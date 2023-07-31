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1 августа в Кривом Роге объявлен Днем траура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

В Кривом Роге завтра объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в Кривом Роге объявлен день траура. Информация сейчас: раненых 73, в том числе 8 детей. В больницах в стационаре – 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии. Погибших уже к сожалению 5, в том числе девочка 10 лет", - говорится в сообщении.

"Сегодня штабы по оказанию помощи работают до темноты, завтра – с 08.30 утра. За расселением обратилось только 5 человек, которым уже предоставлена помощь", - добавил Вилкул.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажный дом. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами. 

Автор: Анастасія Потіха
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Днем «хоч поржем», вибачайте але так воно і є..
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31.07.2023 17:22 Ответить
Самый большой траур в Украине это ЗЕермаковская банда….и этому трауру четыре года уже…с лифуем даже.
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31.07.2023 17:56 Ответить
...сочуствие Народу ВеликойUkrainy
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31.07.2023 17:57 Ответить
И с Ермаком и ему подобными Зеля ничего не сможет сделать, т.к. эти типы держат его за горло. Беда это наша!!!!!!💀
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31.07.2023 22:18 Ответить
 
 