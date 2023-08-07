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Жодної дискусії щодо проведення виборів не ведеться, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

веніславський,федір

Не ведеться жодної дискусії про те, чи варто проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Взагалі жодних дискусій не ведеться, жодної інформації про те, що хтось обговорює можливість проведення виборів, немає", - зазначив він.

Веніславський наголосив, що не чув, щоб серед депутатів чи представників влади обговорювалась можливість проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану. "Тому Рада ніяких консультацій з ЦВК не проводить, ніяких рішень не приймає та навіть не обговорює це питання", - запевнив він.

На суб'єктивне переконання Веніславського, Конституція України опосередковано не дозволяє проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану, але прямої заборони немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори будуть після перемоги у війні, - Зеленський

"Через різне розуміння та бачення юристами статті 83 Конституції щодо виборів і виникає дискусія в юридичній площині, але підстав для неї, з точки зору політичних реалій, на сьогодні немає взагалі", - наголосив він.

Політик акцентував, що на жодному політичному рівні питання проведення виборів не обговорювалось, окрім заяви Голови ВР Руслана Стефанчука, який відповідав на задане йому журналістами питання про можливість проведення виборів в умовах війни.

"Він (Стефанчук. – Ред.) сказав з точки зору свого розуміння, що вибори можливі, я вважаю, що неможливі, але це лише дискусія", - резюмував Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори без військових, які зараз боронять Україну, неможливі, - Данілов

Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.
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Топ коментарі
+20
В перекладі на нормальну людську мову - нам плювати на закон, ми збираємося узурпувати владу.
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07.08.2023 18:52
+16
Короче всякі бужанські, шуфричі, дубінські, бойки будуть вічно на троні сидіти...
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07.08.2023 18:52
+14
блазень підтерся Конституцією в перший день ! що заважає вам зробити в черговий раз ? скажіть простіше слуги урода зараз проструть вибори ось і все . ви просто 3 роки після перемоги не проводьте вибори і все буде гуд .
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07.08.2023 18:53
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Зелені зробили вкид про вибори (лікар юродичних навук Стефанчук) - не прокотило!
Тепер *************!
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07.08.2023 18:50 Відповісти
Плісняві слуги нищать рейтинг Боневтіка. Їх потрібно позбутись.
Та, видно, така ініціатива прийшлась не до смаку зеленим гельмінтам. Можливо пригрозили чимось коливану та його керівництву.
Тому, ймовірно, і б'ють копитом назад.
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07.08.2023 18:59 Відповісти
Не по темі, але може зацікавити: на Інтерактивній мапі залізниць України https://station.in.ua/map , останнє оновлення 03.12.2022 20:27 Крим позначено як:
"Автономна Республіка Крим Россия Южній Федеральньій округ Республика Крьім"
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07.08.2023 19:05 Відповісти
В перекладі на нормальну людську мову - нам плювати на закон, ми збираємося узурпувати владу.
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07.08.2023 18:52 Відповісти
Короче всякі бужанські, шуфричі, дубінські, бойки будуть вічно на троні сидіти...
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07.08.2023 18:52 Відповісти
Прости. но ведь Вы--не хотите ничего Менять . что Тебя тогда УДИВЛЯЕТ?
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07.08.2023 19:52 Відповісти
блазень підтерся Конституцією в перший день ! що заважає вам зробити в черговий раз ? скажіть простіше слуги урода зараз проструть вибори ось і все . ви просто 3 роки після перемоги не проводьте вибори і все буде гуд .
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07.08.2023 18:53 Відповісти
Вибори для зелених це їхній ''зелений капут''. Тому будуть відтягувати якомога довше.
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07.08.2023 19:02 Відповісти
Вот не сказал бы - жіночки в захваті від зеденка.
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07.08.2023 19:18 Відповісти
Бо альтернативи нема. А альтернатива є - війсковик. Або розвідник Червінський
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07.08.2023 19:36 Відповісти
Тобто, зняти мораторій на підняття тарифів на електрику, комуналку, повірку лічільників можна? Погрожувати відміною зняття пільг і відміну пенсій без перекомісії можна? А вибори неможна? Тоді в нас воєнний стан буде безкінечним..
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07.08.2023 19:06 Відповісти
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07.08.2023 19:34 Відповісти
Ви забули ще про дерибан та розпродаж державного майна за копійки.
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08.08.2023 06:55 Відповісти
Веніславський наголосив, що не чув, щоб серед "зелених депутатів" ,чи представників "зеленої прорашистської влади в Україні обговорювалась можливість проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану.,але це не значить що бажання "зе поцріотів" узурпувати в такий спосіб владу в Україніб буде підтримано західними друзями українського народу (не плутати і владою "зелених зрадників" ) і ЗСУ.КОТРІ І Є ВЕЛИКА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
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07.08.2023 19:06 Відповісти
просто жесть глава верховной рады только в прошлую пятницу говорил что можно проводить а этот нет что у них во фракции происходит полное зе болото
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07.08.2023 19:14 Відповісти
Які ще вибори, ви про що. Не яких виборів не буде до кінця війни. Вибори для слуг, це смерть. Вони не за що на вибори не підуть зараз.
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07.08.2023 19:14 Відповісти
А хто їх буде питати?
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07.08.2023 19:33 Відповісти
На цей випадок мені подобається ст. 118 Конституції України. Про припинення повнрважень
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07.08.2023 19:43 Відповісти
Нахрена тогда Шрек рот открывает?
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07.08.2023 19:24 Відповісти
Вибори не тільки можливі, вони необхідні. І більще того - ДОСТРОКОВІ!!!!

Ще трохи зелені у владі побудуть, втратимо Україну на декілька поколінь. А може навіть нація загине.
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07.08.2023 19:26 Відповісти
поділяю вашу думку, але вибори неможливі за відсутністю 6-8 млн громадян України які за кордоном,
безліч біженців, на більшисть яких нема ніяких списків
і головне - військові, як ви уявляєте їм голосувати?
вибори зараз - буба 2 на Банковій щє 5 років.
не думаю що це доцільно, та і не прийме Захід це за демократичні вибори.
але ми дочекаємося до них, до виборів.
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07.08.2023 20:19 Відповісти
Як що захотіти, то як кажуть можно і в космос полетіти. Було б бажання.
Виборці за кордоном і раніше голосували, це не розщеплення атомів, були б дипредставництва.
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07.08.2023 21:13 Відповісти
декотрі, чомусь переважно чоловіки,
хочуть саме в Болгарію і за прибуттям відразу ломляться в діппредставницво на одержати.
а в мамок з дитями і без чоловіків діпредставницво ну не знаю на якому місці...
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07.08.2023 21:24 Відповісти
"Золоті піски", тому мабуть.
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07.08.2023 21:28 Відповісти
В мене є фарба. В мене є плакат. В нас є Майдан. Я буду цілодобово там з плакатом "Зєлю геть!". Як вже неоднарозово було
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08.08.2023 13:59 Відповісти
Путинская агентура превращает нас в засрашку изнутри,и никто из правоохранителей даже не пикнул,сборище мразей.
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07.08.2023 19:44 Відповісти
Україна стає північною кореєю... Виборів нема, кордони закриті, вождь боневтік !
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07.08.2023 19:51 Відповісти
Короче Украина стала вечнозеленой.😎
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07.08.2023 19:56 Відповісти
вибори під час війни це як прибирання під час пожежі - забавка для ідіота.
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07.08.2023 20:21 Відповісти
Ти часом сам не такий ?
Яка нах війна як що Зе клоун ії не об являв, у нас воєний стан офіційно.
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07.08.2023 21:10 Відповісти
не тикай, не запряг.

і вчіть матчастину - воєнний стан юридично прирівнюється до стану війни якщо мова про непроведення виборів.
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07.08.2023 21:52 Відповісти
Сашко Бабенко e87585fa
"воєнний стан юридично прирівнюється до стану війни якщо мова про непроведення виборів".

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08.08.2023 01:25 Відповісти
мені треба статті називати де написано що під час оголошеного воєнного стану вибори забороняються чи пан вже вбився об хвіртку від сорому?

не ганьба чогось не знати, ми всі щось та не знаємо.

ганьба пишатися тим що не знаєш і не хочеш знати.
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08.08.2023 02:03 Відповісти
Краще привести статті з повним текстом про заборону виборів.
Годі мріяти.
Конституція не скасовується воєним станом
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08.08.2023 02:21 Відповісти
І годі битись об хфіртку головою - на користь це не йде.
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08.08.2023 02:22 Відповісти
ХОЧЕ ПОЖИТТЄВО
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07.08.2023 21:09 Відповісти
Хлопці, пробачте, але ви дурні. Я ніколи не підтримував Зе, але вибори під час війни заборонені. В жодній країні не було виборів під час війни, крім російської імперії у 1917 і це призвело до її розпаду.

І ще. Як ви збираєтеся проводити вибори? Без участі мільйонів громадян, які виїхали, без участі тих, хто на окупованій території. Як ви збираєтеся складати списки? Хто із спостерігачів приїде? Все це призведе до того, що вибори ніхто не визнає, а рашка отримає козир - формально українська влада буде нелегітимна
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07.08.2023 21:27 Відповісти
Сер Ві́нстон Леонард Спенсер-Че́рчилль. У травні 1940 року став прем'єр-міністром, змінивши Невілла Чемберлена.
Може згадаєш, коли почалася 2 світова війна?
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07.08.2023 22:08 Відповісти
Черчилль став прем'єр-міністром без виборів. Просто інтриги в партії консерваторів
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15.08.2023 21:44 Відповісти
До речі, чого ховаєшся за VPN? Бот чи ухилянт?
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07.08.2023 22:09 Відповісти
З чого ти взяв, що я ховаюся за впн? Я живу у Сполучених Штатах
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15.08.2023 21:45 Відповісти
Так про вас зрадников та мародеров річ не йде ! Діскуссія йде серед народу !
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07.08.2023 21:34 Відповісти
Зелених через Політеко повідомлено, що у разі чого країною буде управляти сам комендант Хрипатого, змінити закон пльовоє дєло. А кореша Фєді визнали нікчемним юристом (таки да ) і непопулярною особою ( теж да). Стефанчук майстер продавати титули та звання дохтурів навколо юридичних наук.
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07.08.2023 23:37 Відповісти
и вновь БЛА БЛА БЛА.Гнать Клоунов НАФИГ!
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07.08.2023 23:44 Відповісти
таке враження що про вибори під час війни говорять ті самі люди що вірять в плоску землю.

ну, от просто заради цікавости - у світі 200 держав. у якій з них в конституції чи серед головних законів записано що під час війни чи воєнного стану можна проводити вибори?

просто хочеться знати де ще рептілоїди висадилися, ага.
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08.08.2023 02:19 Відповісти
Головне щоб Зе клоуни під шумок не прийняли закон про обовязкове електроне голосування через різні "Діряві" Дії які створювали кацапські і белоруські програмісти, бо там будуть намальованя % показники на користь зеленого клоуна.
Теоретично вибори зараз у воєний стан провести можна, хоч і проблематично і як що там не буде зловживань, то переможцем вийдуть або Порох або Залужний, а знаючи Зе клоунів зловживання будуть сто %, бо Зе і дЄрмак не хочуть до тюрми разом зі всією Зе владою.
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08.08.2023 02:37 Відповісти
Можна і через електронне голосування, якщо Захід буде контролювати електронну систему.
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29.08.2023 11:22 Відповісти
Захід не контролер, Захід це завжди СПОСТЕРІГАЧ, пора вже це знати.
Ніяких електроних виборів через "Дію" яку зробили кацапські програмісти на замовлення зеленського для виграшу зеленського у любому випадку при любому розкладі, навіть як що він вбє Папу римського.
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29.08.2023 13:40 Відповісти
Спостерігач на виборах. А систему електронного голосування може і проконтролювати. Притому, що вони нас дуже підтримують, то мають поставити і вимоги. Сервери такого голосування необхідно винести за кордон. А програму брати не кацапську. Думаю, що Захід офіційно може нам її забезпечити.
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31.08.2023 11:33 Відповісти
Ніяких електроних виборів, тільки справжнє голосування з паперовими листкаи і урнами для голосування.
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31.08.2023 13:51 Відповісти
Вибори необхідно провести обов'язково. Притому в цьому році, а не в наступному. А після закінчення війни зразу знову провести вибори.
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29.08.2023 11:20 Відповісти
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29.08.2023 13:41 Відповісти
 
 