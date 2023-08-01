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Захарова сравнила атаку БПЛА на Москву с терактом 11 сентября

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,сіті

Спикер МИД РФ Мария Захарова сравнила недавние атаки дронов на комплекс "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Давайте посмотрим другой пример – 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же. Москва-Сити – гражданский объект, в котором не только расположены офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения", - заявила она.

Напомним, несколько беспилотников этой ночью атаковали российскую столицу. Один из них упал на здание "Москва-Сити", как и 30 июля.

Читайте: Представитель ЕС Массрали об атаках на Москву: "Любые заявления РФ по этому поводу вызывают мало доверия"
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Топ комментарии
+54
Нехвилюйся, буде вам ще «11 вересня».
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01.08.2023 15:34
+51
А Салтовку полумиллионную в угли превратить - это тогда что?
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01.08.2023 15:32
+25
Кацапська лярва. Дітовбивця. Прес-алкаше. Здохни, ****.
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01.08.2023 15:35
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А Салтовку полумиллионную в угли превратить - это тогда что?
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01.08.2023 15:32 Ответить
це нашестя татаро-монголів. кацапи гірше сарани, яка спотворює все на своєму шляху.
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01.08.2023 15:40 Ответить
Ета защіта рускаізичнава насєлєнія ат біндєравскай хунти!
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01.08.2023 15:59 Ответить
Нехвилюйся, буде вам ще «11 вересня».
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01.08.2023 15:34 Ответить
и шо?
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01.08.2023 15:34 Ответить
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01.08.2023 15:56 Ответить
Хоспаді..добре, що не проти ночі побачила..
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01.08.2023 16:01 Ответить
Манька копия маманька.
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01.08.2023 16:06 Ответить
Для Машки і огірок - член )))
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01.08.2023 15:35 Ответить
Прессалкаше.
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01.08.2023 15:43 Ответить
Зато твйордий
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01.08.2023 16:02 Ответить
Кацапня, звикайте до цьОГО бумерангу, далi буде ще...
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01.08.2023 15:35 Ответить
Кацапська лярва. Дітовбивця. Прес-алкаше. Здохни, ****.
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01.08.2023 15:35 Ответить
якась в неї хвороблива уява...
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01.08.2023 15:36 Ответить
шахед/герань вартує 7 тисяч доларів.

притулівська(жоден инший політик не наважився дати гроші для атаки по москві) качка - 107 тисяч доларів.

це дані відкритих джерел, різниця в 100к зелених гривень.

ті мопеди однаково деренчать, однаково летять і завдають однакової шкоди.

на кожному мопеді ворог умовно економить ще 14 мопедів або наші переплачують за 14 мопедів.

не розумію як при такій аритметиці перемагати.
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01.08.2023 15:36 Ответить
Вартість шахеда $30+к
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01.08.2023 15:45 Ответить
На запит" шахед -герань вартість "ґугл видає інфу зокрема від гардіан 20 000-50 000 €...Питання кому вірити the Gardian чи ...Поділіться посиланням про 7 000,будьте ласкаві!...
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01.08.2023 15:50 Ответить
вбийте в пошуковик ось таке речення.........Буданов повідомив, що його реальна собівартість лише 7 тисяч доларів..............
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01.08.2023 15:58 Ответить
вбийте в пошуковик ось таке речення: вартість і собівартість
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01.08.2023 16:32 Ответить
мене попросили надати інфу про першоджерело.

я надав.

якщо вас аргументація буданова не влаштовує то напишіть буданову рекомендований лист, нехай він вас почитає.

мені писати не треба. цифру в 7 тисяч доларів назвав не я а буданов, керівник ГУР МОУ.

він більший авторитет аніж я, тому до нього і ***********.))
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01.08.2023 16:37 Ответить
Відкрию тобі секрет. Буданов пи.дить.
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01.08.2023 17:12 Ответить
я з вами на брудершафт не пив, тож не тикайте мені і тримайте дистанцію.
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01.08.2023 17:21 Ответить
Якщо не хочеш щоб тобі тикали в інтернеті є один вихід, не писати в інтернеті.
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01.08.2023 17:39 Ответить
Навіщо на це сміття взагалі звертати увагу, може якомусь наркологу знадобиться, а на загал навіщо?
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01.08.2023 15:36 Ответить
у дімона з'явився(лась) тренована конкурентка...
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01.08.2023 15:36 Ответить
О! Синемордая огнедышащую пасть открыла
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01.08.2023 15:36 Ответить
дайте ей селёдки.. ))) От конченая!!
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01.08.2023 15:38 Ответить
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01.08.2023 15:38 Ответить
******* Машка геть пропила свою печень.. как ни Лавров сейчас встречается с талибами и обсуждает вопросы борьбы??????????????? с терроризмом... кто напал на Башни Близнецов Аль КАИДА да да язнаю что это как бы врагис Талибами но вопрос в том какая у них идея борьба с империализмом американизмом всеми европейскими ценностями... так то Рашка также встала эту дорожку и кто поц а кто припоц как по мне все разом Рашка Иран табилаб КНДР Боливия
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01.08.2023 15:38 Ответить
ей бы закусить, тогда и масштабы будут выглядеть реальнее. Ну и кроме того....Впрочем, закуси бы вполне хватило.
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01.08.2023 15:39 Ответить
Тюююю яка дурна...Машуня,все ще попереду,це так-пристрілка.
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01.08.2023 15:40 Ответить
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01.08.2023 15:40 Ответить
то в Україні вже другій рік 11 вересня
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01.08.2023 15:40 Ответить
ЗХРВ - ПНХ!
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01.08.2023 15:40 Ответить
просто
у сучкі оральная тєчька
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01.08.2023 15:41 Ответить
Ех, якби ж то, бо, схоже, тільки прибиральницям клопоту наробили та адреналіну москвичам додали.
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01.08.2023 15:43 Ответить
Манька, кажи правду, що терористи і організатори терору, які, до речі, фінансуються з вашого касапського бюджету, ховаються серед цивільного населення. І це проблеми цього самого цивільного, бо він цих терористів (і тебе з ****** також) підтримує як фінансово, так і власним голосуванням.
Короче: не *****.
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01.08.2023 15:44 Ответить
ну все , заява есть , теперь можно ******* смело пока не рухнет .
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01.08.2023 15:45 Ответить
Це якщо путін начинить дві башти того "сіті" вибухівкою
та термітними зарядами, що плавлять сталь перекриттів,
і закладе в підвальні приміщення ще дещо руйнівне -
щоб башти слухняно складались поверх за поверхом -
отоді це буде аналогія з 11 вересня.
А кілька вибитих вікон - то нагадування, що ви на мушці.
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01.08.2023 15:46 Ответить
А слабо порівняти "бояру" зі "стекломоєм?
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01.08.2023 15:46 Ответить
Походу, воно й проводить порівняльний аналіз. У Дімона й Вальки-стакан мабудь вже або кома, або печінка луснула.
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01.08.2023 16:06 Ответить
Вот это Маню колбасит. Это ж что она такое нюхнула?.
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01.08.2023 15:47 Ответить
Та не, там всё гораздо прозаичнее. Просто пресс-алкаше рассказала о своих постпохмельных видениях. У психиаторов это называется делириум тременс, а в простонародье - "белочка".
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01.08.2023 16:04 Ответить
Вместо кокса дуста две дороги
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01.08.2023 16:06 Ответить
Захапрва - это классика: "а кому и кобыла невеста"
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01.08.2023 15:48 Ответить
Це ще тільки 1 серпня.. Ваше 11 вересня попереду.
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01.08.2023 15:49 Ответить
Это почти каминг - аут
Я всегда подозревала россию
В том,что она причастна к событиям 11 сентября
Захаров подтвердила
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01.08.2023 15:51 Ответить
Стеклостойкие здания, от такой волны практически никакого ущерба. Представляю бы во всём здании стекло бы посыпалось
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01.08.2023 15:52 Ответить
Москва, 1 авг - ИА Neftegaz.RU. Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины продолжается только через газоизмерительную станцию (ГИС) Суджа, магистральный газопровод (МГП) Северный поток-1 в обозримой перспективе работать не будет, польский участок МГП Ямал - Европа Газпрому недоступен.
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01.08.2023 15:53 Ответить
Стісняюсь спитать. А хто платить за транзит газу українською ГТС? Скільки? Якою валютою? Чи це "ваєнная тайна"?
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01.08.2023 16:08 Ответить
Справжнє 11.09 у неї ще попереду.
Чекаю
Сподіваюсь
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01.08.2023 15:56 Ответить
Интересно, а Алькаида объявляла специальную военную операцию в Штатах или нет, раз уж сравниваем?!
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01.08.2023 15:59 Ответить
Аль-Каїда об'явила спеціальну військову операцію всьому світу. Джихад називається.
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01.08.2023 16:06 Ответить
всем, это значит никому...
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01.08.2023 16:11 Ответить
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01.08.2023 16:00 Ответить
1. Це не ми.
2. А ви доведіть.
3. Це ми ще не починали.
4. Скільки орків склеїло ласти, щоб ти, терористично- оркостанне немите чмо, могло порівнювати це з трагедією 11 вересня?
5. Де аналоГовнетне ппо?
6. Що з хлебалом, кацапи?
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01.08.2023 16:03 Ответить
Рязанский сахар?
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01.08.2023 16:04 Ответить
Він попереду.
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01.08.2023 16:08 Ответить
чого я їм всім і бажаю!
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01.08.2023 16:40 Ответить
"Спикер МИД РФ Мария Захарова сравнила недавние атаки дронов на комплекс "Москва-сити" с терактом 11 сентября 2001 года в США".
Ну наверное именно поэтому одна лаптекопытная самка верещит так, что создаётся впечатление будто её сношают минимум пятеро одновременно.
Прилёт по мацква-сараю
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01.08.2023 16:14 Ответить
11 вересня ще попереду, чмо болотне з немитою і тупою башкою!!!
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01.08.2023 16:15 Ответить
Тупа вівця на службі у царя….
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01.08.2023 16:22 Ответить
Не ображайте, будь ласка милих тваринок!
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01.08.2023 16:42 Ответить
Боже які всі кремляді білі та пухнасті, вже немає до них ненависті бо сприймаєш їх за вошей що підлягають знищенню.
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01.08.2023 16:24 Ответить
мухамор и боярка дуРашке
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01.08.2023 16:26 Ответить
Інколи складається враження,що Машка Захарова і Мар'яна Безугла рідні сестри).
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01.08.2023 16:28 Ответить
Хвора потвора…
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01.08.2023 16:28 Ответить
Вона ж прекрасно розуміє що всі її тримають за тупу п'яницю з чорним ротом. Чи не розуміє? Настільки тварина?
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01.08.2023 16:31 Ответить
чєм чудовіщьнєє ложь тєм скорєє в нєйо павєрят (с) гєбєльс, *****
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01.08.2023 16:34 Ответить
вот когда сложатся, тогда будет похоже. А пока не тянет, к сожалению
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01.08.2023 16:43 Ответить
Я не понимаю,а мы тут причем?
А вы докажите.
Нас там нет.
Это местные жители.
И тд....
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01.08.2023 16:48 Ответить
где в тексте есть что она намекает на Украину? она явно намекает на Аль-Каиду.
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01.08.2023 20:41 Ответить
Те що рашисти свідомо вбивають мирних українців ,руйнують міста і села знищують інфраструктуру то нічого ?,живе така істота ,що б ти здохла і і твоя родина теж і вся рашиська кліка яка принесла війну ,смерть рашиським варварам.
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01.08.2023 16:58 Ответить
а що, прес-алкаше захарова, натяк зрозуміли. замість дрона потрібен літак з вибухівкою.

думаю, що аналогія усім сподобається. особливо коли "антідронові" установки так дистанційне керування "зашлушать", що цей літачок якраз по кремлю прилетить
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01.08.2023 17:35 Ответить
феерическая ,*************** дура ***......................иди *****...............................
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01.08.2023 17:50 Ответить
Треба набагато більше таких атак!
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01.08.2023 17:55 Ответить
А в Кривом Рогу, в жилую девятиэтажку , это что? Вот когда весь Москва сити обрушится, тогда и поговорим. А это так, привет передали.
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01.08.2023 18:00 Ответить
Я тоже не вижу. 11 сентября террористы ударили по гражданским объектам, а тут кто-то ударил по террористам.
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01.08.2023 18:30 Ответить
Тада фсьо! Нємєдлєнна ввадіть вайска в авганістан!
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01.08.2023 19:01 Ответить
Она намекает, что Москву-Сити атаковала Аль-Каида?
все может быть...
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01.08.2023 20:39 Ответить
Яка ж вона страшна, ця машка ...дь, це ПЗЦ, та ще й курва


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01.08.2023 21:00 Ответить
Майже не хочу коментувати цю потвору.
Мабуть, це "Столична", або "СмирноФФ".
Наслідки. Зранку.
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02.08.2023 01:39 Ответить
 
 