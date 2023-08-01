Беспилотники снова атаковали Москву, один из них попал в здание "Москва-Сити"
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Несколько беспилотников ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.
Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были уничтожены средствами ПВО. Один долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в сообщении. .
По данным МО РФ, два беспилотника были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах. Еще один - был "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити".
Напомним, ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек. В российском минобороны сообщили, что один беспилотник уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других – подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".
Пожалуйста, подождите...
А у "москва-сіті" та й вогонь горить...
Щоб ваша кончена мацква щезла назавжди !
Мені здається, що наші придумали щось. І ці ніби "комарині укуси" (як тут сердяться) - частина більшої гри.
Тобто, подивилися якусь, до приклада, латиніну, яка саме так сказала, сподобався кучерявий вислів, і побігли на цензор, у твітор і так далі, коментувати тими же чужими словами.
От як то кажуть, на ловца і звір біжить. Яку аналітику ви дивилися про цю атаку, після чого ви написали оцей ваш "який сенс царапати скло в москоу сіті"?
анекдотичний поручик Ржевський з пропозицією: «гаспада, а нє насрать лі нам в рояль?» просто зразковий інтелігент.
А не вжарить ли по газонефтехранам? Опять же торфяники московские что то не горели еще.
P.S. Якщо Ви думаєте . що це наші .так затято .-- запускають комариків. вибиваючи шкло у MOS- SITI-- той глибоко помиляється...
Навпаки: срулята наші .сьогодні.-- зациклені на хліб--ГЕШЕФТІ ... всіляко роблять тиші. щоб навіть НЕ чувся шкрябіт миші у трюмах зернових...що пруть зерно з безталанної Вкраїни ... ( А за будь . який спротив на Ч /морі і подумать зась...)
Війна має прийти до кацапів додому. Щоб не у лелювізорі чи інтернеті, а за вікном раптом як гримне! І ще раз! І ще! Кацап: "Ой матушка-заступница, кажись прилёт! Ой, страсти-то какие! Да кады уже ентот чёрт плешивай капитуляцию-та подпишеть?! Нас же ж хохлы поубивають тута!!!"
Потрібно вже нарешті добре вїб....и, щоб вони понімали з ким мають справу
Бо бояться ядерного удару у відповідь.