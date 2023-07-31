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Новости Политика Украины
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Молдова (1682) мост (1002) Украина (44290)

В Молдове одобрили соглашение о строительстве моста в Украину через Днестр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

молдова

Молдавский парламент в понедельник ратифицировал межправительственное соглашение Украины и Молдовы о строительстве моста через Днестр, соединяющий две страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Согласно проекту, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы – на своей.

По информации Государственной администрации дорог Молдовы, протяженность будущего моста составит 641 метр. На нем будут две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны.

Длина опор в некоторых частях моста составит 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей за сутки.

Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

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Топ комментарии
+8
Опори мають висоту, а не довжину. Довжину мають прольоти...
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31.07.2023 18:18
+3
Може краще було б з початку схвалити угоду про виробництво снарядів чи дронів? Ну а міст вже потім, коли цих снарядів буде так багато, що краще мостом перевозити
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31.07.2023 18:21
+3
а яки ти знаєш шляхи постачань з Румунії?
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31.07.2023 18:54
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Опори мають висоту, а не довжину. Довжину мають прольоти...
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31.07.2023 18:18 Ответить
Це спеціальні "лежачі опори"
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31.07.2023 18:22 Ответить
молдавські...
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31.07.2023 18:53 Ответить
Ще б з Польщею відкривати додаткові пункти.
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31.07.2023 18:20 Ответить
не згоден..краще взагалі їх прибрати і зробити вільний перетин
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31.07.2023 18:58 Ответить
А воно зараз на часі? Чи то повід аби гроші ''злити''?
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31.07.2023 18:20 Ответить
Може краще було б з початку схвалити угоду про виробництво снарядів чи дронів? Ну а міст вже потім, коли цих снарядів буде так багато, що краще мостом перевозити
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31.07.2023 18:21 Ответить
угоду з ким? з Молдовою? про виробництво снарядів?
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31.07.2023 18:59 Ответить
Та хоч і з преісопднею. Зараз перш за все потрібні снаряди. А на молдовському заводі "Топаз", вироблялись навіть блоки керування для реактивных снарядів. Завод і зараз надає послуги з машинобудування, тому можна спробувати налогодити випуск снарядів, хоч і це не його профіль. Чи збирати дрони. Можна імпровізувати за бажанням
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31.07.2023 19:08 Ответить
ну все, переконав! Імпровізуєш суперово
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31.07.2023 19:19 Ответить
Що поробиш - бо тим часом Щонайменше чотири підприємства Молдови пов'язані з російськими військовими державними корпораціями, які перебувають під санкціями ЄС. Якщо не снаряди чи дрони, то будь-що. Треба перенаправляти якось молдовську промисловість у правильне русло)
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31.07.2023 19:25 Ответить
я не проти "правильного русла" але, хоч не знаю ринок виробників Молдови, сумніваюсь що ті підприємства поза межами придністров'я...по перше, там було сконцентровано біля 40% промислового потенціалу Молдавської РСР, по друге, навряд Санду зважилась би на порушення санкції, тим більш в теперешніх умовах...там трикутник "Газпром-Молдовська ГРЕС-Молдова" функціонує з дозволу Євросоюзу. ЦІкаво які підприємства ти маєш на увазі
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31.07.2023 21:24 Ответить
Одна з таких компаній - "Топаз", розташований у Кишиневі. зараз його активи належать Об'єднаній двигунобудівній корпорації (ОДК), що входить до складу російської держкорпорації "Ростех".
Ще один завод у Бендерах, "Бендерський машинобудівний завод", співпрацює з Росією через "Авіамзкомплект", яка придбала його у 2006 році - і у свою чергу співпрацює з російською корпорацією "Тактичне ракетне озброєння". Саме ракетами цієї корпорації було знищено міст у місті Затока Одеської області.
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31.07.2023 21:40 Ответить
Самии тяжчии період віини -- а ми то герби міняєм то музеі добудовуєм тепер міст -- потрібно - але ж 30 р незалежності .
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31.07.2023 18:35 Ответить
а яки ти знаєш шляхи постачань з Румунії?
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31.07.2023 18:54 Ответить
Одеса -- Рені -- і пішов на Румунію
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31.07.2023 18:57 Ответить
І все? І давно ти там "ходив"? вважаєш шо вдосталь логістичних шляхів для постачання?
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31.07.2023 19:00 Ответить
Не все -- Могилів - Под. -- Атаки -- проскакуєш Молдову і пішов на Румунію
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31.07.2023 19:04 Ответить
це добре що ти знаєш так багато шляхів....про якість дороги цієї дороги наразі не знаю, але колись там був тихий жах..але все одно не думаю що "однополоска" сприятиме нормальноиу трафіку...Стосовно дороги Рені, ситуація на наші дні - все забито фурами, обидва узбіччя, всі майданчики ,всі закоулки. Діє температурний режим, але перед Ізмаїлом суцільна корка довжиною 20(!)км...Гугл, пропонує обїзд селами. За Маяками, перед Паланкою на контроль щось схоже... І подивись де так звана "придністровська республіка", Ямпіль вінницький як раз над нею
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31.07.2023 19:17 Ответить
"про якісь дороги ... наразі не знаю", "..не думаю". А ти узнай і подумай. Та ще проїдься по тих дорогах, відвідай порти. Доречі - функціонує ще поромна переправа "Орлівка-Ісакча" в Ренійському районі, прямо з України в Румунію. Дорога Одеса-Рені зроблена капітально, бо під патронатом особисто М.Саакашвілі - не давав красти, днював і ночував на будівництві. Що загружена фурами - ТО ДОБРЕ, кипить робота. Пропускна здатність портів (Рені, Ізмаїл) поки що недостатня (погіршилося після ракетної атаки на Ренійський порт), але все відновлюється, нові причали проектуються і будуються прискореними темпами- все буде ок, не плач.
Щодо нового мосту - потрібен, без сумніву. Та потрібно би ефективніше використовувати міст через Дністоро у Тирасполі. І, заодно сприяти інтеграції Українського Лівобережжя для повернення до складу України, як це було раніше.
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01.08.2023 08:42 Ответить
Ярема, багато галасу для невігласа-трубадура, який не знає що усі КПП з придністров'ям зачинені з 24.02.22, а при цитуванні моїх слів, пропускає букву і змінює зміст...
Паромом їхав 28 липня п.р. вартість легковика з одним паксом 26 евро..
У порівнянні с тобою, добре обізнаний в аспектах які ти намагаєшся коментувати...
Твої зазіхання на територію сусідньої дружньої країни видає в тобі кацапську ментальність, тож іди за россійськім воєнним кораблем...
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01.08.2023 11:19 Ответить
взагалі то цей міст планували давно...
в 2022 повинні були вже навіть побудувати...
https://newsmaker.md/rus/novosti/v-parlamente-odobrili-proekt-stroitelstva-mosta-cherez-dnestr-vozle-koseuts/
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31.07.2023 18:57 Ответить
а шо там придністровя?
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31.07.2023 19:40 Ответить
Яке мудило його проектувало? Навіщо таам окремо велосипедна і пішохідна доріжки? Можна зробити одну. Там що, рух такий шалений, що не розминуться пішохід і вело? Та й пропускна здатність 5000 машин на добу замала
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31.07.2023 20:20 Ответить
 
 