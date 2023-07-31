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Кривой Рог (1126) жертвы (1540) Лысак Сергей (53)

Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до шести, пострадали 75 человек.

Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Теряем наших… Уже 6 погибших в Кривом Роге! Пострадавших на этот час – 75, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых. Завтра город в трауре…" - отметил Лысак.

Смотрите также: Мама и ее десятилетняя дочь погибли вследствие российского удара по Кривому Рогу. ФОТО

Вследствие попадания российской ракеты в жилой девятиэтажный дом разрушены 32 квартиры, еще 37 — повреждены, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также частично разрушено здание учебного заведения.

Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75 01

Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.
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Топ комментарии
+18
Обстріли України будуть тривати доки не почнуться адекватні дзеркальні, потужні та щоденні ракетні удари по містах оркостану!
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31.07.2023 18:10
+9
Их вины нет в выборе мудрого народа в 2019 году…надо быть честным.ЗЕ обещал закончить войну а не цивилизованные страны.О
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31.07.2023 18:27
+8
Ракети вже давно розроблені. Ось тільки одне криворагульське тіло заморозило ракетну програму бо був асфальт важливіший. А зараз немає грошей , бо в ''декого'' душе швидко збільшуються офшорні рахунки.
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31.07.2023 18:30
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так звані цивілізовані країни висловлять чергову стурбованість. всьо нє так адназначна, ніззя дапустіть ескалацію.
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31.07.2023 18:05 Ответить
Их вины нет в выборе мудрого народа в 2019 году…надо быть честным.ЗЕ обещал закончить войну а не цивилизованные страны.О
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31.07.2023 18:27 Ответить
як ви, довбойби уzzкоізічні, дістали.
хоч хто був при владі, ***** не залишив би Україну у спокої. просто, якщо би керував такий, як рошен, то продали би все по тихому, обвішавшись гаслами "мова, віра, армія, до самого Львова, черговими мінськими договорняками, на тому все й скінчилося. а мертвячук так і був би "миротворцем" у черговій тристоронній групі.
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31.07.2023 19:46 Ответить
припиніть фантазувати.
ми вже не дізнаємось як би воно було, якби президентом на початок повномаштабного був порошенко.
натомість ми чудово бачимо як воно є, коли президентом є зеленське.
до речі, "мінськими договорняками" домоглися того, що поза частинами донецької та луганської областей всі почувалися настільки затишно та безпечно, що дозволили собі вибір 2019ого.
ще цікаво, а що так напружує в тих "мінських" вас особисто ?
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01.08.2023 12:47 Ответить
Та не вже? Вони закривали очі на те що робили кацапи в Грузії, Україні та Сирії, будували північни потоки, заводи та фабрики дикунам. Наприклад Mercedes відкрив свій завод на рабсії вже після окупації Донбасу та Криму не зважаючи на так звани "санкції". А шмеркель та макрон давили на наше керівництво, щоб ми підписували усіяки мінськи домовленості, аби тільки ми не заважали їм вести бізнес з ******.
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31.07.2023 19:48 Ответить
И поэтому 73 % малоросов Украины выбрали в 2019 году колени перед куйло вместо Армия Мова Вера. Или это тоже они выбрали негодяя для которого Украина продажная шлюха? Не знаю как там закрывали очи после Грузии…но то что Тимошенко стояла с Куйло и лыбу давила с его оскорблений и горбатых шуток над Грузией и грузинским народом можете и вы сегодня найти на просторах инета.Газ был дороже украденных как и Крым сегодня грузинских территорий.Поэтому зеркало напрасное изобретение не только для руССких… но и для таких как вы.Просто ФАКТ
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31.07.2023 20:06 Ответить
Те шо він написав не вкладається у план А, чи у план В шапіто зеленского - чи ще якийсь план - взагалі у якийсь план політичного керівництва України. Все вірно - те що зараз відбувається це все завдяки послідовному знищеню зеленским і ко обороноздатності України, а вибрали це шапіто 73% українців.
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31.07.2023 21:46 Ответить
Я же порохобот….нутак как я могу быть русосвином,зебила ты кусок? У вас зебилов по логике и две прямые пересекаются…..как у косых.Печаль(
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31.07.2023 21:56 Ответить
Не капризничай,Сережа Коробов…
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02.08.2023 22:37 Ответить
Світ пам'ятає, що не так вже й давно, 80% "насєлєнія" України вважали Америку і НАТО головними ворогами, а головним другом була Росія.
Що, всі-всі-всі передумали? Швиденько-швиденько полюбили НАТО?
А де гарантія, що генетичні совки не передумають і не повернуть американську зброю проти американців?
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31.07.2023 18:46 Ответить
це кацапсікі "інстітути саціалогії" розповідали, на чолі з ВОНОю, про 80%. не заливай тут.
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31.07.2023 19:40 Ответить
Дядьку, у Вас чомусь з шапки дим іде...
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31.07.2023 20:11 Ответить
Ни одного слова нет спорного даже…все как есть.
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04.08.2023 21:19 Ответить
Обстріли України будуть тривати доки не почнуться адекватні дзеркальні, потужні та щоденні ракетні удари по містах оркостану!
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31.07.2023 18:10 Ответить
Вони і тоді будуть тривати. Ракетні обстріли, це те, що буде продовжуватися і після звільнення Криму та Донбасу. Просто після звільнення Криму і Донбасу вивільніться багато ППО, яке підсилить захист міст.
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31.07.2023 18:25 Ответить
З ким рашиська мерзота добре воює так це з мирним населенням ,щодня ці чорти вбивають наших громадян в тому числі і дітей ,руйнують наші міста і села та інфраструктуру. А нам розповідають казки що влітку буде звільнений Крим ,то дуже радієм що наш безпілотник залетів на територію рф ,рашиську мерзоту треба знищувати де вони не були.
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31.07.2023 18:24 Ответить
Это понятно давно и давно нужно было отзеркаливать по городах рашки не беспилотниками, а ракетами
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31.07.2023 18:27 Ответить
Чому досі не організував добровольчі відзеркалювальні війська для цього? Чи чекаєш, що ЗСУ в перервах між звільненнями української землі цим займуться?
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31.07.2023 18:29 Ответить
Я не Главнокамудующий и не располагаю такими связями и влиянием чтобы организовывать такие вещи как разработка и производство ракет. Думай что пишешь.
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31.07.2023 18:43 Ответить
Головнокомандуючий В. Залужний не організовує ніяких розробок і виробництв, він командує операціями, користуючись тими ресурсами, що в нього є.
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31.07.2023 19:43 Ответить
Украина ракетостроительная страна. Почему за 2 года войны, не были разработаны и не протестированы на рашистах украинские баллистические ракеты? Очевидно же что беспилотниками невозможно добиться даже 10% от того чего можно добиться при помощи ракет, а именно дать почувствовать рашизму что целенаправленно убивать опасно для их же жизни.

Почему Оркостан даже через санкции умудряется закупать чипы к ракетам, а наши не могут при открытом сотрудничестве ничего создать? Очевидно же что бункерный нацист вырезает украинское население чтобы некому было воевать за Украину в будущем. А мы что - будем играть в порядочных до последнего украинца?
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31.07.2023 18:25 Ответить
"До последнего украинца" не хватит самой России и её армии, кишка тонка.
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31.07.2023 18:26 Ответить
Ракети вже давно розроблені. Ось тільки одне криворагульське тіло заморозило ракетну програму бо був асфальт важливіший. А зараз немає грошей , бо в ''декого'' душе швидко збільшуються офшорні рахунки.
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31.07.2023 18:30 Ответить
тiльки не кажи це людям с зеленим вiдтiнком!!!
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31.07.2023 20:59 Ответить
Тоб то ви нічого не чули про вітчизняну ракетну програму Грім-2. ЇЇ розробляли ще з 2006-7 років. Але мудрий нарід вибрав трижди судимого донбаського баньдюка. Це була перша зупинка. З 2014 програму відновили і продовжили роботи - дальність цієї ракети - 500 км., генконструктор казав, шо може розігнати і до 1000 км. Потім мудрий нарід вибирає шоумена - знов програмі гаплик. Так хто винен у цій історії?
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31.07.2023 21:55 Ответить
У вас помилка. Янукович був дважди засуджений, а ось тричи засудженого Поворознюка "мудрий" нарiд буде обирати на насиупних виборах. Його вже почали пiарiти, навiть серiал "I нгулець" ***** Ю.Горбунов про нього буде знiмати для "мудрого" нарiда.
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01.08.2023 06:07 Ответить
Наскіки пам'ятаю там у нього ще один срок - за держзраду, йоьго ж судили, заочно. ТІки що не сидить.
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01.08.2023 08:01 Ответить
Точно, я забыл. Ну, третья то нп погашенная, а у хряка Поворознюка три погашенных.
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01.08.2023 10:05 Ответить
Країна мрій - шо не зек, то наркоман з шоу.
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01.08.2023 10:12 Ответить
Кожного разу коли ворог б'є по цивільних, Україна має кричати про це на весь світ та скликати Радбез ООН. Бо інакше всі звикнуть до тих терактів і не будуть звертати увагу.
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31.07.2023 18:31 Ответить
Кацапи явно цілили по будівлі СБУ, котра десь метрів за 300--500 від прильоту ракети. Місцева гнида (а тут таких вистачає) якась навела, 100%.
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31.07.2023 18:51 Ответить
Кажется,что гнуснее рашка уже не могла что-то совершить.И каждый раз ошибаюсь.
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31.07.2023 19:11 Ответить
Один зеленуватий діяч не говорив ще своїм землякам: мені личить ваша мужність?
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31.07.2023 19:25 Ответить
У відповідь на цю атаку,наше таємниче і легендарне ГУР нанесе удар БПЛА по черговому недобудованому офісу або по напівпорожньому складу жіночих трусів!! Ворог за все відповість!!
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31.07.2023 19:27 Ответить
Зараз головна турбота офіса - розірвати будь-чим будь-який зв'язок у головах зеленоватих виборців між цими трагедіями та іх злочинним хайпуванням на всьому.Далі буде.
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31.07.2023 20:14 Ответить
Светлая память.
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01.08.2023 08:01 Ответить
співчуття родинам всіх, чиє життя забрала проклята Богом та людьми раша..
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01.08.2023 11:44 Ответить
 
 