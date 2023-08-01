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Новости Война в Украине
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обстрел (20085) Харьковщина (4113)

Враг обстрелял село на Харьковщине, один человек погиб, один - ранен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Враг продолжает наносить удары по территории Харьковщины. Сегодня около 12 часов войска РФ обстреляли с. Первомайское Изюмского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным медиков, 1 человек около 50 лет получил ранения и был госпитализирован. Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла.

Смотрите: Сутки на Харьковщине: удары "Шахедами" по Харькову и обстрелы 5 районов. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, российские захватчики около 12 ночи 1 августа из Белгородской области запустили шахеды, которые атаковали Харьков. Враг ударил в училище и спортивний объект.
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Русофашисти , будьте ви прокляті на віки вічні і весь ваш виводок 😠
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01.08.2023 14:07 Ответить
Сьогодні вранці в столиці РФ зазнала атака та ж вежа елітного комплексу "Москва-Сіті", що і 30 липня.


https://t.me/Ukraine_365News/58559?single
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01.08.2023 14:09 Ответить
 
 