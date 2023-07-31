Удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до шести, раненых – до 75
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Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до шести, пострадали 75 человек.
Об этом в телеграм-канале сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Теряем наших… Уже 6 погибших в Кривом Роге! Пострадавших на этот час – 75, среди которых шестеро детей. Из 22 госпитализированных – двое тяжелых. Завтра город в трауре…" - отметил Лысак.
Вследствие попадания российской ракеты в жилой девятиэтажный дом разрушены 32 квартиры, еще 37 — повреждены, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Также частично разрушено здание учебного заведения.
Напомним, утром 31 июля россияне нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение. Среди погибших от российских ракет Мама и ее десятилетняя дочь.
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хоч хто був при владі, ***** не залишив би Україну у спокої. просто, якщо би керував такий, як рошен, то продали би все по тихому, обвішавшись гаслами "мова, віра, армія, до самого Львова, черговими мінськими договорняками, на тому все й скінчилося. а мертвячук так і був би "миротворцем" у черговій тристоронній групі.
ми вже не дізнаємось як би воно було, якби президентом на початок повномаштабного був порошенко.
натомість ми чудово бачимо як воно є, коли президентом є зеленське.
до речі, "мінськими договорняками" домоглися того, що поза частинами донецької та луганської областей всі почувалися настільки затишно та безпечно, що дозволили собі вибір 2019ого.
ще цікаво, а що так напружує в тих "мінських" вас особисто ?
Що, всі-всі-всі передумали? Швиденько-швиденько полюбили НАТО?
А де гарантія, що генетичні совки не передумають і не повернуть американську зброю проти американців?
Почему Оркостан даже через санкции умудряется закупать чипы к ракетам, а наши не могут при открытом сотрудничестве ничего создать? Очевидно же что бункерный нацист вырезает украинское население чтобы некому было воевать за Украину в будущем. А мы что - будем играть в порядочных до последнего украинца?