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На саммите в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине будут представители около 40 государств, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аравия,саудовская

Ожидается, что в неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце этой недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине, примут участие около 40 государств. России среди приглашенных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Europa Press.

По данным источников ЕС, на встрече в Саудовской Аравии страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности – так же, как и на предыдущей встрече в Копенгагене в июне. Саммит посетит и представитель ЕС.

Россия, как ожидается, вряд ли присоединится к обсуждению.

"Эта встреча является возможностью для новых контактов с нашими глобальными партнерами и с Украиной по поводу украинской мирной формулы с целью созыва Глобального мирного саммита", – подчеркнули источники в Брюсселе.

Они подтвердили поддержку Евросоюзом украинской "формулы мира" и созыва саммита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры относительно Украины без участия РФ, - WSJ

"Любая инициатива, направленная на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, должна основываться на уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - добавил собеседник издания.

Как сообщалось, на саммит приглашена Чехия. 
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Топ комментарии
+11
Просто вот взялі і смачно харкнулі в вєлічєствєнноє імпєрскоє літсо!
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31.07.2023 21:00
+6
Вектор роSSii:
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31.07.2023 21:05
+5
А якби кацапи туди вперлись, то що? Наші б сиділи, і обговорювали з ними щось?
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31.07.2023 21:05
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Просто вот взялі і смачно харкнулі в вєлічєствєнноє імпєрскоє літсо!
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31.07.2023 21:00 Ответить
Я б не спішив з висновками. Якщо там будуть Єрмак чи Арахамія, рашка може не чухатись. Щось обсмоктують околясом з єрмаками-арахаміями і нічого доброго після Оману і Стамбулу я від цього не чекаю.
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01.08.2023 00:30 Ответить
А якби кацапи туди вперлись, то що? Наші б сиділи, і обговорювали з ними щось?
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31.07.2023 21:05 Ответить
Все залежить від того, хто поїде. Якщо "оманці", то точно б обговорювали подальші дії, а якщо "кляті порохоботи", то може ще й пику (тишком-нишком) набили б
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31.07.2023 22:41 Ответить
Вектор роSSii:
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31.07.2023 21:05 Ответить
Як кажуть західні дипломати, на яких посилається WSJ, Саудівську Аравію обрали для саміту, оскільки західні країни сподівалися, що це допоможе залучити до заходу Китай.
Пекін підтримує тісні зв'язки як з Росією, так і з Саудівською Аравією. Крім того, цього року Китай допоміг налагодити відносини між Саудівською Аравією та її давнім регіональним супротивником Іраном, зазначає WSJ.
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31.07.2023 21:06 Ответить
Предметом розмови найперше має бути спорядження міжнародного військового контингенту для відновлення державного суверенітету України у міжнародно-визнаних кордонах. Все інше - несуттєве. З такою організацією, яка є нині в українському війську і в українській державі, скоро в Україні нікому буде воювати. Отака формула миру.
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31.07.2023 21:06 Ответить
> З такою організацією, яка є нині в українському війську і в українській державі, скоро в Україні нікому буде воювати.

Можете розкрити більш детально, що ви маєте на увазі?
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31.07.2023 21:57 Ответить
а що туту пояснювати? мається на увазі організація всіх процесів яка робиться через дупу. Воює ЗСУ. А всі хто повинен працювати на ЗСУ роблять все погано хто ворує міліонами хто саботує хто просто дурак хто ворог. Ховають захтсників кожного дня . Воюють і перемогу здобувають життямі захисників а не налогодженою працею всіх ланок держави. Знищують Україну та українців насамперед корупція воровство хабарництво та відсутність повна військової політики в державі.
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31.07.2023 22:12 Ответить
Навряд чи Саллі приїде, йому пістона в Конгресі мають вставити за шашні Грема з "кремлівськими затворниками". До речі, щойно в Пекіні побували старші товариші Саллі та Грема - Керрі (старий дружбан рібентропіща) і Кісінджер (в якого Грем був багаторічним помічником) і видно вояж закінчився пшиком. А саудити просто дали грошей на з"їзд декларантів.
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31.07.2023 21:50 Ответить
На самміті ввести пароль « Крим- це Україна»
Не допускати до зали тих, хто цей пароль не скаже
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31.07.2023 23:52 Ответить
Дуже весело не буди *********))), тільки чомусь забули написати що не буде і США, і Китаю!!!
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01.08.2023 08:36 Ответить
Якщо від імені України знову буде рулити Агрохімія, то не варто чекати чогось доброго.
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01.08.2023 13:17 Ответить
 
 