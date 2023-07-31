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Рашисти вдарили по центру Херсона з "Граду", загинув чоловік
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники вранці завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар31.07.2023 09:22 Відповісти Мені подобається 1
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