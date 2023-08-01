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Новости За рубежом
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беспилотник (2077) Москва (3006)

Беспилотники снова атаковали Москву, один из них попал в здание "Москва-Сити"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москва

Несколько беспилотников ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были уничтожены средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. .

По данным МО РФ, два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах. Еще один - был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".

Напомним, ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек. В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".
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Топ комментарии
+67
Это не наивность.
Наивность это черта характера присущая маленьким детям и слабоумным, то есть существам доверчивым, безобидным и беззащитным.
А она(точнее, ОНИ все) не наивные, они моральные инвалиды, нравственные уроды, выродки человеческого рода, лишенные малейшей эмпатии.
То есть, когда в соседней стране твои солдаты разрушают города, убивают десятками и сотнями тысяч, это хорошо и правильно - Так держать, ребята! А вот если по тебе прилетает, то сразу руки заламывает и вопрос к Небу - А нас то за чьто...?
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01.08.2023 07:18
+58
За чьто они нас...???
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01.08.2023 06:42
+39
Хачеобразный на видео надеется что этого больше повторяться не будет. Какой наивный овцей@б.
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01.08.2023 06:56
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Кацапи можуть і самі бити по незначних цілях для оправдання своїх звірств.Якось все слабенько
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01.08.2023 08:40 Ответить
...«Москви-Сіті» в IQ кварталі... У кацапів навіть будівельні квартали мають IQ, а в самих кацапів того немає.
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01.08.2023 08:42 Ответить
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01.08.2023 08:43 Ответить
Ой понад горою та й орел летить,
А у "москва-сіті" та й вогонь горить...
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01.08.2023 22:27 Ответить
придурку з першого відео, який надєєцца, что ето больше нє павтаріцца: повториться обов'язково і по наростаючій. І врешті-решт врубає конкретно !

Щоб ваша кончена мацква щезла назавжди !

Мені здається, що наші придумали щось. І ці ніби "комарині укуси" (як тут сердяться) - частина більшої гри.
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01.08.2023 09:33 Ответить
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07.08.2023 16:51 Ответить
Коли вже дрони почнуть споряджати тротиловою вибухівкою, а не пітардами?
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01.08.2023 09:33 Ответить
От цікаво, з якого ресурса йдуть ті, хто як один пише "поцарапали вікна". Хто їм вкладає це в мізки?
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01.08.2023 09:37 Ответить
А як це назвати? "Тотальне знищення москоу сіті"?
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01.08.2023 10:21 Ответить
Пофіг як це називати - але коли десяток людей під всіма новинами про москва-сіті пише однакове словосполучення "поцарапать окна" (при чому це не якийсь сталий вираз - тобто, поза темою москва-сіті ніхто ніколи так не казав), то наводить на думки, що їм в мізки це закладено.
Тобто, подивилися якусь, до приклада, латиніну, яка саме так сказала, сподобався кучерявий вислів, і побігли на цензор, у твітор і так далі, коментувати тими же чужими словами.

От як то кажуть, на ловца і звір біжить. Яку аналітику ви дивилися про цю атаку, після чого ви написали оцей ваш "який сенс царапати скло в москоу сіті"?
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01.08.2023 10:27 Ответить
Esli oni ne troli, to mnogim prosto hočetca čtobi nanasilsa takoi ze vred kak Ukraine, i poetomu besitca čto netu roSSie mnogo vonjučih trupov roSSijskih nacisto-fašistov...
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01.08.2023 10:40 Ответить
Не повірите це було перше що прийшло на думку коли побачив новину, "царапати скло" хоча правильно звісно сказати подряпати скло, просто значить що ефект від атаки був мінімальним. Нажаль. Чесно кажучи не бачив щоб хтось ще так писав
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01.08.2023 11:04 Ответить
Ви точно помітили кремлівських тролів і місцевих корисних ідіотів на зарплаті політтехнологів.
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01.08.2023 13:37 Ответить
"побиті вікна"
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01.08.2023 11:29 Ответить
Цю "героїчну" вежу треба зарахувати до лав кацапської ППО - вже другий безпілотник знищила.
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01.08.2023 10:07 Ответить
Лучше бы крымский мост обрушили....
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01.08.2023 10:52 Ответить
хєрня це, а не удар
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01.08.2023 11:23 Ответить
У порівнянні з теперішніми московитами, які вдершись в чужу країну натворили безліч злочинів,
анекдотичний поручик Ржевський з пропозицією: «гаспада, а нє насрать лі нам в рояль?» просто зразковий інтелігент.
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01.08.2023 11:46 Ответить
а што более интересных обьектов нет там где лапотное пво отсутствует, господа всушники?
А не вжарить ли по газонефтехранам? Опять же торфяники московские что то не горели еще.
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01.08.2023 12:40 Ответить
Моша пам*ятає.як новоявлене ( ГЕБЕШНЕ ) ракло -- мокло.закликало : " МОЧИТЬ В САРТИРЕ!"-- повстанців- Ічкерії... Та іще й НЕ таке витворяло. задля захоплення влади у ДЕРЖИМОРДІЇ !!! Згадаймо : підступні витівки його агентяр з підривом 2(двох ) 9-ти поверхівок на окраїні москви... І рашистська П*ЯНЬ/ в мить / заковтнула цю інсценуацію.обравши " захисничка" своїм ВОЖДЕМ ! Аналогічна ситуація і тепер : узрівши. що світова спільнота веде грошовий облік руйнйвань в Україні ( арештовуються кошти раші в банках Світу на користь нашої відбудови...) воно .мерзенне. вирішило провести . чергову . спецоперацію: " Взаимопогашение !!! " Мовляв : ми теж постраждали від нападок України !!!
P.S. Якщо Ви думаєте . що це наші .так затято .-- запускають комариків. вибиваючи шкло у MOS- SITI-- той глибоко помиляється...
Навпаки: срулята наші .сьогодні.-- зациклені на хліб--ГЕШЕФТІ ... всіляко роблять тиші. щоб навіть НЕ чувся шкрябіт миші у трюмах зернових...що пруть зерно з безталанної Вкраїни ... ( А за будь . який спротив на Ч /морі і подумать зась...)
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01.08.2023 12:43 Ответить
надо РАКЕТАМИ пи...чить, а не камнями в акошки кидать. А чтобы сделать ракеты в УКРАИНЕ НУЖНА НАЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭЛИТА, которая ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА СТАВИТ ВЫШЕ ЛИЧНОЙ НАЖИВЫ, а с этим большая проблема. представить себе, что та двуногая обезьянка , которая выкидывала за забор гроши, взятые в виде взятки, будет развивать в Украине РАКЕТОСТРОЕНИЕ, я не могу, не хватает фантазии.
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01.08.2023 13:06 Ответить
Даремна трата коштів. Як це допоможе фронту?
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01.08.2023 15:16 Ответить
Психологічний вплив, не треба недооцінювати.
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01.08.2023 15:34 Ответить
++++++++++++

Війна має прийти до кацапів додому. Щоб не у лелювізорі чи інтернеті, а за вікном раптом як гримне! І ще раз! І ще! Кацап: "Ой матушка-заступница, кажись прилёт! Ой, страсти-то какие! Да кады уже ентот чёрт плешивай капитуляцию-та подпишеть?! Нас же ж хохлы поубивають тута!!!"
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01.08.2023 22:35 Ответить
Ну й що? Ну трошки пошкодив БПЛА порожню офісну будівлю, трошки пошкодив колишній склад жіночих трусів,що це дає? Це рівнозначні удари рашинським ударам по будинках,військових частинах,заводах,з десятками і сотнями жертв? Друзі,мені здається нас хтось розводить,як маленьких дітей....
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01.08.2023 15:35 Ответить
масква па ком званят тваи калакала -- масква пачем тваи златые купала --- БОМ-БОМ-БОМ
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01.08.2023 16:18 Ответить
Порівняно з тими ударами, які рашисти наносять -то це взагалі ніщо!
Потрібно вже нарешті добре вїб....и, щоб вони понімали з ким мають справу
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01.08.2023 16:40 Ответить
Взагалі то партнери наші проти цього, саме, "щоб вони понімали з ким мають справу"
Бо бояться ядерного удару у відповідь.
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01.08.2023 19:18 Ответить
Дуже гарно, але мало.
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01.08.2023 19:31 Ответить
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01.08.2023 22:15 Ответить
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01.08.2023 23:49 Ответить
Треба ще один акт.
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02.08.2023 00:20 Ответить
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