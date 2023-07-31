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Рашисты ударили по центру Херсона из "Града", погиб мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики утром нанесли удар по центру Херсона, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий31.07.2023 09:22 Ответить Мне нравится 1
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