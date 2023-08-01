МИД вызвал посла Польши из-за заявлений министра о неблагодарности украинцев
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Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Президента Республики Польша о якобы неблагодарности украинцев за помощь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.
"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии Президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и есть неприемлемыми.
Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", - отметил спикер МИД.
Пожалуйста, подождите...
Пуйло напав, бо йому поклали на стіл папочку де було чорним по білому намальовано - Україна "готова". ВПК убитий, оборонні замовлення нульові, на усіх ключових посадах - свої люди, південь відкритий шатли курсують, на півночі навіть дороги поклали нові. Бери заходь та керуй. У них нацики з парадкою їхали, вибачте але парадку на фронт навіть самі кончені придурки не беруть.
І наша проблема тепер це допома нам йде, але оті "свої люди" нікуди з ключових посад не ділись, і далі активно допомагають пуйлу.
Це як раз для таких як ти .
"Знавець".
Вмикай дідуктівний мєтод. Та вчи історію.
По перше. Зрозумій хто хоче володарювати.
По друге. Кого потрібно розділити та посварити між собою , щоб потім по одинці їх усіх і прихлопнути.
Дєрзай "таварісчь". У тебе все вийде.
А може і ні .
Тут як карта ляже. Теорія ймовірності Енштейна не допоможе
По-друге, саме хамська риторика нашої влади паралельно з будівництвом стадіонів і музеїв під час війни посварить нас із нашими західними союзниками швидше, ніж саме ху йло..
Ти вже сам усіх розділив.
Візьми від х@йла пиріжок.
По друге. Мій молодший опонент не скаже , а відбувались коли небудь військові конфлікти між країнами , учасниками НАТО?
Якщо так , то тоді стає інше питання . А як же так. Вони ж єдині. А туди їх мать , чомусь вони воюють?
Вчи історію "таварісчь" та дідуктівний мєтод Холмса. Відмовся від мєтодічок. Вони роблять людей тупими.
1. Турція-Греція.
2. Великобританія-Іспанія.
Ферштейн?
Ні.
А ось ядерна парасолька від США у Японії є.
Це ж стосується і Південної Кореї.
Тощо.
Ось якось так. А ти все НАТО , НАТО.
Без відповіді на це питання , все останнє є одним бла-бла-бла.
Щє років дві тисячі тому у Римі це зрозуміли. А ти все ніяк.
Дзержинський і Мархлевський теж поляками були, їх нащадки теж з Кацапщини прибули у Польщу? нЕВЖЕ Польща здатна безболісно знешкодити усю цю отруту?
А московської агентури, щоб нагадити нам, достатньо, арешти агентів ***** в Польщі, цьому чергове підтвердження!
Пильнуймо дружні та сусідські відношення!
Слава Україні!!
Потрібно розрізняти народ України і нашу зевладу.
Ну то ж бачили очі " мудрого наріду", що купували у 2019-му?..
Нажаль, розплата за таку дурість кривава і довготривала!
наші праві бо коли у людини горить хата то не можна їй підсовувати на підпис угоду де за послуги з гасіння пожежі людина повинна піти на невигідні умови.
а поляки праві бо вони століттями інвестували у протистояння всьому *ідарському, витисками язик *ідарів і тепер мають право насолоджуватися безпекою НАТО та комфортом ЕС бо вони не голосували за комуняцьких кравчуків та не казали що язик *ідарів треба захищати.
"Варто пояснити нашому другові Борелю (друг без лапок, він реально робить все що може), що він не зовсім правий, коли каже що без поставок західної зброї ми "за кілька днів програємо війну, та перетворимось на нову Білорусь". Так, програємо, але не за дні, а за місяці. За ці місяці загинуть сотні тисяч, а ще мільйонів 15-20 поповнять табори біженців у Європі. А потому ми станемо не "другою Білоруссю", а "другим Афганістаном", де прямо біля кордону ЄС роками та навіть десятиліттями не стихатиме кривава партизанська війна, з усіма "зручностями" для сусідів.
Варто передати нашому ворогові Орбану, що якщо його зусилля допомогти перемозі росії раптом таки виявляться успішними, і ми відповідно до його прогнозу програємо війну, то останнім наказом нашій мільйонній армії, загартованій у боях із другою армією світу, буде відступити до нейтральних країн Європи з усією зброєю та технікою, і там інтернуватись. І що маршрут цього відступу пролягатиме не через ті країни, які нам допомагали, а виключно через Угорщину. А ще по дорозі ця армія матиме завдання забезпечити гуманітарний коридор для виїзду мільйонів цивільних біженців, так само через Угорщину. Зрештою, чи не мадярам знати як це виглядає - тисячекілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі у пошуках "обітуваної землі" історія інколи робить парадоксальні кульбіти, і їм варто про це замислитись"
Блін, та наші діти гинуть, тримаємо дикуна, захищаємо не лиш себе, а і Європу, от засранець- міністр......
Не бачив таких. За виключенням маргіналів.
Знов якийсь то політичні "ігри".