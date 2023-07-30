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Удар по Чонгарскому мосту подрывает логистические возможности врага, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар,міст,чонгарський

Из-за нарушенной после удара по Чонгарскому мосту логистики враг вынужден перебрасывать резервы на передовую, чтобы сдержать ВСУ.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

"Удар украинских военных по Чонгарскому мосту — это элемент противодействия, то есть уничтожение мощи врага на логистическом фронте. ВСУ нужно ликвидировать возможности РФ подтягивать резервы, пополнять боеприпасы, вооружение и военную технику", – заявила она.

Она также рассказала об обстановке на фронте.

"На направлении Херсонщины, Антоновский мост, Бериславщина, Кизомыс - враг пытается поддерживать уровень обстрелов на высокой отметке. Когда они почувствовали, что снарядный голод наносит жирный минус, то перетащили резервы с Запорожского направления для усиления обстрелов здесь", - отметила Гуменюк.

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"В то же время враг подключил тактическую авиацию и продолжает бомбить уже разрушенный зерновой терминал в Казацком на Бериславском направлении. Это давит на общее понимание будущего участия Украины в зерновой сделке, потому что сегодняшняя ночная атака Shahed по агропредприятиям Херсонщины и юга Днепропетровщины — это также признак, что возрождение аграрного региона враг пытается подавить", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 29 июля ВСУ нанесли удары по Чонгарскому мосту.
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Топ комментарии
+16
этот мост еще 24 02 22 должен бытьуничтожен.
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30.07.2023 22:08
+11
Через порушену після удару по Чонгарському мосту логістику, ворог ЗМУШЕНЫЙ ПЕРЕКИДАТИ РЕЗЕРВИ на передову, щоб стримати ЗСУ.
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"Удар українських військових по Чонгарському мосту - це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати **********, озброєння та військову техніку", - заявила вона., шо
-----------------------------------------------------------------------------------
Мне одному кажется, шо эти две фразы противоречат друг другу?
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30.07.2023 22:10
+8
Якби не зрадники на Банковій...
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30.07.2023 22:27
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Правила форума Совет форумчан
этот мост еще 24 02 22 должен бытьуничтожен.
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30.07.2023 22:08 Ответить
Якби не зрадники на Банковій...
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30.07.2023 22:27 Ответить
Через порушену після удару по Чонгарському мосту логістику, ворог ЗМУШЕНЫЙ ПЕРЕКИДАТИ РЕЗЕРВИ на передову, щоб стримати ЗСУ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Удар українських військових по Чонгарському мосту - це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати **********, озброєння та військову техніку", - заявила вона., шо
-----------------------------------------------------------------------------------
Мне одному кажется, шо эти две фразы противоречат друг другу?
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30.07.2023 22:10 Ответить
Логіка не є сильною стороною Зє-влади.
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30.07.2023 22:33 Ответить
ЗМУШЕНЫЙ ПЕРЕКИДАТИ РЕЗЕРВИ на передову, що б перетягнуть резерви з Запорізького напрямку.
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30.07.2023 23:46 Ответить
Не протирічать! "Тил" різний буває! Є "стратегічний", а є "оперативний" Стратегічний (в даному випадку) - це територія Росії та окупований Крим А оперативний - це територія поза межами оборонних ліній на півсотні (а то й більше) кілометрів Глибина оперативного тилу визначається наявністю рокадних доріг для перекидання військ вздовж лінії фронту Це - головна вимога
Росіяни розташували оперативні резерви в межах автомобільних доріг та залізниці у Приазов"ї та Причорномор"ї В ході бойових дій частина резерву з оперативного тилу (особовий склад, **********, техніка, пальне, продовольство) може перекидаться на лінію фронту (для поповнення чи ротації військ) Їм на заміну надходить поповнення з тилу стратегічного Коли ж перебита логістика між цими двома тилами - порушуються "ланцюги забезпечення" Руйнування залізничного та автомобільного мосту на Чонгарі саме цим і є - подивися на звичайну географічну карту
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31.07.2023 06:01 Ответить
Я наслідки таких " ударів" кожен день проїзджаю легковою. Ви або фото інше викладіть, або не ганбіться цією ямою...
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30.07.2023 22:11 Ответить
ипли би написати, що фото ілюстративне, а кщо треба фото реальних пошкоджень, то треба їхати і подивитись на сам міст
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30.07.2023 22:25 Ответить
Военные эксперты и OSINT-аналитики опубликовали новые данные про удар ВСУ крылатой ракетой Storm Shadow по мосту российских оккупантов в районе Чонгара. Канадский эксперт Колби Бадвар пояснил путаницу, которая возникла в связи с появлением информации про ракетный удар. На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что ВСУ ударили не по автомобильному мосту, а по железнодорожному.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"https://www.dialog.ua/war/278243_1690726366

..
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30.07.2023 22:29 Ответить
А ти на танку там проїдь! Або на паливозаправнику з 10 тонами пального
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31.07.2023 06:03 Ответить
Як відомо, папуга не розуміє того, що говорить.
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30.07.2023 22:12 Ответить
Але харчування отримує своєчасно.
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30.07.2023 22:15 Ответить
От яке падло отой міст перед кацапським наступом розміновало.
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30.07.2023 22:19 Ответить
Вже є супутникові знімки того мосту до і після удару. Відмінності спостерігаються, хоч і не яскраво виражені. Мож тільки одна ракета влучила не більше
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30.07.2023 22:39 Ответить
Треба добивати.
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30.07.2023 22:48 Ответить
Головні винуватці військових звань, здебільшого, не мають А дехто взагалі ніколи в армії не служив Наприклад, "чотириразиуклоніст" Чи депутати ВР, що (за його вказівкою) проголосували за розмінування Чонгару та Перекопу Тому, перед тим, як кричать про притягнення до відповідальності офіцерів, почни з законодавців, які прийняли рішення, яким тих офіцерів ЗОБОВ"ЯЗАЛИ провести розмінування! Але ти цього не зробиш! Чому? Та тому що головні винуватці тобі "гонорар" платять за те, що ти перекладаєш вину на "офіцерів" А де ж ти тоді "харчеваться" будеш?
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31.07.2023 06:10 Ответить
А то що це Том Купер пише, у тебе звивин не хватає зрозуміти? Коли синеньким, то це посилання, зрозуміло? Чи тобі платять за кількість висерів?
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31.07.2023 09:57 Ответить
А хто такий "Том Купер"? Він крутіший "аналітик" ніж "V 2af7597c" чи ні?
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31.07.2023 11:59 Ответить
 
 