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Оккупанты обстреливают Херсон, известно о 4 погибших и 17 раненых, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия обстреливает Херсон. Известно о погибших и раненых мирных жителях.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг бьет по жилым кварталам - больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.
На сегодня известно о 4 погибших и 17 раненых на Херсонщине. Самой молодой травмированной – всего 16 лет", - говорится в сообщении.
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