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Рашисты ударили по центру Херсона из "Града", погиб мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град,рф,росія,окупанти

Российские захватчики утром нанесли удар по центру Херсона, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

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31.07.2023 09:22 Ответить
 
 