РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4713 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
6 437 50
проверка (777) военкомат (443) Павлюк Александр (97)

Проверка военкомов: предварительно есть признаки незаконного обогащения 11 человек, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

павлюк

Проверка территориальных центров комплектования и соцподдержки выявила признаки незаконного обогащения 11 человек.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Он отметил, что прошел уже месяц с начала работы по проверке по всей стране ТЦК и СП на предмет коррупции. Одна из составляющих данной проверки – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни сотрудников бывших военкоматов.

"Пока можно сделать только предварительные выводы. 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим надо очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно - да или нет", – сказал Павлюк.

Читайте также: Сыну львовского военкома Дубового подарили дом в престижном пригороде стоимостью 4 млн грн, - СМИ

Он подчеркнул, что в настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через "месяц, два, а возможно, три".

"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, что они не совершали", – сказал Павлюк.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Ого! 11 воєнкомів. А решта, 125, кристально чисті. Бо правильно відрахували внески?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:13
+22
Перед цим перевірка показала,що одеський воєнком майже святий
показать весь комментарий
31.07.2023 21:17
+19
11 осіб.це тільки один воєнкомат перевірили?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! 11 воєнкомів. А решта, 125, кристально чисті. Бо правильно відрахували внески?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:13 Ответить
нє-ані проста рєгулярна дєляца баблом...
показать весь комментарий
31.07.2023 21:16 Ответить
Шапито 🎪🤢🤡, ВОЗГЛАВИВШИЙ КОРРУПЦИЮ С ПОДРУЧНЫМИ ЕРМАКОМОМ « найвеличайший « БРЕХУН СОВРЕМЕННОСТИ ЗАЯВЛЯЛ , что коррупционеры все уехали
показать весь комментарий
01.08.2023 08:03 Ответить
та у них там з арифметикою туго
або
забули написати у звіті: стрімке збагачення.
показать весь комментарий
01.08.2023 08:56 Ответить
Лише 11осіб?

показать весь комментарий
31.07.2023 21:13 Ответить
Ну-ну... Всего 11-ти?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:13 Ответить
Зе-клоунада продовжується
показать весь комментарий
31.07.2023 21:14 Ответить
Лиш?(((
показать весь комментарий
31.07.2023 21:14 Ответить


Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

3 ч

В Дніпрі місцеві воєнкоми ******* ранкові пробіжки.

https://twitter.com/i/status/1686029708872286210
показать весь комментарий
31.07.2023 21:16 Ответить
сделайте альтернативные каналы призыва, что б части сами могли призывать солдат и офицеров без военкоматов, тогда люди пойдут
показать весь комментарий
31.07.2023 21:16 Ответить
Такі альтернативні канали давно існують у вигляді контрактної служби. Контракт підписується з командиром частини, служиш там де хочеш, а не куди мобілізували. Але такі "люді" як ти один *** нікуди не підуть, бо знайдуть тисячі причин щоб відкосити.
показать весь комментарий
31.07.2023 22:16 Ответить
Таких альтернативных каналов нет. Командир части подписывает контракт после того, как уже все бумаги оформлены в военкомате и все решено без командира.

Во время 2МВ командиры частей могли призывать без военкоматов, что помогало комплектовать части.

Судя по манере общения, "х.." и так далее ты наверное танкист и сотрудник ТЦК
показать весь комментарий
01.08.2023 10:45 Ответить
Перед цим перевірка показала,що одеський воєнком майже святий
показать весь комментарий
31.07.2023 21:17 Ответить
Ну Гуменюк прямим текстом заявила , що рафік нєвінават.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:21 Ответить
11 осіб.це тільки один воєнкомат перевірили?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:18 Ответить
Це просто треш якийсь.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:19 Ответить
Зрозуміло, знайдуть для зебіл'я 5-6 лохів, а інших ,платили вони чи ні заставлять платити шашличній шоблі. І звичайно відзвітують що корупцію серед воєнкомів подолано під пильним поглядом найвеличнішого віслюка апокаліпсису.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:20 Ответить
11 это те кто мало занес Яичному?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:20 Ответить
Выходит те кто платил старым теперь будут искать концы у новых. Не найдут, мобилизируют. А новые не старые, брать уже боятся будут.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:22 Ответить
11 виявилися занадто дурні та нетерплячі, що би витратити гроші на нерухомість та автівки.
(те, купівлю чого потрібно реєструвати)
А решта, просто або не витрачали гроші, або купували золото, антикваріат, електроніку, ...
показать весь комментарий
31.07.2023 21:22 Ответить
А електроніку навіщо?
показать весь комментарий
31.07.2023 22:40 Ответить
АйФони... КОРОБКАМИ! Для корабельних сосен на подарунки.
показать весь комментарий
01.08.2023 01:09 Ответить
Всіх за дурнів тримають ?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:25 Ответить
У відповідь на шмон, воєнкоми створять комісію по контролю за ОП.
Сер, хто приймає ставки?
показать весь комментарий
31.07.2023 21:31 Ответить
Черговий жарт від ЗЕскотів
показать весь комментарий
31.07.2023 21:32 Ответить
за тиждень з +-500 тцк виявили 11 хабарників
бавіссімо!!!
показать весь комментарий
31.07.2023 21:47 Ответить
Відгукніться всі хто заносив (кому і скільки).
показать весь комментарий
31.07.2023 21:48 Ответить
Таке враження що Евген Борисов працював сам, та його син СБУшник теж білий та пухнастий.
Дядько відмазує сістему, ганьба!
показать весь комментарий
31.07.2023 21:51 Ответить
Та родини і їх родичів перевіряйте.Вони вже свпихнули на них все майно і гроші.Що ви дурня клеєте.
показать весь комментарий
31.07.2023 21:52 Ответить
)))))))) Главное в ходе следствия не выйти на самих себя
показать весь комментарий
31.07.2023 21:53 Ответить
Не может быть. Вы все врете. Военкомы подчиняются сырскому, а он любимец дерьмака и зеленского.
показать весь комментарий
31.07.2023 22:06 Ответить
Збагачені, які настригли більше 1 000 000 $, а 20-30 000 ₴ то чесно "наколядували" 🤣
показать весь комментарий
31.07.2023 22:09 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову!
показать весь комментарий
31.07.2023 22:14 Ответить
Вони майно мабуть задекларували по "простоте душевной"
показать весь комментарий
31.07.2023 22:21 Ответить
Та то дріб'язок! В головного воєнкома країни , який має золоті яйця, підлеглі, як мінімум, мають мати бронзові!
показать весь комментарий
31.07.2023 22:36 Ответить
Це в кого менше 10 лямив чи бiльше?
показать весь комментарий
31.07.2023 23:06 Ответить
признаки незаконного обогащения 11 человек-- Остальные чисты-- как Слеза? Боже ПАРОДИЯ!
показать весь комментарий
31.07.2023 23:57 Ответить
Ха, воєнком сусіднього району в кінці минулого року тупо купив нового лексуса. І шо? І нічо)
показать весь комментарий
01.08.2023 00:00 Ответить
Країна перетворюється на 95 квартал... Шапіто
показать весь комментарий
01.08.2023 00:03 Ответить
По результатам одразу видно, що погано шукали.... Знову народ на#бують черговим Шоу ...
показать весь комментарий
01.08.2023 05:51 Ответить
Слуги потураева, арахамии и верещуки лукавят
Обшмонали пять суд4й, нашли левое бабло
и порядок,... У судей
показать весь комментарий
01.08.2023 06:48 Ответить
Ты у военкомов виллу в Испании видел....Нет....а они есть
показать весь комментарий
01.08.2023 07:23 Ответить
Тут , Конституція мусить стояти на першому місці. Дайош, констуційні права ваєнкомів!😄
показать весь комментарий
01.08.2023 08:14 Ответить
11 - це ті що не вивчили табличку ділення офісу - та їм розяснять , випишуть штраф та далі будуть працювати - шапіто по іншому вже не може...
показать весь комментарий
01.08.2023 08:49 Ответить
не надо было 30 пет законодательную базу под себя выпиливать .а теперь стонать.
показать весь комментарий
01.08.2023 09:23 Ответить
безбожники - будуть красти завжди, хоть кого посади
показать весь комментарий
01.08.2023 08:51 Ответить
 
 