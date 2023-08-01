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У Украины есть план на случай гибели Зеленского, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Обязанности президента возьмет на себя глава парламента. Фактически страной будет руководить так называемый рада — коллективное правительство, в которое войдут глава парламента, глава Офиса президента, министр иностранных дел и министр обороны.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"С тех пор как Зеленский отклонил предложение Запада об эвакуации в начале полномасштабного вторжения РФ, сказав своим будущим американским союзникам: "Мне нужны боеприпасы, а не такси", - украинский президент сыграл ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией", – отмечает издание.

Авторы публикации подчеркивают, что вопрос о возможном убийстве президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Politico напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне предприняли несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и "военкоры" до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.

Разумеется, сейчас риски меньше, чем в первые хаотические недели войны, когда российские танки наступали на украинскую столицу и мало кто верил, что нация в состоянии войны выживет. Но никто в украинском правительстве или парламенте не сомневается, что опасность остается высокой.

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Издание отмечает, что несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского все же существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что у "украинцев есть планы" по "непрерывности правительства".

Формально, по Конституции, линия подражания власти четкая: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Politico отмечает, что у текущего главы Верховной Рады - Руслана Стефанчука - нет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – объясняет гипотетическую ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством будут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией.

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"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким решающим, как вы думаете", - сказал Каратницкий.

Он также подчеркнул, что в Украине создана отработанная административная, военная и дипломатическая машина.

Politico отмечает, что мировая история тоже подтверждает вышесказанное, ведь, по подсчетам экспертов Национального бюро экономических исследований США, за последние 150 лет произошло 59 убийств национальных лидеров. По мнению авторов статьи, убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет.

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"Убийство никогда не меняло историю мира", - уверенно заявил премьер-министр Британии Бенджамин Дизраэли спустя несколько недель после того, как президента Авраама Линкольна застрелили во время просмотра спектакля в вашингтонском театре Форда. Убийство действительно мало повлияло на отмену реформ его администрации.

Ситуация в Украине, естественно, особенная. Хотя смерть Зеленского была бы психологическим шоком, Каратницкий подчеркивает, что для оценки вероятного влияния следует рассмотреть, как трансформировалась Украина после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.
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Топ комментарии
+60
Фсбшного завгоспа легалізують?
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01.08.2023 11:55
+58
голова офісу президента з стефанчуком?а ну тоді точно не бачити нам перемоги!
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01.08.2023 11:54
+39
Я - против
Надо переписать закон
В случае гибели ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Управление автоматически переходит в руки ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Который автоматически становится ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ
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01.08.2023 11:56
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В таком случае лучше берегите Зеленского...
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01.08.2023 12:42 Ответить
Тобто, цілко напевно можно зазначити, що з преЗедентом, що без нього, немає ніякої різниці
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01.08.2023 12:44 Ответить
ділов то! поки не скинуть - опа буде продавати "святі мощі" своїм слугам. бізнес повинен й тут процвітати!.
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01.08.2023 12:45 Ответить
Це мабуть Захід дражнить Зе*.
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01.08.2023 12:48 Ответить
Шкода що немає плану на випадок його неадекВатності , бо воно в цьому стані 24/7
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01.08.2023 12:50 Ответить
Єрмак проголошує себе наступником і воюємо років 20?
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01.08.2023 12:50 Ответить
Яки 20 років, він зразу капітуляцію підпише
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01.08.2023 13:51 Ответить
Воювати будемо до листопада 2024, у цьому місяці у США президентські вибори, і то не факт що цей жах закінчиться, проте хоча б маленький шанс на завершення цієї жахливої кривавої війни може з'явитися. Я не правий???
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01.08.2023 13:52 Ответить
Можливо. Байдену для перемоги потрібне завершення війни, інакше на ній виїдуть трампісти, ну а вони завершуть війну по-своєму.
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01.08.2023 14:45 Ответить
Згоден з Вами! Подивимось, що там навоюють до Нового Року, об'єктивно, до цього часу, якщо не вдасться повернути під контроль України хоча б одне крупне регіональне місто накшталт Мелітополя чи Донецька, то після Нового Року західні політикани будуть казати про необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту....... Я навіть не про Крим говорю, хай Мелітополь візьмуть чи Донецьк до Нового Року - це вже буде величезною перемогою і великим ударом по путлерівському мордору..... Слава України!!!
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01.08.2023 14:58 Ответить
Ой, та не із нашим тай щастям.
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01.08.2023 12:53 Ответить
У невігласів своя Зе-конституція. Палітурка без сторінок, для зручності інтерпретації
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01.08.2023 12:56 Ответить
Сидячи на дуже-дуже пристойній зарплаті від платників податків перш за все треба розробити детальний план ді на випадок смерті зєлєнского, дарма що зєлєнскій точно є останнім кого росіяни планують ліквідувати.
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01.08.2023 12:56 Ответить
Юра вчи Конституцію, вже давно усе прописано, лох ти зелений
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01.08.2023 13:49 Ответить
мені пох на цей план, а от те, що призведе до нього - я палко б вітав...
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01.08.2023 12:58 Ответить
Ну, за виконання та перевиконання планів! не чокаясь
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01.08.2023 12:59 Ответить
Тобто нічого не зміниться
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01.08.2023 13:00 Ответить
Його замінить чат GPT і всім буде тільки краще
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01.08.2023 13:27 Ответить
Треба такий закон, щоб разом з ЗЄ ховали всю ОП та СН. Як рабів разом з фараоном.

Тоді норм буде.
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01.08.2023 13:43 Ответить
Да швидше б! Я віночок за власні кошти придбаю
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01.08.2023 13:48 Ответить
А я баян.
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01.08.2023 14:59 Ответить
А це політіко часом не жовтяк? Якось тхне незрозуміло чим. Кому це зелене чмо треба, всеодно править буде все той же єрмак, чи за спиною зе, чи за спиною стефанчука.
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01.08.2023 13:53 Ответить
Хрен редьки не слаще
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01.08.2023 14:00 Ответить
Для початку не треба вибирати між хріном і редькою
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01.08.2023 17:37 Ответить
Ну буде на одного мудака менше. Від зеленого вилупка більше шкоди ніж користі.
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01.08.2023 14:01 Ответить
я думав що вже дно! Але ні, постукали знизу......
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01.08.2023 14:18 Ответить
Кнур Стефанчук накерує, він свого часу потрапил до Миротворця бо був против НАТО.

У Зелених любий керманич то зрадник, колоборант, хабарник, мерзотник.
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01.08.2023 14:38 Ответить
Сброд блатных и шайка нищих
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01.08.2023 17:39 Ответить
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01.08.2023 17:47 Ответить
😂🤣💯🤡
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01.08.2023 15:16 Ответить
А шашлики в тому плані записані?
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01.08.2023 15:21 Ответить
"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким решающим, как вы думаете", - сказал Каратницкий.
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01.08.2023 18:41 Ответить
Интересная картина получается,ермачка всегда при президенте,неотлучно,это мы все видим и знаем,и как это будет - президент погибает,а этот кинопродюсер остается жив,такое возможно только в двух случаях,либо знал либо сам организовал,походу пахнет заговором.
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01.08.2023 18:45 Ответить
денег наворовано достаточно, и Зеленский уже стал тестировать тему, а "если меня не станет". вот почему, он так зачастил, типа "на передовую". "ба-бах" и нет тела, а значит - нет дела. скажут, что "Кинжал" прямо в дупу Зеле залетел, и все, ищи-свищи.
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01.08.2023 21:02 Ответить
А если завалят ермака,кто будет управлять страной?
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01.08.2023 22:14 Ответить
Говно не тонет а криворогое и в огне не горит
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01.08.2023 22:24 Ответить
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