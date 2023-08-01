У Украины есть план на случай гибели Зеленского, - Politico

Обязанности президента возьмет на себя глава парламента. Фактически страной будет руководить так называемый рада — коллективное правительство, в которое войдут глава парламента, глава Офиса президента, министр иностранных дел и министр обороны.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"С тех пор как Зеленский отклонил предложение Запада об эвакуации в начале полномасштабного вторжения РФ, сказав своим будущим американским союзникам: "Мне нужны боеприпасы, а не такси", - украинский президент сыграл ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией", – отмечает издание.

Авторы публикации подчеркивают, что вопрос о возможном убийстве президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Politico напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне предприняли несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и "военкоры" до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.

Разумеется, сейчас риски меньше, чем в первые хаотические недели войны, когда российские танки наступали на украинскую столицу и мало кто верил, что нация в состоянии войны выживет. Но никто в украинском правительстве или парламенте не сомневается, что опасность остается высокой.

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Издание отмечает, что несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского все же существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что у "украинцев есть планы" по "непрерывности правительства".

Формально, по Конституции, линия подражания власти четкая: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Politico отмечает, что у текущего главы Верховной Рады - Руслана Стефанчука - нет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – объясняет гипотетическую ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством будут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией.

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"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким решающим, как вы думаете", - сказал Каратницкий.

Он также подчеркнул, что в Украине создана отработанная административная, военная и дипломатическая машина.

Politico отмечает, что мировая история тоже подтверждает вышесказанное, ведь, по подсчетам экспертов Национального бюро экономических исследований США, за последние 150 лет произошло 59 убийств национальных лидеров. По мнению авторов статьи, убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет.

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"Убийство никогда не меняло историю мира", - уверенно заявил премьер-министр Британии Бенджамин Дизраэли спустя несколько недель после того, как президента Авраама Линкольна застрелили во время просмотра спектакля в вашингтонском театре Форда. Убийство действительно мало повлияло на отмену реформ его администрации.

Ситуация в Украине, естественно, особенная. Хотя смерть Зеленского была бы психологическим шоком, Каратницкий подчеркивает, что для оценки вероятного влияния следует рассмотреть, как трансформировалась Украина после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.