1 августа в Кривом Роге объявлен Днем траура

В Кривом Роге завтра объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в Кривом Роге объявлен день траура. Информация сейчас: раненых 73, в том числе 8 детей. В больницах в стационаре – 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии. Погибших уже к сожалению 5, в том числе девочка 10 лет", - говорится в сообщении.

"Сегодня штабы по оказанию помощи работают до темноты, завтра – с 08.30 утра. За расселением обратилось только 5 человек, которым уже предоставлена помощь", - добавил Вилкул.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что утром 31 июля в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщалось о попадании в многоэтажный дом. По данным МВД, враг ударил ракетами по Кривому Рогу, зафиксировано попадание в учебное заведение и многоэтажку.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, враг мог нанести ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области баллистическими ракетами.