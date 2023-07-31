В Молдове одобрили соглашение о строительстве моста в Украину через Днестр
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Молдавский парламент в понедельник ратифицировал межправительственное соглашение Украины и Молдовы о строительстве моста через Днестр, соединяющий две страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Согласно проекту, правительство Украины профинансирует техническое проектирование моста, включая строительство, и строительство необходимой инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы – на своей.
По информации Государственной администрации дорог Молдовы, протяженность будущего моста составит 641 метр. На нем будут две полосы движения, две полосы безопасности, две велосипедные дорожки, две пешеходные дорожки и эстакада около 667 метров с украинской стороны.
Длина опор в некоторых частях моста составит 40 метров, а пропускная способность составит пять тысяч автомобилей за сутки.
Ожидается, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.
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Ще один завод у Бендерах, "Бендерський машинобудівний завод", співпрацює з Росією через "Авіамзкомплект", яка придбала його у 2006 році - і у свою чергу співпрацює з російською корпорацією "Тактичне ракетне озброєння". Саме ракетами цієї корпорації було знищено міст у місті Затока Одеської області.
Щодо нового мосту - потрібен, без сумніву. Та потрібно би ефективніше використовувати міст через Дністоро у Тирасполі. І, заодно сприяти інтеграції Українського Лівобережжя для повернення до складу України, як це було раніше.
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https://newsmaker.md/rus/novosti/v-parlamente-odobrili-proekt-stroitelstva-mosta-cherez-dnestr-vozle-koseuts/