крим А оперативний - це територія поза межами оборонних ліній на півсотні (а то й більше) кілометрів Глибина оперативного тилу визначається наявністю рокадних доріг для перекидання військ вздовж лінії фронту Це - головна вимога
Росіяни розташували оперативні резерви в межах автомобільних доріг та залізниці у Приазов"ї та Причорномор"ї В ході бойових дій частина резерву з оперативного тилу (особовий склад, **********, техніка, пальне, продовольство) може перекидаться на лінію фронту (для поповнення чи ротації військ) Їм на заміну надходить поповнення з тилу стратегічного Коли ж перебита логістика між цими двома тилами - порушуються "ланцюги забезпечення" Руйнування залізничного та автомобільного мосту на Чонгарі саме цим і є - подивися на звичайну географічну карту
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31.07.2023 06:01 Відповісти
Я наслідки таких " ударів" кожен день проїзджаю легковою. Ви або фото інше викладіть, або не ганбіться цією ямою...
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30.07.2023 22:11 Відповісти
ипли би написати, що фото ілюстративне, а кщо треба фото реальних пошкоджень, то треба їхати і подивитись на сам міст
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30.07.2023 22:25 Відповісти
Военные эксперты и OSINT-аналитики опубликовали новые данные про удар ВСУ крылатой ракетой Storm Shadow по мосту российских оккупантов в районе Чонгара. Канадский эксперт Колби Бадвар пояснил путаницу, которая возникла в связи с появлением информации про ракетный удар. На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что ВСУ ударили не по автомобильному мосту, а по железнодорожному.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"https://www.dialog.ua/war/278243_1690726366

..
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30.07.2023 22:29 Відповісти
А ти на танку там проїдь! Або на паливозаправнику з 10 тонами пального
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31.07.2023 06:03 Відповісти
Як відомо, папуга не розуміє того, що говорить.
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30.07.2023 22:12 Відповісти
Але харчування отримує своєчасно.
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30.07.2023 22:15 Відповісти
От яке падло отой міст перед кацапським наступом розміновало.
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30.07.2023 22:19 Відповісти
Вже є супутникові знімки того мосту до і після удару. Відмінності спостерігаються, хоч і не яскраво виражені. Мож тільки одна ракета влучила не більше
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30.07.2023 22:39 Відповісти
Треба добивати.
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30.07.2023 22:48 Відповісти
Головні винуватці військових звань, здебільшого, не мають А дехто взагалі ніколи в армії не служив Наприклад, "чотириразиуклоніст" Чи депутати ВР, що (за його вказівкою) проголосували за розмінування Чонгару та Перекопу Тому, перед тим, як кричать про притягнення до відповідальності офіцерів, почни з законодавців, які прийняли рішення, яким тих офіцерів ЗОБОВ"ЯЗАЛИ провести розмінування! Але ти цього не зробиш! Чому? Та тому що головні винуватці тобі "гонорар" платять за те, що ти перекладаєш вину на "офіцерів" А де ж ти тоді "харчеваться" будеш?
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31.07.2023 06:10 Відповісти
А то що це Том Купер пише, у тебе звивин не хватає зрозуміти? Коли синеньким, то це посилання, зрозуміло? Чи тобі платять за кількість висерів?
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31.07.2023 09:57 Відповісти
А хто такий "Том Купер"? Він крутіший "аналітик" ніж "V 2af7597c" чи ні?
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31.07.2023 11:59 Відповісти
 
 