РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4365 посетителей онлайн
Новости Происшествия
11 905 71
МИД (6653) Польша (7463) посол (1727)

МИД вызвал посла Польши из-за заявлений министра о неблагодарности украинцев

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

мзс

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Президента Республики Польша о якобы неблагодарности украинцев за помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра Канцелярии Президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и есть неприемлемыми.

Убеждены, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности. Политика не должна подвергать сомнению взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", - отметил спикер МИД.

Читайте: ОП о заявлениях из Варшавы, что Киев недостаточно ценит поддержку: Когда Украина в войне, попытка "выторговать" у нее еще что-то большее - это вероломство
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
З ким з друзів України плінява ще не посрала.ь?
показать весь комментарий
01.08.2023 14:49
+23
"про нібито невдячність українців за допомогу" - нужно отделять вменяемых украинцев от зажравшихся идиотов и подонков у власти, вопросы адресовать нужно исключительно последним.
показать весь комментарий
01.08.2023 14:53
+21
КАкое оно мелочное и ничтожное!
показать весь комментарий
01.08.2023 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КАкое оно мелочное и ничтожное!
показать весь комментарий
01.08.2023 14:45 Ответить
З ким з друзів України плінява ще не посрала.ь?
показать весь комментарий
01.08.2023 14:49 Ответить
Що ти верзеш, за яку таку власну безпеку нам допомагають, якби вони так вважали то давали б нам не пукалки на 80км, а нормальні ракетки на 2000км+. Повертайся у реальність, ти передивився рожево-зеленої гнилі.
Пуйло напав, бо йому поклали на стіл папочку де було чорним по білому намальовано - Україна "готова". ВПК убитий, оборонні замовлення нульові, на усіх ключових посадах - свої люди, південь відкритий шатли курсують, на півночі навіть дороги поклали нові. Бери заходь та керуй. У них нацики з парадкою їхали, вибачте але парадку на фронт навіть самі кончені придурки не беруть.
І наша проблема тепер це допома нам йде, але оті "свої люди" нікуди з ключових посад не ділись, і далі активно допомагають пуйлу.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:16 Ответить
думаю, що в США і в Європі думають інакше, ніж ви.. і свідченням цьому є заяви Бена Воллеса, а в минулому році Байдена, тепер поляків про те, щоб замість хамства і вимагання ще більше зброї, варто риторику акцентувати на вдячності, а не на хамстві. І твердження про те, що кацапи підуть на Польщу після України отримає інше твердження у противагу, що русня сцикане атакувати своїми недобитими танками Польщу чи якусь іншу країну НАТО, коли авіація НАТО спопелить ті танки ще на кордоні.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:28 Ответить
Знаєш. Є давнє римське прислів'я. "Розділяй та володарюй".
Це як раз для таких як ти .
показать весь комментарий
01.08.2023 16:46 Ответить
що саме розділяй?
показать весь комментарий
01.08.2023 16:50 Ответить
Не що , а кого.
"Знавець".
показать весь комментарий
01.08.2023 16:52 Ответить
добре, уточню. кого саме розділяй?
показать весь комментарий
01.08.2023 17:10 Ответить
Ну ти "таварісчь" і нєучь.
Вмикай дідуктівний мєтод. Та вчи історію.
По перше. Зрозумій хто хоче володарювати.
По друге. Кого потрібно розділити та посварити між собою , щоб потім по одинці їх усіх і прихлопнути.

Дєрзай "таварісчь". У тебе все вийде.
А може і ні .
Тут як карта ляже. Теорія ймовірності Енштейна не допоможе
показать весь комментарий
01.08.2023 17:20 Ответить
По-перше, ми не є в НАТО і тому не можна розділити те, чого не має.
По-друге, саме хамська риторика нашої влади паралельно з будівництвом стадіонів і музеїв під час війни посварить нас із нашими західними союзниками швидше, ніж саме ху йло..
показать весь комментарий
01.08.2023 17:31 Ответить
Зрозуміло.
Ти вже сам усіх розділив.
Візьми від х@йла пиріжок.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:36 Ответить
Це було по перше.
По друге. Мій молодший опонент не скаже , а відбувались коли небудь військові конфлікти між країнами , учасниками НАТО?
Якщо так , то тоді стає інше питання . А як же так. Вони ж єдині. А туди їх мать , чомусь вони воюють?
Вчи історію "таварісчь" та дідуктівний мєтод Холмса. Відмовся від мєтодічок. Вони роблять людей тупими.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:42 Ответить
Маленька підказка.
1. Турція-Греція.
2. Великобританія-Іспанія.

Ферштейн?
показать весь комментарий
01.08.2023 17:50 Ответить
і без підказок твоїх знаю. тут правильно ти відмітив. між членами НАТО. у нас якщо буде гризня з кимось із членів НАТО, то це буде гризня не члена НАТО з членом НАТО.
показать весь комментарий
01.08.2023 18:15 Ответить
Або ось Японія. Країна НАТО?
Ні.
А ось ядерна парасолька від США у Японії є.
Це ж стосується і Південної Кореї.
Тощо.

Ось якось так. А ти все НАТО , НАТО.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:54 Ответить
стосовно парасольки. у цих країн із штатами є підписаний договір, який надає цим країнам статус Головного союзника США поза блоком НАТО. такий же статус мають Ізраїль, Єгипет, а недавно цей статус отримали ще Колумбія, Аргентина і Бразилія.
показать весь комментарий
01.08.2023 18:18 Ответить
А от на головне , хто хоче володарювати , та кого він хоче розділити , ти так і не відповів.

Без відповіді на це питання , все останнє є одним бла-бла-бла.

Щє років дві тисячі тому у Римі це зрозуміли. А ти все ніяк.
показать весь комментарий
02.08.2023 06:30 Ответить
судячи з моїх коментарів тут вище і на інших гілках форуму, то відповідь тут давно очевидна хто хоче розділяти і володарювати - це бункерний дід. і його сюзерен - комуняка сі.
показать весь комментарий
02.08.2023 11:46 Ответить
Значить, вимагати адекватну кількість зброї - це хамство? Так, зю-влада має організовувати виробництво своєї, але не треба "втому" від України пояснювати якимось нашимм міфічним хамством. Хіба це не хамство з боку дєдушкі Жо давати нам десятки одиниць техніки (а дечого не давати взагалі), маючи вже готової на складах тисячі? Зю-хейтери, у вас від ненависті до президента своєї країни вже дах поїхав. На кого працюєте, товаріщі?
показать весь комментарий
01.08.2023 17:05 Ответить
Працюють вони на хліб з маслом. Ну , а на свята , десерт.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:11 Ответить
питання не в вимаганні, а в риториці бикуватій. "чому ми не в НАТО?" "можемо кожного ранку спеціально дзвонити Воллесу і дякувати". і найголовніше - вимагання зброї у хамській риториці з однієї сторони, а з другої сторони марнотратство бюджетних коштів на серіали, стадіони, перекладання бруківки, ремонти музеїв. при чому не факт, що власних українських коштів, а коштів західних платників податків, які щомісячно надходять в Україну у вигляді допомоги, грантів. коли корупція продовжує процвітати в країні. коли тобі Бернс каже, що завтра буде війна, а у відповідь - не нагнітайте, інвестори втечуть (це коли вже посольства з України евакуюються). коли тобі ЦРУ даж список кротів і агентів фсб в Україні, а влада не поспішає їх прибирати зі своєї команди і та інших органів влади і правоохоронної системи. і ще дуже багато є таких коли... тому притомний українець буде ********* не Байдена та інших наших західних партнерів, а саме свою владу, а іноземним партнерам буде уклінно дякувати за ту колосальну допомогу, що нам вони надають..
показать весь комментарий
01.08.2023 17:25 Ответить
Про риторику та сам придумав? Чі хто навчив?
показать весь комментарий
01.08.2023 17:34 Ответить
про риторику не придумав, лише констатую факти. чи не було такого про що я вище написав? і про саркастичні хамські закиди в бік Воллеса? і про биче питання до Байдена "чому ми не в НАТО?".. що, я це сам придумав?
показать весь комментарий
01.08.2023 18:12 Ответить
Ну , якщо це ти констатуєш , а не хтось інший , тоді це твоя особиста точка зору. Яка не відображає офіційну точку зору країн союзників.
показать весь комментарий
02.08.2023 06:34 Ответить
моя точка зору - це не хамити нашим партнерам і союзникам. потрібно вести делікатну дипломатію. звісно такі цитати нашого лідера "Чому ми не в НАТО?" та "можемо кожного ранку дзвонити Воллесу і дякувати" не посварять нас із союзниками, проте дружні стосунки охолодити можуть. а нам зараз такого не треба.
показать весь комментарий
02.08.2023 11:54 Ответить
Балтійські і Нідерланди на черзі.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:00 Ответить
Вони це роблять умисно! Даже нема сумніву. Це на радість хренлю
показать весь комментарий
01.08.2023 18:03 Ответить
польща допомагає, але поьща різна, цікаво, скільки росіян отримали "карту поляка",
Дзержинський і Мархлевський теж поляками були, їх нащадки теж з Кацапщини прибули у Польщу? нЕВЖЕ Польща здатна безболісно знешкодити усю цю отруту?
показать весь комментарий
01.08.2023 14:50 Ответить
"про нібито невдячність українців за допомогу" - нужно отделять вменяемых украинцев от зажравшихся идиотов и подонков у власти, вопросы адресовать нужно исключительно последним.
показать весь комментарий
01.08.2023 14:53 Ответить
Абсолютно! А ще пану послу і всім іншим послам потрібно завжди відповідати однією чіткою фразою: якби самодур путлєр не почав з України, а пішов би зразу через бєларусь на Польщу, то Берлін за трі днья був би гарантований.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:08 Ответить
ФСБшні кроти, з обох боків, шукають й чіпляються за любий привід посварити Україну з союзниками. Не піддавайтесь.
показать весь комментарий
01.08.2023 14:55 Ответить
Так. Зі сторони ОП, я к ми зараз бачимо !
показать весь комментарий
01.08.2023 15:17 Ответить
як це вже дістало, кажуть, якщо ти розраховуєш на вдячність то краще не роби добро, або роби добро та кидай його в бистру воду, так ще казали наші пращури, а тут війна, про яке добро і яку вдячність може йти мова? але схоже деякі наші друзі чи неадекватні, чи періодично страждають пуерільністю
показать весь комментарий
01.08.2023 14:56 Ответить
Медовий період закінчився, почалися традиційні срачі хто кому більше вдячний повинен бути.
показать весь комментарий
01.08.2023 14:58 Ответить
дальше будет еще круче
показать весь комментарий
02.08.2023 01:29 Ответить
Українці щиро та сердечно вдячні народам, як Польщі, так і інших країн-партнерів, а їх більше 50, за ту значиму для нас ДОПОМОГУ !!
А московської агентури, щоб нагадити нам, достатньо, арешти агентів ***** в Польщі, цьому чергове підтвердження!
Пильнуймо дружні та сусідські відношення!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
01.08.2023 14:58 Ответить
Головне це державна політика, яку провадить Польша. Люди різні. І зрозуміло ж, що не всі поляки прям закохані в України. тим паче, у нас з ними терниста історія сусідства. Так... там теж прослідковується нотка "вялікай Польши", де вони Львів бачать своїм. Але... у ситуації коли ми в замєсє з ******** ордою, на мою особисту скромну думку, якось по імбіцильськи виглядають ці "щоконадуванія". Тим паче, що таке зауваження можна було б зробити в приватній розмові. А тут ні, синдром саміту у Вільнюсі.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:01 Ответить
Ця стаття якраз про те, що "щоки надуває" саме наша влада, а не Польща
показать весь комментарий
01.08.2023 15:13 Ответить
Так а я про що?
показать весь комментарий
01.08.2023 15:28 Ответить
а польща щоки не надуває??
показать весь комментарий
02.08.2023 01:30 Ответить
Вірний хід нашого МЗС. Національною гідністю навіть у найтяжчі часи не торгують. Хай ляхи свій гонор запхають собі в дупу, скориставшись нагодою вимагають якихось вибачень, обзивають ОУН-УПА убивцями... Ми вдячні за допомогу, але приймаємо її з гідністю, а не як раби (бидво, по-польськи). Та й у, пшепрашем, пана пам"ять куценька: забув, що творили роками і що ще можуть вчинити кацапи з Польщею? Далі ще хто -зна як доведеться... як би ще панам не довелося вибачатись і дякувати.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:04 Ответить
Про ОУН -УПА взагалі мови не йшло.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:13 Ответить
Ну а в чому поляки не праві? Більшість населення України це нажаль звичайні совхозні жлоби з низьким рівнем інтелекту. На фронті ми втрачаємо цвіт нації - поетів, музикантів, художників. А гній або жлобствує в тилу або скористався можливістю і вилився в Європу. Навіть кандці просто в акує від наших переселеців.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:04 Ответить
На жаль свідомих поетів, музикантів, художників занадто мало, щоб укомплектувати ЗСУ. Основний контингент рядового та сержантського складу не інтелігенція, а якраз жителі сіл та невеликих міст. Вони і кладуть своє життя та здоров*я в обороні та наступі.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:14 Ответить
Я мав на увазі "совхоз" як образ мислення та менталітету, а не походження або місце проживання.
показать весь комментарий
01.08.2023 20:22 Ответить
Гній є в любій нації, і в хохло-какцапському зброді, який хвилею цунамі хлинув в Європу першим зі східних областей його більше, ніж дохріна. Тому дивуватися нічому. Але говорити про те, що їм хтось не вдячний - це гра в дурника! Я б серйозно зараз хотів би побачити, кому б вони були вдячні, якби путлєр пішов через бєларусь на Берлін, а не на Україну. От би вони завили, бо їх би точно за три дні захопили б і тоді вони хіба що Африці дякували б. Тому позиція України однозначна - дякуйте нам впершу чергу!
показать весь комментарий
01.08.2023 15:16 Ответить
Так благодарите "эру поголовного воровства". путин поверил медведчуку, что за те млрд. долларов который кум куму на подкуп отвалил, медведчук скупил всю Украину. Не такие кацапы дебилы, чтобы просто так парадку везти и походными колоннами в населенные пункты заходить, была полная уверенность в караваях и цветах ! Поэтому и поперлись через Украину!
показать весь комментарий
01.08.2023 15:50 Ответить
Тут все спрашивают " Кто Чонгар разминировал", так и север Украины зачистили от боеспособных частей!
показать весь комментарий
01.08.2023 15:53 Ответить
А чому тільки пости, музиканти, художники світ нації? А лікарі, вчителі,науковці, айтішники, єлектрики, і т д це не цвіт нації
показать весь комментарий
01.08.2023 18:07 Ответить
нет дыма без огня. Недограждане Украины, которые имеют два паспорта, тоже живут в Польше и гадят там. Все все видят.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:07 Ответить
Треба відділяти мух від котлет.
Потрібно розрізняти народ України і нашу зевладу.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:10 Ответить
Зараз порвуть відношини з НАТО. Серед друзів залишиться тільки Московія.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:12 Ответить
То хто ж рве ці стосунки, з якого переляку пше Пшидач раптом увімкнув шарманку про невдячність. Чому американці, німці, італійці, шведи чи французи не вимагають поклонів чолом у землю за їхню допомогу? Запам'ятай раз і назавжди - у поляків гонору скільки що на всю Європу вистачить і ніякої дружби чи братства з ними немає і ніколи не було. Є лише свої власні інтереси
показать весь комментарий
01.08.2023 15:37 Ответить
Кремлівська агентура із ze-влади діє все нахабніше та агресивніше!
Ну то ж бачили очі " мудрого наріду", що купували у 2019-му?..
Нажаль, розплата за таку дурість кривава і довготривала!
показать весь комментарий
01.08.2023 15:16 Ответить
і наші праві і поляки праві.

наші праві бо коли у людини горить хата то не можна їй підсовувати на підпис угоду де за послуги з гасіння пожежі людина повинна піти на невигідні умови.

а поляки праві бо вони століттями інвестували у протистояння всьому *ідарському, витисками язик *ідарів і тепер мають право насолоджуватися безпекою НАТО та комфортом ЕС бо вони не голосували за комуняцьких кравчуків та не казали що язик *ідарів треба захищати.
показать весь комментарий
01.08.2023 15:21 Ответить
Цитата з недавнього памфлету Євгена Дикого.
"Варто пояснити нашому другові Борелю (друг без лапок, він реально робить все що може), що він не зовсім правий, коли каже що без поставок західної зброї ми "за кілька днів програємо війну, та перетворимось на нову Білорусь". Так, програємо, але не за дні, а за місяці. За ці місяці загинуть сотні тисяч, а ще мільйонів 15-20 поповнять табори біженців у Європі. А потому ми станемо не "другою Білоруссю", а "другим Афганістаном", де прямо біля кордону ЄС роками та навіть десятиліттями не стихатиме кривава партизанська війна, з усіма "зручностями" для сусідів.
Варто передати нашому ворогові Орбану, що якщо його зусилля допомогти перемозі росії раптом таки виявляться успішними, і ми відповідно до його прогнозу програємо війну, то останнім наказом нашій мільйонній армії, загартованій у боях із другою армією світу, буде відступити до нейтральних країн Європи з усією зброєю та технікою, і там інтернуватись. І що маршрут цього відступу пролягатиме не через ті країни, які нам допомагали, а виключно через Угорщину. А ще по дорозі ця армія матиме завдання забезпечити гуманітарний коридор для виїзду мільйонів цивільних біженців, так само через Угорщину. Зрештою, чи не мадярам знати як це виглядає - тисячекілометровий збройний марш через чужі "вимушено гостинні" землі у пошуках "обітуваної землі" історія інколи робить парадоксальні кульбіти, і їм варто про це замислитись"
показать весь комментарий
01.08.2023 15:34 Ответить
ого міцна міжнародна політика в дії))))) ****** школярики
показать весь комментарий
01.08.2023 15:46 Ответить
Повністю підтримую. Поляки мають знати своє місце!
показать весь комментарий
01.08.2023 15:59 Ответить
Хіба вузенькою дорогою пропустити кацапа в краіни Нато, може би не хотіли ранком і вечером нашоі вдячності!
Блін, та наші діти гинуть, тримаємо дикуна, захищаємо не лиш себе, а і Європу, от засранець- міністр......
показать весь комментарий
01.08.2023 16:15 Ответить
один сказал, второй не понял,сми раздули...И мозолим этот-бред.. А мокши не ждут стреляют...
показать весь комментарий
01.08.2023 16:47 Ответить
А хто невдячний?
Не бачив таких. За виключенням маргіналів.
Знов якийсь то політичні "ігри".
показать весь комментарий
01.08.2023 16:50 Ответить
Не посла дружньої Польщі треба викликати, а психіатра до нашого наполеона, мета якого ізолювати Україну від цивілізованого світу.
показать весь комментарий
01.08.2023 17:04 Ответить
А хто ж цього Наполеона наузькує? Хто біля нього весь час
показать весь комментарий
01.08.2023 18:09 Ответить
Англия,Польша.....Прибалтика?
показать весь комментарий
01.08.2023 17:14 Ответить
ІМХО, зе-лідору та слугам кремля "нє митьйом так катаньєм" треба відпрацьовувати оманський багатомільярдний договорняк, який не дарма був у "чорному офшорі" Омані у січні 2020. Так, у них не вийшло провести вибори в ОРДЛО у 2020, навіть після підписання 01.10.19. формули штайнмаєра, так як цього хотіло та очікувало ху@ло, у них не вийшло у 2022 здати Україну за 3 дні, незважаючи на те, що вони її 3 роки роззброювали та фарширували агентами ФСБ, готуючи своїм оманським партнерам з кремля оті "шашличкі" 24.02.22. І вони розуміють, що Україна досі тримається лише на мужності та стійкості нашого народу і наших ЗСУ та на допомозі наших друзів з Європи та США. Тож бикування оманського віслюка перед Воллесом, тепер те саме з поляками, це не випадковість, а закономірність - їм треба посварити Україну з нашими партнерами, щоб позбавити нас підтримки, а там може (не дай Боже) у 2024 оберуть Трампа і можна буде офісній шоблі зітхнути з полегшенням - "то нє ми Україну здали, то всьо Трамп вінават"...
показать весь комментарий
01.08.2023 18:29 Ответить
Розумні люди такі справи вирішують тихо і непомітно, але тут косить наше МЗС під дурнів і спеціально роздуває скандал - дуже вже комусь свербить звести мур недоброзичливості навкруги України.
показать весь комментарий
01.08.2023 23:52 Ответить
 
 