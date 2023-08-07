Жодної дискусії щодо проведення виборів не ведеться, - Веніславський
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Не ведеться жодної дискусії про те, чи варто проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.
Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Взагалі жодних дискусій не ведеться, жодної інформації про те, що хтось обговорює можливість проведення виборів, немає", - зазначив він.
Веніславський наголосив, що не чув, щоб серед депутатів чи представників влади обговорювалась можливість проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану. "Тому Рада ніяких консультацій з ЦВК не проводить, ніяких рішень не приймає та навіть не обговорює це питання", - запевнив він.
На суб'єктивне переконання Веніславського, Конституція України опосередковано не дозволяє проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану, але прямої заборони немає.
"Через різне розуміння та бачення юристами статті 83 Конституції щодо виборів і виникає дискусія в юридичній площині, але підстав для неї, з точки зору політичних реалій, на сьогодні немає взагалі", - наголосив він.
Політик акцентував, що на жодному політичному рівні питання проведення виборів не обговорювалось, окрім заяви Голови ВР Руслана Стефанчука, який відповідав на задане йому журналістами питання про можливість проведення виборів в умовах війни.
"Він (Стефанчук. – Ред.) сказав з точки зору свого розуміння, що вибори можливі, я вважаю, що неможливі, але це лише дискусія", - резюмував Веніславський.
Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".
Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.
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Тепер *************!
Та, видно, така ініціатива прийшлась не до смаку зеленим гельмінтам. Можливо пригрозили чимось коливану та його керівництву.
Тому, ймовірно, і б'ють копитом назад.
"Автономна Республіка Крим Россия Южній Федеральньій округ Республика Крьім"
Ще трохи зелені у владі побудуть, втратимо Україну на декілька поколінь. А може навіть нація загине.
безліч біженців, на більшисть яких нема ніяких списків
і головне - військові, як ви уявляєте їм голосувати?
вибори зараз - буба 2 на Банковій щє 5 років.
не думаю що це доцільно, та і не прийме Захід це за демократичні вибори.
але ми дочекаємося до них, до виборів.
Виборці за кордоном і раніше голосували, це не розщеплення атомів, були б дипредставництва.
хочуть саме в Болгарію і за прибуттям відразу ломляться в діппредставницво на одержати.
а в мамок з дитями і без чоловіків діпредставницво ну не знаю на якому місці...
Яка нах війна як що Зе клоун ії не об являв, у нас воєний стан офіційно.
і вчіть матчастину - воєнний стан юридично прирівнюється до стану війни якщо мова про непроведення виборів.
"воєнний стан юридично прирівнюється до стану війни якщо мова про непроведення виборів".
не ганьба чогось не знати, ми всі щось та не знаємо.
ганьба пишатися тим що не знаєш і не хочеш знати.
Годі мріяти.
Конституція не скасовується воєним станом
І ще. Як ви збираєтеся проводити вибори? Без участі мільйонів громадян, які виїхали, без участі тих, хто на окупованій території. Як ви збираєтеся складати списки? Хто із спостерігачів приїде? Все це призведе до того, що вибори ніхто не визнає, а рашка отримає козир - формально українська влада буде нелегітимна
Може згадаєш, коли почалася 2 світова війна?
ну, от просто заради цікавости - у світі 200 держав. у якій з них в конституції чи серед головних законів записано що під час війни чи воєнного стану можна проводити вибори?
просто хочеться знати де ще рептілоїди висадилися, ага.
Теоретично вибори зараз у воєний стан провести можна, хоч і проблематично і як що там не буде зловживань, то переможцем вийдуть або Порох або Залужний, а знаючи Зе клоунів зловживання будуть сто %, бо Зе і дЄрмак не хочуть до тюрми разом зі всією Зе владою.
Ніяких електроних виборів через "Дію" яку зробили кацапські програмісти на замовлення зеленського для виграшу зеленського у любому випадку при любому розкладі, навіть як що він вбє Папу римського.