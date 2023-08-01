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Захарова сравнила атаку БПЛА на Москву с терактом 11 сентября
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер МИД РФ Мария Захарова сравнила недавние атаки дронов на комплекс "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Давайте посмотрим другой пример – 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же. Москва-Сити – гражданский объект, в котором не только расположены офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", - заявила она.
Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.
Топ комментарии
+54 krot_lub
показать весь комментарий01.08.2023 15:34
+51 Харьков Сумской
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+25 Николай 6be44be7
показать весь комментарий01.08.2023 15:35
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Пожалуйста, подождите...
притулівська(жоден инший політик не наважився дати гроші для атаки по москві) качка - 107 тисяч доларів.
це дані відкритих джерел, різниця в 100к зелених гривень.
ті мопеди однаково деренчать, однаково летять і завдають однакової шкоди.
на кожному мопеді ворог умовно економить ще 14 мопедів або наші переплачують за 14 мопедів.
не розумію як при такій аритметиці перемагати.
я надав.
якщо вас аргументація буданова не влаштовує то напишіть буданову рекомендований лист, нехай він вас почитає.
мені писати не треба. цифру в 7 тисяч доларів назвав не я а буданов, керівник ГУР МОУ.
він більший авторитет аніж я, тому до нього і ***********.))
у сучкі оральная тєчька
Короче: не *****.
та термітними зарядами, що плавлять сталь перекриттів,
і закладе в підвальні приміщення ще дещо руйнівне -
щоб башти слухняно складались поверх за поверхом -
отоді це буде аналогія з 11 вересня.
А кілька вибитих вікон - то нагадування, що ви на мушці.
Я всегда подозревала россию
В том,что она причастна к событиям 11 сентября
Захаров подтвердила
Чекаю
Сподіваюсь
2. А ви доведіть.
3. Це ми ще не починали.
4. Скільки орків склеїло ласти, щоб ти, терористично- оркостанне немите чмо, могло порівнювати це з трагедією 11 вересня?
5. Де аналоГовнетне ппо?
6. Що з хлебалом, кацапи?
Ну наверное именно поэтому одна лаптекопытная самка верещит так, что создаётся впечатление будто её сношают минимум пятеро одновременно.
Прилёт по мацква-сараю
А вы докажите.
Нас там нет.
Это местные жители.
И тд....
думаю, що аналогія усім сподобається. особливо коли "антідронові" установки так дистанційне керування "зашлушать", що цей літачок якраз по кремлю прилетить
все может быть...
Мабуть, це "Столична", або "СмирноФФ".
Наслідки. Зранку.