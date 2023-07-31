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Оккупанты обстреливают Херсон, известно о 4 погибших и 17 раненых, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,прокудін

Российская армия обстреливает Херсон. Известно о погибших и раненых мирных жителях.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бьет по жилым кварталам - больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

На сегодня известно о 4 погибших и 17 раненых на Херсонщине. Самой молодой травмированной – всего 16 лет", - говорится в сообщении.

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****** русня!
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31.07.2023 18:50 Ответить
так може і нам треба вжарити по "центрам" прийняття рішень а бо по останкіно
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31.07.2023 18:52 Ответить
Поки що нічим.
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31.07.2023 19:14 Ответить
а зеля казав що потопить весь срасійський флот, але чомусь не топить
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31.07.2023 20:45 Ответить
Це свідомий геноцид свідомо вбивати щоденно десятки мирних жителів ,бункерний чорт надієтся таким чином зламати Україну ,ну чому мовчать як міжнародна спільнота так і наші які закордоном де акції протесту ,де блокування посольств рф? ,кожен росіянин має бути ізгоєм за злочини його країни ,а в нас нічого кращого не придумали як тягнути в наш інформ . простір "хороших русских" та і МЗС майже нічого не робить.
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31.07.2023 19:02 Ответить
Ті почвари ніяк не можуть зрозуміти (бо нема чим), що кожна смерть, кожне поранення тільки збільшує лють та ненависть до них! Щоб вони всі повиздихали!
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31.07.2023 19:10 Ответить
https://youtu.be/lePd8GqcPmU

Russia is a terrorist state. Stop Russian fascism!
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31.07.2023 19:16 Ответить
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31.07.2023 19:31 Ответить
 
 