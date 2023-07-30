Удар по Чонгарскому мосту подрывает логистические возможности врага, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за нарушенной после удара по Чонгарскому мосту логистики враг вынужден перебрасывать резервы на передовую, чтобы сдержать ВСУ.
Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".
"Удар украинских военных по Чонгарскому мосту — это элемент противодействия, то есть уничтожение мощи врага на логистическом фронте. ВСУ нужно ликвидировать возможности РФ подтягивать резервы, пополнять боеприпасы, вооружение и военную технику", – заявила она.
Она также рассказала об обстановке на фронте.
"На направлении Херсонщины, Антоновский мост, Бериславщина, Кизомыс - враг пытается поддерживать уровень обстрелов на высокой отметке. Когда они почувствовали, что снарядный голод наносит жирный минус, то перетащили резервы с Запорожского направления для усиления обстрелов здесь", - отметила Гуменюк.
"В то же время враг подключил тактическую авиацию и продолжает бомбить уже разрушенный зерновой терминал в Казацком на Бериславском направлении. Это давит на общее понимание будущего участия Украины в зерновой сделке, потому что сегодняшняя ночная атака Shahed по агропредприятиям Херсонщины и юга Днепропетровщины — это также признак, что возрождение аграрного региона враг пытается подавить", - подчеркнула Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Удар українських військових по Чонгарському мосту - це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати **********, озброєння та військову техніку", - заявила вона., шо
-----------------------------------------------------------------------------------
Мне одному кажется, шо эти две фразы противоречат друг другу?
Росіяни розташували оперативні резерви в межах автомобільних доріг та залізниці у Приазов"ї та Причорномор"ї В ході бойових дій частина резерву з оперативного тилу (особовий склад, **********, техніка, пальне, продовольство) може перекидаться на лінію фронту (для поповнення чи ротації військ) Їм на заміну надходить поповнення з тилу стратегічного Коли ж перебита логістика між цими двома тилами - порушуються "ланцюги забезпечення" Руйнування залізничного та автомобільного мосту на Чонгарі саме цим і є - подивися на звичайну географічну карту
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"https://www.dialog.ua/war/278243_1690726366
..