Проверка военкомов: предварительно есть признаки незаконного обогащения 11 человек, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Проверка территориальных центров комплектования и соцподдержки выявила признаки незаконного обогащения 11 человек.
Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Он отметил, что прошел уже месяц с начала работы по проверке по всей стране ТЦК и СП на предмет коррупции. Одна из составляющих данной проверки – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни сотрудников бывших военкоматов.
"Пока можно сделать только предварительные выводы. 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим надо очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно - да или нет", – сказал Павлюк.
Он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через "месяц, два, а возможно, три".
"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, что они не совершали", – сказал Павлюк.
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забули написати у звіті: стрімке збагачення.
Ukrainian
@ukrainiansfirst
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3 ч
В Дніпрі місцеві воєнкоми ******* ранкові пробіжки.
https://twitter.com/i/status/1686029708872286210
Во время 2МВ командиры частей могли призывать без военкоматов, что помогало комплектовать части.
Судя по манере общения, "х.." и так далее ты наверное танкист и сотрудник ТЦК
(те, купівлю чого потрібно реєструвати)
А решта, просто або не витрачали гроші, або купували золото, антикваріат, електроніку, ...
Сер, хто приймає ставки?
бавіссімо!!!
Дядько відмазує сістему, ганьба!
Обшмонали пять суд4й, нашли левое бабло
и порядок,... У судей