Никакой дискуссии о проведении выборов не ведется, - Вениславский

Не ведется никакая дискуссия о том, следует ли проводить выборы во время действия режима военного положения.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вообще никаких дискуссий не идет, никакой информации о том, что кто-то обсуждает возможность проведения выборов, нет", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что не слышал, чтобы среди депутатов или представителей власти обсуждалась возможность проведения выборов во время правового режима военного положения. "Поэтому Совет никаких консультаций с ЦИК не проводит, никаких решений не принимает и даже не обсуждает этот вопрос", – заверил он.

По субъективному убеждению Вениславского, Конституция Украины косвенно не разрешает проводить выборы во время действия правового режима военного положения, но прямого запрета нет.

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"Из-за разного понимания и видения юристами статьи 83 Конституции по выборам и возникает дискуссия в юридической плоскости, но оснований для нее, с точки зрения политических реалий, на сегодняшний день нет вообще", - подчеркнул он.

Политик акцентировал, что ни на одном политическом уровне вопрос проведения выборов не обсуждался, кроме заявления председателя ВР Руслана Стефанчука, который отвечал на заданный ему журналистами вопрос о возможности проведения выборов в условиях войны.

"Он (Стефанчук. – Ред.) сказал с точки зрения своего понимания, что выборы возможны, я считаю, что невозможны, но это только дискуссия", - резюмировал Вениславский.

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Напомним, 29 июля председатель Верховной Рады Стефанчук заявил в интервью журналистам, что "конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет". Также он добавил, что "с одной стороны парламент должен продолжать работу, но мы должны понимать, что не должно быть застылости демократии".

Заявление Стефанчука вызвало острые дискуссии среди политиков и профильных экспертов.