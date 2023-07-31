Оккупанты обстреливают Херсон, известно о 4 погибших и 17 раненых, - ОП

Российская армия обстреливает Херсон. Известно о погибших и раненых мирных жителях.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бьет по жилым кварталам - больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

На сегодня известно о 4 погибших и 17 раненых на Херсонщине. Самой молодой травмированной – всего 16 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Массированные обстрелы Херсона: двое погибших, среди раненых - четверо волонтеров и ребенок. ФОТО