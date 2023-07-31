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Новости За рубежом
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Пригожин о наемниках ЧВК "Вагнер": "Не планируем осуществлять новый набор"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вербовка новых наемников прекращена. Большая часть из них сейчас находится в отпуске или "на учениях" в Беларуси.

Об этом пишет российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

Свое заявление Пригожин распространил по телеграм-каналу.

"В настоящее время открытие центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", - отметил главарь террористов.

Пригожин заявил, что компания "Вагнер" продолжает работу в Африке и в "подготовительных центрах" в Беларуси и добавил, что большая часть наемников компании сейчас находится в отпуске.

Российская BBC также сообщает, что в конце июня, примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа и месяц спустя после вывода с линии фронта, ЧВК "Вагнер" еще продолжала вербовать наемников по всей России.

Читайте также: Бунт Пригожина и заявление Путина о финансировании ЧВК "Вагнер" государством помешали Великобритании объявить компанию террористической организацией, - The Times
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Топ комментарии
+2
Апущєний пітух щось там бурмоче, щось с себе воображає.
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31.07.2023 10:00
+1
я кацапські Шоу принципово не дивлюсь з 90-х... заіпали
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31.07.2023 10:26
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Апущєний пітух щось там бурмоче, щось с себе воображає.
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31.07.2023 10:00 Ответить
пирожин сказал - росия, а НЕ Украина бомбила бамбас
так и закончились борци за справедливость на бамбасе
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31.07.2023 11:15 Ответить
А як же "екскурсия в Жешув"? Картопляний бункерному ж обіцяв! Чи поляків злякалися?
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31.07.2023 10:09 Ответить
Просто зеки вже не планують самі піписувати собі смертний вирок. Тюремна пошта працює не гірше за інтернет і до кожної тюремної хати вже дойшло, що вагнер означає лише смерть на вибір - чи від ЗСУ чи від пригожинської кувалди. Тому навіть ті зеки, які на зоні піддаються найбільшим знущанням взе не підуть на смерть і навіть імбіцили ці урки з заспиртованими мізками вже дізналися про гори трупів, на які перетворює зеків пригожин
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31.07.2023 10:09 Ответить
Пистить як дихає!(, Цей цирк з "походомнамАцкву",ще аукнеться,
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31.07.2023 10:09 Ответить
Вербувальні центри після недоповстання пригожина не вербували найманців а збирали дані тих хто ненадійний для москалської влади і готовий до активності в будь-якій формі.
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31.07.2023 10:10 Ответить
Ага, стільки у них ''жмуриків'' , а нестачу сили не відчувають.
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31.07.2023 10:18 Ответить
знову Шоу "Вагнер і ко"? Йдіть *****!
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31.07.2023 10:25 Ответить
я кацапські Шоу принципово не дивлюсь з 90-х... заіпали
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31.07.2023 10:26 Ответить
в них завжди прихований егоїстичний мотив - ***** таке лайно дивитись, КВН, Задорнов, фільми, серіали, ***** - одне і те ж, наче *** в маслі намагаються засунути в ухо...
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31.07.2023 10:30 Ответить
значить планує.
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31.07.2023 10:27 Ответить
В Білорусі зеки не того сорту... Начитані...
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31.07.2023 10:27 Ответить
Компанія про яку )(уйло (він же путін) висловився як про "неіснуючу", при цьому сповістивши що Московія (т.з. "роССія") витрачала на неї величезні гроші, заявила не про те що вона перестає існувати, а лише про те що ПОКИ не потребує поповнення у кількості найманців. Це навіть було б кумедно якби не факти що ПВК "Вагнер" по лікті у крові. Тож вона була, є та буде терористичною бандою яка займається вбивствами та руйнуваннями в інтересах Кремля та його очільника!!!
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31.07.2023 10:44 Ответить
Для чого нам "новини з пригожина" ? Ніхто не зробить такого піару як наші журналісти. Таманська дивізія чи вагнерівці, яка різниця кого двохсотити ? Я у 90-ті читав, як готують елітних бійців в США. Наші добровольчі батальйони не наблизились до них навіть на пару кроків, але вже беруть на озброєння методу підготовки. А оці "ялітні вояки" хто ? З камери вийшов, показали як тримати автомат і вперед на амбразуру, а позаду "ще більш елітніший" (бо воював в Африці проти беззбройних африканців) тисне на курок, щоб підтримувати бойовий дух "яліти". Вчений не той, хто захистив дисертацію, а той, хто винайшов щось. Електрозварник не той, хто навчився тримати електрод, а той, хто талановито зварює деталі. вагнерівці - це ті, хто пройшов КУРС молодого бАйца і пройшов сафарі в Африці. Припиніть агітацію, журналісти. Кацапи не засуджують вбивць пригожина, а навпаки ХЄРОРІЗУЮТЬ їх завдяки нашим українським рекламам - новинам з фронту. Самі ріжемо гілку, на якій сидимо.
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31.07.2023 11:16 Ответить
 
 