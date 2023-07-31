Проверка военкомов: предварительно есть признаки незаконного обогащения 11 человек, - Минобороны

Проверка территориальных центров комплектования и соцподдержки выявила признаки незаконного обогащения 11 человек.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Он отметил, что прошел уже месяц с начала работы по проверке по всей стране ТЦК и СП на предмет коррупции. Одна из составляющих данной проверки – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни сотрудников бывших военкоматов.

"Пока можно сделать только предварительные выводы. 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим надо очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно - да или нет", – сказал Павлюк.

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Он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через "месяц, два, а возможно, три".

"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, что они не совершали", – сказал Павлюк.