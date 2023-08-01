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Новости За рубежом
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Венгрия (1533) США (23157) безвизовый режим (1541)

США ограничили безвиз для Венгрии из-за раздачи паспортов за границей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина

США ограничили участие Венгрии в американской программе безвизового режима в связи с озабоченностью относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов.

Сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно американской программе безвизового режима, граждане стран, ею пользующиеся, могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы, для чего им нужна только так называемая электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Как информирует издание, со вторника срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократят с двух лет до одного, и ESTA будет действительна только для одноразового использования.

По словам посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, "существуют сотни тысяч паспортов, выданные правительством Венгрии в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности".

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Он добавил, что Соединенные Штаты уже много лет обращают внимание Будапешта на эту "уязвимость в сфере безопасности" во времена разных администраций, но "правительство Венгрии решило не закрывать ее".

"Речь идет о выборе. Венгерское правительство решило не решать эту проблему безопасности до сих пор, что заставило Соединенные Штаты отреагировать", - резюмировал Прессман.

После прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осуществило серьезные политические изменения, которые предоставили гражданство этническим венграм за рубежом – в том числе в Румынии, Словакии и Украине. Критики считают, что Орбан хотел повысить свои электоральные перспективы.

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В публикации также особо подчеркнуто, что союзники Будапешта по НАТО глубоко разочарованы тем, что парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс.
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Топ комментарии
+26
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01.08.2023 13:11
+22
А вот и маленький намек для Орбана прилетел. Только вчера это прогнозировалось.
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01.08.2023 13:14
+16
Первый звонок вЯликим отбросам цивилизации с восточного Урала?
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01.08.2023 13:10
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Первый звонок вЯликим отбросам цивилизации с восточного Урала?
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01.08.2023 13:10 Ответить
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01.08.2023 13:11 Ответить
Та нахер ім США -- на рашку нехаи пруця
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01.08.2023 13:12 Ответить
Угорщину треба ізолювати, країна не набагато кращє ніж кацапія
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01.08.2023 13:13 Ответить
А вот и маленький намек для Орбана прилетел. Только вчера это прогнозировалось.
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01.08.2023 13:14 Ответить
Процес вступу Швеції в НАТО потроху просувається
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01.08.2023 13:15 Ответить
смердючі орбан-сіяртовські гниди серуть кругом... не тільки в Україні.
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01.08.2023 13:18 Ответить
Цікаво, за які заслуги Угорщині безвіз до США дали, взяли їх без пдч до НАТО, прийняли до ЄС?
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01.08.2023 13:21 Ответить
Географія, млять...
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01.08.2023 13:37 Ответить
уральські цигани, шо з іБальником?
далі буде..
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01.08.2023 13:35 Ответить
Хорошая новость.

Но по-нормальному, нужно отменить вообще для мадьяров любые посещения США, визовые, безвизовые.

В Бурятиии и Чукотке ничуть не хуже. Не нравится, пожалуйста пусть в Ингушетию и Карачаево-Черкессию едут. Не подходит - гостеприимная Тува покажет кино не хуже Голливуда.

Нужно поддержать их взгляды - мы вроде в ЕС, а вроде и в Чувашии.

Так и с паспортами венгерскими - вроде это документ, а вроде как бы и нет. А нету документов - дома сидеть, или там где тебя ждут ехать - в Ханты-Мансийск и Лабутангу.
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01.08.2023 13:43 Ответить
Напевно угроОрки вже реально дістали не тільки простих українців( бо у влади ,крім дурноватих відповідей в соцмережах офіційніх претензій до них нема), але й всі нормальні країни.
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01.08.2023 13:47 Ответить
Оркан і компанія дограються що ні в штати ні в європу їх навіть з візами пускати не будуть
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01.08.2023 13:55 Ответить
Давно пора гнати статевими ганчірками цих мадяр з ЄС та НАТО ...
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01.08.2023 13:59 Ответить
Видео би баском скількі їх в таборах Німеччини під виглядом українців.
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01.08.2023 14:48 Ответить
Ви би бачили скільки їх в таборах Німеччини під виглядом українців.
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01.08.2023 14:49 Ответить
Я щось чув що частину циган з угорським громадянством поперли з Німеччини.
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01.08.2023 14:54 Ответить
Буквально вчора приїхали три мадярки , то їх відправили до консула брати довідку що в них нема громадянства Венгріі.
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02.08.2023 15:49 Ответить
это еще одна проблема. Граждане Украины кроме рос.паспорта еще и угорский имеют и пользуются на всю катушку.
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01.08.2023 15:00 Ответить
До речі, Румунія робить те ж саме.
Та багато інших країн, напевно.
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02.08.2023 09:59 Ответить
 
 