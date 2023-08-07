Никакой дискуссии о проведении выборов не ведется, - Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Не ведется никакая дискуссия о том, следует ли проводить выборы во время действия режима военного положения.
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вообще никаких дискуссий не идет, никакой информации о том, что кто-то обсуждает возможность проведения выборов, нет", - отметил он.
Вениславский подчеркнул, что не слышал, чтобы среди депутатов или представителей власти обсуждалась возможность проведения выборов во время правового режима военного положения. "Поэтому Совет никаких консультаций с ЦИК не проводит, никаких решений не принимает и даже не обсуждает этот вопрос", – заверил он.
По субъективному убеждению Вениславского, Конституция Украины косвенно не разрешает проводить выборы во время действия правового режима военного положения, но прямого запрета нет.
"Из-за разного понимания и видения юристами статьи 83 Конституции по выборам и возникает дискуссия в юридической плоскости, но оснований для нее, с точки зрения политических реалий, на сегодняшний день нет вообще", - подчеркнул он.
Политик акцентировал, что ни на одном политическом уровне вопрос проведения выборов не обсуждался, кроме заявления председателя ВР Руслана Стефанчука, который отвечал на заданный ему журналистами вопрос о возможности проведения выборов в условиях войны.
"Он (Стефанчук. – Ред.) сказал с точки зрения своего понимания, что выборы возможны, я считаю, что невозможны, но это только дискуссия", - резюмировал Вениславский.
Напомним, 29 июля председатель Верховной Рады Стефанчук заявил в интервью журналистам, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также он добавил, что "с одной стороны парламент должен продолжать работу, но мы должны понимать, что не должно быть застылости демократии".
Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов.
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Та, видно, така ініціатива прийшлась не до смаку зеленим гельмінтам. Можливо пригрозили чимось коливану та його керівництву.
Тому, ймовірно, і б'ють копитом назад.
"Автономна Республіка Крим Россия Южній Федеральньій округ Республика Крьім"
Ще трохи зелені у владі побудуть, втратимо Україну на декілька поколінь. А може навіть нація загине.
безліч біженців, на більшисть яких нема ніяких списків
і головне - військові, як ви уявляєте їм голосувати?
вибори зараз - буба 2 на Банковій щє 5 років.
не думаю що це доцільно, та і не прийме Захід це за демократичні вибори.
але ми дочекаємося до них, до виборів.
Виборці за кордоном і раніше голосували, це не розщеплення атомів, були б дипредставництва.
хочуть саме в Болгарію і за прибуттям відразу ломляться в діппредставницво на одержати.
а в мамок з дитями і без чоловіків діпредставницво ну не знаю на якому місці...
Яка нах війна як що Зе клоун ії не об являв, у нас воєний стан офіційно.
і вчіть матчастину - воєнний стан юридично прирівнюється до стану війни якщо мова про непроведення виборів.
"воєнний стан юридично прирівнюється до стану війни якщо мова про непроведення виборів".
не ганьба чогось не знати, ми всі щось та не знаємо.
ганьба пишатися тим що не знаєш і не хочеш знати.
Годі мріяти.
Конституція не скасовується воєним станом
І ще. Як ви збираєтеся проводити вибори? Без участі мільйонів громадян, які виїхали, без участі тих, хто на окупованій території. Як ви збираєтеся складати списки? Хто із спостерігачів приїде? Все це призведе до того, що вибори ніхто не визнає, а рашка отримає козир - формально українська влада буде нелегітимна
Може згадаєш, коли почалася 2 світова війна?
ну, от просто заради цікавости - у світі 200 держав. у якій з них в конституції чи серед головних законів записано що під час війни чи воєнного стану можна проводити вибори?
просто хочеться знати де ще рептілоїди висадилися, ага.
Теоретично вибори зараз у воєний стан провести можна, хоч і проблематично і як що там не буде зловживань, то переможцем вийдуть або Порох або Залужний, а знаючи Зе клоунів зловживання будуть сто %, бо Зе і дЄрмак не хочуть до тюрми разом зі всією Зе владою.
Ніяких електроних виборів через "Дію" яку зробили кацапські програмісти на замовлення зеленського для виграшу зеленського у любому випадку при любому розкладі, навіть як що він вбє Папу римського.