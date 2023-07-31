Рашисти вдарили по центру Херсона з "Граду", загинув чоловік

Російські загарбники вранці завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Двічі за добу ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, жінка зазнала поранення